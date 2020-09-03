Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис. ФОТОрепортаж

У четвер, 3 вересня, співробітники СБУ затримали на хабарі начальника оперативного управління ГУ ДФС Тернопільської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, чиновник разом з підлеглим йому керівником одного з відділів ДФС вимагали у місцевого підприємця $37 тисяч.

За цю суму вони обіцяли перекваліфікувати розпочате проти нього кримінальне провадження про нібито несплату податків на більш м'яку статтю.

Оперативники спецслужби затримали обох фігурантів безпосередньо після одержання ними всієї суми хабаря.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (від 8 до 12 років).

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