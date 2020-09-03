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Новини Фото Хабарники
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Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис. ФОТОрепортаж

У четвер, 3 вересня, співробітники СБУ затримали на хабарі начальника оперативного управління ГУ ДФС Тернопільської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, чиновник разом з підлеглим йому керівником одного з відділів ДФС вимагали у місцевого підприємця $37 тисяч.

За цю суму вони обіцяли перекваліфікувати розпочате проти нього кримінальне провадження про нібито несплату податків на більш м'яку статтю.

Оперативники спецслужби затримали обох фігурантів безпосередньо після одержання ними всієї суми хабаря.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (від 8 до 12 років).

Також дивіться: Начальнику поліції Києва Крищенку пропонували хабар за "кришування" автовикрадень: Підсумкова сума становила 350 тис. грн. ФОТОрепортаж (оновлено)

Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис 01
Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис 02
Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис 03
Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис 04
Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис 05

Автор: 

хабар (4703) СБУ (12818) ДФС (4044) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+6
ценный кадр... выйдет под залог с переводом в Киев)
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03.09.2020 14:50
+5
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс - Цензор.НЕТ 9791
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03.09.2020 14:50
+2
Значит, за его должность кто-то дал больше.
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03.09.2020 14:51
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сколько не меняй ряженых кушать хочется всем
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03.09.2020 14:49 Відповісти
Стойку возле машины видать долго тренировался принимать.
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03.09.2020 14:50 Відповісти
ценный кадр... выйдет под залог с переводом в Киев)
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03.09.2020 14:50 Відповісти
Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс - Цензор.НЕТ 9791
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03.09.2020 14:50 Відповісти
О! Незарегистрированные коты!
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03.09.2020 15:03 Відповісти
Значит, за его должность кто-то дал больше.
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03.09.2020 14:51 Відповісти
люди на хабарі у 37К баксів непогано піднімаються
а цей погорів
якийсь лошара
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03.09.2020 14:56 Відповісти
Эти твари там все взяточники,как и в держпраци,их работа только вымогать взятки с предпринимателей.
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03.09.2020 14:58 Відповісти
Ну так лет 10 уже ВСЕ должности только покупаются ....
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03.09.2020 18:28 Відповісти
Взятка маленькая - незачёт!
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03.09.2020 15:00 Відповісти
Нормальная Крищенко меньше предлагали
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03.09.2020 15:02 Відповісти
Та не може такого бути! Всім камммуніздам зєбілам відомо, що на крутезних точилах їздять виключно буржуї-міроєди, а не судді, прокурори, податківці і всяка інша публіка з державних чиновників.
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03.09.2020 15:09 Відповісти
Почему 37 тыс.у.е ?
1.000.000 грн, по курсу 27,0 = 37.000 у.е.......
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03.09.2020 15:19 Відповісти
Начальник управління ДФС Тернопільщини погорів на хабарі в $37 тис - Цензор.НЕТ 4734
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03.09.2020 16:15 Відповісти
"Геніальний продукт " написано на футболці у одного із затриманих землячків...)))
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03.09.2020 16:38 Відповісти
 
 