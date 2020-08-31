5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про зберігання великої кількості зброї в одному з районів Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції регіону.

Пізніше силовики виявили місце схрону - гараж у Люботині. Також їм стало відомо, що приміщенням довго "користувалися представники однієї з громадських організацій".

28 серпня в гаражі провели обшук. З підвального приміщення гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 765 запалів типу "УЗРГМ" і "УЗД", понад 660 гранатометних пострілів різного типу, 122 пускові ракетні двигуни, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат, 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін, постріл з осколково-фугасним снарядом. Крім того, серед вилученого 55 ящиків з патронами різного калібру - майже 62 тисячі патронів, а також тротилові шашки - загальна вага 5 кг, вибухові пристрої, інші боєприпаси і допоміжні військові засоби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схрон з боєприпасами виявили в Новотроїцькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів і коло осіб, причетних до організації їх незаконного зберігання.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.















Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схованку з гранатометами, вибухівкою і протипіхотною міною виявлено в зоні проведення ООС на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж