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Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зроби себе ще раз!

Дивіться також: Комік Філімонов, що збирається стати мером Одеси, розповідав на росТВ анекдоти про хохлів і сало. ВIДЕО

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Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

... та інших серйозних хвороб

Читайте на "Цензор.НЕТ": У провладних структурах є "заслані казачки": Фокін відреагував на критику Авакова і Єрмака

Також читайте: Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зміни в ТКГ

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Борець за "донецький характер"

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Учітеся та навчайте!

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Народна мудрість

Також дивіться: Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

ЗЕ!зміни

Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Путінський театр маріонеток

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Кравчук Леонід (546) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23818) Фокін Вітольд (98) фотожаба (13863) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+59
Ось теж непогана...
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3504
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01.09.2020 14:00
+48
Кін Че НЕ
Шим Нан ЗЕ
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 941
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01.09.2020 13:57
+46
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6910
показати весь коментар
01.09.2020 14:12
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Кін Че НЕ
Шим Нан ЗЕ
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 941
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01.09.2020 13:57 Відповісти
*Шим Пан ЗЕ
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01.09.2020 13:58 Відповісти
намек на Северную Корею где лидер ее лежит в коме принимается....
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01.09.2020 14:12 Відповісти
Кон Чен Ый
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01.09.2020 14:10 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9863
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01.09.2020 19:47 Відповісти
Это что за сосна на заднем фоне?
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03.09.2020 15:06 Відповісти
Ну и ряха 2020.
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01.09.2020 21:12 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8755
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01.09.2020 13:58 Відповісти
Пудрик - це ти !!!
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01.09.2020 13:59 Відповісти
да уж. у него размер морды лица как у мыролюбного сцытника. тот тоже потужно начинал - любовницу и жену за народный счет в г. Лондон возил. Причем вместе.
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Ось теж непогана...
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3504
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01.09.2020 14:00 Відповісти
На трибуне нарисован новый символ государства,или это трибуна юмориста?
Все президенты выступают с трибуны имеющей госсимволику.
Но клоуны могут выступать под любой символикой.
Делайте выводы.
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01.09.2020 19:26 Відповісти
Формула Альцгеймера - це і смішно, і вірно.
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01.09.2020 14:02 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2885

...
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01.09.2020 14:03 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 345
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01.09.2020 14:13 Відповісти
Сколько новых погремух привалило Членограю)

