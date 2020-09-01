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Київ і 17 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 1 вересня Київ і 17 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Мінзравом.
Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам щодо послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
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да у них и диагностики нет, потому что там нужен электронный микроскоп, чтобы тот вирус обнаружить.
А вот весь бизнес накрывается медным тазом.
нищета у ворот.
Не, бунта не будет. Вас просто на выборах вышибут из власти.