Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти. ФОТОрепортаж

У харківських школах сьогодні роздавали подарунки з символікою партії "Блок Кернеса Успішний Харків".

За інформацією з соціальних мереж і ЗМІ, а також від місцевих жителів, дітям роздавали пакети й екосумки, всередині яких були блокноти, браслети, календарі, розмальовки, все з логотипом партії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Громадянської мережі ОПОРА.

Читайте також: Внесений у "червону" зону Харків не буде зупиняти громадського транспорту, - Кернес





Фото: oporaua.org

Крім того, журналісти "Суспільне Харків" зафіксували роздачу брендованих матеріалів у Харківській спеціалізованій школі I-III ступенів № 16 Харківської міської ради Харківської області директором школи Іриною Дьяков.









Фото: suspilne.media

"Закон про освіту прямо забороняє розміщувати політичну рекламу в навчальних закладах. Згадані матеріали мають всі ознаки політичної реклами, оскільки містять назву політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Через цей факт ми написали в Міністерство освіти і науки звернення про необхідність звернути увагу і відреагувати на зазначені факти порушення законодавства в навчальних закладах. А також просимо звернутися до керівників усіх навчальних закладів Харкова з метою забезпечення політичної нейтральності та недопущення поширення політичної реклами в освітніх установах", - підкреслив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко.

Зазначається, що це вже не перший приклад політичної реклами в харківських навчальних закладах. Раніше представники ОПОРИ зафіксували в 22 навчальних закладах листівки, на яких зображено Харківського міського голову Геннадія Кернеса і напис "Блок Кернеса Успішний Харків".

Читайте також: Партії не повинні займатися благодійністю, особливо під час виборчого процесу, - роз'яснення НАЗК