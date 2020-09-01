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ДБР домоглося арешту землі під двома забудовами Вавриша в Києві, - "Наші гроші". ФОТО

У межах розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань проти колишнього чиновника КМДА часів Януковича, власника Saga Development Андрія Вавриша суд Полтави заарештував ділянки землі в Києві площею 43 га, на яких забудовник планував незаконне будівництво двох житлових комплексів.

Про це свідчать ухвали суду від 31 липня, повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Арешт було накладено на 30 гектарів землі на Харківському шосе в Дарницькому районі столиці, де будується ЖК О2 Residence, а також 13 гектарів землі в самому центрі Києва на вулиці Набережно-Хрещатицька, де Saga Development планує звести ЖК "Новий Поділ".

Земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва є речовими доказами в кримінальному провадженні проти Андрія Вавриша, яке розслідують слідчі ДБР та Офісу Генпрокурора.

Слідчі ДБР зазначають, що Вавриш "неодноразово проявляв протиправну зацікавленість до вказаних земельних ділянок з метою подальшої забудови на них житлових будинків, особисто погоджував завдання на розробку детального плану території в межах, зокрема, вул. Набережно-Лугова у Подільському районі міста Києва, тобто вже на той момент готував вказані земельні ділянки для подальшої їх забудови".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальний забудовник Вавриш зізнався, що нардеп Ткаченко є його партнером по Одеській кіностудії. ДОКУМЕНТ

У межах розслідування справи про махінації з землею під ЖК "Новий Поділ" слідство встановило, що чиновники Київміськадміністрації в змові з іншими особами умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для компаній Saga Development Андрія Вавриша, а також інших осіб, сприяють останнім у неправомірній забудові трьох ділянок площею 12,93 га на вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій. Однак цільове та функціональне призначення цих ділянок - громадська забудова, а забудовник має намір будувати житловий комплекс під виглядом "багатофункціонального", що не відповідає їхньому цільовому призначенню. Крім того, самі ділянки розташовуються в межах історичного ареалу Києва.

Як пишуть журналісти видання "Наші гроші", саме з ініціативи Вавриша КМДА у 2015 році замовила розробку ДПТ території, куди входять зазначені 13 гектарів і які планують забудувати в порушення Генплану.

ДБР домоглося арешту землі під двома забудовами Вавриша в Києві, - Наші гроші 01

Що стосується арештованої ділянки землі в 30 гектарів на Харківському шосе, слідство також встановило, що мала місце змова співробітників Департаменту містобудування та архітектури КМДА з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів і компанії Saga Development Андрія Вавриша у вигляді дозволу на будівництва ЖК О2 Residence. Ділянки, як пише видання, належать до земель оборони (6,19 га) і рекреаційного призначення (23,72 га), а будівництво на цих ділянках неможливе без узгодження з Кабінетом Міністрів. У ході обшуків у КМДА слідством вилучено численні документи, які мають ознаки підробки з метою приховати протиправні дії окремих осіб.

ДБР домоглося арешту землі під двома забудовами Вавриша в Києві, - Наші гроші 02

Раніше ДБР також обшукало офіс компанії Saga Development Вавриша, якого підозрюють у незаконному і корупційному отриманні права на будівництво житлових комплексів, що призвело до серйозних порушень на етапі будівництва об'єктів.

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Як стало відомо, слідча суддя Жовтневого районного суду м.Полтави 31 липня 2020 р. наклала арешт на майже 30 га на 22-му км Харківського шосе в Дарницькому районі Києва (ЖК О2 Residence), а також - майже 13 га на вул. Набережно-Хрещатицька у Подільському районі столиці (ЖК "Новий поділ").

Автор: 

Київ (19463) забудова (580) ДБР (3491) Вавриш Андрій (50)


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Топ коментарі
+2
педалик как обычно отморозится?)
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01.09.2020 12:06
+1
вот инвесторы обрадуются...
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01.09.2020 11:55
+1
скоріше їх добудує укрбуд
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01.09.2020 12:03
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вот инвесторы обрадуются...
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01.09.2020 11:55 Відповісти
У мене запитання. Хто буде зносити незаконні забудови і за чий кошт?
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01.09.2020 12:00 Відповісти
скоріше їх добудує укрбуд
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01.09.2020 12:03 Відповісти
это не инвесторы, это- халявщики
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01.09.2020 13:02 Відповісти
педалик как обычно отморозится?)
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01.09.2020 12:06 Відповісти
"Педалик" от него открестился еще в 2019 году.
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01.09.2020 12:09 Відповісти
Судя по информации из википедии этот Вавриш - жулик, без чести и совести, к тому же протеже Зельца.
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01.09.2020 12:08 Відповісти
Чиновники різних структур, як то МВС, усіляких інститутів, підприємств розпродали державну землю під забудову. Так нищаться ліси, заповідні зони. ЖК "Кришталеве джерело" яскравий тому приклад. І Вавриш прямо серед лісу своє містечко будує. Написали б, яка чиновницька мерзота йому землю виділила.
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01.09.2020 12:09 Відповісти
Землю выделяет местная рада голосованием. Так что отвечать некому
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01.09.2020 12:11 Відповісти
В даному випадку земля належала інституту МВС.
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01.09.2020 12:18 Відповісти
Вавришь недооценил политическую составляющую, или думал что Богдан будет вечным главой АП. Ушел богдан прилетело Вавришу, все и так знали как выделялась та земелька. Что он думал Микитася снес теперь Богом строительным станет, за Микитасем люди.
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01.09.2020 12:27 Відповісти
 
 