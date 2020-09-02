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"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади

Депутату фракції "Слуга народу" Євгену Шевченку не сподобалася фотографія з Верховної Ради роботи Яна Доброносова, і він почав погрожувати.

Своє обурення Шевченко висловив у коментарі під фото, яке фотокореспондент "Букв" Доброносов опублікував у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади", - написав Шевченко в коментарі до фотографії.

На коментарі інших користувачів, які обурилися тим, що депутат у відкриту погрожує журналістові, Шевченко не відреагував.

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"Ми несподівано повернулися в часи, коли журналістам погрожують, і це стає буденністю. Чому "Слуги" такого не виключають ні за погрози журналістам, ні за ефіри на Москву. Лакмусовий депутат (тут насправді грубий мат) для цінностей фракції", - прокоментувала погрози головна редакторка "Букв" Тетяна Ніколаєнко.

Євген Шевченко був обраний до парламенту за мажоритарним округом №76 у Запорізькій області. На момент обрання він був безпартійним ФОП. Зараз є головою підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

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Слуга народу Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади 01
Слуга народу Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади 02

Автор: 

депутат (1776) журналістика (1759) погрози (488) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+43
Так этот Шевченко - руснявая мразь, чего вы от него ожидали?
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02.09.2020 00:16
+38
"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3331
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02.09.2020 00:21
+25
Чего можна от кацаподрочеров ожидать? Хамства,быкования,матюков и угроз фотографам.
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02.09.2020 00:19
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"Слуга народа" Шевченко угрожает....

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ЗЕнуб трускавецкий оборзел? Нефиг клешнями махать-ты на работе,сел смирно ,лапки сложил как в школе и кнопочку нажимай по команде...
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02.09.2020 00:15 Відповісти
Ну да, эта банда шутить не будет, машину подожгут как минимум 😁😁😁
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02.09.2020 00:15 Відповісти
Так этот Шевченко - руснявая мразь, чего вы от него ожидали?
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02.09.2020 00:16 Відповісти
Чего можна от кацаподрочеров ожидать? Хамства,быкования,матюков и угроз фотографам.
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02.09.2020 00:19 Відповісти
Каждый имеет право на ошибки
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02.09.2020 00:58 Відповісти
Не следует путать ошибки с убеждениями. Из-за этой путаницы Украина сейчас в такой дупе.
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02.09.2020 01:26 Відповісти
Я цитировал слуг урода
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02.09.2020 02:03 Відповісти
Sorry, man. My mistake .
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02.09.2020 02:05 Відповісти
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02.09.2020 08:58 Відповісти
Шевченко брат по разуму Медведчука и Ко в поддержку Лукашенко, судя по красно-зелёному флагу?
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02.09.2020 00:19 Відповісти
Надо было не флаг присунуть в ВР а киве на хлебало резиновую морду лукашенки нахлобучить
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02.09.2020 00:22 Відповісти
Одно могу сказать... Пока рашкованов и их любителей убивать повсеместно не начнут - толку не будет...
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02.09.2020 00:19 Відповісти
когда начинаешь ?
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02.09.2020 01:14 Відповісти
Шесть лет назад
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02.09.2020 01:16 Відповісти
Вибрали "мальчіков і девочек" з "народу". А воно, гопота мерзенна.
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02.09.2020 00:20 Відповісти
"Слуга народа" Шевченко угрожает парламентскому фотокорру Доброносову: Держись за балкон, не упади - Цензор.НЕТ 3331
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02.09.2020 00:21 Відповісти
Кто не против стать клоуном у тридварасов
Обязательно станет тридварасом у клоунов
(с)
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02.09.2020 00:44 Відповісти
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02.09.2020 01:23 Відповісти
"Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают, и это становится обыденностью. Почему "Слуги" такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции", - прокомментировала угрозы главный редактор "Букв" Татьяна Николаенко.

Странно, если бы это не произошло усилиями ваших собратьев по цеху.
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02.09.2020 00:26 Відповісти
Журналист может ненароком уронить депутату на голову очень тяжёлую камеру.
Или сумку.
Чисто случайно, так что депутату надо одеть защитный шлем.
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02.09.2020 00:28 Відповісти
Де всі ці наші бандерівці, які повинні распять етїх мальчіков в трусіках? Для мене й досі загадка, як уся ця бидлота попала до парламенту та у владу. Їм саме місце десь на зоні чи на расєі пити горілку та бити одне одному пики.
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02.09.2020 00:29 Відповісти
Це феномен Голобородька...створити монобільшість із невдах,гвалтівників,збоченців-то треба мати "талант"...
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02.09.2020 01:25 Відповісти
З одного боку, слуга Урода поводить себе відповідно до критеріїв відбору аватарів барадатай бабушкі Бєні. З іншого боку, продажних журнашльондр потрібно тримати в тонусі, щоб не нахабніли вкрай та знали своє місце. Публікуючи персональну інфу про когось, проститутка з фотоапаратом в руках має бути готова до того, що її домашня адреса, телефон та виписки з банку з прізвищами замовників проплачених статей теж стане відомий широкому загалу. А верещати про погрози та перешкоджання проф.діяльності вміє кожна журнашльондро, коли в повітрі пахне смаженою акулою пера
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02.09.2020 00:39 Відповісти
Где вы были когда неслось-
Вальцман
Убил брата
Наживается на войне
Роттердам
Панама
Поздоровался с ******?
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02.09.2020 01:01 Відповісти
Зі всього переліченого тобою, соя, дезінформацією є лише фейк про убивство брата. Все інше - констатація фактів. Як ти на це реагуєш - це твоя персональна проблема. Бачу, наболіло. Серйозну все-таки психотравму отримали Свідки Секти Соєвого Миздобула, коли їх шоколадний король проср@в вибори блазню
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02.09.2020 08:03 Відповісти
Я бы сказал, что убийство брата он мог заказать сам.
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02.09.2020 08:09 Відповісти
Малоймовірно. Проте чого не зробиш заради капіталу. У бариг свої моральні принципи, відмінні від людських.
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02.09.2020 08:22 Відповісти
Номер раз

