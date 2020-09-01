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СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих об'єктах Херсонщини. ФОТОрепортаж

Координаційна група Антитерористичного центру при регіональному органі Служби безпеки України провела планове багатоетапне антитерористичне тренування на території шести районів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що в обраних локаціях розташовано низку терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема військовий об’єкт ЗС України, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу.

У тренуваннях взяли участь співробітники ГУ СБУ в АР Крим, Національної та патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії і Держприкордонслужби, підрозділи Збройних сил України, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих обєктах Херсонщини 01

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"Головною метою навчань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії провідних суб’єктів боротьби з тероризмом, організація та проведення у межах антитерористичної операції заходів з протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах.

СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих обєктах Херсонщини 02

За сценарієм тренувань умовні диверсанті намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об’єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень та обладнання.

СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих обєктах Херсонщини 03

Таким чином було перевірено рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури, готовності їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих підрозділів правоохоронних органів, спеціальних служб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та усунення наслідків можливих терористичних атак", - йдеться в повідомленні.

СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих обєктах Херсонщини 04
Фото: сайт СБУ

Зазначається, що за результатами проведених тренувань координаційна група АТЦ наразі надає відповідні методичні рекомендації з урахуванням специфіки діяльності кожного об’єкта для удосконалення систем їх захисту та бере на контроль усунення виявлених недоліків.

Автор: 

оборона (4780) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12818) силовики (2514) військові навчання (2775) Херсонська область (5750)


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01.09.2020 11:26 Відповісти
В тренировках приняли участие сотрудники ГУ СБУ в АР Крым,Источник: https://censor.net/ru/p3216923

Теперь спецслужбы РФ гораздо более осведомлены, как захватывать этих стратегические объекты Не зря Запад требовал провести тотальную чистку в СБУ, без этого невозможно полноценно воевать с гибридным врагом.
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01.09.2020 11:33 Відповісти
На Харьковщине нашли склад боеприпасов, который может принадлежать организации Ильи Кивы
На Харьковщине найден масштабный склад боеприпасов, который может принадлежать представителям группировки "Патриоты - за жизнь".
Среди обнаруженного оружия - гранаты РГД-5 и запалы к ним, патроны к крупнокалиберному пулемету 12.7 мм, комплектующие к станковому противотанковому гранатомету, пулеметные ленты к ПКМ, винтовочные патроны 308 Win, патроны к гладкоствольному оружию и прочее.
Об этом https://t.me/MaksymZhorin/95 сообщается в Telegram-канале экс-командира полка "Азов" и начальника Центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максима Жорина.
"Этот арсенал оружия нашли на днях в Люботине, Харьковская область.
Из своих источников получил интересную информацию о его владельце - это Олег Ширяев, куратор титушни Ильи Кивы.
Все мы ничего не слышали об этом деле, так как, судя по всему, его покрывает полиция и прокуратура.
Поэтому обращаюсь к нашим правоохранительным органам: может вы хоть как-то прокомментируете ситуацию? И надеюсь, ни у кого больше нет вопросов по поводу настоящей цели боевых отрядов ОПЗЖ", - заявил https://t.me/MaksymZhorin Максим Жорин .
https://apostrophe.ua/news/society/2020-08-31/na-harkovschine-nashli-sklad-***********-kotoryiy-mojet-prinadlejat-organizatsii-ili-kivyi---maksim-jorin/208095
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01.09.2020 11:35 Відповісти
у меня вопрос: сколько ватников переехано БТРом, сколько коллорадов сожжены в доме "культуры", сколько "мальчиков в трусиках" были отправлены на колбасу?!
мы же хунта, *****!..
хотя, последний год я все реже вспоминаю это выражение, глядя на окружающую меня действительность..
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01.09.2020 12:07 Відповісти
Главное ж маневры!.... https://twitter.com/24tvua/status/1300524659029544961 https://liveuamap.com/en/2020/31-august-explosion-targeted-freight-train-with-diesel-and

СБУ провела контрдиверсійні тренування на терористично уразливих об'єктах Херсонщини - Цензор.НЕТ 498815 часов назад - https://liveuamap.com/?zoom=11&ll=51.01838,28.64084 51°1′N 28°38′E Explosion targeted freight train with diesel and gasoline in Zhytomyr region. Only damage to railway, no casualties. Security Service of Ukraine opened "terror attack" case
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01.09.2020 14:19 Відповісти
 
 