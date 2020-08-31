УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11693 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
19 056 16

Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо. ФОТО

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін пригрозив зламати облаштовані після 22 липня траншеї та укриття Об'єднаних сил, якщо їх не приберуть до 3 вересня.

У Facebook 503-го окремого батальйону морської піхоти з'явилася дотепна відповідь, передає Цензор.НЕТ.

"Переборщивши зі склоомивачем та барбітурою, лідер динерівськи мавп Пеніс Душилін заявив, що за весь час припинення вогню, ЗСУ і зокрема 503 ОБМП прокопались вперед і укріплюємо нові позиції. Високопосадовий сєпар вимагає, щоб до третього вересня ми кудись там відійшли і надали з цього приводу акт. Якщо ні, то обіцяє почати війноньку і все поламати. Приходь, ламай, ми чекаємо", - пишуть бійці.

Також вони додали до посту фотоколаж.

Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка ДНР Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо 01
Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка ДНР Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо 02

Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" погрожує знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії розмежування.

Автор: 

Донбас (22356) Пушилін Денис (135) операція Об’єднаних сил (6725) 503 ОБМП (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Чепушилину моторола и гиви уже запарились прогулы ставить!
показати весь коментар
31.08.2020 21:20
+19
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем - Цензор.НЕТ 3220

тихої ночки, синочки !
показати весь коментар
31.08.2020 21:42
+18
Пушок дыре не защита. (народная мужская мудрость)
показати весь коментар
31.08.2020 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чепушилину моторола и гиви уже запарились прогулы ставить!
показати весь коментар
31.08.2020 21:20 Відповісти
И да, самое главное - сам приходи
показати весь коментар
31.08.2020 21:20 Відповісти
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем - Цензор.НЕТ 7203
показати весь коментар
31.08.2020 21:22 Відповісти
Вброс дезы. Своего зеагента отбеливают (в восприятии украинцев).
показати весь коментар
31.08.2020 21:29 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста(с)! 😁 И количество заваленых орков! Это стрелкову-гирклянду.
показати весь коментар
31.08.2020 21:31 Відповісти
Всё бы ничего..но в тылу окопался коллаборант зеля с дружками. Да ещё и президентом числится. Верховный главнокомандующий,блеать.
показати весь коментар
31.08.2020 21:31 Відповісти
Бойцы 503-го ОБМП ответили на угрозы главаря "ДНР" Пушилина сломать обустроенные на Донбассе укрепления: Приходи, мы ждем - Цензор.НЕТ 3220

тихої ночки, синочки !
показати весь коментар
31.08.2020 21:42 Відповісти
Через 2 дня посмотрим,является ли Пушкан мужиком,отвечающим за свои слова.
показати весь коментар
31.08.2020 21:45 Відповісти
Да он наверное, такой-же трепло, как и зелёнка.
показати весь коментар
31.08.2020 21:53 Відповісти
Пушок дыре не защита. (народная мужская мудрость)
показати весь коментар
31.08.2020 21:58 Відповісти
Теперь этих Воинов скоморохи накажут. Как так, они мешают сдаваться ермаку с зеленским.
показати весь коментар
31.08.2020 22:07 Відповісти
Пушилин заявил? А разве его ещё не взорвали? У них ведь на этот счёт традиция чёткая.
показати весь коментар
31.08.2020 22:54 Відповісти
Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо - Цензор.НЕТ 7796
показати весь коментар
31.08.2020 23:24 Відповісти
Понятно, что герои делают что хотят и Донецк возьмут завтра, если будет команда, но их работа - нарушение условий перемирия, или нет? Если нарушение, но герои на это плюют, то будут ли вечно плевать Германия и Франция? Готовы ли герои и страна воевать до упора после прекращения санкций Европы против РФ?
показати весь коментар
01.09.2020 09:40 Відповісти
Украинцам надо помочь Беларуси бороться против орды - даже Гитлер боялся воевать на нескольких фронтах, иначе скоро будет охват Украины с 3-х сторон при бездействии ЕС.
показати весь коментар
05.09.2020 17:01 Відповісти
 
 