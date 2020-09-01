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Підрозділи ОС затримали на Донеччині партію контрафактного алкоголю на 4 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

Підрозділи ОС затримали партію контрафакту на загальну суму майже 4 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Спільними зусиллями всіх складових Об’єднаних сил у Донецькій та Луганський областях активно триває боротьба з реалізацією контрафактних товарів, серед яких алкогольні і тютюнові вироби.

Так, завдяки роботі підрозділів Збройних Сил України, Служби Безпеки, Державної Прикордонної служби, ДФС та інших було затримано партію контрафакту на орієнтовну суму понад 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 57 000 пляшок горілчаних виробів різних торгових марок з ознаками фальсифікації виявлено під час огляду двох вантажівок, які рухалися автошляхом у Добропільському районі на Донеччині.

Підрозділи ОС затримали на Донеччині партію контрафактного алкоголю на 4 млн грн, - штаб 01

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Транспортні засоби з фальсифікатом, який транспортувався з метою подальшого збуту через роздрібну мережу регіону, затримані.

Підрозділи ОС затримали на Донеччині партію контрафактного алкоголю на 4 млн грн, - штаб 02
Фото: штаб ООС/Facebook

""Небезпечний" вантаж сумнівної якості з підробленими акцизними марками вже не потрапить до споживачів", - додали в пресцентрі ОС.

Підрозділи ОС затримали на Донеччині партію контрафактного алкоголю на 4 млн грн, - штаб 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) контрабанда (1823) контрафакт (225) СБУ (12818) ДФС (4044) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Назовите мне хотя би один случай принудительного заливания кредиторами водки в глотки украинцев ?
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01.09.2020 08:24
+1
Кто же будет заботиться о здоровье остальной Украины и ловить фальсификаторов в Житомире или в Виннице?
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01.09.2020 07:32
+1
Бариги торгують с той стороной. Бухло гонять з вугілля.
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01.09.2020 07:43
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Кто же будет заботиться о здоровье остальной Украины и ловить фальсификаторов в Житомире или в Виннице?
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01.09.2020 07:32 Відповісти
Что-бы не было контрабанды и фальсификата необходимо что-бы государство не наживалось на сбыте алькоголя и табачных изделий!
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01.09.2020 07:38 Відповісти
Бариги торгують с той стороной. Бухло гонять з вугілля.
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01.09.2020 07:43 Відповісти
Что по твоим словам за паребриком даже бадягу не умеют делать?
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01.09.2020 08:06 Відповісти
та не только . сигаретами дыровскими типа дьюти фри забита вся страна . стирол метадон под кацапским присмотром почти тоннами вырабатывает
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01.09.2020 10:16 Відповісти
Кредиторам украины нужны только земли и деньги, но никак не люди. Отсюда и вывод, что украинцев так и будут спаивать и доводить до скотского состояния.
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01.09.2020 07:49 Відповісти
Назовите мне хотя би один случай принудительного заливания кредиторами водки в глотки украинцев ?
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01.09.2020 08:24 Відповісти
Кивино финансирование в дребезги
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01.09.2020 08:30 Відповісти
Я вже нівщо не вірю. За часи правління зелених у Донецьку запрацювали навіть і кіоски і половина продукції із України. То що зняті заборони? Де там пан Грішин-сепарська морда і його Параска? Як там самонемощ не хотіли повторити блокаду?
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01.09.2020 08:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474613 а якщо серйозно, то українцям треба ментально дорослішати. Припиняти патернаціоналізм держави, бо привикли ще з совка "Не думай, роби як ми (партія, уряд) кажемо, про тебе подбають, вигонять на роботу, погонять на свято, вирішать твої проблеми". Пити чи не пити, що і скільки повинна вирішувати сама людина. Хочеш бути здоровим, успішним у всьому і багатим не пий (не впивайся, не пияч, не робись алкашем). Пяницями легко маніпулювати = в сімї, на роботі, в політиці, тому алкоголь повинен бути тяжкодоступним, а за контрафакт тюрму і повну конфіскацію
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01.09.2020 08:33 Відповісти
Просто, кто-то с кем-то не поделился .)
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01.09.2020 10:10 Відповісти
 
 