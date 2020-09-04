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"День бесславия России": в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію. ФОТОрепортаж

У 16-ту річницю трагедії в Беслані під посольством РФ у Києві влаштували показ відеопрезентації про акти агресії Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укріинформ".

Перед посольством РФ фактично пройшов мультимедійний перформанс під назвою "День бесславия России". Дійство включало відеопрезентацію актів агресії РФ, починаючи з 1939 року в Польщі до всіх випадків отруєння опозиції та агресії в Україні та Сирії. Кадри презентації під марші УПА, пісні Макаревича та Сергія Файфури виводилися на екран, встановленій поруч та на стіни посольства.

"Наша мета – привернути увагу до того, що Росія перетворилась на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі та формує атмосферу страху на власній території, в анексованому Криму та Донбасі", - сказав організатор акції Юрій Федоренко.

На акцію прийшла молодь і жителі сусідніх будинків.

Організатори акції планують повторити її в містах, в яких є консульства РФ.

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Нагадаємо, 1 вересня 2004 року в північно-осетинському місті Беслан прихильники Чеченської Республіки Ічкерія захопили в заручники понад 1200 учнів та вчителів школи № 1. В результаті нападу і пізнього штурму будівлі загинули 334 людини, 186 з них - діти, більш як 800 були поранені.

Відповідальність за захоплення взяв на себе один з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Шаміль Басаєв.

День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 01
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 02
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 03
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 04
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 05
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 06
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 07
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 08

Автор: 

акція (1454) посольство рф (330) росія (65162)


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Топ коментарі
+9
Ты про украинские земли отданные большевиками в 1918 году, при сговоре с Кайзером по Брестскому миру?
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04.09.2020 02:26
+7
Верните Карелию, Калининград и Дальний Восток для начала,гниды лаптежные.
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04.09.2020 04:13
+6
не - кацапия не агрессивная - ето поляки сами у себя полстраны с востока и полстраны с запада отгрызли, а потом саморасстрелялись в Катыни.
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04.09.2020 04:33
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актов агрессии РФ, начиная с 1939 года в Польше! WTF?
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04.09.2020 01:43 Відповісти
Раздел Польши на пару с Адиком.
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04.09.2020 02:07 Відповісти
это плохо? Ведь вещественные доказательства надежно хранятся в Украине. Предлагаете пересмотреть?
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04.09.2020 02:13 Відповісти
Ты про украинские земли отданные большевиками в 1918 году, при сговоре с Кайзером по Брестскому миру?
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04.09.2020 02:26 Відповісти
Например о Крыме. В Крыму воды осталось на 100 дней . А сейчас вода подается утром и вечером в Симферополе. А будет - через день. При Украине такого не было.
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04.09.2020 04:59 Відповісти
Так, расєя розпочала Другу Світову напару з нацистською Німеччиною. Чи ти не знав?
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04.09.2020 03:17 Відповісти
Верните Карелию, Калининград и Дальний Восток для начала,гниды лаптежные.
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04.09.2020 04:13 Відповісти
А що ж крадене? Крим? Донбас? Поверни назад Україні)))
Артур, після Другої Світової створили ООН, і задекларували, що кордони з 1945 є сталими і перегляду не підлягають. Кацапи це правило порушили. Хоча на те вони й кацапи- вони не дотримуються жодного договору (дикуни).
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04.09.2020 06:19 Відповісти
Іван Франко
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі.



«Жить бы мне в такой стране
Чтобы ей гордиться…
Только мне в большом говне
Довелось родиться…
Не помог России бог
Царь или республика.
Наш народ ворует, пьёт
Гадит из-за рублика…
Обмануть, предать, надуть
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь во мрак и жуть
Родина державная.
Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой
Мчат года… Всегда беда
Над тобой, Отечество…»
(Эльдар Рязанов. «Неподведённые итоги»)

http://ukrbooks.com/ua/Imperija/#_blank ІМПЕРІЯ

З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.

З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.

І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.

- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.

Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
(Дмитро Павличко 1995)
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04.09.2020 06:53 Відповісти
Є також класний вірш Нестеренка "Держава". У совкодрочерів від нього розрив шаблону.
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04.09.2020 07:08 Відповісти
в нього таких віршів не один. гарний поет з масквабаду, чудовий перекладач з ангельскої, його переклад Аліси на рассєянський койне найкращий.

рассея!!!

Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?!
Тебя же?!! И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне.
Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу, Что вколотит кол в твою могилу!

Юрий Нестеренко
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04.09.2020 07:26 Відповісти
Ага... Останніми двома рядками - як "обухом в лоб"!!!...
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04.09.2020 10:20 Відповісти
Порушили американці з Косово.
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04.09.2020 07:49 Відповісти
Вони окупували Косово?
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04.09.2020 08:06 Відповісти
Деякий час і таке було. Вони кордони Сербії порушили.
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04.09.2020 08:12 Відповісти
А яке це має відношення до кацапні та расєї?
Я живу в Україні, а не в Сербії чи Косово. Чи ти з тих, хто верещить "а в сша нєгров вєшают!!!"?
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04.09.2020 08:55 Відповісти
Відношення саме пряме. Гамерикани створили Косово і в результаті кацапи почали створювати різні косово де могли - Півд, Осетія, Абхазія, Крим, прикриваючись тим - якщо вам можна то і нам теж. Тут політолухи прямо так і говорять по ящику і вже давно.
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04.09.2020 09:03 Відповісти
Косово- 1999 рік. Абхазія, Придністров'я, Чечня і т.д.. Ти щось плутаєшся в датах))
Твої опуси можуть подіяти лише на людей, що не розбираються в темі.
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04.09.2020 09:10 Відповісти
Добре що ти розбираєшся. Я у вас не живу щоб хронологію знати, але факт залишається фактом - все почалось з Косово.
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04.09.2020 09:12 Відповісти
Ти читати вмієш? Придністров'я, Абхазія, Чечня- 1991-1996рр, проте для тебе все почалося з Косово у 1999. Що ти куриш?
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04.09.2020 09:14 Відповісти
Значить почалось раніше, я просто не знав, я у вас не живу.
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04.09.2020 09:19 Відповісти
То чого ти лізеш і коментуєш те, чого не знаєш? Я в Африці не живу, проте знаю, що у жирафи шия довга, а у слона хобот є. От і по цій темі- все ти знаєш прекрасно, що кацапня коїть лихо, проте вигороджуєш їх.
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04.09.2020 09:23 Відповісти
Тут ти помиляєшся. Ніколи кацапню не вигороджував і не вигороджую.
А про жирафу в мене десь є http://janus.free.fr/ratland.html цікавий лінк , почитай з перекладачем Гугла, посмієшся.
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04.09.2020 09:29 Відповісти
Ок. Ну добре, приємно було поспілкуватись, мені треба йти.
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04.09.2020 09:33 Відповісти
Мені теж було приємно. Завжди приємно спілкуватись з розумними людьми. Доброго дня.
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04.09.2020 09:38 Відповісти
Доречі, про те, як з'явилась Пн.Корея не в курсі? Поцікався, звідки взявся перший Кім і де він брав танки та "іхтамнєтов". Втирає воно мені тут, кацапню вигороджує.
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04.09.2020 09:12 Відповісти
Я нікого не вигороджую, я просто стараюсь бути об'єктивним. Півн.Корея з іншої опери. Перший Кім взявся з такої ж діри як і другий, третій і всі інші Кіми. Там в них Кімів купа, як на півночі так і на півдні. Не знав?
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04.09.2020 09:17 Відповісти
Тільки от приїхав він з ссср, бо він був червоноармійцем. Не знав про це? І Пн.Корея утворилась лише завдяки совку, совковим танкам та іхтамнєтам. Об'єктивний ти наш)))
Отже все почалось з Кореї.
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04.09.2020 09:20 Відповісти
Не знав що Кім-перший приїхав з ссср. А до Кореї не було чогось подібного? А Фінляндія в якої Карелію відтяпали?
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04.09.2020 09:24 Відповісти
І Фінляндія була. Проте це було до 1945. Після Ялтинської конференції і утворення ООН кордони декларувались сталими.
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04.09.2020 09:28 Відповісти
Вони ще в Іран влазили в 42-му, якщо не помиляюсь, чи в 41-му?
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04.09.2020 09:30 Відповісти
слышь ты, кацапсина, срань лапотная, не забывай, что у рассеи,выкидыша и продолжения Орды, ворованное все, окромя сраней-рязаней, все придётся отдать.

