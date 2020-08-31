УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11693 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
11 716 21

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відремонтувало і передало замовнику більше двох десятків БМП-1 і близько десятка БМП-2.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДК "Укроборонпром", ремонт проходив у рамках державного оборонного замовлення 2020 року.

"Працівники підприємства відновили боєздатність усіх систем і агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Крім того, в процесі ремонту БМП отримали сучасні навігаційні системи, оптичні прилади і приціли вітчизняного виробництва. Додатково на машини встановлено фари інфрачервоного випромінювання та освітлювальні фари з використанням сучасних діодних ламп. Частково на певних зразках відремонтованої техніки були використані гусеничні стрічки власного виробництва ЖБТЗ", - уточнили в повідомленні.

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 01

Дивіться також: Авіаремонтний завод за тиждень відновив пошкоджений Ан-26 для ЗСУ. ФОТО

Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 02
Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 03
Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 04
Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 05

Автор: 

оборона (4780) ремонт (2301) Укроборонпром (1732) Житомирський бронетанковий завод (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
показати весь коментар
31.08.2020 19:37
+5
БМП-2 красотка
я на такій у савєцькій армії вийожувався
показати весь коментар
31.08.2020 19:38
+5
Зато зарплаты себе поделали Абромавичюс с Найемом как настоящие барыги. А не придуманные на Г+Г
показати весь коментар
31.08.2020 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 1+1 пару десятков серий "сватов" . Вот такая война .
показати весь коментар
31.08.2020 19:35 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
показати весь коментар
31.08.2020 19:37 Відповісти
БМП-2 красотка
я на такій у савєцькій армії вийожувався
показати весь коментар
31.08.2020 19:38 Відповісти
Зато зарплаты себе поделали Абромавичюс с Найемом как настоящие барыги. А не придуманные на Г+Г
показати весь коментар
31.08.2020 19:38 Відповісти
Скільки у війська за 2019-2020 роки передалося модернізованих танків Т-64 БМ 2017?
показати весь коментар
31.08.2020 19:40 Відповісти
У нас несколько мотопехотных бригад, которые не имеют бронетранспортеров, поэтому и мотопехотные называются. В частности единственная бригада "прописанная" в Херсонской области (Н.Каховка) тоже мотопехотная, а по ходу нафаршированный военной техникой Крым в полутора часах езды. Ни при Порохе, ни сейчас эта проблема не решается. Остается надеется, что дедушка Байден дасть бронетранспортеры, обещал же помочь с летальным вооружением.
показати весь коментар
31.08.2020 19:48 Відповісти
Взагалі то, мотопіхотна частина - це не частина, де немає бронетехніки. Це якраз піхотна частина на бронетехніці.
показати весь коментар
31.08.2020 19:52 Відповісти
по факту це "механізована" бригада, а "мотопіхотна", - це КРАЗи, МАЗи, та буксована артилерія
показати весь коментар
31.08.2020 20:07 Відповісти
Шановний, такий склад частин (лише вантажівки) був ще за часів другої світової. Навіть Совку мотострілецька частина мала і вантажівки і бронетехніку.
показати весь коментар
31.08.2020 20:27 Відповісти
Нащо нам здоровенні бронетранспортери Байдена? Нехай дасть пару-трійку маленьких ядерних бомбочок. Хоча ... не при цій владі. При цій хіба ящик пластикових молоточків зі свистульками.
показати весь коментар
31.08.2020 19:53 Відповісти
Очень дорого для нас оснаститься полностью БТР и БМП, ни денег , не производственных возможностей. Реальнее получить от дядюшки Джо сотни б/у, но вполне работоспособных Хаммеров и МРАПов, хотя это вопрос дискуссионный
показати весь коментар
31.08.2020 20:02 Відповісти
та Обама дала узбекам чет 300 мрапов. а нам - 20 хаммеров.
ненавижу этих тварей - ЯО слямзили а дают грубо говоря, почти защитное вооружение.
показати весь коментар
31.08.2020 23:42 Відповісти
Для частей ВСУ передали 30 отремонтированных БМП: это новая "зрада" с целью капитуляции и очередная сдача Украины Пуйлу.
показати весь коментар
31.08.2020 19:52 Відповісти
То, когда Порох сдавал технику, то пэрэмога, а если наркоман и шмаркля Зелик, то сразу автоматом зрада, тут очень тонко, понимать надо
показати весь коментар
31.08.2020 20:06 Відповісти
Вот вот, товарища Сралена на них всех нет
показати весь коментар
31.08.2020 20:24 Відповісти
Это все от Порошенко. Он лично в 1966 и 1980 дал задание на эти БМП. И если бы не зелёная власть... Правильно?
показати весь коментар
01.09.2020 03:51 Відповісти
Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2 - Цензор.НЕТ 369
показати весь коментар
01.09.2020 09:29 Відповісти
 
 