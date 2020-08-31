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Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Управління СБ України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням "Барбари - Коростень".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "На перегоні "Сокорики-Бехи" під час руху поїзда, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки і пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає.

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБ України та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

Обставини скоєння злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

СБУ просить всіх можливих свідків терористичного акту повідомити на умовах конфіденційності будь-яку важливу для слідства інформацію за телефоном "гарячої лінії" (0412) 47-21-52 та (096) 563-02-07".

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Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ 01

Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ 02
Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ 03
Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ 04

Автор: 

мінування (1218) потяг (1969) СБУ (12812) тероризм (2867) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+40
Уже видели рядом "украинских буржуазных националистов", или может волонтеров с "характерной походкой" которые "хотят раскачать общественность"?
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31.08.2020 23:05
+36
Проклятые рашисты.
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31.08.2020 23:02
+34
этот взрыв носит несистемный характер
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31.08.2020 23:05
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Проклятые рашисты.
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31.08.2020 23:02 Відповісти
кто так у зебанатов был виновен во всех грехах предпоследние 5 лет? президент?!
зебанаты, я так понимаю эту рельсу погрыз зеленский?
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31.08.2020 23:19 Відповісти
это всё результат соплежуйства шакала-прилипалы.
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31.08.2020 23:47 Відповісти
Так Зельца еще не называли
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01.09.2020 08:18 Відповісти
Ти не знаєш як твого хряка погоняло?
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01.09.2020 08:26 Відповісти
СБУ потрібно ліквідувати як нікчемну організацію і замість неї створити нормальну спецслужбу, яка не дрочить в соцмережах, а захищає безпеку країни!
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01.09.2020 12:23 Відповісти
это избиратели опжз или как там ее
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01.09.2020 07:12 Відповісти
а кива в это время вроде бы подрачивал...
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31.08.2020 23:03 Відповісти
на цистерни
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31.08.2020 23:07 Відповісти
В посадці? Метрів за 50 звідти....🤣
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31.08.2020 23:22 Відповісти
этот взрыв носит несистемный характер
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31.08.2020 23:05 Відповісти
И от него никто не пострадал.)))
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01.09.2020 08:58 Відповісти
Уже видели рядом "украинских буржуазных националистов", или может волонтеров с "характерной походкой" которые "хотят раскачать общественность"?
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31.08.2020 23:05 Відповісти
походу коцапы уже диверсантов тут тренируют. знают что при зеле им ниче не будет, накрайняк на обмен пойдут
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31.08.2020 23:06 Відповісти
прекратили стрелять на линии - война пойдет на "подконтрольную" территорию! "миром" аж прэ!
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31.08.2020 23:13 Відповісти
Русняві виродки діють по всій Україні
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31.08.2020 23:07 Відповісти
не дивно, адже влада в Україні захоплена ворогом.
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31.08.2020 23:12 Відповісти
За Порохом підглядують....
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31.08.2020 23:26 Відповісти
Выпускайте арахамию, пусть скажет, что нужно разобраться, кто взрывал, зачем взрывал и не является ли это провокацией, направленная на подрыв мирных договоренностей
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31.08.2020 23:09 Відповісти
аваков
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31.08.2020 23:09 Відповісти
Медведчук не плохой элемент для обмена .Путин за своего кума много украинских воинов отдаст.Но перед этим кастрировать сабаку.
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31.08.2020 23:09 Відповісти
Российские камарады Зеленского Кравчука и Фокина готовятся к последнему броску.
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31.08.2020 23:11 Відповісти
Подрывали лопухи, типа тех террористов. А качество стали отличное, умели раньше делать.
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31.08.2020 23:14 Відповісти
а как ты разглядел дату производства рельс ?
я например сколько не всматривался не увидел клейма "СталинГулаг"
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31.08.2020 23:17 Відповісти
"поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом",- явно знали что подрывать во время войны. Топливо критически важный ресурс.
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31.08.2020 23:16 Відповісти
Я знаю. Це НАТО.
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31.08.2020 23:17 Відповісти
ну естественно лохи кто это эксплосив под середину рельсы закладывает а не под замок.
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31.08.2020 23:19 Відповісти
так Вы решили их подучить ?
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31.08.2020 23:54 Відповісти
москальнота мабуть обсмоктує це: "Рельсова війна проти фашистів. Как отци і дєди партізанілі."
Правда ж і у нас є, на хитру москальноту є ССО.
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31.08.2020 23:21 Відповісти
Можно говорить что угодно но факт остается фактом - Идет целенаправленная подготовка к большому шухеру в Украине .. Угадайте с первого раза кому это выгодно...
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31.08.2020 23:23 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

