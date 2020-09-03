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У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці. ФОТОрепортаж

У Києві жінка несла немовля в дорожній сумці на вулиці, а перехожі запідозрили недобре і звернулися до правоохоронців. Інцидент стався в центрі столиці біля станції метро "Печерська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції Києва.

"Вчора близько 16:00 поліцейські офіцери громади Голосіївського управління поліції, повертаючись на автомобілі зі службових справ помітили на бульварі Лесі Українки схвильовану дівчину, яка повідомила їм про те, що незнайома жінка імовірно несе у сумці маленьку дитину.

Правоохоронці відразу вирішили перевірити інформацію, зупинили авто та звернулися до підозрілої жінки аби встановити її особу та обставини події", - сказано в повідомленні.

За словами поліцейського офіцера громади Голосіївського управління поліції Максима Кравчука жінка почала тікати від правоохоронців та не хотіла спілкуватися:

"Під час огляду речей жінки, у дорожній сумці ми виявили новонароджену дитину. Спільно з колегами я невідкладно викликав "швидку" та інспекторів ювенальної превенції територіального управління поліції. До приїзду фахівців дитину переклали до машини, на що матір почала агресивно поводитися".

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У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці 01

Як пояснив начальник сектору ювенальної превенції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко, зупинена жінка з немовля виявилася мешканкою Одеської області, 1991 року народження:

"Вона розповіла нам, що приїхала до столиці у пошуках роботи. За попередньою інформацією, жінка народила немовля за межами пологового відділення. Після первинного огляду та госпіталізації породілля з малечею перебуває в задовільному стані у лікарні. Хлопчику менше тижня від народження. Ми склали відносно матері дитини адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. На даний час встановлюємо контакти рідних, перевіряємо інформацію у медичних закладах столиці щодо народження громадянкою дитини та інші обставини цієї події", - повідомив він.

