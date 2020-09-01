Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення". ФОТО

Нардепи ОПЗЖ Віктор Медведчук і Ілля Ківа в Раді висловили солідарність з "білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото Медведчук і Ківа стоять в залі українського парламенту перед вивішеним червоно-зеленим прапором. Зазначимо, що червоно-білий візерунок має бути з лівого боку, а не з правого, як на знімку.

Нагадаємо, раніше Ківа говорив, що у нього "інстинктивно притискаються вуха" перед Медведчуком.

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