СБУ на Луганщині викрила нелегальний видобуток на державних шахтах вугілля до 60 тонн на день. ФОТОрепортаж

У Луганській області Служба безпеки України блокувала діяльність групи осіб, які організували на державній шахті видобуток і подальшу реалізацію вугілля, чим завдали державі мільйонних збитків.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники СБУ встановили, що на початку цього року посадовці керівної ланки однієї з шахт ДП "Первомайськвугілля" організували "тіньовий" вуглевидобуток. Для цього на ділянці шахти було прокладено нелегальні вугільні виробітки. Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах, у "забої" 65-85 сантиметрів заввишки, що є грубим порушенням законодавства. "Чорне золото", яке вони видобували, зловмисники не обліковували і збували місцевим підприємцям за готівку. Щодоби шахтоділянка видобувала майже 50-60 тонн необлікованого вугілля.

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У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України провели 8 обшуків в адмінбудівлі шахти, в офісі фірми, причетної до нелегальної схеми, на вугільних майданчиках у містах Золоте і Гірське та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено готівку у сумі 120 000 доларів США, бухгалтерську, маркшейдерську, товарно-транспортну документацію, жорсткі диски комп’ютерів, які місять інформацію про офіційні та фактичні обсяги видобутої та реалізованої вугільної продукції, три вантажні автомобілі та іншу техніку. Крім цього на вугільних майданчиках виявлено майже 1,2 тисячі тонн незаконно видобутого та підготовленого до "тіньової" реалізації вугілля.





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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та автотранспортні засоби. Триває збір доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.