Я писав ,місяць тому,що напередоді осені та восени ,почнуться реалтні теракти на об*єктах транспорт,насамперед,інфпаструктури та засади на автошляхах,пресінг атовців(залякування,напади,викрадення тощо),в т.ч.,держструктурами,мусорами,прокурорами,судами,насамперед.Що і маємо.
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31.08.2020 23:36 Відповісти
так здесь и гадать - то нечего...
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31.08.2020 23:49 Відповісти
Вот после шухера и посмотрим выгодополучателя.
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01.09.2020 10:50 Відповісти
Вопрос , как узнали , что путь поврежден , обходчик Т. е. это акт устрашения , если что . то будет по настоящему
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31.08.2020 23:24 Відповісти
Это криворукие диверсанты. Как говорил один комментатор из параши "ракета попала и пошла рикошетом". Так диверсия превратилась в акт устрашения.
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01.09.2020 10:52 Відповісти
Невідомі намагалися підірвати потяг із паливом на Житомирщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5071
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31.08.2020 23:26 Відповісти
А что это чмо лыбится - сволочь!
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31.08.2020 23:47 Відповісти
Надо чтобы впереди состава ехал дрон с камерой, что ли. Или летел.
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31.08.2020 23:30 Відповісти
Если состав шел не в адрес Бени, то думаю вопросов не возникнет кто заказчик.
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31.08.2020 23:31 Відповісти
и проволока арматурная не погнулась после проезда вагонов, лежит над рельсой целая и невредимая,
это квартал95 аля сцивоко+зегниды
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01.09.2020 08:02 Відповісти
Товар нельзя было повредить ни в коем случае. Его с нетерпением ждут некоторые личности.
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01.09.2020 10:52 Відповісти
фото с цистерной попахивает постановкой...
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31.08.2020 23:37 Відповісти
похоже мусора готовятся к зевыборам
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31.08.2020 23:49 Відповісти
Таких тварей, стрелять надо, другого наказания нету.
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31.08.2020 23:44 Відповісти
шота не похоже на правду,
арматура после проезда по ней нескольких вагонов очень странно
распологается на рельсе,
похоже ЗеГниды перенимают опыт кремлядей
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31.08.2020 23:48 Відповісти
Это не кремляди,не их почерк.Те бы еще 100 гектар кругом снесли на всяк случай.Скорее усатый шалит
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31.08.2020 23:53 Відповісти
почерк недоумков зеклованных, а точнее дело рук тех же служителей
фирташу и охметову, в погонах и под "присягой" Народу Украины,
которые организовали в последнее время серию терактов,
то же ФСБУ, которое убило Олега Мужчиля
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01.09.2020 07:54 Відповісти
А звідки видно що вагони вже проїхали місце вибуху? Може це вони ще не доїхали.
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01.09.2020 00:01 Відповісти
вы внимательно читатли написанное людьми из ФСБУ ?
"На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64Источник: https://censor.net/ru/p3216856
судя по вашим умозаключениям состав отправился обратно в беларусь,
только вот шито белыми нитками,
взорвано зеклованами
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01.09.2020 07:51 Відповісти
Бензин из Белоруссии был.А значит это Лукашенко безобразничает,больше некому.Ну в самом деле,не оппозиции же так палиться по глупому.Стопудово,Тарокан
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31.08.2020 23:49 Відповісти
Чому не видно стандартних зебільних коментарів як раніше: самі підірвали, самі і розслідують щоб пропіаритись?
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31.08.2020 23:52 Відповісти
В школу им завтра,мамки ремнем в койку загнали
