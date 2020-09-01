Правоохоронці затримали шістьох членів злочинної групи, які викрали підприємця й утримували його понад тиждень: вимагали $2 млн. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали шістьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні столичного підприємця і його незаконному утриманні протягом тижня з метою одержання грошових коштів у сумі більш ніж 2 млн доларів США.

Про це у вівторок, 1 вересня 2020 року, повідомив прокурор міста Києва Олег Кіпер під час спільного брифінгу з начальником столичної поліції Андрієм Крищенком, передає Цензор.НЕТ

Встановлено, 21 серпня 2020 року під приводом перегляду об’єкта нерухомості за межами Києва зловмисники зустрілися із 48-річним підприємцем у центрі столиці, заманили його до машини та викрали.

Надалі, застосувавши до потерпілого медичні препарати, викрадачі перемістили його до мікроавтобусу та вивезли до недобудованого будинку у Київській області, де почали незаконно утримувати, вимагаючи за звільнення грошові кошти.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, під час незаконного утримання потерпілий здійснив спробу втечі, вистрибнувши з другого поверху будинку. Під час падіння підприємець зламав обидві кінцівки та був схоплений викрадачами. Після цього потерпілого перевезли до іншого будинку в Київській області, де продовжили незаконно утримувати упродовж тижня.

У ході спецоперації 29 серпня 2020 року учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Потерпілого визволили та з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Як зазначив прокурор міста Києва Олег Кіпер, затримані – мешканці столиці віком від 35 до 52 років, раніше не судимі. За адресами їхнього проживання проведено 13 невідкладних обшуків, у ході яких вилучено чорнові записи, боргові розписки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речові докази.

Організаторами злочину виявилися колишні партнери потерпілого, а мотивом його викрадення - фінансові зобов’язання. Зловмисники вимагали за звільнення підприємця грошові кошти у сумі понад 2 млн доларів США.

Присутній на брифінгу начальник відділу управління карного розшуку столичної поліції Дмитро Сиченко повідомив, що під час обшуків у фігурантів також вилучили значну кількість зброї, а саме - 12 ручних гранатометів, 28 гранат різних систем, понад 5 тисяч набоїв, автоматичну зброю, пістолети, а також запали та 400 гр. тротилу. Наразі встановлюється походження зброї та боєприпасів. Усе вилучене направлено на експертизу.

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Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 189 КК України. Організаторам злочину обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом - у вигляді домашнього арешту, щодо інших підозрюваних судові засідання з обрання запобіжних заходів тривають.

Завершуючи брифінг, Олег Кіпер та Андрій Крищенко подякували всім правоохоронцям, які були задіяні у спецоперації та розкрили цей зухвалий злочин.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами Київської місцевої прокуратури № 6 спільно з Печерським УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу УКР столичної поліції.



