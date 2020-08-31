Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж
Біля будівлі Івано-Франківської обласної державної адміністрації протестують сотні людей через внесення міста в "червону" зону карантину.
Про це повідомляє місцеве видання galka.if.ua, передає Цензор.НЕТ.
Жителі незадоволені рішенням уряду і вимагають скасування рішення внести Івано-Франківськ у "червону" зону. На протест вийшли вчителі, які проти дистанційного навчання в школах, власники бізнесу та інші.
Люди тримають плакати з гаслами: "Я годую державу, а вона мене закриває", "Я маю право на працю, я теж хочу їсти", "Пустіть дітей до школи", "Освіта переможе".
Також, міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити і скасувати постанову Кабміну, якою встановлено поділ держави на карантинні зони.
Нагадаємо, за останніми даними, в червону зону потрапила частина Івано-Франківської області (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни). У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.
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Штрафи за неносіння маски в громадських місцях ВКЛЮЧНО ПІД"їЗДи ВИСОТОК зменшити до 500 грн.
25 відсотків цього штрафу доплюсовувати мэнтам до зарплат.
Змінити ЗАкон -встановивши КАрантинні норми у час Епідемії.
так що ґебельсм пукіна можуть сміливо собі зашморги купляти
Тоді сам їдь за "порєбрик", расіян заражати Ковідом, а не нормальних Українців