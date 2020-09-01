Підрозділи ОС затримали на Донеччині партію контрафактного алкоголю на 4 млн грн, - штаб. ФОТОрепортаж

Підрозділи ОС затримали партію контрафакту на загальну суму майже 4 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Спільними зусиллями всіх складових Об’єднаних сил у Донецькій та Луганський областях активно триває боротьба з реалізацією контрафактних товарів, серед яких алкогольні і тютюнові вироби.

Так, завдяки роботі підрозділів Збройних Сил України, Служби Безпеки, Державної Прикордонної служби, ДФС та інших було затримано партію контрафакту на орієнтовну суму понад 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 57 000 пляшок горілчаних виробів різних торгових марок з ознаками фальсифікації виявлено під час огляду двох вантажівок, які рухалися автошляхом у Добропільському районі на Донеччині.

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Транспортні засоби з фальсифікатом, який транспортувався з метою подальшого збуту через роздрібну мережу регіону, затримані.



Фото: штаб ООС/Facebook

""Небезпечний" вантаж сумнівної якості з підробленими акцизними марками вже не потрапить до споживачів", - додали в пресцентрі ОС.