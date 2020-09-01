СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих об'єктах Херсонщини. ФОТОрепортаж

Координаційна група Антитерористичного центру при регіональному органі Служби безпеки України провела планове багатоетапне антитерористичне тренування на території шести районів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що в обраних локаціях розташовано низку терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема військовий об’єкт ЗС України, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу.

У тренуваннях взяли участь співробітники ГУ СБУ в АР Крим, Національної та патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії і Держприкордонслужби, підрозділи Збройних сил України, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Головною метою навчань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії провідних суб’єктів боротьби з тероризмом, організація та проведення у межах антитерористичної операції заходів з протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах.

За сценарієм тренувань умовні диверсанті намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об’єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень та обладнання.

Таким чином було перевірено рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури, готовності їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих підрозділів правоохоронних органів, спеціальних служб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та усунення наслідків можливих терористичних атак", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт СБУ

Зазначається, що за результатами проведених тренувань координаційна група АТЦ наразі надає відповідні методичні рекомендації з урахуванням специфіки діяльності кожного об’єкта для удосконалення систем їх захисту та бере на контроль усунення виявлених недоліків.