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Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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Топ коментарі
+59 wake up-UA
показати весь коментар01.09.2020 14:00
+48 Підлога Маккартні
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+46 Ksenia VB
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Шим Нан ЗЕ
Все президенты выступают с трибуны имеющей госсимволику.
Но клоуны могут выступать под любой символикой.
Делайте выводы.
...
Вот и пошли варианты:
Зензей, Зеки Чан, Обиван Зеноби, Зедай, Брюзел, Сцы Кун, Чёрный памперс по варье-те, Зена принцесса-воин, Зен-Ган-Дон, Земурай, Зе-Лу-Пень, Ку-Ем-Бей...
Ох рано,встает охрана! Но везде не успевает оградить хидранта от выражения народом любви.
(мож потом на рекорд Гиннесса пойдет?))))
А на президентство у него никаких денег не хватит. Его время прошло.
Можешь, как всегда, посмотреть это по телевизору. А можешь закрыть его собой.
Ну реально, зе-мордяка вже навіть на білборд не вміщується ))