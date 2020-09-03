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"Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради України.

На початку Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".

Потім Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Пізніше Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП.

Крім того, Рада підтримала пропозицію ввести відповідальність за надання донорами крові недостовірної інформації про стан здоров'я.

Також "слуги народу" обговорювали в чаті формування списків на місцевих виборах: "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 01

"Слуги народу" Богдан Яременко та Олександр Кабанов, листування в телефоні якого раніше опублікував Цензор.НЕТ: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі".

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 02

Григорій Немиря ("Батьківщина") змінив колір волосся.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 03

Глава фракції СН Давид Арахамія вітається з Олександром Ковальовим ("Довіра").

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 04

"Слуги народу" обговорюють щось веселе.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 05

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, спікер ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 06

Пленарне засідання Верховної Ради 3 вересня 2020 р

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 07

Телефон Любові Шпак (СН).

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 08

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 09

Юрій Корявченков (СН)

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 10

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і Ярослав Железняк ("Голос").

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 11

"Слуги народу": Данило Гетманцев, Сергій Бабак, Галина Янченко (зліва направо)

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 12

"Слуга народу" Микола Сольський показує, чи то "плюс", чи то "хрест".

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 13

Тим часом Юрій Шаповалов ("За майбутнє") вирішив перевірити свої повідомлення.


Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 14

"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написав абонент "Леша".

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 15

Голова фракції СН Давид Арахамія, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, спікер ВР Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 16

Гео Лерос (позафракційний)

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 17

"Слуга народу" Максим Перебийніс читає історію португальського диктатора Антоніу де Олівейри Салазара.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 18
Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 19

Андрій Іванчук ("Довіра") вітається з Сергієм Бабаком (СН).

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 20

Юлій Іоффе (ОПЗЖ) з однопартійцем.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14974) Немиря (13) Шаповалов (21) Кубів Степан (463) Герасимов Артур (297) Іванчук Андрій (56) Арахамія Давид (1104) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) Юрій Корявченков (38) Разумков Дмитро (1527) Янченко Галина (71) Гетманцев Данило (879) Стефанчук Руслан (758) Корнієнко Олександр (666) Бабак Сергій (37) Іоффе Юлій (8) Сольський Микола (127) Лерос Гео (383) Железняк Ярослав (551) Кабанов Олександр (8)


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Топ коментарі
+8
клоповник- как и все 30 лет
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03.09.2020 17:40
+6
хрю хрю всех пострачить из кулемета"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 7869
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03.09.2020 17:56
+3
им нужно бесплатное молоко - пальцы устают - раз, животов нет два.
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03.09.2020 18:07
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Правила форума Рада форумчан
Расслабились "слуги" .
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03.09.2020 17:40 Відповісти
клоповник- как и все 30 лет
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03.09.2020 17:40 Відповісти
Крысятник-паучатник и свинарник🐽🐽🐽,как и
на кацапстане 30 лет
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03.09.2020 18:57 Відповісти
А я изучаю историю конфедератов.
Их марш показался мне знакомым.
Где-то я его слышал...
Кстати, как потом оказалось, он был и маршем Ку-клукс-клана...
Где же я его недавно слышал?
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03.09.2020 17:44 Відповісти
ага и песенка "люфтвафе" и гер манлингр дада
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03.09.2020 17:56 Відповісти
Ты тоже слышал?
На съезде одной из партий?
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03.09.2020 18:13 Відповісти
диды крымлевские при одном слове "немцы" - непроизвольно ходят под себя )))
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03.09.2020 18:21 Відповісти
деточка иди там отдыхай Гер Малингер на волынке для моих побратимов на 24 играли- намного лучше чем поющие турселя могилевской и это тоже https://www.youtube.com/watch?v=HJqqslpiobQ Айдар - Was Wollen Wir Trinken
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03.09.2020 19:50 Відповісти
ета?

https://www.youtube.com/watch?v=07PlggWJwLM
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03.09.2020 18:14 Відповісти
от ета еще есть.

