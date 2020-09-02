"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади
Депутату фракції "Слуга народу" Євгену Шевченку не сподобалася фотографія з Верховної Ради роботи Яна Доброносова, і він почав погрожувати.
Своє обурення Шевченко висловив у коментарі під фото, яке фотокореспондент "Букв" Доброносов опублікував у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади", - написав Шевченко в коментарі до фотографії.
На коментарі інших користувачів, які обурилися тим, що депутат у відкриту погрожує журналістові, Шевченко не відреагував.
"Ми несподівано повернулися в часи, коли журналістам погрожують, і це стає буденністю. Чому "Слуги" такого не виключають ні за погрози журналістам, ні за ефіри на Москву. Лакмусовий депутат (тут насправді грубий мат) для цінностей фракції", - прокоментувала погрози головна редакторка "Букв" Тетяна Ніколаєнко.
Євген Шевченко був обраний до парламенту за мажоритарним округом №76 у Запорізькій області. На момент обрання він був безпартійним ФОП. Зараз є головою підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.
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ЗЕнуб трускавецкий оборзел? Нефиг клешнями махать-ты на работе,сел смирно ,лапки сложил как в школе и кнопочку нажимай по команде...
Обязательно станет тридварасом у клоунов
(с)
Странно, если бы это не произошло усилиями ваших собратьев по цеху.
Или сумку.
Чисто случайно, так что депутату надо одеть защитный шлем.
Вальцман
Убил брата
Наживается на войне
Роттердам
Панама
Поздоровался с ******?
Генеральная прокуратура Панамы отказала бывшему заместителю главы администрации президента режима Януковича Андрею Портнову в закрытии уголовного дела. Об этом сообщила Генеральный Секретарь Генеральной Прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, передает https://eurosolidarity.org/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bc%d0%be/ пресс-служба партии .
"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - говорится в документе.
«Уголовное производство закрыто 27 августа в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления», - говорится в сообщении.
18 августа САП получила от СБУ результаты комплексной комиссионной экспертизы. Подчиненные Ивана Баканова не смогли установить убытков от «Роттердам+» за весь период действия формулы в 2016-2020 годах.
давай лахта, тащи еще навоз с срувесны
Можеш розбити пальці об клавіші, старанно вилизуючи гузно парАшенкі, але твій бос за час каденції дискредитував себе настільки, що гіршим за нього є, мабуть, лише зелений блазень. Останній просто рекордсмен по кількості факапів. За рік на посту досягнув того рівня ненависті з боку народу, як Барига за п'ять
Вальцман - брехня
Убил брата - брехня
Наживается на войне - брехня (где суды?)
Ротердам+ - брехня
27 серпня 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-:5-46 [46]
За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-47 [47] .
Панама - брехня (дело закрыто)
Отсюда вывод, бот: ты бот и брехун
при Порохе такого не было...дальше больше...а журналит делает свою работу...а вот "слуги народа"- валят страну...
Совсем страх потерял?
На западной такому кандидату рыло начистили бы.