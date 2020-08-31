Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж

Біля будівлі Івано-Франківської обласної державної адміністрації протестують сотні людей через внесення міста в "червону" зону карантину.

Про це повідомляє місцеве видання galka.if.ua, передає Цензор.НЕТ.

Жителі незадоволені рішенням уряду і вимагають скасування рішення внести Івано-Франківськ у "червону" зону. На протест вийшли вчителі, які проти дистанційного навчання в школах, власники бізнесу та інші.

Люди тримають плакати з гаслами: "Я годую державу, а вона мене закриває", "Я маю право на працю, я теж хочу їсти", "Пустіть дітей до школи", "Освіта переможе".

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Також, міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити і скасувати постанову Кабміну, якою встановлено поділ держави на карантинні зони.

Нагадаємо, за останніми даними, в червону зону потрапила частина Івано-Франківської області (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни). У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.



























