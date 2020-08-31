Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який "замовив" мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу. ФОТО
Активіст Стерненко, на якого сьогодні напали під судом в Одесі, назвав імена нападників.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Напад сьогодні під судом на мене організував ... організатор третього замовного нападу, за відбиття якого мене і судять.
Тітушок звати Байда Данило (фото 1, в білій футболці), Артем Тренін (фото 2, лисий, в чорній футболці), Чумаков Віталій (фото 3, із середньою довжиною волосся, без головного убору)", - повідомив Стерненко.
Стерненко додав, що Тренін раніше вже нападав на журналіста Романа Варшанідзе.
"Усі згадані особи співпрацюють з Олександром Подобєдовим (фото 4), тренуються в його залах, посередником міг бути "авторитет" Коля Білий, друг Подобєдова. Саме Подобєдов найняв і платив по $1000 за напад на мене Кузнєцову і Ісайкулу. Тітушки Кузнєцов загинув, і тепер мене судять за те, що я його поранив", - написав Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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И светит сироже 15.
А в УК Украины черным по белому написано:
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
Так что согласно законам Украины Стерненко - абсолютно невиновен, а наемных титушек, нападающих на людей - можно и нужно убивать - законы Украины говорят о том, что убивать нападающих на тебя титушек - не наказуемо.
понабігає козломордих і смердять тут.
Всё раскрыто очень доходчиво.
"Нападение организовал... организатор".
Зеля, где дела на ментов, прокуроров, эсбэушников, которые крышуют заказчиков и исполнителей???
Нарід обрав зелень...а отже - какую разніцу.
Кстати, я то значит "напали"? Описания нет, как именно напали?
зато теперь ****** - никаких растрат..
https://twitter.com/dmitrosel007
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·https://twitter.com/dmitrosel007/status/1300333246027268096 7 год
"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
Хавайте дебилы!
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/
Вроде как совсем не из-за политических убеждений, а чисто что-то не поделили в бизнесе.
Если это так, то при чем здесь то, что Стерненко является проукраинским? Разве проукраинским дана индульгенция на воровство или убийства?
Хотелось бы ясности в этом вопросе.
Если это сепары, то тогда их действительно нужно если не убивать, то сильно наказывать, чтоб другим неповадно было. На войне, как на войне