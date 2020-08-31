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Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який "замовив" мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу. ФОТО

Активіст Стерненко, на якого сьогодні напали під судом в Одесі, назвав імена нападників.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Напад сьогодні під судом на мене організував ... організатор третього замовного нападу, за відбиття  якого мене і судять.

Тітушок звати Байда Данило (фото 1, в білій футболці), Артем Тренін (фото 2, лисий, в чорній футболці), Чумаков Віталій (фото 3, із середньою довжиною волосся, без головного убору)", - повідомив Стерненко.

Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який замовив мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу 01
Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який замовив мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу 02
Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який замовив мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу 03

Стерненко додав, що Тренін раніше вже нападав на журналіста Романа Варшанідзе.

"Усі згадані особи співпрацюють з Олександром Подобєдовим (фото 4), тренуються в його залах, посередником міг бути "авторитет" Коля Білий, друг Подобєдова. Саме Подобєдов найняв і платив по $1000 за напад на мене Кузнєцову і Ісайкулу. Тітушки Кузнєцов загинув, і тепер мене судять за те, що я його поранив", - написав Стерненко.

Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який замовив мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі напали на Стерненка під судом в Одесі, - Масі Найєм. ФОТО

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який замовив мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу 05

Стерненко: Під судом в Одесі на мене напали тітушки Подобєдова, який замовив мене минулого разу Кузнєцову та Ісайкулу 06

Автор: 

напад (1125) Одеса (5452) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+37
Кончаная власть судит проукраинского активиста!! Аваков мразь!! Венедиктова мразь!!
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31.08.2020 17:05
+16
Ты троль или дурачок?
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31.08.2020 17:13
+14
Размечталось, убогое. На кичу рано или поздно пойдет бандит Подобедов вместе с титушками, которых он нанимает.
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31.08.2020 17:25
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Кончаная власть судит проукраинского активиста!! Аваков мразь!! Венедиктова мразь!!
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31.08.2020 17:05 Відповісти
Серега, опыт есть же. Нада было их ножем почикать
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31.08.2020 17:06 Відповісти
Ты троль или дурачок?
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31.08.2020 17:13 Відповісти
Когда на тебя нападут титушки ты просто скажи им сдаюсь и присядь на бутылку 😁😁😁
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31.08.2020 20:34 Відповісти
Ты троль или дурачок?
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31.08.2020 20:47 Відповісти
Ахахахаха! Тогда на кичу надо, там безопаснее!
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31.08.2020 17:09 Відповісти
Размечталось, убогое. На кичу рано или поздно пойдет бандит Подобедов вместе с титушками, которых он нанимает.
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31.08.2020 17:25 Відповісти
Ну конечно, бандит тут на скамье подсудимых очень конкретный - шлепер сирожа.
И светит сироже 15.
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31.08.2020 17:30 Відповісти
Сережа тут - жертва нападения бандитов, не более того.
А в УК Украины черным по белому написано:
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."

