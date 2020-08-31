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5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про зберігання великої кількості зброї в одному з районів Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції регіону.

Пізніше силовики виявили місце схрону - гараж у Люботині. Також їм стало відомо, що приміщенням довго "користувалися представники однієї з громадських організацій".

28 серпня в гаражі провели обшук. З підвального приміщення гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 765 запалів типу "УЗРГМ" і "УЗД", понад 660 гранатометних пострілів різного типу, 122 пускові ракетні двигуни, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат, 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін, постріл з осколково-фугасним снарядом. Крім того, серед вилученого 55 ящиків з патронами різного калібру - майже 62 тисячі патронів, а також тротилові шашки - загальна вага 5 кг, вибухові пристрої, інші боєприпаси і допоміжні військові засоби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Схрон з боєприпасами виявили в Новотроїцькому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів і коло осіб, причетних до організації їх незаконного зберігання.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 01
5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 02
5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 03
5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 04

5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 05
5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 06
5 кг тротилу, 2,3 тис. різних боєприпасів, майже 62 тис. патронів: поліцейські виявили схрон на Харківщині 07

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Автор: 

боєприпаси (2269) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054) сховок (125)


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Топ коментарі
+14
А арсенал належить Олегу Ширяєву, куратору тітушні іллі киви
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31.08.2020 17:03
+12
Так вот куда направлялись продажные «пэдриоты за жиздь» кивы-мертвеччука...
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31.08.2020 17:03
+8
За «агитационным материалом» для населения
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31.08.2020 17:03
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Це накрили хлопців Білецького з "Патриота України", потужний люботинський осередок.
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31.08.2020 17:03 Відповісти
кивинський арсенал...
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31.08.2020 17:06 Відповісти
Щось я сумніваюся: Аваков чистою ненавистю ненавидів націоналістів, а з ватанами цілувався в десна (перед втечею до Італії).
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31.08.2020 17:08 Відповісти
Прочитай хто такий олег ширяєв на подвір"ї котрого знайшли арсенал і сумніви відпадуть
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01.09.2020 09:48 Відповісти
Так вот куда направлялись продажные «пэдриоты за жиздь» кивы-мертвеччука...
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31.08.2020 17:03 Відповісти
За «агитационным материалом» для населения
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31.08.2020 17:03 Відповісти
А арсенал належить Олегу Ширяєву, куратору тітушні іллі киви
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31.08.2020 17:03 Відповісти
візитку Яроша знайшли ?
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31.08.2020 17:25 Відповісти
"Позже силовики установили место схрона - гараж в Люботине.
Также им стало известно, что помещением долго "пользовались представители одной из общественных организаций".

Источник: https://censor.net/ru/p3216792

Почему аваковцы не хотят назвать эту организацию Кивы?

Максим Жорін, командир полку "Азов" :

"Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область.

Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Киви. "
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31.08.2020 17:33 Відповісти
Ага,обнаружили.Сдал кто то.
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31.08.2020 18:49 Відповісти
Сколько человеческих (украинских) жизней спасено!
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31.08.2020 19:28 Відповісти
И самое интересное,у авакяна нет вопросов к киве?
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31.08.2020 19:58 Відповісти
Щось мені підказує, що ця "громадська" організація пов'язана з Білецьким.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
пророссийские силы во всех регионах Украины тренируют титушек
Лояльные к Кремлю силы активно занимаются тренировкой отрядов титушек с целью повторить сценарий шестилетней давности. Как передает Replyua.net, такую точку зрения в комментарии одному из украинских YouTube-каналов высказал известный общественный активист, участник Евромайдана и российско-украинской войны Евгений Карась. Он отметил, что речь идет о среде «людей Медведчука».

«Люди Медведчука во всех регионах Украины сейчас арендуют различные стрелковые клубы, клубы обучения тактической медицине. В Закарпатской области в них люди даже занимаются минно-подрывной подготовкой. Приглашают специалистов из Киева. Они по 15, по 30 человек выкупают целые полигоны и тренируются, тренируются, оформляют оружие и т. д.», - отметил Карась. Он пояснил, что финансирование таких мероприятий, осуществляется через близкий к России горюче-смазочный https://replyua.net/business/ бизнес . «У них хватает денег, чтобы купить всех https://www.replyua.net/news/126207-budut-pravoslavnye-titushki-ekspert-predupredil-o-riskah-dlya-ukrainy-iz-za-tomosa.html титушек , всех их вооружить, и они пойдут на убой», - добавил Карась.

По словам Карася, сейчас существует совершенно реальная угроза развертывания сценария событий по аналогии с 2014 годом, когда сначала при содействии тогдашней власти совершали беззаконния титушки, а затем появлялась настоящая российская боевая агентура, которая уже в свою очередь прокладывала путь российским войскам.
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01.09.2020 00:21 Відповісти
 
 