"Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради України.
На початку Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".
Потім Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.
Пізніше Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП.
Крім того, Рада підтримала пропозицію ввести відповідальність за надання донорами крові недостовірної інформації про стан здоров'я.
Також "слуги народу" обговорювали в чаті формування списків на місцевих виборах: "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана".
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народу" Богдан Яременко та Олександр Кабанов, листування в телефоні якого раніше опублікував Цензор.НЕТ: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі".
Григорій Немиря ("Батьківщина") змінив колір волосся.
Глава фракції СН Давид Арахамія вітається з Олександром Ковальовим ("Довіра").
"Слуги народу" обговорюють щось веселе.
Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, спікер ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
Пленарне засідання Верховної Ради 3 вересня 2020 р
Телефон Любові Шпак (СН).
Юрій Корявченков (СН)
Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і Ярослав Железняк ("Голос").
"Слуги народу": Данило Гетманцев, Сергій Бабак, Галина Янченко (зліва направо)
"Слуга народу" Микола Сольський показує, чи то "плюс", чи то "хрест".
Тим часом Юрій Шаповалов ("За майбутнє") вирішив перевірити свої повідомлення.
"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написав абонент "Леша".
Голова фракції СН Давид Арахамія, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, спікер ВР Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
Гео Лерос (позафракційний)
"Слуга народу" Максим Перебийніс читає історію португальського диктатора Антоніу де Олівейри Салазара.
Андрій Іванчук ("Довіра") вітається з Сергієм Бабаком (СН).
Юлій Іоффе (ОПЗЖ) з однопартійцем.
Фото: Цензор.НЕТ
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на кацапстане 30 лет
Их марш показался мне знакомым.
Где-то я его слышал...
Кстати, как потом оказалось, он был и маршем Ку-клукс-клана...
Где же я его недавно слышал?
На съезде одной из партий?
https://www.youtube.com/watch?v=07PlggWJwLM
https://www.youtube.com/watch?v=lzeNBRbWXpI
Аналитический и медийный отделы фракции «Слуга народа» подготовили для депутатов тезисы для комментирования скандала со «слугой» Гео Леросом. Накануне он выступил с обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского, после чего его исключили из фракции.
В документе с тезисами для «слуг» от 3 сентября, которым располагает издание «https://babel.ua/ru/news/50519-zanimaetsya-propagandoy-v-chisto-kremlevskom-stile-kak-frakciya-slugi-naroda-sovetuet-svoim-deputatam-kommentirovat-konflikt-s-lerosom Бабель », говорится о том, что действия Лероса - это попытка повысить личный рейтинг, а его критика - «пропаганда в чисто кремлевском стиле».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB.html Зеленский подписал себе приговор! Полный текст выступления в Раде нардепа Лероса
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html Авто сожгли, из фракции выгнали, уголовное дело завели: «джентельменский набор» от зе-режима для Лероса
«Выступление Лероса с трибуны Верховной Рады не оставило сомнений в том, что он окончательно разорвал все связи с партией «Слуга народа» и фракцией в парламенте.
Мы всегда приветствуем диалог внутри фракции по всем вопросам внутренней и внешней политики.
Мы не приветствуем, но толерантно относимся к намерениям отдельных членов фракции вынести разнообразие позиций, споры и противостояния в публичное пространство», - так «слугам» советуют комментировать выступление депутата, в котором он сравнил Зеленского с Виктором Януковичем.
В то же время в документе акцентируется внимание на том, что Лерос якобы формирует собственные узнаваемость и политический капитал, «пытаясь уничтожить ту политическую силу, которая привела его в парламент».
«Слуга народа» не собирается быть «донором» для личного рейтинга господина Лероса.
У нас куча других дел: рассмотрение важных законопроектов, «Большая стройка», борьба с последствиями коронавируса, перезапуск экономики, перезагрузка власти.
Если Гео хочет заработать дополнительные политические очки, занимаясь пропагандой в чисто кремлевском стиле, пусть он это делает за пределами фракции «Слуга народа», - говорится в рекомендациях.
Авторы документа также акцентируют внимание на том, что Лерос после слов в адрес Зеленского и депутатов «Слуги народа» не подал заявление о выходе из фракции.
«Это было бы и логично, и этично. Неудивительно, что, фактически заявив о разрыве с президентом и нашей политической силой, он не удосужился на мужской и политический поступок. Не смог сказать «б», сказав «а».
Почему? По нашему мнению, причина может быть только одна - угроза потерять мандат народного депутата из-за добровольного выхода из фракции, ведь Гео избирался по избирательному списку партии.
Если это действительно является причиной, то где же последовательность, искренность и честность, которые господин Лерос так настойчиво пропагандирует?» - такую позицию советуют занимать «слугам».
Депутатам также рекомендуют призвать бывшего коллегу по фракции добровольно сложить мандат.
«Именно поэтому мы выступаем за исключение Гео Лероса из фракции «Слуга народа», призываем его добровольно сложить мандат народного депутата Украины, а правоохранительные органы - провести проверку его обвинений и дать правовую оценку его заявлениям по результатам расследования», - подытожили в документе.
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В общем, типичный позорный «темник» для «слуг» из конторы предателя Ермака.
Сам Гео Лерос у себя в Фейсбуке не только привел ссылку на данную публикацию, но еще и https://www.facebook.com/geo.ya.1 разместил скриншоты этого «темнока»: