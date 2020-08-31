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Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під КВЦ "Парковий" у Києві, де відбувається з'їзд партії "Слуга народу", близько двох десятків людей перекрили дорогу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео Pavlovsky News

Протестувальники тримають плакати з написами: "Вимагаємо державного аудиту будинків Виговського", "ЖК Совські ставки - вимагаємо комунального забудовника".

Мітингувальники кричать "Зеленський вийди до людей". Також сигналять автомобілі.

В результаті, поліція відтіснила групу протестувальників, створивши живий ланцюг. Крики і гудки тривають.

Також дивіться: Позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 01
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 02
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 03
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 04
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 05
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 06
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 07
Активісти пікетують зїзд Слуги народу: Зеленський вийди до людей 08

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) місцеві вибори (1366) протест (2398) будівництво (3018) з’їзд (120) забудова (580) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+51
Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский выйди к людям" - Цензор.НЕТ 7623
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31.08.2020 16:17
+29
Сцикло виходь! Хазяйни прийшли!
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31.08.2020 16:20
+18
Каратеист и писсюанист омано-кипрско-офшорный, выходи, подоый трус.
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31.08.2020 16:22
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Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский выйди к людям" - Цензор.НЕТ 7623
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31.08.2020 16:17 Відповісти
Через 3,5 роки ніхто його не відпустить. Пиши: "Тобі 8,5 років залишилось".
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31.08.2020 17:00 Відповісти
чтото не густо
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31.08.2020 16:17 Відповісти
нормально.
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31.08.2020 16:19 Відповісти
Так це те, що залишилось від 8 відсотків! Казкові!)))
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31.08.2020 16:22 Відповісти
Полтора землекопа.
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31.08.2020 16:24 Відповісти
На "густо" пэтя денег зажилил.
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31.08.2020 17:14 Відповісти
Тому що заощадливий!
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31.08.2020 20:16 Відповісти
он благотворительных концертов не даёт
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31.08.2020 16:17 Відповісти
ЗЕленских выходи? Так и до ухади не далеко
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31.08.2020 16:20 Відповісти
А ведь ето позор Зеленского и зеленой команди.
Скоро надо будет отвечать за дела свои, зеление.
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31.08.2020 16:20 Відповісти
Сцикло виходь! Хазяйни прийшли!
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31.08.2020 16:20 Відповісти
Каратеист и писсюанист омано-кипрско-офшорный, выходи, подоый трус.
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31.08.2020 16:22 Відповісти
Это наверно те, которые "путаются под ногами" у гиганта-гаранта.
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31.08.2020 16:22 Відповісти
Кто этих сук спонсирует?
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31.08.2020 16:23 Відповісти
Зеленский
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31.08.2020 16:25 Відповісти
Where in the States are you from?
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31.08.2020 16:45 Відповісти
Не тяжело догадаться
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31.08.2020 17:16 Відповісти
Смешное и жалкое зрелище))))
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31.08.2020 16:23 Відповісти
да, ето точно.
сходняк партии зелених и смешон и, одновременно, жалок.
тут ти прав!
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31.08.2020 16:24 Відповісти
После слова "сходняк" ты пропустил слово "возле"
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31.08.2020 16:27 Відповісти
ЗЕботы смешное и в тоже время печальное зрелище.Работать иди,шлюха клавиатурная
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31.08.2020 16:26 Відповісти
Конечно это для зеляди не интересно, ни тебя мальчиков-зайчиков в вышиванке и с флагом, ни Сердючки на поезде, ни мелькающей старой вульвы Могилевской, ни карлика Мохнатика, ни снимающего штаны перед кацапами Потапа.
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31.08.2020 16:29 Відповісти
Не вийде, там можуть бути Звіробій і Федина!
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31.08.2020 16:24 Відповісти
Леопольд, выходи, подлый трус!))) (с)
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31.08.2020 16:24 Відповісти
Товарищ Шариков,приходи к нам в ДомКом,работу найдем,говорит Швондер...
Нет Швондер,не приду,у меня крутая работа....с бабами воевать....
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31.08.2020 16:26 Відповісти
Дюжина человек, а еще белорусов рабами обзывают.
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31.08.2020 16:26 Відповісти
ето тебе только кажется
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31.08.2020 16:27 Відповісти
