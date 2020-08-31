Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відремонтувало і передало замовнику більше двох десятків БМП-1 і близько десятка БМП-2.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДК "Укроборонпром", ремонт проходив у рамках державного оборонного замовлення 2020 року.

"Працівники підприємства відновили боєздатність усіх систем і агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Крім того, в процесі ремонту БМП отримали сучасні навігаційні системи, оптичні прилади і приціли вітчизняного виробництва. Додатково на машини встановлено фари інфрачервоного випромінювання та освітлювальні фари з використанням сучасних діодних ламп. Частково на певних зразках відремонтованої техніки були використані гусеничні стрічки власного виробництва ЖБТЗ", - уточнили в повідомленні.

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