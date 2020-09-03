"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 вересня, в одному із чатів "Слуги народу" обговорювали місцеві вибори.
Сьогодні під час засідання Верховної Ради нардеп СН Сергій Литвиненко (обраний за мажоритарним округом №156 у Рівненській області) переглядав повідомлення в чаті "Мажори СН", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, нардеп Ігор Фріс (СН) переслав у чат повідомлення Олени Шкрум: "Зеленський пропонує зберегти на посадах усіх тих осіб, призначених "тимчасово" без конкурсу на державну службу під час карантину".
Далі нардеп Євген Шевченко (СН) повідомив, що він тепер значиться "ворогом" через пропозиції щодо формування списків на місцеві вибори.
Парламентар Сергій Нагорняк (СН) у відповідь запропонував провести окрему зустріч президента Володимира Зеленського і мажоритарників від СН, щоб "поговорити чесно".
Нардепка Марія Мезенцева (СН) поцікавилася: "А де наша квота гарантована".
На що Мезенцевій колега по фракції Нагорняк відповів: "Машо, вона вже продана. Як тільки призначили кураторів, місцеві князьки з баблом поїхали до них за прапорами".
Нагорняк також переслав у чат інше повідомлення: "Поки спрацювали два методи - йти шепотітися в ОПУ і виходити з публічною заявою".
На що абонент "ДеАндрТерноп" (зазначимо, що Богданець Андрій обраний від СН у 163-му окрузі в Тернопільській області) відповів, що хоч і квота гарантована, але переглядається керівником обласного осередку.
"У нас понад 100 мажорів. Кожен незадоволений. Невже ми не можемо об'єднатися для досягнення спільної мети?" - додав він.
Почитавши повідомлення у фракційному чаті, Литвиненко почав веселу розмову з колегою по фракції Павлом Халімоном.
Фото: Цензор.НЕТ
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В "зеленом говнище" никто не сидит, а скулят только любители коричневого говнища. Люди приняли во внимание свою ошибку и исправят.
Никто "при новом барине" холопами и холуями не сидит - "новый барин" оказался папередником 2 и его ожидает та же участь. И когда "нового барина" "уйдут" - вряд ли у него найдутся "преданные душой и телом" адепты як у *****, нигадующие що Зе нужно вернуть в зад...
А в чем "переплевка" Шапкокрада? Только конкретно, без ваших штучек типа "онврафнашефсё"
"We are the Champions!" - радостно напевает Минцифры.
"Вы настолько идиоты, что даже не понимаете смысл написанного", - отвечает им эксперт Шон Таунсенд.
Судя по тому, что комментарий до сих пор не потерт, таки не понимают.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3580859931926469&set=a.1569816849697464&type=3&theater Rastsislau Permiakou
Но взяточник и предатель - Лерос....
Там за такі речі посадили би.
Халимон - бывший гос регистратор, чья декларация о доходах не вмещается на экран монитора.
сидит оно тварь лыбиться гнида
пропили тай про..бли..
продали вашу квоту
бо дуже ********** Зе-лені гроші