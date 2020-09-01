ДБР викрило виробників підроблених паспортів ЄС для іноземців з країн підвищеного терористичного ризику. ФОТО
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Київ розкрили діяльність організованої групи, учасники якої налагодили схему незаконної легалізації іноземців з країн підвищеного терористичного ризику в Україні, з подальшою переправленням їх через державний кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчим вдалося задокументувати 327 епізодів виготовлення підроблених паспортних документів (ID-картки та закордонні паспорти) країн Європейського Союзу – Словаччини, Чехії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії. А також встановлено понад 20 так званих "оптових замовників" таких документів у 12 регіонах України", - йдеться в повідомленні.
Серед основних користувачів підроблених документів були ідентифіковані громадяни Сирії, Пакистану, Афганістану, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану і Туреччини.
"Встановлено, що середній обсяг виготовлення підроблених документів становив від 200 до 320 одиниць щомісячно. Орієнтовний обсяг виготовлених злочинною групою документів за період їхньої діяльності, а саме з початку 2017 року, – близько 4 000 підроблених документів", - вказується в повідомленні.
За результатами проведення спецоперації на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей викрито всіх членів злочинної групи, зокрема "оптових замовників". Серед яких – працівник Національної поліції України та працівник управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, а також припинено роботу цеху з виготовлення підроблених документів.
Зразки підроблених документів, обладнання для їх виготовлення, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інші речі, що мають доказове значення в даному провадженні, вилучені у встановленому законом порядку.
6 особам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю настрок до 3 років з конфіскацією майна.
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Невже для московії підробляли?
Правоохранители изъяли образцы поддельных документов, оборудование для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства. (с)
И что из этого всего изображено на фото?
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