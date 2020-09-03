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Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію. ДОКУМЕНТ

Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію. ДОКУМЕНТ

Кабмін виніс на своє засідання 2 вересня проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батькові Олександру Зеленському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з проєктом документа, довічну стипендію пропонувалося присвоїти п'ятьом діячам освіти, які досягли 70-річного віку. У тому числі - доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському, батькові глави держави.

Також стипендії пропонувалося призначити: Івану Дзямуличу, Світлані Дубровській, Степану Ломако, Чеславу Пульке.

Батько президента працює завкафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті (філія КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).

Олександру Зеленському цього року виповниться 73 роки.

Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію 01
Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію 02

Під час засідання Кабміну в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв проєкт рішення з розгляду без обговорення, що зафіксовано на відеотрансляції.

Дивитися 28:20 - 28:30

Розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 2 568 грн.

Пропозиція можна неоднозначно прийняти з точки зору законодавства про запобігання корупції, про що пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у Президента може існувати майновий інтерес, обумовлений сімейними відносинами.

Разом з тим, НАЗК зазначає: "Законом не встановлюються заборони або обмеження на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця і відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об'єктивність ухвалення рішень або дій службовця при реалізації своїх службових або представницьких повноважень".

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Кабмін (14089) стипендії (180) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+38
І ні пуя не корупція!
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03.09.2020 15:11
+37
Стесняюсь спросить, а что выдающегося сделал атец зебила, окромя что в далеком 1978 году не спустил пар в кулачок?
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03.09.2020 15:19
+27
Украинский народ должен ещё и старшего Зеленского содержать? Почётный совковый диджитализатор...
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03.09.2020 15:13
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и хочется пожелать папаше зели долгиХ лет, хоть бы не подавился этой пенсией, скотство зеленое
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03.09.2020 19:39 Відповісти
Кінець епохи бідності.
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03.09.2020 20:26 Відповісти
Ну это ж не кумовство!
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03.09.2020 20:37 Відповісти
Ото сынка *** миллионера вырастил , которому впаду папку в старости пожизненно присмотреть..
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03.09.2020 20:55 Відповісти
У болоті дна не буває!
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03.09.2020 20:56 Відповісти
Блин, а как этот клоун-пианист, забыл ещё свою маму Римму внести на пожизненную стипендию, ведь она так рвала свою жидовскую оппу, за своего отморозка Вову. Её слова: - "он идёт в президенты не ради денег, он здесь больше имеет, а ради того, чтоб людям лучше жилось". Ну да лучше стало жить олигархам, а народ ещё беднее стал жить.
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03.09.2020 21:00 Відповісти
Судя по сыну неучу, полному профессиональному профану - Зеленский старший очень не выдающийся деятель в образовании. И это мягко говоря. Яблочко от яблоньки, так сказать...
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03.09.2020 22:46 Відповісти
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