Так что согласно законам Украины Стерненко - абсолютно невиновен, а наемных титушек, нападающих на людей - можно и нужно убивать - законы Украины говорят о том, что убивать нападающих на тебя титушек - не наказуемо.
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31.08.2020 18:13 Відповісти
тобі треба - ти і дуй..
понабігає козломордих і смердять тут.
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31.08.2020 17:25 Відповісти
Начала лаять не успев подумать?)
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31.08.2020 17:28 Відповісти
Тема, кто кого завалил - не раскрыта!
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31.08.2020 17:19 Відповісти
Ну почему?
Всё раскрыто очень доходчиво.
"Нападение организовал... организатор".
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31.08.2020 17:24 Відповісти
Судят пострадавшего, заказчики и исполнители на свободе, кроме задержанного самим Стерненко и жмурика-наёмника!
Зеля, где дела на ментов, прокуроров, эсбэушников, которые крышуют заказчиков и исполнителей???
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31.08.2020 17:21 Відповісти
Ну нельзя так Масю называть жмуриком-наёмником. Или у вас инсайд есть что он скоро зажмурится?
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31.08.2020 17:22 Відповісти
Ну так то ТРИ года назад дело было , у ТОЙ власти тоже вопросов к этим бандитам не было ....
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31.08.2020 23:23 Відповісти
Все в кроссовках!!!
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31.08.2020 17:21 Відповісти
Аваков на выход!
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31.08.2020 17:25 Відповісти
Так, Сірожа..
Нарід обрав зелень...а отже - какую разніцу.
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31.08.2020 17:27 Відповісти
Все в тактических кроссовках и стратегических трениках.
Кстати, я то значит "напали"? Описания нет, как именно напали?
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31.08.2020 17:30 Відповісти
нормально ******* на штуцер баксов побандитствовал..
зато теперь ****** - никаких растрат..
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31.08.2020 17:42 Відповісти
Откуда такое знание личных данных нападавших? Сидели часто вместе в кафе или работали несколько лет в одной шайке?
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31.08.2020 17:43 Відповісти
У Стерненка є свої люди в поліції (виявляється, не всі там виродки). Інакше зараз ніякого суду над Стерненком не було б.
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31.08.2020 17:48 Відповісти
Сообщалось, что все дела на Стерненко из полиции было передано в СБУ...
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31.08.2020 17:52 Відповісти
Я про те, що Стерненка попереджали про напади. Хоча навряд чи знаючи місце і час.
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31.08.2020 17:59 Відповісти
стерненко - агент СБУ.
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31.08.2020 18:00 Відповісти
Откуда? Из СБУ.
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31.08.2020 17:59 Відповісти
https://twitter.com/dmitrosel007
https://twitter.com/dmitrosel007

Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·https://twitter.com/dmitrosel007/status/1300333246027268096 7 год

"Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині. На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою. Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо"
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31.08.2020 17:59 Відповісти
"Центурия - за життя"?
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31.08.2020 18:03 Відповісти
Интересно, чем занимается при этом наше СБУ? Ведь его прямыми обязанностями является ликвидировация подобных бандформирований, угрожающий суверенитету Украины.
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31.08.2020 18:15 Відповісти
Стерненком займається.
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31.08.2020 18:18 Відповісти
Занимаются теми, кто борется с этими незаконными бандформированиями.
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31.08.2020 18:27 Відповісти
Дай подумаю ,а чи загрожує державі чи економіці цей парубок..........он убил чєлавєкав и должен атвечаать перед законам .
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31.08.2020 18:08 Відповісти
А перед законом он чист.
Статья 36 УК Украины, ч. 5.: "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
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31.08.2020 18:17 Відповісти
Дебил-detect!
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31.08.2020 18:25 Відповісти
зараз знову впаяють Стерненку, що він спровокував порядних, скромних мальчікав-колокольчікав на протиправні дії, ай-ай-ай! божевільня якась...
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31.08.2020 18:16 Відповісти
И шо, закон один для всех? Перед законом все равны? Зеля уже снял видос? Аваков отчитался об успешном задержании?
Хавайте дебилы!
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31.08.2020 18:24 Відповісти
как бы убийство стерненко не стало начало конца зеленых и новых майданов. доиграется аваков с зелей
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31.08.2020 18:30 Відповісти
Зеленский, Рюкзаков, Венедиктова покрывают одесский криминалитет, выполняют заказ Портнова, агента ФСБ по кличке Казбек.
https://myrotvorets.news/zradnytstvo-andriia-portnova-za-materi/
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31.08.2020 19:20 Відповісти
В 2017 году Портнова и близко не было - как и зели и венедиктовой , а нападений на стерненко было несколько и мало того - нападавших прятали .....
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31.08.2020 23:26 Відповісти
Хотелось бы узнать, на почве чего именно у Стерненко с этими людьми конфликт.
Вроде как совсем не из-за политических убеждений, а чисто что-то не поделили в бизнесе.
Если это так, то при чем здесь то, что Стерненко является проукраинским? Разве проукраинским дана индульгенция на воровство или убийства?
Хотелось бы ясности в этом вопросе.
Если это сепары, то тогда их действительно нужно если не убивать, то сильно наказывать, чтоб другим неповадно было. На войне, как на войне
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31.08.2020 19:23 Відповісти
 
 