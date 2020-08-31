Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Слідчі Управління СБ України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням "Барбари - Коростень".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
У повідомленні зазначається: "На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху поїзда, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки і пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.
На місці події працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБ України та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.
Обставини скоєння злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
СБУ просить всіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном "гарячої лінії" (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07".
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зебанаты, я так понимаю эту рельсу погрыз зеленский?
я например сколько не всматривался не увидел клейма "СталинГулаг"
Правда ж і у нас є, на хитру москальноту є ССО.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Я писав ,місяць тому,що напередоді осені та восени ,почнуться реалтні теракти на об*єктах транспорт,насамперед,інфпаструктури та засади на автошляхах,пресінг атовців(залякування,напади,викрадення тощо),в т.ч.,держструктурами,мусорами,прокурорами,судами,насамперед.Що і маємо.
это квартал95 аля сцивоко+зегниды
арматура после проезда по ней нескольких вагонов очень странно
распологается на рельсе,
похоже ЗеГниды перенимают опыт кремлядей
фирташу и охметову, в погонах и под "присягой" Народу Украины,
которые организовали в последнее время серию терактов,
то же ФСБУ, которое убило Олега Мужчиля
"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64Источник: https://censor.net/ru/p3216856
судя по вашим умозаключениям состав отправился обратно в беларусь,
только вот шито белыми нитками,
взорвано зеклованами
а вы про зебильные коменты, что это ?
Кому этот бензин составит конкуренцию ,кто разбогатеет от того что этот бензин не доедет или разольётся от действий третьих лиц ? Вообще такие грузы страхуют ? Что б вы понимали 64 вагона если все перевести то этот состав стоит 70-80 лямов гривен при максимальной цене на бензин
зеГниды перенимают опыт кремлядей,
а мусора-подрывники ищут свидетелей,
для последующей нейтрализации, надо полагать