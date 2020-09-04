Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився. ФОТО
У Нововолинську водій маршрутки накричав і довів до сліз дитину загиблого українського воїна за "не таке посвідчення".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала вдова загиблого українського воїна Марина Шепелюк.
"Пост "ПОДЯКИ" водієві 6-го маршруту, який їхав біля 15.00 години від Вопаку і всім пасажирам автобусу.. У нашій державі ніколи нічого не зміниться, поки водій-чоловік поважного віку буде дозволяти собі кричати на дитину, що в неї не таке посвідчення дитини загиблого (взагалі на дитину), що вона могла його взяти на прокат чи вкрасти.. Взяти подивитись посвідчення і не віддавати, коли дитина вже на грані істерики і хоче одного просто вийти чимшвидше.. Продовжувати дертися, не звертати уваги на те що говорить старша моя донька і ніхто не вступився за тих дітей з дорослих. "Моя хата скраю" це про багатьох", - написала вона.
За словами Шепелюк, про інцидент вона дізналася після дзвінка доньки: " Мене набрала старша донька, і я зустріла цю маршрутку в нас на 5-му мікрорайоні, йому не сподобалось що я на нього кричала, і він казав що ні в чому не винен і не доводив дитину до сліз. Що посвідчення зробіть нормальне. Посвідчення видане обласним військоматом для нього не є документом, бо там фото нема і всеодно, що це документ, який дає гарантований соціальний захист його власнику".
"Дитина прийшла пішки додому і її трясло і сльози не висохли на очах ... Я цього просто так не залишу ... Чоловік загинув, захищаючи мирне життя всіх нас не для того, щоб принижували його дітей ...", - зазначила вона .
"І хочу побажати мати такі "взяті на прокат" або "вкрадені" посвідчення всім, хто такої думки ...
Мабуть розуміння буде тільки тоді, коли це зачепить кожного ... Коли "Гради" почнуть стріляти поруч з кожним будинком ... Ось тоді буде цінуватися всіма те, якою ціною мають можливість спокійно жити, працювати, відпочивати ... ", - резюмувала вдова українського воїна, додавши фото посвідчення водія і номер автобуса, на якому їхала її дитина.
Будь ласка, зачекайте...
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П*дорашист во всей красе.
было бы лучше с РФией.Они живут в Украине и против Украины,вот такой парадокс.Этот поц водитель пропьёт с лёгкостью 100 грн,но бесплатно провезти ребёнка по удостоверению не хочет.Он просто гнилой биомусор с ярко выраженными хохляцко кацапскими манерами.Это относится не к людям в возрасте (мне самому 60 ),а к бычей прослойке,мечтающей о красивой жизни и серущей где попало.
Перевізник повинен бути виключений з відносин держава-пільговик. Отримувати плату за проїзд і все. Або реально записувати дані кожного пільговика і потім виставляти рахунок державі.
Або ставити валідатори. Ги ... А цього робити перевізники не хочуть.
врагу. Люди уехали зарабатывать в Польшу, а эта безработная шваль заняла место, и тащится от своих комплексов.
І перевізники не будуть нервувати і пасажири.
Про адресну допомогу вже 25 років розмовляють.
Субсидії вже перевели на адресатів.
А раз отсиделся - то плати за меня !
Просто нужно, что бы маршрутчики работали "по белому", а не ложили левак в карман...
а она должна ОПЛАЧИВАТЬ проезд приватникам, вместо льготников..
тем самым стравливает людей..
Зелебобики бы никогда не дали ребенка в обиду!
Нечего валить всё на порохоботов! Это вы за..рали всю страну! Недоумки!
Водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта
ЭТО ПРИ ПОРОХЕ!
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539
Думай,Шура, думай! Может мозг разовьётся,если ещё не весь высох...
На жаль проживаю в інший області, але залюбки зустрівся з цім нелюдом.
В здоровом обществе большинство уважает мораль, государственные символы, законы.
Если человек зациклился на себе, не видит ничего, что его не касается. То и с ним поступят точно так. Не будьте равнодушными. Безразличие убивает не хуже пули.
Видите негодяя - сделайте что можете, чтобы ему было некомфортно, а не вам. Чтоб боялся быть мерзавцем.
Герои стоят за себя и прежде всего за других.
Терпилы, молчуны - балласт, "овцы", которых можно стричь, убивать, продавать.
"Зеленые" лозунги хороши, но у них это только п*деж. Просто перестаньте ассоциировать их с зеленью. Применяйте. Только тогдабудете жить достойно.
«01.09.2020 року їхав в маршрутці 739 сполученням Новомосковськ-Черкаське і став свідком ганебної поведінки водія маршрутки по відношенню до учасника АТО. До салону маршрутки зайшов боєць 93 омбр "Холодний Яр" і представив посвідчення учасника АТО. І що тут почалося.. Образи, крики, істерика.... І все це якось цинічно...Хлопець мовчав... Дуже обурила фраза водія: "Я тут плачу налоги, чтоб вы там на этой своей войне чувствовали себя комфортно". (???) Боєць звичайно оплатив свій проїзд..." Щоби не затримувати інших і не дратувати водія - бо він за кермом не повинен нервувати!" - це слова Воїна.... Вважаю, що ми повинні зробити водія-покидька "знаменитим"... (мурло свиняче!!!)
...
Там і так полішуки живуть, совкі ще ті.
прост.. прибить
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539
По-другому до этих выродков не доходит.