Выйдет - начнут орать уходи!
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31.08.2020 16:27 Відповісти
ето только начало.
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31.08.2020 16:29 Відповісти
А накуя дорогу перекривати?!
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31.08.2020 16:27 Відповісти
Чтоб ты спросил, бот тупорылый
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31.08.2020 16:28 Відповісти
Тело без ім'я мене ботом називає... смішно.
Баклан-поржній звін ти oleg1966.
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31.08.2020 22:51 Відповісти
тебя спросить забили.
ти никто и звать тебя никак.
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31.08.2020 16:28 Відповісти
Та помиляєшся ти Piter Garin.
Я людина, й ім'я маю. А такє бидло як ти треба пи#дить.... можливо ногами.
Повторюю питання для тих хто адекватний - накуя перекривати дорогу? Люди їдуть по справах. Перекривайте янєлоху без питань, іньшим навіщо?
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31.08.2020 22:57 Відповісти
О лохи потянулись! Когда В2В придут? Или ещё не сбились в лоховские кучки?
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31.08.2020 16:27 Відповісти
правильно, ти и подтянулся. осталось тебе в кучку сбиться.
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31.08.2020 16:30 Відповісти
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31.08.2020 16:36 Відповісти
После съезда рейтинг Зели вырастет до 105 %....минималку поднял на 200 гривен....
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31.08.2020 16:30 Відповісти
расти уже нечему, рейтинг зеленого НУЛЬ!
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31.08.2020 16:33 Відповісти
Сьогодні міжнародний день боротьби від передозування наркотиками, так ось люди і переживають за торчка сцикливого.
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31.08.2020 16:36 Відповісти
"Вова собирай лахи и вали нахер"!!!
Такими должны быть лозунги,а то что-то последнее время митинги и лозунги как в Беларуси..Вы ему ещё шарики надувные подарите,он их очень любит.
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31.08.2020 16:38 Відповісти
Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей" - Цензор.НЕТ 6085
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31.08.2020 16:39 Відповісти
Порохоботи не росповсюджуйте вірус
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31.08.2020 16:39 Відповісти
Не выйдет - сцикло .
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31.08.2020 16:44 Відповісти
Не активисты ,а пассивисты.
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31.08.2020 16:52 Відповісти
"Зеленский, выйди к людям"/Я Робин Гусь - не робкий гусь.Но! Я не трус, но я боюсь.
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31.08.2020 16:54 Відповісти
Змагались два опудала, одне барижне інше зелене!
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31.08.2020 16:54 Відповісти
Пригадується з'їзд ригів, коли овоч сказав; "...https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BC+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C+ https://youtu.be/7cqZo0QIg0M?t=17 этих казлов, которые нам постоянно мешают жить https://www.youtube.com/watch?v=7cqZo0QIg0M ...".
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31.08.2020 16:54 Відповісти
Украина стала напоминать лукашенковскую Беларусь. В Днепре девушке сломали ребро и 2 избили. А Зеленский только сидел и смотрел из бронированного авто, как его охрана бьет людей. В Киеве девушек толкают.
Кто-то помнит - когда Зеленский общался с народом на улице (не с подсадными жополизами в облдержадминистрациях)
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31.08.2020 17:01 Відповісти
Это не неадекваты, во первых, а ваши сограждане. Во вторых , как раз, такие вот неадекваты эту мразь закулисную и президентом выбрали
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31.08.2020 17:13 Відповісти
Бабла у него хватает, но о его жлобстве уже легенды ходят.
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31.08.2020 17:19 Відповісти
Где же ваши идейные и бескорыстные? Могли тоже, хотя бы пикетик устроить в поддержку президента... Или задарма не хочется, а "слуги" скупятся? )
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31.08.2020 17:25 Відповісти
Лишь только выйдут прихильники Зеленского в его поддержку, как тут же прхбты начнут кричать, что Зеленский организовал антимайдан за государственные средства.
Короче, цуцванг.
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31.08.2020 19:14 Відповісти
Он ссыт его на части уже разорвать готов народ
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31.08.2020 17:09 Відповісти
Оно - ссыкун последний... ему невмоготу
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31.08.2020 17:12 Відповісти
На з'їзді партію " Слуга народу" перейменують у партію "Херня народу".
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31.08.2020 17:36 Відповісти
Эта партия должна называться по сути "Враг народа".
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01.09.2020 14:36 Відповісти
Куда выйти?К народу?Так для него народ это олигархи и иже с ними.Все остальные-лохторат.А с лохторатом будем беседовать через 3,5 года.А пока-извините...
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31.08.2020 19:33 Відповісти
Уже начинается как в Белоруссии, менты видать перехватили белорусский произвол, "браво" зелень - карлик!
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31.08.2020 20:40 Відповісти
по адресу пришли, а теперь марш под спортлото протетовать.
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31.08.2020 22:45 Відповісти
 
 