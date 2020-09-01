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ДБР викрило виробників підроблених паспортів ЄС для іноземців з країн підвищеного терористичного ризику. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Київ розкрили діяльність організованої групи, учасники якої налагодили схему незаконної легалізації іноземців з країн підвищеного терористичного ризику в Україні, з подальшою переправленням їх через державний кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчим вдалося задокументувати 327 епізодів виготовлення підроблених паспортних документів (ID-картки та закордонні паспорти) країн Європейського Союзу – Словаччини, Чехії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії. А також встановлено понад 20 так званих "оптових замовників" таких документів у 12 регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Серед основних користувачів підроблених документів були ідентифіковані громадяни Сирії, Пакистану, Афганістану, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану і Туреччини.

"Встановлено, що середній обсяг виготовлення підроблених документів становив від 200 до 320 одиниць щомісячно. Орієнтовний обсяг виготовлених злочинною групою документів за період їхньої діяльності, а саме з початку 2017 року, – близько 4 000 підроблених документів", - вказується в повідомленні.

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ДБР викрило виробників підроблених паспортів ЄС для іноземців з країн підвищеного терористичного ризику 01

ДБР викрило виробників підроблених паспортів ЄС для іноземців з країн підвищеного терористичного ризику 02
ДБР викрило виробників підроблених паспортів ЄС для іноземців з країн підвищеного терористичного ризику 03

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За результатами проведення спецоперації на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей викрито всіх членів злочинної групи, зокрема "оптових замовників". Серед яких – працівник Національної поліції України та працівник управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, а також припинено роботу цеху з виготовлення підроблених документів.

Зразки підроблених документів, обладнання для їх виготовлення, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інші речі, що мають доказове значення в даному провадженні, вилучені у встановленому законом порядку.

6 особам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю настрок до 3 років з конфіскацією майна.

Автор: 

нелегали (383) паспорт (1153) ДБР (3491)


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ГБР разоблачило изготовителей поддельных паспортов ЕС для иностранцев из стран повышенного террористического риска.

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Невже для московії підробляли?
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01.09.2020 18:04 Відповісти
Без сприяння та співучасті співробітників поліції і міграційної служби (паспортні столи та ОВІР) цей бізнес навіть не розпічнеться.
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01.09.2020 18:24 Відповісти
Знамя Пихамовой подхватили её коллеги
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01.09.2020 18:55 Відповісти
Также была прекращена работа цеха по производству поддельных документов.
Правоохранители изъяли образцы поддельных документов, оборудование для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства. (с)

И что из этого всего изображено на фото?
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01.09.2020 18:40 Відповісти
Журналист Юрий Бутусов обвинил ближайшее окружение президента Владимира Зеленского в "зачистке" высших эшелонов власти в пользу России.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/214273_1598971131
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01.09.2020 20:10 Відповісти
 
 