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31.08.2020 23:55 Відповісти
странно, зеленский с ярмаком устраивают перед выборами серию взрывов и терактов,
а вы про зебильные коменты, что это ?
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01.09.2020 07:56 Відповісти
Парцизаны-курсанты?
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31.08.2020 23:56 Відповісти
Невідомі намагалися підірвати потяг із паливом на Житомирщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6719
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01.09.2020 00:02 Відповісти
И где теперь Гидрант будет закупать соляру для ВСУ ?
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01.09.2020 00:44 Відповісти
Сразу видно профаны . Кто же под рельс кладет? С двух сторон рельса нужно по диагонали. Учебники читать нужно.
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01.09.2020 01:24 Відповісти
Может это партизаны белорусы продукцию Мозырского НПЗ пускают под откосы
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01.09.2020 05:43 Відповісти
ага, и арматура не погнулась после проезда по ней поезда, лежит целёхонькая
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01.09.2020 08:00 Відповісти
Учебники надо дочитывать, а не пролистывать. Тебе. Минно-подрывное дело немного сложнее...
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01.09.2020 08:39 Відповісти
Мины во 2-ую мировую крепились с одной стороны релься, причем их умудрялись накидывать в промежутке между проходом контрольной дрезины и поезда. Заряд тротила пробивал отверстие в рельсе, что приводило к разрушению ее под нагрузкой. Детонатор срабатывал от наезда колеса на капсюль лежащий на рельсе. Кроме этого устанавливались мины с замедлителем, где под действием кислоты разьедавшей предохранительное устройство, мина переходила в боевое положение через довольно длительное время (недели или месяцы) после установки.
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01.09.2020 09:07 Відповісти
Белорусский бензин ...ахахаха .,...Понятно из какой нефти ...
Кому этот бензин составит конкуренцию ,кто разбогатеет от того что этот бензин не доедет или разольётся от действий третьих лиц ? Вообще такие грузы страхуют ? Что б вы понимали 64 вагона если все перевести то этот состав стоит 70-80 лямов гривен при максимальной цене на бензин
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01.09.2020 05:40 Відповісти
В 2014г бьіло несколько подрьівов на ж.д. мостах. Понятно , кто єто делает.
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01.09.2020 06:38 Відповісти
Думаю и для диверсий, в том числе, Кива вербует всякую погань в свои зажопные формирования....
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01.09.2020 06:55 Відповісти
Подрывников следует расстрелять!
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01.09.2020 07:07 Відповісти
дело рук ФСБУ, над рельсой арматура, не похоже, что по ней колёса вагонов прошлись,
зеГниды перенимают опыт кремлядей,
а мусора-подрывники ищут свидетелей,
для последующей нейтрализации, надо полагать
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01.09.2020 07:58 Відповісти
Фокін ****,дай їм всім амністію
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01.09.2020 08:06 Відповісти
Міняти треба уголовний кодекс. За терористичні акти - пожиттєва посадка, без права дострокогово звільнення. А зараз якщо навіть спіймають підараса - 2 роки дадуть умовно - тому і не бояться.
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01.09.2020 08:45 Відповісти
Кому шёл бензин?
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01.09.2020 09:28 Відповісти
А теперь представляем, что этот взрыв привёл к крушению состава с горючим. Заряд был небольшим и скорее всего после масштабной катастрофы вряд ли был обнаружен. Списали бы на состояние путей, вагонов, тепловоза и человеческий фактор. Классическая диверсия с обычным рукожопским исполнением. Ну а страну рукожопов называть смысла нет, всё равно они "та сторона".
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01.09.2020 11:31 Відповісти
 
 