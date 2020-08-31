Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який "замовив" мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу. ФОТО

Активіст Стерненко, на якого сьогодні напали під судом в Одесі, назвав імена нападників.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Напад сьогодні під судом на мене організував ... організатор третього замовного нападу, за відбиття якого мене і судять.

Тітушок звати Байда Данило (фото 1, в білій футболці), Артем Тренін (фото 2, лисий, в чорній футболці), Чумаков Віталій (фото 3, із середньою довжиною волосся, без головного убору)", - повідомив Стерненко.







Стерненко додав, що Тренін раніше вже нападав на журналіста Романа Варшанідзе.

"Усі згадані особи співпрацюють з Олександром Подобєдовим (фото 4), тренуються в його залах, посередником міг бути "авторитет" Коля Білий, друг Подобєдова. Саме Подобєдов найняв і платив по $1000 за напад на мене Кузнєцову і Ісайкулу. Тітушки Кузнєцов загинув, і тепер мене судять за те, що я його поранив", - написав Стерненко.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.