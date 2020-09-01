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Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення". ФОТО
Нардепи ОПЗЖ Віктор Медведчук і Ілля Ківа в Раді висловили солідарність з "білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На фото Медведчук і Ківа стоять в залі українського парламенту перед вивішеним червоно-зеленим прапором. Зазначимо, що червоно-білий візерунок має бути з лівого боку, а не з правого, як на знімку.
Нагадаємо, раніше Ківа говорив, що у нього "інстинктивно притискаються вуха" перед Медведчуком.
Топ коментарі
+58 Alexander Savely
показати весь коментар01.09.2020 14:26
+48 Підлога Маккартні
показати весь коментар01.09.2020 14:27
+42 Топ Ган
показати весь коментар01.09.2020 14:31
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Флаг настоящий, а "слева-справа" - это смотря как положить, лицом или изнанкой.
Слабый защитник, пялящийся на женские жопы и сиськи.
Сверху может свалиться тяжёлый штатив, а Кива с рукой в штанах будет витать в мечтах...
Как раз компашка конченному путинососу медвечуку.
Пишется с маленькой, как и путин.
который не может шагу ступить без телохранителя, мразь мразей
Не подумайте - з фото все гаразд. Просто Медведчук і Кива вирішили підтримати фашиста Лукашенку і принесли до Ради прапор БССР і де-юре нинішнього режиму. Але повісили його неправильно. Мусив перевернути світлину, щоб стяг був як належить. Ну, і ці два діяча догори ногами виглядають доречно.
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ЧЕТВЕРТОВАТЬ ПУБЛИЧНО ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ, КОТОРЫЕ ПРИТАЩИЛИ ЭТУ ПОЗОРНУЮ ГАДОСТЬ В СЕРДЦЕ СТРАНЫ!
и его клеврет Дрочила.
"За життя" ?.. Жизнью тут и не пахнет, только склепом. Дракула & Дрочила