У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

діти (5065) Київ (19466) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+20
ну або так:
В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке - Цензор.НЕТ 2310
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03.09.2020 14:35
+9
Людии! имейте совесть, давайте не будем тут глумиться над малышом! ему и так бедняжке досталось (((( закрываем комменты!!!
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03.09.2020 14:31
+8
най немовля росте гарнюнею чи козаком.
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03.09.2020 14:45
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Людии! имейте совесть, давайте не будем тут глумиться над малышом! ему и так бедняжке досталось (((( закрываем комменты!!!
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03.09.2020 14:31 Відповісти
у меня вопрос - а как быть матери в ситуации когда работы в данный момент нет (на 9 месяце не особо найдешь работу - кому нужна обуза?), а отказываться от ребенка не хочешь? как в этой ситуации поступают по закону?
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03.09.2020 16:22 Відповісти
Забывают про такую маму
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04.09.2020 00:18 Відповісти
Як я зрозумів то, політика влади така: нема на дитину грошей- роби аборт або віддай дитину на виховання іншим.
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03.09.2020 14:32 Відповісти
ну або так:
В центре Киева задержали женщину, которая носила младенца в дорожной сумке - Цензор.НЕТ 2310
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03.09.2020 14:35 Відповісти
дичь дикая.
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03.09.2020 14:39 Відповісти
З майбутнім, нас усіх, міліонером! Кінець епохи бідності!
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03.09.2020 14:33 Відповісти
Не я це сказав, але цей малюк теж президент? Бо усі ми президенти...
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03.09.2020 14:36 Відповісти
С младенцем из Одессы в поисках работы - подозрительно
Рожала вне роддома - подозрительно
Чтобы никто не знал о ребёнке ?
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03.09.2020 14:37 Відповісти
Ты ж тоже из Одессы, а работу нашла в Словакии...
Подозрительно.
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03.09.2020 14:59 Відповісти
Ты бы полегче с однофмалицей, оба ведь Дугласы
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03.09.2020 15:04 Відповісти
Ребёнок, в сущности, не виноват, что у него такая мамаша.
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03.09.2020 14:37 Відповісти
а бутузик накормленный...кругленький и чистенький...
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03.09.2020 15:00 Відповісти
Може й мамаша звичайна тільки не має де заробити грошей.
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03.09.2020 15:06 Відповісти
какая "такая" мамаша? неудавливая - не смогда выйти замуж за богатого? только родив, поехала на ребенка деньги зарабатывать. Чем она плоха? ребенок выглядит здоровым. Давайте ее еще оштрафуем за то что у нее денег нет. Напомню, последине 2-3 месяца она работать и не могла из-за беременности.
Есть вообще соцзащита для матерей кто не хочет бросать своего ребенка но в то же время не в состоянии в данный момент его содержать?
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Хотя бы тем, что нормальная мать новорожденного не тягает в сумке.
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03.09.2020 16:28 Відповісти
Ну так візьміть координати і подаруйте їй дитячий візок.
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03.09.2020 16:35 Відповісти
Забеременеть, родить и так далее ей, значит, самостоятельно хватило ума, а обеспечить должен какой-то там парняга. А с какого, в сущности, перепуга?
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03.09.2020 16:54 Відповісти
Так вам заважає у ЧОМУ носить мама своє дитя. Яке , на хвилиночку - чистеньке, здорове, нагодоване, що видно по фото і що фактично визнано медиками. Звідси і мій коментар. Якщо не подобається в чому дитину носять - то придбайте те, що вам подобається.
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03.09.2020 20:21 Відповісти
чому вирішили що ''такая мамаша''.Колись читала,що за кордоном носили дітей в сумках,коли кудись їхали.В сумці йому і спати зручніше.Та й дитина доглянута.
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03.09.2020 19:29 Відповісти
Когда-то и в пещерах люди жили, а мясо добывали путём охоты на мамонта, а не за деньги в супермаркете. Вы, видимо, хотите вернуться в те старые добрые времена?
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04.09.2020 07:19 Відповісти
"Сильная" женщина, сразу 5 пакетов несла
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03.09.2020 14:39 Відповісти
А я в возыку вожу и нравится маленькому и шо? А вы у младенца спросили, нравится ему или нет. Главное, что бы здоровым был и накормленным, если в сумке не плакал, значит здоровый и не голодный. Не всем же в Мерсах раскатывать.
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03.09.2020 14:41 Відповісти
"От про Мерсы - золотые слова", - подчеркнул Ермак
У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 8872
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03.09.2020 15:07 Відповісти
пипец. ну видно же, то нету у неё денег на вот такую сумку.
У центрі Києва затримали жінку, яка несла немовля в дорожній сумці - Цензор.НЕТ 4347
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03.09.2020 14:41 Відповісти
най немовля росте гарнюнею чи козаком.
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03.09.2020 14:45 Відповісти
прибить
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03.09.2020 14:48 Відповісти
Не дорожная сумка а бейбибокс от зе, хотя признаюсь , это совсем не смешно
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03.09.2020 15:03 Відповісти
так хто пояснить - за що бідній жінці - і так з проблемами ... зразу статтю ?

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
Може ліпше би зразу - - відвезли на патрульній машині , допомогли матеріально
Та у нас менти такому ненавчені , а протоколи писати - навчені
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03.09.2020 15:48 Відповісти
Хорошо, хоть в сумке, а не в полиэтиленовом пакете.
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03.09.2020 16:20 Відповісти
Що за люди. Краплі співчуття нема.
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03.09.2020 16:36 Відповісти
А що немовляті погано в тій сумці? Ми теж так робили. Спить собі та й годі.
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03.09.2020 16:58 Відповісти
Не знаю, как там в столице, но вот у нас сегодня и вчера 37-38 днём. Давайте вас запакуем в сумку китайскую, посмотрим, как вам там будет.

Могла бы на руки взять новорожденного.
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03.09.2020 17:19 Відповісти
Як жарко то воно всим жарко. Не зрозуміло яким чином дівчина не виконувала батьківські обов'язки ? Є висновки лікарів що перенесення в сумці чимсь нашкодило дитині?
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03.09.2020 17:37 Відповісти
Нельзя сказать, что это было умышленно. Возможно, женщина не понимает , что так обращаться с ребеночком нельзя.
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03.09.2020 17:41 Відповісти
Иногда детей в машинах закрывают в жару, и они погибают от обезвоживания и теплового удара . Если вы не знали . А тут сумка синтетическая
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03.09.2020 17:45 Відповісти
Іноді і корови літають. Повторю питання,хто встановив що здоров'ю дитині була завдана шкода ?
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03.09.2020 17:49 Відповісти
какой протокол по ст.184 КУпАП, идиоты, какие она не выполнила обязанности по воспитанию, недоноски вы млять авакинские ? млять афигевшее мусорское дебилье !
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04.09.2020 12:20 Відповісти
 
 