ДБР домоглося арешту землі під двома забудовами Вавриша в Києві, - "Наші гроші". ФОТО

У межах розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань проти колишнього чиновника КМДА часів Януковича, власника Saga Development Андрія Вавриша суд Полтави заарештував ділянки землі в Києві площею 43 га, на яких забудовник планував незаконне будівництво двох житлових комплексів.

Про це свідчать ухвали суду від 31 липня, повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Арешт було накладено на 30 гектарів землі на Харківському шосе в Дарницькому районі столиці, де будується ЖК О2 Residence, а також 13 гектарів землі в самому центрі Києва на вулиці Набережно-Хрещатицька, де Saga Development планує звести ЖК "Новий Поділ".

Земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва є речовими доказами в кримінальному провадженні проти Андрія Вавриша, яке розслідують слідчі ДБР та Офісу Генпрокурора.

Слідчі ДБР зазначають, що Вавриш "неодноразово проявляв протиправну зацікавленість до вказаних земельних ділянок з метою подальшої забудови на них житлових будинків, особисто погоджував завдання на розробку детального плану території в межах, зокрема, вул. Набережно-Лугова у Подільському районі міста Києва, тобто вже на той момент готував вказані земельні ділянки для подальшої їх забудови".

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У межах розслідування справи про махінації з землею під ЖК "Новий Поділ" слідство встановило, що чиновники Київміськадміністрації в змові з іншими особами умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для компаній Saga Development Андрія Вавриша, а також інших осіб, сприяють останнім у неправомірній забудові трьох ділянок площею 12,93 га на вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій. Однак цільове та функціональне призначення цих ділянок - громадська забудова, а забудовник має намір будувати житловий комплекс під виглядом "багатофункціонального", що не відповідає їхньому цільовому призначенню. Крім того, самі ділянки розташовуються в межах історичного ареалу Києва.

Як пишуть журналісти видання "Наші гроші", саме з ініціативи Вавриша КМДА у 2015 році замовила розробку ДПТ території, куди входять зазначені 13 гектарів і які планують забудувати в порушення Генплану.

Що стосується арештованої ділянки землі в 30 гектарів на Харківському шосе, слідство також встановило, що мала місце змова співробітників Департаменту містобудування та архітектури КМДА з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів і компанії Saga Development Андрія Вавриша у вигляді дозволу на будівництва ЖК О2 Residence. Ділянки, як пише видання, належать до земель оборони (6,19 га) і рекреаційного призначення (23,72 га), а будівництво на цих ділянках неможливе без узгодження з Кабінетом Міністрів. У ході обшуків у КМДА слідством вилучено численні документи, які мають ознаки підробки з метою приховати протиправні дії окремих осіб.

Раніше ДБР також обшукало офіс компанії Saga Development Вавриша, якого підозрюють у незаконному і корупційному отриманні права на будівництво житлових комплексів, що призвело до серйозних порушень на етапі будівництва об'єктів.

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Як стало відомо, слідча суддя Жовтневого районного суду м.Полтави 31 липня 2020 р. наклала арешт на майже 30 га на 22-му км Харківського шосе в Дарницькому районі Києва (ЖК О2 Residence), а також - майже 13 га на вул. Набережно-Хрещатицька у Подільському районі столиці (ЖК "Новий поділ").