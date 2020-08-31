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Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під КВЦ "Парковий" у Києві, де відбувається з'їзд партії "Слуга народу", близько двох десятків людей перекрили дорогу.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео Pavlovsky News
Протестувальники тримають плакати з написами: "Вимагаємо державного аудиту будинків Виговського", "ЖК Совські ставки - вимагаємо комунального забудовника".
Мітингувальники кричать "Зеленський вийди до людей". Також сигналять автомобілі.
В результаті, поліція відтіснила групу протестувальників, створивши живий ланцюг. Крики і гудки тривають.
Топ коментарі
+51 wake up-UA
показати весь коментар31.08.2020 16:17
+29 саша паламарчук
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+18 Старый зольдат
показати весь коментар31.08.2020 16:22
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Скоро надо будет отвечать за дела свои, зеление.
сходняк партии зелених и смешон и, одновременно, жалок.
тут ти прав!
Нет Швондер,не приду,у меня крутая работа....с бабами воевать....
Баклан-поржній звін ти oleg1966.
ти никто и звать тебя никак.
Я людина, й ім'я маю. А такє бидло як ти треба пи#дить.... можливо ногами.
Повторюю питання для тих хто адекватний - накуя перекривати дорогу? Люди їдуть по справах. Перекривайте янєлоху без питань, іньшим навіщо?
Такими должны быть лозунги,а то что-то последнее время митинги и лозунги как в Беларуси..Вы ему ещё шарики надувные подарите,он их очень любит.
Кто-то помнит - когда Зеленский общался с народом на улице (не с подсадными жополизами в облдержадминистрациях)
Короче, цуцванг.