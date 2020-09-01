Дітям у школах Харкова роздавали подарунки від політсили мера Кернеса. ОПОРА звернулася до Міносвіти. ФОТОрепортаж
У харківських школах сьогодні роздавали подарунки з символікою партії "Блок Кернеса Успішний Харків".
За інформацією з соціальних мереж і ЗМІ, а також від місцевих жителів, дітям роздавали пакети й екосумки, всередині яких були блокноти, браслети, календарі, розмальовки, все з логотипом партії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Громадянської мережі ОПОРА.
Крім того, журналісти "Суспільне Харків" зафіксували роздачу брендованих матеріалів у Харківській спеціалізованій школі I-III ступенів № 16 Харківської міської ради Харківської області директором школи Іриною Дьяков.
"Закон про освіту прямо забороняє розміщувати політичну рекламу в навчальних закладах. Згадані матеріали мають всі ознаки політичної реклами, оскільки містять назву політичної партії "Блок Кернеса - Успішний Харків". Через цей факт ми написали в Міністерство освіти і науки звернення про необхідність звернути увагу і відреагувати на зазначені факти порушення законодавства в навчальних закладах. А також просимо звернутися до керівників усіх навчальних закладів Харкова з метою забезпечення політичної нейтральності та недопущення поширення політичної реклами в освітніх установах", - підкреслив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Харківській області Микола Зінченко.
Зазначається, що це вже не перший приклад політичної реклами в харківських навчальних закладах. Раніше представники ОПОРИ зафіксували в 22 навчальних закладах листівки, на яких зображено Харківського міського голову Геннадія Кернеса і напис "Блок Кернеса Успішний Харків".
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даволєн город сільнаю рукою.
Як не почуєте, то буде вам пи...ць.
Всією Харків ГЕПнувсь головою. Спасибо жителям Донбасса за президента 3,14дораса !
И Харькову за Гепу с Допой...
Идите вместе с ними в .опу !
Бреите рчуки и тетдари, кадарнаши и убечники.
Бдуем утичься.