Вот и пошли варианты:
Зензей, Зеки Чан, Обиван Зеноби, Зедай, Брюзел, Сцы Кун, Чёрный памперс по варье-те, Зена принцесса-воин, Зен-Ган-Дон, Земурай, Зе-Лу-Пень, Ку-Ем-Бей...
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01.09.2020 14:05 Відповісти
Зелупелло (5я черепашка ниндзя)
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01.09.2020 14:06 Відповісти
Оставляю копирайт за собой.
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01.09.2020 15:35 Відповісти
Кстати куда воно пропало? Скучно без зельки
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01.09.2020 14:07 Відповісти
Да вроде по Полтаве шорхается. Ну что-то его Цензор не пиарит. Видно там вобще днище!
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01.09.2020 14:09 Відповісти
может галушкою вдавыться? ))) ну хоть поперхнется))))
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01.09.2020 14:12 Відповісти
Воно галушок не есть,воно шаурму и бурхеры трескаеть.
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01.09.2020 19:13 Відповісти
та пагадите...где-то ж супик грибной хлебал )))) и нахваливал))) (может конечно он с мухоморов галлюциногенных...но то второй вопрос)))...
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01.09.2020 19:26 Відповісти
Было такое! Но там не смогли подготовить ни коск с шаурмой,ни мак.
Ох рано,встает охрана! Но везде не успевает оградить хидранта от выражения народом любви.
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01.09.2020 19:31 Відповісти
Та чо. ЗЕлупелло там уже обещает в Полтаве космодромы строить.
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01.09.2020 15:36 Відповісти
https://glavnoe.ua/news/n357037089-zelenskij-v-poltave-proverjaet-obekty-bolshoj-strojki наши деньги тратит. вот этой фигнёй должен заниматься премьер.
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01.09.2020 14:16 Відповісти
Пре Пез Ден...
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01.09.2020 14:11 Відповісти
Ре-ЗЕ- Дент
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03.09.2020 15:09 Відповісти
люди! это надо где-то собирать и фиксировать... просто списком....
(мож потом на рекорд Гиннесса пойдет?))))
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Если правильно оформить - уже есть. Все на одном формате А4 стандартным шрифтом не поместяться!
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01.09.2020 19:16 Відповісти
экий Вы экономный - возьмем 2 листа А4...тут главное собрать и сберечь народную мудрость))
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01.09.2020 19:28 Відповісти
Да! Хоть 5 листов. 5-я черепашка нинзя Зелупелло этого достойна.
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02.09.2020 10:01 Відповісти
Правильная формула Альцгеймера. В ней не столько 2 старпёра, сколько уши 1 }{уйла.
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4320
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01.09.2020 14:08 Відповісти
знаете что мерзко..когда Кравчук и Фокин которые могли бы остаться в истории Украины пусть и не очень удачный проект но ПЕРВЫЕ лидеры страны а станут первые.... идеры страны..(ой упала букхфва (***П)
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Наше старшее поколение сделало ошибку ещё 30 лет назад, когда Кравчука надо было не в Президенты выбирать, а живьём в землю закопать. Он бы уже давно парашей не вонял.
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01.09.2020 14:22 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6910
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01.09.2020 14:12 Відповісти
Мордовські військові зробили перші фоткi iноземеного літаючого «автомобіля» - gazeta "Mordovets"
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9511
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01.09.2020 14:13 Відповісти
вретивывсе. это удмуртский аэропланъ.
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01.09.2020 14:16 Відповісти
Йеропланъ
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03.09.2020 15:11 Відповісти
Это нанобеспилотник. Кацап внутри- это робот Фёдор. Управляется 2 верёвками.
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2027
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01.09.2020 14:19 Відповісти
и палкой в заднице
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01.09.2020 14:24 Відповісти
Палка в заднице - это антена,для приема голосовых команд.
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01.09.2020 19:19 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!перемены, путинский театр марионеток. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7631
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01.09.2020 14:15 Відповісти
Да он вот вот президентство "купит",странно что зебилов этого никак не догонят...
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01.09.2020 15:07 Відповісти
Ты считаешь фотожабы новостью?
А на президентство у него никаких денег не хватит. Его время прошло.
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01.09.2020 15:10 Відповісти
Нынче для этого нужны люди и патроны. За ЗЕ нет ни того, ни другого.
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01.09.2020 15:38 Відповісти
А без применения патронов, на следующих выборах никак не получится?
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01.09.2020 16:02 Відповісти
Ну насчет выборов это спорный вопрос. Зе допокращится до того, что что у По будут не выборы а простое назначение. А насчет патронов... Ну да, без них прикольнее, к этому случаю больше подходит веревка...
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01.09.2020 16:19 Відповісти
ЗЕ до следующих выборов не дотянет.

Можешь, как всегда, посмотреть это по телевизору. А можешь закрыть его собой.
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01.09.2020 19:05 Відповісти
До выборов.
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01.09.2020 19:20 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3804
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01.09.2020 15:05 Відповісти
+++
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01.09.2020 20:45 Відповісти
"кукрыниксы" - подоночки-олгофренчики.
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01.09.2020 17:16 Відповісти
Ну не стоит здесь заниматься самокритикой.../да и не какой ты не кукрыникс.../
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01.09.2020 17:40 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
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03.09.2020 19:42 Відповісти
почему?
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03.09.2020 15:09 Відповісти
Це не подонки це дно
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01.09.2020 20:30 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4611
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02.09.2020 11:01 Відповісти
"ЗЕ-пєрємєни" по роках це ПРОСТО СУПЕР ! Давно так не сміялась ))
Ну реально, зе-мордяка вже навіть на білборд не вміщується ))
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04.09.2020 00:23 Відповісти
Формула альцгеймера, ЗЕ!зміни, путінський театр маріонеток. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8783
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04.09.2020 01:04 Відповісти
 
 