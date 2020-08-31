Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Управління СБ України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням "Барбари - Коростень".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху поїзда, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки і пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБ України та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

Обставини скоєння злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

СБУ просить всіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном "гарячої лінії" (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07".

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