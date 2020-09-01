Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі. ФОТОрепортаж

Окупанти провели в Севастополі фестиваль кухні народів світу. У заході, щоправда, взяли участь лише дві національно-культурні громади із 30 - таджицька і татаро-башкирська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

"Деякі національні громади не були сповіщені про проведення фестивалю, інші побоювалися поширення коронавірусної інфекції", - зазначає видання.

Проведенням фестивалю займалося місцеве відділення Асамблеї народів Росії.

"Кухар із таджицької національної громади приготував плов і шашлики за афганським рецептом. Активісти татаро-башкирської громади пригощали кускусом. Керівники дитячого містечка "Лукомор'я" зварили частування "полба" за рецептом з твору Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду". Полба виявилася звичайною пшеничною кашею з маслом", - пишуть "Крим.Реалії".

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Порцію національних страв видавали в обмін на місцеву валюту - "лукоморчики". Їх роздавали учасникам вікторини про національну кухню. Охочих отримати талон - "лукоморчик" виявилося більше, ніж було порцій.

На сцені фестивалю організатори влаштували концерт самодіяльності. Діти виконали пісні про війну.

Завершили концерт українськими піснями у виконанні самодіяльного ансамблю "Севастопольчанка".

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