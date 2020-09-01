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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Мінзравом.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам щодо послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Нас уничтожают. Какой к чертям свинячим коронавирус? Кто-нибудь умер от того коронавируса?
да у них и диагностики нет, потому что там нужен электронный микроскоп, чтобы тот вирус обнаружить.
А вот весь бизнес накрывается медным тазом.
нищета у ворот.
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01.09.2020 11:16 Відповісти
А что там в Белоруссии? Сколько мильонов умерло от выируса? Сколько красных зон? Все врачи уже умерли и лечить уже некому супер пупер страшный вирус? Кто-то еще верит Степанову и прочим маразматикам?
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01.09.2020 11:24 Відповісти
Коли влада сама запустила для інфікування поїздів метрополітену професійних жебраків, роздрібних торгівців, пєвунів то звичайно буде пандемія, пасажир навідь з ковидлою приїхав і вийшов, а ці вірусні носії цілий день інфікують вагони і поїзди, а їм сердешні дебіли щей милостині подають. Коли влада поседіла карантин і розікрала і резерв і фонд то що ви від цих кавзнокрадів хочете?
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01.09.2020 11:28 Відповісти
Боятся бунта, за$ранцы.
Не, бунта не будет. Вас просто на выборах вышибут из власти.
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01.09.2020 11:36 Відповісти
Схоже, головною метою наших санепідеміків є не приборкання епідемії, а пом'якшення карантину...
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01.09.2020 13:39 Відповісти
 
 