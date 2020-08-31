Поліція в Харкові знешкодила банду, що вимагала $100 тис. у місцевого мешканця. ФОТОрепортаж

Банда вимагачів у Харкові вимагала у місцевого мешканця 100 тис. доларів, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його сім'ї в разі невиплати.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до поліцейських по допомогу звернувся харків’янин. Він розповів, що упродовж тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами. Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його родині, вимагали виплати 100 тис. доларів США. Певний час чоловік не звертав уваги на погрози, допоки невідомі не нагадали про деталі минулорічного розбійного нападу на нього. У разі несплати коштів, погрожували вбити малолітню дитину потерпілого.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявилися чотири мешканці Харкова віком від 27-ми до 48-ми років. Злочинну діяльність організував 29-річний чоловік, який також взяв у "помічники" свою співмешканку.

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У суботу, 29 серпня, поліцейські затримали організатора та його співмешканку відразу після одержання ними частини коштів - 35 000 доларів США. За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.