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СБУ на Луганщині викрила нелегальний видобуток на державних шахтах вугілля до 60 тонн на день. ФОТОрепортаж

СБУ на Луганщині викрила нелегальний видобуток на державних шахтах вугілля до 60 тонн на день. ФОТОрепортаж

У Луганській області Служба безпеки України блокувала діяльність групи осіб, які організували на державній шахті видобуток і подальшу реалізацію вугілля, чим завдали державі мільйонних збитків.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники СБУ встановили, що на початку цього року посадовці керівної ланки однієї з шахт ДП "Первомайськвугілля" організували "тіньовий" вуглевидобуток. Для цього на ділянці шахти було прокладено нелегальні вугільні виробітки. Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах, у "забої" 65-85 сантиметрів заввишки, що є грубим порушенням законодавства. "Чорне золото", яке вони видобували, зловмисники не обліковували і збували місцевим підприємцям за готівку. Щодоби шахтоділянка видобувала майже 50-60 тонн необлікованого вугілля. 

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У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України провели 8 обшуків в адмінбудівлі шахти, в офісі фірми, причетної до нелегальної схеми, на вугільних майданчиках у містах Золоте і Гірське та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено готівку у сумі 120 000 доларів США, бухгалтерську, маркшейдерську, товарно-транспортну документацію, жорсткі диски комп’ютерів, які місять інформацію про офіційні та фактичні обсяги видобутої та реалізованої вугільної продукції, три вантажні автомобілі та іншу техніку. Крім цього на вугільних майданчиках виявлено майже 1,2 тисячі тонн незаконно видобутого та підготовленого до "тіньової" реалізації вугілля.

СБУ на Луганщині викрила нелегальний видобуток на державних шахтах вугілля до 60 тонн на день 01СБУ на Луганщині викрила нелегальний видобуток на державних шахтах вугілля до 60 тонн на день 02
СБУ на Луганщині викрила нелегальний видобуток на державних шахтах вугілля до 60 тонн на день 03

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та автотранспортні засоби. Триває збір доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Автор: 

СБУ (12818) вугілля (2473) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+5
а копанки коралевской стабильно платят налоги
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01.09.2020 11:17
+5
Вагон угля в день. На дорозі не валяється
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01.09.2020 11:25
+4
СБУ на Луганщине разоблачила / Что бывший юрист Коломойского а ныне его личный охранник Баканов разоблачить не может: Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости.
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01.09.2020 11:16
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Даёшь стране угля?! Хоть мелкого - но доуя ! ! !
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01.09.2020 11:06 Відповісти
А я бы их в шахту!!!!
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01.09.2020 11:10 Відповісти
СБУ на Луганщине разоблачила / Что бывший юрист Коломойского а ныне его личный охранник Баканов разоблачить не может: Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги. Туда зашли люди Коломойского. Введенные ими схемы заключались в том, что сначала покупали уголь у связанной с Коломойским компании "Нафто-форс" по цене, которая была существенно выше рыночной, а произведенный ток продавали ферросплавным заводам Коломойского по цене, ниже себестоимости.
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01.09.2020 11:16 Відповісти
Так там під "дахом" СБУ , а тут самі "замутили" не поділились вчасно от їх й затримали. Поставить СБУ своє керівництво й буде усе "чікі-пікі" .... чи гадаєте якось інакше працює СБУ?
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01.09.2020 11:43 Відповісти
а копанки коралевской стабильно платят налоги
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01.09.2020 11:17 Відповісти
Вагон угля в день. На дорозі не валяється
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01.09.2020 11:25 Відповісти
дамбас нас так всі роки незалежності "карміл" їм тому і не треба ні ЄС ні цінностей європейських, от звідки їх спротив антимайдани і несприйняття
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01.09.2020 11:47 Відповісти
надо их усльішать почему они єто делали
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01.09.2020 11:59 Відповісти
Была бы шахта частная - такая новость была бы нонсенсом
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01.09.2020 12:00 Відповісти
а що тільки СБУ це знало, а інші служби ні?
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01.09.2020 12:00 Відповісти
а эти **** ые кармильцы тоже пенсий, регрессов шахтерских захотят?
они же кроты слепые, ничего не видели, ни о чем не догадывались
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01.09.2020 12:26 Відповісти
Та чи й не новость ! До 14 года такие лавы были на каждой шахте в Снежном,Торезе,Шахтерске иТ.Д. А мощность пласта 65-85 см вполне нормальная .Я почти всю жизнь проработал на таких пластах. 60 тонн не так и много. В Снежном были копанки с суточной добычей 100-120 тонн. Площадки принимали по 800 гр. за тонну,а потом оформлялось все через шахты,которые до этого уже по 10 лет не работали.
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01.09.2020 13:42 Відповісти
это или убрали конкурента, или мало заплатил, цирку нужно бабло на выборы, что бы овец силосом кормить.
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01.09.2020 13:56 Відповісти
То тільки для держави шахти збиткові. Віддати ті шахти безплатно шахтарям, або продати, чому вони повинні бути державни ? Є видобуток чи нема, зарплату плати, різні борги гаси, постійне соц.напруження, фіктивні шахтарські пенсії і регреси. На приватній шахті самі у себе красти небудуть
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01.09.2020 14:12 Відповісти
 
 