5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про зберігання великої кількості зброї в одному з районів Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції регіону.
Пізніше силовики виявили місце схрону - гараж у Люботині. Також їм стало відомо, що приміщенням довго "користувалися представники однієї з громадських організацій".
28 серпня в гаражі провели обшук. З підвального приміщення гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 765 запалів типу "УЗРГМ" і "УЗД", понад 660 гранатометних пострілів різного типу, 122 пускові ракетні двигуни, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат, 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін, постріл з осколково-фугасним снарядом. Крім того, серед вилученого 55 ящиків з патронами різного калібру - майже 62 тисячі патронів, а також тротилові шашки - загальна вага 5 кг, вибухові пристрої, інші боєприпаси і допоміжні військові засоби.
Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів і коло осіб, причетних до організації їх незаконного зберігання.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".
Источник: https://censor.net/ru/p3216792
Почему аваковцы не хотят назвать эту организацию Кивы?
Максим Жорін, командир полку "Азов" :
"Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область.
Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Киви. "
Лояльные к Кремлю силы активно занимаются тренировкой отрядов титушек с целью повторить сценарий шестилетней давности. Как передает Replyua.net, такую точку зрения в комментарии одному из украинских YouTube-каналов высказал известный общественный активист, участник Евромайдана и российско-украинской войны Евгений Карась. Он отметил, что речь идет о среде «людей Медведчука».
«Люди Медведчука во всех регионах Украины сейчас арендуют различные стрелковые клубы, клубы обучения тактической медицине. В Закарпатской области в них люди даже занимаются минно-подрывной подготовкой. Приглашают специалистов из Киева. Они по 15, по 30 человек выкупают целые полигоны и тренируются, тренируются, оформляют оружие и т. д.», - отметил Карась. Он пояснил, что финансирование таких мероприятий, осуществляется через близкий к России горюче-смазочный https://replyua.net/business/ бизнес . «У них хватает денег, чтобы купить всех https://www.replyua.net/news/126207-budut-pravoslavnye-titushki-ekspert-predupredil-o-riskah-dlya-ukrainy-iz-za-tomosa.html титушек , всех их вооружить, и они пойдут на убой», - добавил Карась.
По словам Карася, сейчас существует совершенно реальная угроза развертывания сценария событий по аналогии с 2014 годом, когда сначала при содействии тогдашней власти совершали беззаконния титушки, а затем появлялась настоящая российская боевая агентура, которая уже в свою очередь прокладывала путь российским войскам.