https://www.youtube.com/watch?v=lzeNBRbWXpI
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03.09.2020 18:40 Відповісти
Конфедерація з'явилась раніше ККК.
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03.09.2020 18:03 Відповісти
И что?
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03.09.2020 18:11 Відповісти
Слово "тоже" некоректне, ви ж не звинувачуєте червоноармійців, що вони в другу світову вибрали собі гімном царську пісню "Вставай страна огромная".
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03.09.2020 18:20 Відповісти
хрю хрю всех пострачить из кулемета"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 7869
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03.09.2020 17:56 Відповісти
им нужно бесплатное молоко - пальцы устают - раз, животов нет два.
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03.09.2020 18:07 Відповісти
"Глаза потухли" .
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03.09.2020 18:01 Відповісти
на второй сверху - не доник пробрался в раду инкогнитом?
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03.09.2020 18:06 Відповісти
Таки да, Трамп у нас.
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03.09.2020 18:12 Відповісти
возвращать не нужна....
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03.09.2020 18:25 Відповісти
не знаю як Салазара ...а Піночета ви ще отримаєте ...стадіонів на вас вистачить
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03.09.2020 18:34 Відповісти
Пусть лучше про диктаторов муссолини и чаушеску почитают. Очень поучительные истории ))
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03.09.2020 18:35 Відповісти
половина без масок - всем пофиг...
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03.09.2020 18:37 Відповісти
Мразь на мрази и гнида🤢👿 погоняет
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03.09.2020 19:00 Відповісти
боня теперь местный секс символ, все б...и в радиусе 50 км мечтают ему отдаться
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03.09.2020 19:08 Відповісти
Ракурс Янченко - відображення парламентської діяльності "СН".
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03.09.2020 19:12 Відповісти
Идея Нади Савченко, расфигарить Раду с баржи, обретает свою актуальность !!!
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03.09.2020 19:52 Відповісти
Так, подождите ! депутат от СН изучает в телефоне, тут пауза, ну или барабанная дробь, и когда каждый представил там, то что обычно изучают депутаны в телефонах во время работы : Корабельную сосну, анал табу и прочие ништяки, тут какой то "отморозок" страшно даже представить- изучает в Вики, кто вообще такой Салазар(Ггг прикинь это не пират с той игрухи). Караул! Так они скоро там вообще поправки к Законам изучать начнут!
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03.09.2020 21:26 Відповісти
У Зеленского выпустили темник для «слуг», как поливать грязью Лероса Сентябрь 3, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%bb.html#comments Комментарии: 1

Аналитический и медийный отделы фракции «Слуга народа» подготовили для депутатов тезисы для комментирования скандала со «слугой» Гео Леросом. Накануне он выступил с обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского, после чего его исключили из фракции.
В документе с тезисами для «слуг» от 3 сентября, которым располагает издание «https://babel.ua/ru/news/50519-zanimaetsya-propagandoy-v-chisto-kremlevskom-stile-kak-frakciya-slugi-naroda-sovetuet-svoim-deputatam-kommentirovat-konflikt-s-lerosom Бабель », говорится о том, что действия Лероса - это попытка повысить личный рейтинг, а его критика - «пропаганда в чисто кремлевском стиле».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB.html Зеленский подписал себе приговор! Полный текст выступления в Раде нардепа Лероса
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2.html Авто сожгли, из фракции выгнали, уголовное дело завели: «джентельменский набор» от зе-режима для Лероса
«Выступление Лероса с трибуны Верховной Рады не оставило сомнений в том, что он окончательно разорвал все связи с партией «Слуга народа» и фракцией в парламенте.
Мы всегда приветствуем диалог внутри фракции по всем вопросам внутренней и внешней политики.
Мы не приветствуем, но толерантно относимся к намерениям отдельных членов фракции вынести разнообразие позиций, споры и противостояния в публичное пространство», - так «слугам» советуют комментировать выступление депутата, в котором он сравнил Зеленского с Виктором Януковичем.
В то же время в документе акцентируется внимание на том, что Лерос якобы формирует собственные узнаваемость и политический капитал, «пытаясь уничтожить ту политическую силу, которая привела его в парламент».
«Слуга народа» не собирается быть «донором» для личного рейтинга господина Лероса.
У нас куча других дел: рассмотрение важных законопроектов, «Большая стройка», борьба с последствиями коронавируса, перезапуск экономики, перезагрузка власти.
Если Гео хочет заработать дополнительные политические очки, занимаясь пропагандой в чисто кремлевском стиле, пусть он это делает за пределами фракции «Слуга народа», - говорится в рекомендациях.
Авторы документа также акцентируют внимание на том, что Лерос после слов в адрес Зеленского и депутатов «Слуги народа» не подал заявление о выходе из фракции.
«Это было бы и логично, и этично. Неудивительно, что, фактически заявив о разрыве с президентом и нашей политической силой, он не удосужился на мужской и политический поступок. Не смог сказать «б», сказав «а».
Почему? По нашему мнению, причина может быть только одна - угроза потерять мандат народного депутата из-за добровольного выхода из фракции, ведь Гео избирался по избирательному списку партии.
Если это действительно является причиной, то где же последовательность, искренность и честность, которые господин Лерос так настойчиво пропагандирует?» - такую позицию советуют занимать «слугам».
Депутатам также рекомендуют призвать бывшего коллегу по фракции добровольно сложить мандат.
«Именно поэтому мы выступаем за исключение Гео Лероса из фракции «Слуга народа», призываем его добровольно сложить мандат народного депутата Украины, а правоохранительные органы - провести проверку его обвинений и дать правовую оценку его заявлениям по результатам расследования», - подытожили в документе.
***
В общем, типичный позорный «темник» для «слуг» из конторы предателя Ермака.
Сам Гео Лерос у себя в Фейсбуке не только привел ссылку на данную публикацию, но еще и https://www.facebook.com/geo.ya.1 разместил скриншоты этого «темнока»:
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03.09.2020 21:27 Відповісти
У них мораль вовків - Швидко вкрав - швиденько з'їв! І надрухлива прициповість зеленої соплі.
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04.09.2020 07:28 Відповісти
Снова мечтают о Салазаре и прочих фашистах, о "сильной руке". Нет, зеленые пустоголовые вылупки, ничего у вас не получится, все равно возьмем вас за горло!
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04.09.2020 19:42 Відповісти
гадюшник е*аны
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04.09.2020 22:26 Відповісти
 
 