Все вернёт лапотная срань, вернут вОнюшки все и Украине - и Таганрог, и Кубань, и Крым само собой...
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04.09.2020 07:19 Відповісти
Так і буде, але звідки ти знаєш?
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04.09.2020 07:52 Відповісти
не - кацапия не агрессивная - ето поляки сами у себя полстраны с востока и полстраны с запада отгрызли, а потом саморасстрелялись в Катыни.
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04.09.2020 04:33 Відповісти
Напомним, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы № 1.Источник: https://censor.net/ru/p3217529
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04.09.2020 03:46 Відповісти
Ну захватили чеченцы, а огнеметами и танками детей сожгла русня по приказу путина. 186 детей, 168 взрослых. Это уже доказано, не выливай это говно сюда
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04.09.2020 12:00 Відповісти
.
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04.09.2020 13:27 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/30144671.html О чём молчит власть. (Путина). Большинство детей погибло при штурме от оружия "освободителей".
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04.09.2020 05:11 Відповісти
Кровавая власть Путина в ходе штурма школы в Беслане применяла танки, огнеметы и гранатометы.
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04.09.2020 05:47 Відповісти
***** убило 184 ребенка, помучив их 3 дня без воды и воздуха
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04.09.2020 11:57 Відповісти
Вы знаете, что такое была эта операция в Беслане?
А уничтожение элиты города, которая транзитом наркоты не хотела заниматься, вот что это было.
И другим в назидание.
До того, как там трассу автомибильную построили, грузы из Махачкалы и Грозного следовали по железной дороге через Беслан.
Махачкала - порт на Каспии - это перевалочный пунк наркоты из Ирана.
В Беслане основными предприятиями были завод ликеро-водочный и железнодорожный узел, угадайте, на каком из этим двух предприятий работала элита города?
И жили рядом, и дети их ходили в школу рядом с железной дорогой.
В ту школу, в которой всех детей и убили, уничтожив всю элиту Беслана под корень.
А что находится в Гудермесе, о том и писать незачем, это дети в детском саду знают.
Вот и все, вот и все "секреты" этой трагедии.
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04.09.2020 05:57 Відповісти
Светлая память всем в мире, погибшим, убиенным и ликвидированным по вине путинского режима! Да отольются слезы по ним всем, кто к этим трагедиям приложил свои кровью омытые руки! Да будут их боль и страдания так же безмерны, как безмерны боль и страдания родных и близких по жертвам трагедии в Беслане! Да сотрут они гнусную улыбочку с лиц тех, кто пособничает режиму в его злодеяниях! -
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04.09.2020 06:53 Відповісти
кацапне и своих шпингалетов не жалко, а осетинских так вообще.
спасибо еще, шо Беслан на карте есть - могли бы заутюжить и забыть....
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04.09.2020 07:32 Відповісти
Желаю расейке побольше таких трагедий
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04.09.2020 09:03 Відповісти
Иной раз лучше промолчать чем говорить,дольше будешь казаться умнее!Только полный валенок модет желать дятям смерти.
Северная Осетия такая же Россия как и Крым.
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04.09.2020 09:11 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25539681.html Час вже перегорнути календар

Час від часу лунає версія, що мем про Шуфутинського розкрутили кремляді спеціально для того, щоб вибити з пам'яті росіян Беслан.

Ця версія ввижається мені красивою, але абсолютно наївною. Ця версія вже сприймає Кремль злодіями, але явно недооцінює специфіку всього суспільства.

Станом на середину десятих, коли злетав цей мемчик, витісняти Беслан вже не було жодної потреби. Така потреба була в перші роки після трагедії.

А станом на зараз... Вам ролик Радіо Свободи показати, де один хлопець, що вижив в Беслані, розповідає, як мріє про військову кар'єру, а інший - про кар'єру в ФСБ? "Чтобы это не повторилось".

Беслан не треба витісняти. Він вже давно та ефективно взятий на озброєння.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/3434005266619650 Victor Tregubov

"День бесславия России": в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію - Цензор.НЕТ 3599
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04.09.2020 10:00 Відповісти
Тільки не перетворилась, а завжди була.
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04.09.2020 10:03 Відповісти
Да, кацапня тоді дуже жорстоко провела "тренування" на власних громадянам. Дуже жарко дітей. І да, Ічкерійські
Моджахедини дітей та жінок не вбивали, це зробили кацарські недолюди-капрофаги. Рання, здохни назавжди в тому вигляді, яка ти є зараз. Амінь!
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04.09.2020 10:15 Відповісти
 
 