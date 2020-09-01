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Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти. ФОТОрепортаж

У харківських школах сьогодні роздавали подарунки з символікою партії "Блок Кернеса Успішний Харків".

За інформацією з соціальних мереж і ЗМІ, а також від місцевих жителів, дітям роздавали пакети й екосумки, всередині яких були блокноти, браслети, календарі, розмальовки, все з логотипом партії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Громадянської мережі ОПОРА.

Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 01

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Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 02
Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 03
Фото: oporaua.org

Крім того, журналісти "Суспільне Харків" зафіксували роздачу брендованих матеріалів у Харківській спеціалізованій школі I-III ступенів № 16 Харківської міської ради Харківської області директором школи Іриною Дьяков.

Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 04
Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 05
Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 06
Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти 07
Фото: suspilne.media

"Закон про освіту прямо забороняє розміщувати політичну рекламу в навчальних закладах. Згадані матеріали мають всі ознаки політичної реклами, оскільки містять назву політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Через цей факт ми написали в Міністерство освіти і науки звернення про необхідність звернути увагу і відреагувати на зазначені факти порушення законодавства в навчальних закладах. А також просимо звернутися до керівників усіх навчальних закладів Харкова з метою забезпечення політичної нейтральності та недопущення поширення політичної реклами в освітніх установах", - підкреслив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко.

Зазначається, що це вже не перший приклад політичної реклами в харківських навчальних закладах. Раніше представники ОПОРИ зафіксували в 22 навчальних закладах листівки, на яких зображено Харківського міського голову Геннадія Кернеса і напис "Блок Кернеса Успішний Харків".

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Автор: 

агітація (202) Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1366) ОПОРА (216)


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Топ коментарі
+11
Надо с такой полиграфией раздавать, тогда будет норм:

Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования - Цензор.НЕТ 3743
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01.09.2020 20:20
+5
у російськомовному Харкові, школярі старанно вивчають українську мову

Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти - Цензор.НЕТ 5462
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01.09.2020 21:25
+4
крысяндр посимпотнее будет
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01.09.2020 20:29
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Надо с такой полиграфией раздавать, тогда будет норм:

Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования - Цензор.НЕТ 3743
показати весь коментар
01.09.2020 20:20 Відповісти
крысяндр посимпотнее будет
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01.09.2020 20:29 Відповісти
Безусловно!
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01.09.2020 20:31 Відповісти
Усліш, країна, Харькав наканєц,

даволєн город сільнаю рукою.

Як не почуєте, то буде вам пи...ць.

Всією Харків ГЕПнувсь головою. Спасибо жителям Донбасса за президента 3,14дораса !
И Харькову за Гепу с Допой...
Идите вместе с ними в .опу !
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01.09.2020 20:31 Відповісти
кстати, про школу, когда ж, как не сегодня
Бреите рчуки и тетдари, кадарнаши и убечники.
Бдуем утичься.
Детям в школах Харькова раздавали подарки от политсилы мэра Кернеса. ОПОРА обратилась в Минобразования - Цензор.НЕТ 9139
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01.09.2020 20:32 Відповісти
И на шо оно расчитавает от этих детей? Дебилизм какой-то.
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01.09.2020 20:40 Відповісти
Я буду за Светличную голосовать, если она будет баллотироваться в мэры Харькова. Достал этот Гепа хуже горькой редьки.
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01.09.2020 20:57 Відповісти
А чем она отличается от гепы?
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02.09.2020 09:15 Відповісти
у російськомовному Харкові, школярі старанно вивчають українську мову

Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти - Цензор.НЕТ 5462
показати весь коментар
01.09.2020 21:25 Відповісти
Ни одной городской больницы под ковидных не переоборудовал а областные забиты.Масками школы не обеспечил и канцтоварами тоже. Это забота родителей. Его забота построить двухэтажный туалет с рыбками в зоопарке. На это 15 млн, горсовет нашел .
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01.09.2020 21:33 Відповісти
какая разница, харьковчане его любят, ну а которые выздоровеют, полюбят еще больше...
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01.09.2020 22:06 Відповісти
Конечно любят и все восхищаются фонтанами,клумбами ( классный мэр ), а потом идут в поликлиники и матерятся.)
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01.09.2020 22:09 Відповісти
По-перше, не 15, на 5. По-друге, в тому- ж кошторисі під туалетом внизу була позиція на 40 мільйонів, якої не помітили. По-третє - туалет з рибами вийшов просто казковий.
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01.09.2020 23:20 Відповісти
О, це - наша школа, перший-А клас. До А - класу збирають усіх, кого можна розвести на гроші. Починаючи з повітряних кульок над партами.
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01.09.2020 23:15 Відповісти
Почему сепаратиста Кернеса не посадил Порошенко?, как и многих других, фактически их оправдал. Последствия этих преступлений Порошенко уже явные, вата рулит.
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02.09.2020 00:08 Відповісти
У вашего дебила Зе есть все возможности посадить гепу. Что-то не торопится.
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02.09.2020 09:16 Відповісти
Харьків перетворюється в єврейську общину.
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02.09.2020 08:12 Відповісти
Он уже давно ватная община. Задрали уже с антисемитизмом. Проблема Украины не евреи, а прорусское ватное быдло.
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02.09.2020 09:18 Відповісти
 
 