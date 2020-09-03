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"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, в одному із чатів "Слуги народу" обговорювали місцеві вибори.

Сьогодні під час засідання Верховної Ради нардеп СН Сергій Литвиненко (обраний за мажоритарним округом №156 у Рівненській області) переглядав повідомлення в чаті "Мажори СН", повідомляє Цензор.НЕТ.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 01

Так, нардеп Ігор Фріс (СН) переслав у чат повідомлення Олени Шкрум: "Зеленський пропонує зберегти на посадах усіх тих осіб, призначених "тимчасово" без конкурсу на державну службу під час карантину".


А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 02

Далі нардеп Євген Шевченко (СН) повідомив, що він тепер значиться "ворогом" через пропозиції щодо формування списків на місцеві вибори.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 03

Парламентар Сергій Нагорняк (СН) у відповідь запропонував провести окрему зустріч президента Володимира Зеленського і мажоритарників від СН, щоб "поговорити чесно".

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 04

Нардепка Марія Мезенцева (СН) поцікавилася: "А де наша квота гарантована".

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 05

На що Мезенцевій колега по фракції Нагорняк відповів: "Машо, вона вже продана. Як тільки призначили кураторів, місцеві князьки з баблом поїхали до них за прапорами".

Нагорняк також переслав у чат інше повідомлення: "Поки спрацювали два методи - йти шепотітися в ОПУ і виходити з публічною заявою".


А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 06

На що абонент "ДеАндрТерноп" (зазначимо, що Богданець Андрій обраний від СН у 163-му окрузі в Тернопільській області) відповів, що хоч і квота гарантована, але переглядається керівником обласного осередку.

"У нас понад 100 мажорів. Кожен незадоволений. Невже ми не можемо об'єднатися для досягнення спільної мети?" - додав він.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 07

Почитавши повідомлення у фракційному чаті, Литвиненко почав веселу розмову з колегою по фракції Павлом Халімоном.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 08
А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 09

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Шкрум Альона (13) Литвиненко Сергій (15) Богданець Андрій (14) Шевченко Євгеній Слуга народу (79) Мезенцева Марія (27) Фріс Ігор (9) Нагорняк Сергій (12) Халімон Павло (19)


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Топ коментарі
+31
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 8613
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03.09.2020 15:15
+27
а тут торгуются барыжат новые не замаранные морды лица... тьху...
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03.09.2020 15:11
+26
Теперь уЗеленского можно спросить не только про то, кто наживается на войне, а и КТО наживается на выборах???
Но взяточник и предатель - Лерос....
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03.09.2020 15:24
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а тут торгуются барыжат новые не замаранные морды лица... тьху...
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03.09.2020 15:11 Відповісти
Ну,что сказать...Выбрали-жриТЕ!!!
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03.09.2020 15:12 Відповісти
А когда-то было по-другому?
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03.09.2020 15:29 Відповісти
А к чему же столько разговоров было перед выборами о честных новых лицах?Зебилы рубашки на груди рвали,доказывая,как теперь все будет прекрасно.
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03.09.2020 15:41 Відповісти
Такое обещает каждая партия перед каждыми выборами. Ничего нового.
"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 4864
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03.09.2020 16:29 Відповісти
Ну так обещала не столько партия слуг непонятно какого народа,но и большинство ее избирателей.
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03.09.2020 21:41 Відповісти
а кто вам виноват...К чему стремились - то и получили...Вы оскорбляли, унижали, основную массу населения так, что ще скрепники могут позавидовать - и все от того, что основная масса не хотела быть холопами и холуями при барине...И проиграли с таким позорным счетом 8% против 92%, невзирая на то, сколько денег и жертв пошло на пиар вашего идола...
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03.09.2020 15:46 Відповісти
Ну,допустим,не 8% на 92%,а 25% на 73%.И теперь сидите в этом зелёном говнище и вините всех,только не самих себя.И состоите теперь холопами и холуями при новом барине,который за год с небольшим сумел переплюнул даже януковоща.
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03.09.2020 16:48 Відповісти
Именно 8%. Не верите - посмотрите рейтинг прохождения ***** в ВР . Если его не было бы в партии - ПЕСики вряд ли вообще в ВР попали...

В "зеленом говнище" никто не сидит, а скулят только любители коричневого говнища. Люди приняли во внимание свою ошибку и исправят.

Никто "при новом барине" холопами и холуями не сидит - "новый барин" оказался папередником 2 и его ожидает та же участь. И когда "нового барина" "уйдут" - вряд ли у него найдутся "преданные душой и телом" адепты як у *****, нигадующие що Зе нужно вернуть в зад...