Генеральная прокуратура Панамы отказала бывшему заместителю главы администрации президента режима Януковича Андрею Портнову в закрытии уголовного дела. Об этом сообщила Генеральный Секретарь Генеральной Прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, передает https://eurosolidarity.org/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bc%d0%be/ пресс-служба партии .
"Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против осуществления правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного производства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений", - говорится в документе.
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02.09.2020 09:02 Відповісти
Номер два

«Уголовное производство закрыто 27 августа в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления», - говорится в сообщении.
18 августа САП получила от СБУ результаты комплексной комиссионной экспертизы. Подчиненные Ивана Баканова не смогли установить убытков от «Роттердам+» за весь период действия формулы в 2016-2020 годах.

давай лахта, тащи еще навоз с срувесны
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02.09.2020 09:09 Відповісти
Типовий комент порохоср@ні: хто не співає хвалебні оди Соєвому Миздобулу, той одразу лахта
Можеш розбити пальці об клавіші, старанно вилизуючи гузно парАшенкі, але твій бос за час каденції дискредитував себе настільки, що гіршим за нього є, мабуть, лише зелений блазень. Останній просто рекордсмен по кількості факапів. За рік на посту досягнув того рівня ненависті з боку народу, як Барига за п'ять
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02.09.2020 10:12 Відповісти
А по сути? Не, зебуины привыкли давить глоткой на эмоции, эт я понимаю
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02.09.2020 10:30 Відповісти
Из всего перечисленного, бот:
Вальцман - брехня
Убил брата - брехня
Наживается на войне - брехня (где суды?)
Ротердам+ - брехня

27 серпня 2020 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження у справі «Роттердам+» у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-:5-46 [46]
За даними прокуратури, розслідування в частині підозрюваних закрито через відсутність збитків від дії формули «Роттердам+»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-47 [47] .

Панама - брехня (дело закрыто)

Отсюда вывод, бот: ты бот и брехун
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02.09.2020 13:39 Відповісти
скажите это Портнову...при этой власти он угрожал даже Прокурору...открыто...
при Порохе такого не было...дальше больше...а журналит делает свою работу...а вот "слуги народа"- валят страну...
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02.09.2020 01:22 Відповісти
Женя шевченко вкрай абарзел...кто-то внушил ему что он держит Бога за бороду...ошибочное мнение...
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02.09.2020 01:19 Відповісти
Так он же возглавляет подотдел "зачистки экономики", ему можно.
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02.09.2020 07:13 Відповісти
Он не осознает что это ошибочно
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02.09.2020 09:19 Відповісти
где же угрозы, он по дружески заботиться.
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02.09.2020 02:09 Відповісти
Федына и Зверобий предупреждали об опасности Бубочку и теперь под судом . Очень сомневаюсь что подобное произойдет со "слугой народа " Шевченко . Страна двойных стандартов .
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02.09.2020 03:54 Відповісти
Замахали вибрики зєленої сепарні(((
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02.09.2020 07:25 Відповісти
Хорошо ему ответил, с выдержкой и всё по теме. Я бы так не смог, видя эту харю, кроме матов у меня бы ничего не получилось.
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02.09.2020 09:05 Відповісти
Зеленая обезьяна будет угрожать людям???

Совсем страх потерял?
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02.09.2020 09:13 Відповісти
Этот "слуга" не достоин носить фамилию знаменитого Тараса Шевченко
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02.09.2020 09:16 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади - Цензор.НЕТ 8000
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02.09.2020 09:35 Відповісти
Класссссс
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02.09.2020 13:11 Відповісти
Этот бюджето-ед Шевченко из Запорожья. Округ 76... его никто не знает в городе...голосовали за тумбочку.
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02.09.2020 10:05 Відповісти
Значит дебилам дебилово,или 73% какаразницовых ждут халявы от блаженных
На западной такому кандидату рыло начистили бы.
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02.09.2020 10:15 Відповісти
Тупой наріт вибрал нових лиц, теперь 5 лет в гавне жить.
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02.09.2020 10:38 Відповісти
а этому утырку в ответ - сам подрочи утырок, чтобы не упал!
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02.09.2020 12:48 Відповісти
Єто угроза?
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02.09.2020 13:10 Відповісти
 
 