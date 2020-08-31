Бійці 503-го ОБМП відповіли на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна зламати облаштовані на Донбасі укріплення: Приходь, ми чекаємо. ФОТО

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін пригрозив зламати облаштовані після 22 липня траншеї та укриття Об'єднаних сил, якщо їх не приберуть до 3 вересня.

У Facebook 503-го окремого батальйону морської піхоти з'явилася дотепна відповідь, передає Цензор.НЕТ.

"Переборщивши зі склоомивачем та барбітурою, лідер динерівськи мавп Пеніс Душилін заявив, що за весь час припинення вогню, ЗСУ і зокрема 503 ОБМП прокопались вперед і укріплюємо нові позиції. Високопосадовий сєпар вимагає, щоб до третього вересня ми кудись там відійшли і надали з цього приводу акт. Якщо ні, то обіцяє почати війноньку і все поламати. Приходь, ламай, ми чекаємо", - пишуть бійці.

Також вони додали до посту фотоколаж.





Нагадаємо, самопроголошена "Донецька народна республіка" погрожує знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії розмежування.