А в чем "переплевка" Шапкокрада? Только конкретно, без ваших штучек типа "онврафнашефсё"
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03.09.2020 22:19 Відповісти
Ну так и за слуг голосовали не 92%,а 46%.А насчёт исправления ошибок - очень хочется посмотреть,как избиратели Зеленского будут выносить Вавия с Банковой,но что-то подсказывает мне,что не будет этого.А вот привести туда мертвечука или бойка запросто смогут.А насчёт переплевывания нелохом шапкокрада - при януковоща какой-никакой,но был рост экономики,во внешней политике Украина уверенно шла к ассоциации с ЕС,государственные финансы не пребывали в такой дупе,как сейчас.По коррупции - процветает,как тогда,так и сейчас,но тогда ее хоть пытались как-то скрыть,а теперь - смотри народ,любуйся на торговлю должностями и мандатами.Такого откровенного наплевательского отношения к Конституции и законам со стороны президента не было ни при одном попереднике.Короче,куда ни кинь - везде клин.
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04.09.2020 08:07 Відповісти
Мажоры СН пилять
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03.09.2020 15:12 Відповісти
ОСТАЛАСЬ КВОТА НА ОТРУБАНИЕ ГОЛОВ ПОВЕШЫВАНИЕ И РАССТРЕЛ....
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03.09.2020 15:18 Відповісти
Продешевили, продешевили. Если уже все продано - можно было бы и больше цену поставить.
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03.09.2020 15:12 Відповісти
Нормальные проститутки продаются по нескольку раз за ночь.
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03.09.2020 15:18 Відповісти
+38050-385-55-28, наберите кто-то это чорта
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03.09.2020 15:13 Відповісти
хужє ні будєт!
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03.09.2020 15:14 Відповісти
Когда "чернь" выбирает себе подобных-получается вот такое дермо...
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03.09.2020 15:14 Відповісти
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 8613
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03.09.2020 15:15 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25536192.html Зе-перемога
"We are the Champions!" - радостно напевает Минцифры.
"Вы настолько идиоты, что даже не понимаете смысл написанного", - отвечает им эксперт Шон Таунсенд.
"А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 7289

Судя по тому, что комментарий до сих пор не потерт, таки не понимают.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3580859931926469&set=a.1569816849697464&type=3&theater Rastsislau Permiakou
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03.09.2020 15:24 Відповісти
Теперь уЗеленского можно спросить не только про то, кто наживается на войне, а и КТО наживается на выборах???
Но взяточник и предатель - Лерос....
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03.09.2020 15:24 Відповісти
Хтось може собі уявити такі ж тексти, наприклад, в парламенті Німеччини чи штатів ?
Там за такі речі посадили би.
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03.09.2020 15:31 Відповісти
Мажоры #ля из подворотни обоссаной
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03.09.2020 15:57 Відповісти
крысы грызут друг друга
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03.09.2020 16:05 Відповісти
"Почитав сообщения во фракционном чате Литвиненко начал о веселую беседу с коллегой по фракции Павлом Халимоном"

Халимон - бывший гос регистратор, чья декларация о доходах не вмещается на экран монитора.
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03.09.2020 16:08 Відповісти
Ще ніхто і ніколи, так цинічно, не принижував Україну та українців, як це упороте, плісняве бидло.
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03.09.2020 16:11 Відповісти
Головка члена на воротник на выборах для зекоманды
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03.09.2020 16:15 Відповісти
Гадюче кубло.
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03.09.2020 16:26 Відповісти
КАК же задрал этот зоопарк уродов я бтам всех перестрелял и перевешал мразье
сидит оно тварь лыбиться гнида
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03.09.2020 16:51 Відповісти
"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 8646
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03.09.2020 16:59 Відповісти
Зараз ми будемо чути прекрасні історії.Як завжди перед виборами.
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03.09.2020 17:56 Відповісти
...остальниї три рублі
пропили тай про..бли..
продали вашу квоту

бо дуже ********** Зе-лені гроші
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03.09.2020 17:57 Відповісти
походу кинул зеля мажоритарщиков
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03.09.2020 18:41 Відповісти
как быстро бобики о6срали все свои красивые обещания конкурсы-шморкунсы жить по новому и все такое. глаза потухли
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Ви зробили їх разом,*****
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03.09.2020 19:20 Відповісти
На всем барыжат слуги народа, совести нет совсем. Эй, лохи, ваши голоса уже продали.
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03.09.2020 19:53 Відповісти
Буріння свердловини
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10.09.2020 14:41 Відповісти
 
 