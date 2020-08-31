У Харкові відкрили пам'ятники Героям України Сергію Колодію та Олександру Лавренку, загиблим у 2014 році на Донбасі. ФОТОрепортаж

У суботу, 29 серпня, в місті Харків, на території Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" відбулося урочисте відкриття пам'ятників двом Героям України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Пам'ятники встановили:

- Сергію Володимировичу Колодію, 04.02.1981 року народження, уродженцю Харкова, капітану, командиру роти 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 28.09.2014 року під час штурмових дій в аеропорту "Донецьк".

Указом Президента України № 754/2014 від 6 жовтня 2014 року, "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Указом Президента України № 350/2016 від 23 серпня 2016 року, за виняткову особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі , присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

Дивіться також: У День Незалежності Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам. ФОТОрепортаж

- Олександру Миколайовичу Лавренку, 09.08.1983 року народження, уродженцю міста Лозова Харківської області, капітану, командиру роти 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 21.07.2014 року у підбитому танку о 10:00 під час бою в селі Піски (Ясинуватський район Донецької області) поблизу Донецька. Разом з Олександром загинули молодший сержант Олександр Вохрамеєв (навідник) та старший солдат Андрій Кулягін (механік-водій).

Указом Президента України № 388/2016 від 9 вересня 2016 року, за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави, вірність військовій присязі, присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

Указом Президента України № 311/2015 від 4 червня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Указом № 3 від 23 червня 2015 р. нагороджений відзнакою "Народний Герой України" (посмертно).

"У заході, який відбувся в День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, взяли участь родичі загиблих Героїв, учасники АТО (ООС), керівництво та курсанти вишу. Разом із ними пам'ять Сергія Колодія та Олександра Лавренка вшанував заступник голови ХОДА Євгеній Грицьков.

Пам'ятники загиблим синам відкрили матері капітанів Колодія та Лавренка.

Також дивіться: Зеленський вручив орден "Золота Зірка" сестрі Героя України Сергія Михальчука. ФОТОрепортаж

Обидва українські воїни загинули у 2014 році. Сергію Колодію було 33 роки. Він – один з "кіборгів", захисників Донецького аеропорту. 28 вересня 2014 року він відбивав атаку ворога, щоб вивести 20 бійців з терміналу С аеропорту. Під час цієї військової операції Сергій Колодій загинув, посмертно йому присвоєно звання Героя України.

Капітан Олександр Лавренко пішов з життя 31 рік. Він загинув у боях за Піски 21 липня 2014 року. Екіпаж танка, яким командував капітан Лавренко, вразив один з танків, знищив кулеметні розрахунки та 2 автобуси на блокпосту терористів, захопив блокпост та після цього знищив ще 2 мінометні обслуги ворога. Але при подальшому маневруванні, ухиляючись від вогню противника, танкісти натрапили на фугас. Двоє побратимів Олександра Лавренка загинули на місці, а сам капітан був важко поранений, але не допустив захоплення танку, підірвавши себе. Звання Героя України Олександру Лавренку присвоєно посмертно – у 2016 році", - йдеться в повідомленні ОДА.

Олександр Лавренко

Сергій Колодій













