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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж

Біля будівлі Івано-Франківської обласної державної адміністрації протестують сотні людей через внесення міста в "червону" зону карантину.

Про це повідомляє місцеве видання galka.if.ua, передає Цензор.НЕТ.

Жителі незадоволені рішенням уряду і вимагають скасування рішення внести Івано-Франківськ у "червону" зону. На протест вийшли вчителі, які проти дистанційного навчання в школах, власники бізнесу та інші.

Люди тримають плакати з гаслами: "Я годую державу, а вона мене закриває", "Я маю право на працю, я теж хочу їсти", "Пустіть дітей до школи", "Освіта переможе".

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Також, міська рада Івано-Франківська має намір оскаржити і скасувати постанову Кабміну, якою встановлено поділ держави на карантинні зони.

Нагадаємо, за останніми даними, в червону зону потрапила частина Івано-Франківської області (міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський, Тисменицький р-ни). У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 01
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 02
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 03
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 04
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 05
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 06
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 07
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 08
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 09
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 10
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 11
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 12
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 13
Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через червону зону карантину: Я годую державу, а вона мене закриває 14

Автор: 

Івано-Франківськ (519) карантин (18172) пікет (322) протест (2398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Я конечно все понимаю, и вижу что ковид это глобальная проблема, и очередной вызов для человечества в целом. Но так что теперь не жить, все закрыть и уйти под землю? Туристическая отрасль скоро вымрет, авиа перевозчики следом, сфера услуг, потом рухнет потребление и все встанет. И никто ведь не хочет ответить на вопрос, вот в 1991 году в Украине проживало 53 млн. человек, а сейчас их 36, и все как то нормально, никого это не волнует, а вот 2% смертность от этого вируса, это огогогооо!!! Всем бояться!!!
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31.08.2020 12:31
+7
Без масок, потому что не видят вокруг себя ничего такого страшного, про что им Стёпа из телевизора натряхивает.
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31.08.2020 12:34
+7
Посчитайте сами, если не верите общей статистике, или вы из Пензы? И это при том, что у большинства это заболевание проходит вообще незаметно, у детей например, и зараженных, болеющих и выздоровевших в разы больше, просто все ограничено охватом тестирования.
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31.08.2020 12:43
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я пропоную рішення цієї проблеми..

Штрафи за неносіння маски в громадських місцях ВКЛЮЧНО ПІД"їЗДи ВИСОТОК зменшити до 500 грн.
25 відсотків цього штрафу доплюсовувати мэнтам до зарплат.
Змінити ЗАкон -встановивши КАрантинні норми у час Епідемії.
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31.08.2020 15:26 Відповісти
Як же вони працюють, коли iх позакривали? Ти iдiот?
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31.08.2020 17:59 Відповісти
мойща так ти не усвідомлюєшь що то ти сам і Є ідійот.. НІХТО НЕ ЗАКРИВАВ ПІДПРИЄМСТВА там а те що ґенделики та базари не працюють то таке
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31.08.2020 18:08 Відповісти
Йди на ***, пiдропитон вафлоногий.
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31.08.2020 22:43 Відповісти
мойша вчи свою материнську мову=їдіш та- вокзал-валіза ісєрична матерщина.. Чи ще простіше -зашморг собі купляй ТИ ТУТ ЗАЙВИЙ
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01.09.2020 07:06 Відповісти
Карантинними зонами чомусь стають де Зе і Опзж непрохідні на виборах
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31.08.2020 13:59 Відповісти
Ш
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31.08.2020 14:37 Відповісти
Это бесполезно!!! Начинайте жечь покрышки и швврять камни! Помогает- проверено!
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31.08.2020 17:57 Відповісти
Не удивлюсь, если вскоре люди, требующие не ужесточать карантин, выйдут с плакатами: "Путин, помоги!" и с флагами днр. Как вот недавно в Берлине. Там тоже пропутинцы организовали акцию против карантина.
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31.08.2020 18:40 Відповісти
***** гнойный
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31.08.2020 22:45 Відповісти
пілпис твій влучний -інше ДУРНЯ
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01.09.2020 07:10 Відповісти
і хто б звернув увагу на ту маленьку купку лайна як би б не змі ЛЮДЯМ глибоко насрати на скавчання дебілкуватих маргіналів - 0.5% населення
так що ґебельсм пукіна можуть сміливо собі зашморги купляти
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01.09.2020 07:09 Відповісти
Там на Прикарпатті ще ті "кормільці" держави. Одні торгаші, бізнесмени, автоперекупи, ну і ще заробітчан добрий відсоток, роблять на себе і свої сім'ї. От і мітингують, бо карантин їхні доходи гальмує
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31.08.2020 22:25 Відповісти
За парэбрік, свиня.
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31.08.2020 23:13 Відповісти
Торгаш?) Теж мітингуєш проти карантинних заходів?
Тоді сам їдь за "порєбрик", расіян заражати Ковідом, а не нормальних Українців
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01.09.2020 09:48 Відповісти
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