Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під КВЦ "Парковий" у Києві, де відбувається з'їзд партії "Слуга народу", близько двох десятків людей перекрили дорогу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Протестувальники тримають плакати з написами: "Вимагаємо державного аудиту будинків Виговського", "ЖК Совські ставки - вимагаємо комунального забудовника".

Мітингувальники кричать "Зеленський вийди до людей". Також сигналять автомобілі.

В результаті, поліція відтіснила групу протестувальників, створивши живий ланцюг. Крики і гудки тривають.

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