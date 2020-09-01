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Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі. ФОТОрепортаж

Окупанти провели в Севастополі фестиваль кухні народів світу. У заході, щоправда, взяли участь лише дві національно-культурні громади із 30 - таджицька і татаро-башкирська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

"Деякі національні громади не були сповіщені про проведення фестивалю, інші побоювалися поширення коронавірусної інфекції", - зазначає видання.

Проведенням фестивалю займалося місцеве відділення Асамблеї народів Росії.

"Кухар із таджицької національної громади приготував плов і шашлики за афганським рецептом. Активісти татаро-башкирської громади пригощали кускусом. Керівники дитячого містечка "Лукомор'я" зварили частування "полба" за рецептом з твору Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду". Полба виявилася звичайною пшеничною кашею з маслом", - пишуть "Крим.Реалії".

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Порцію національних страв видавали в обмін на місцеву валюту - "лукоморчики". Їх роздавали учасникам вікторини про національну кухню. Охочих отримати талон - "лукоморчик" виявилося більше, ніж було порцій.

На сцені фестивалю організатори влаштували концерт самодіяльності. Діти виконали пісні про війну.

Завершили концерт українськими піснями у виконанні самодіяльного ансамблю "Севастопольчанка".

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Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 01
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 02
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 03
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 04
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 05
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 06
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 07
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 08
Лише таджицька і татаро-башкирська кухня були представлені ​​на фестивалі кухні народів світу в окупованому Севастополі 09

Автор: 

Крим (14143) культура (434) Севастополь (554) фестиваль (135) їжа (428)


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Топ коментарі
+20
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 649
А ще на кацапії є празнік вафлі.
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01.09.2020 00:53
+16
Кускус - "татаро-башкирское" блюдо?
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01.09.2020 00:42
+16
там теперь блины на лопате - феншуй духовноскрепный
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01.09.2020 00:50
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Кускус - "татаро-башкирское" блюдо?
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01.09.2020 00:42 Відповісти
Агась, аби не борщик із салом! Бо то є дуже смачно для кацаба!)
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01.09.2020 00:44 Відповісти
там теперь блины на лопате - феншуй духовноскрепный
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01.09.2020 00:50 Відповісти
Фу. Мурашки по телу. Хотя я сало ем, но без аппетита.
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01.09.2020 07:20 Відповісти
Язык проглотит и не сможет хвалить ВВХ!
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01.09.2020 10:04 Відповісти
на предпоследнем фото - это ссущество уже не будет прежним(по кр. мере для норм. людей), тьху, вот это противно.... - это "рожалка", или пушмясо? ггггг, да.... они поехавшие. зараза не только правослабием гробит детей, но и совковой гнилью. тьху, чуть не проблевался. кстати - чет попов нету
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01.09.2020 00:47 Відповісти
безудержное веселье....
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01.09.2020 00:48 Відповісти
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 6995
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01.09.2020 00:57 Відповісти
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 649
А ще на кацапії є празнік вафлі.
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01.09.2020 00:53 Відповісти
Кацапня опять все обосрала и превращает украинский Крым в свою таджикистону...
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 2525
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01.09.2020 01:06 Відповісти
Расист?
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01.09.2020 01:26 Відповісти
Нигер?
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01.09.2020 08:13 Відповісти
башкирцы никогда не ассоциировали себя с русней, и у них было свое ханство которое долгое время не подчинялось мордовскому улусу. Взять к примеру средневековых бандитов . которые довольно успешно резали кацапню С.Юлаев - подельник беглого вора емельки пугачева. Совсем недавно за призывы создания свободной башкирии Дильмухаметов получил от кацапни 9 лет мордовских концлагерей. Очень интересный ю туб канал Семен печенег Скрепецкий. Рекомендую. начиная от его аудиокниги мацква 2028 и заканчивая его роликами. Я лично подписан на него. Канал похож на Бармалейку.
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01.09.2020 01:27 Відповісти
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 4115
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01.09.2020 01:31 Відповісти
Нимфетки мля с манной кашей.Какая кухня!Яка Ибица и КаZантип!?Криминальное гетто Аксёнова с Башмаками и немфетками яки ще Сталина помнят
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 3983
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01.09.2020 01:48 Відповісти
наполеона на коне с дубиной
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01.09.2020 08:17 Відповісти
Прям таки тинейджеры московские !
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01.09.2020 10:07 Відповісти
Ооо
таджикотатаробашкиры -смелые люди.
Заявить на оккупированной рашей территории мол я не русский...
еще чучуть и мечеть себе потребуют...
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01.09.2020 02:27 Відповісти
Гавностополь любит оливье. Его нужно было готовить
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01.09.2020 07:02 Відповісти
Чекайте, а де брацкая кухня наротов днрлнр？
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01.09.2020 07:34 Відповісти
а де блины на лопате?
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01.09.2020 07:49 Відповісти
помойка мира..дружба говна и личинка в пелотке
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01.09.2020 08:17 Відповісти
Непонятно...то ли татары,то ли башкиры готовят арабский кускус...,национальное оказывается блюдо..(!).
А где же бишбармак,вак-балыш,?)))
По ходу это татаробашкирское общество состоит из беженцев Луганды и Даунбаса.))Что первое из рецептов восточной кухни интернет показал,то и готовили.)))
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01.09.2020 08:25 Відповісти
Это - НЕИЗЛЕЧИМО... Фестиваль кухни народов мира.:

Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 4398
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01.09.2020 09:31 Відповісти
в заголовке новости ошибка, это фестиваль кухни народов Крыма, на первой фотке. Ну это все объясняет, таджики теперь после народа москвы народы Крыма
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01.09.2020 13:10 Відповісти
Только таджикская и татаро-башкирская кухня была представлена на фестивале кухни народов мира в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 5989
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01.09.2020 09:34 Відповісти
Зазеркалля
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01.09.2020 10:13 Відповісти
Баловство это. Надо было дать всем участникам по репе и все!
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01.09.2020 12:17 Відповісти
 
 