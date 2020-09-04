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Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився. ФОТО

У Нововолинську водій маршрутки накричав і довів до сліз дитину загиблого українського воїна за "не таке посвідчення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала вдова загиблого українського воїна Марина Шепелюк.

"Пост "ПОДЯКИ" водієві 6-го маршруту, який їхав біля 15.00 години від Вопаку і всім пасажирам автобусу.. У нашій державі ніколи нічого не зміниться, поки водій-чоловік поважного віку буде дозволяти собі кричати на дитину, що в неї не таке посвідчення дитини загиблого (взагалі на дитину), що вона могла його взяти на прокат чи вкрасти.. Взяти подивитись посвідчення і не віддавати, коли дитина вже на грані істерики і хоче одного просто вийти чимшвидше.. Продовжувати дертися, не звертати уваги на те що говорить старша моя донька і ніхто не вступився за тих дітей з дорослих. "Моя хата скраю" це про багатьох", - написала вона.

За словами Шепелюк, про інцидент вона дізналася після дзвінка доньки: " Мене набрала старша донька, і я зустріла цю маршрутку в нас на 5-му мікрорайоні, йому не сподобалось що я на нього кричала, і він казав що ні в чому не винен і не доводив дитину до сліз. Що посвідчення зробіть нормальне. Посвідчення видане обласним військоматом для нього не є документом, бо там фото нема і всеодно, що це документ, який дає гарантований соціальний захист його власнику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: "Де таке написано, що я повинен тебе возити?"

"Дитина прийшла пішки додому і її трясло і сльози не висохли на очах ... Я цього просто так не залишу ... Чоловік загинув, захищаючи мирне життя всіх нас не для того, щоб принижували його дітей ...", - зазначила вона .

"І хочу побажати мати такі "взяті на прокат" або "вкрадені" посвідчення всім, хто такої думки ...

Мабуть розуміння буде тільки тоді, коли це зачепить кожного ... Коли "Гради" почнуть стріляти поруч з кожним будинком ... Ось тоді буде цінуватися всіма те, якою ціною мають можливість спокійно жити, працювати, відпочивати ... ", - резюмувала вдова українського воїна, додавши фото посвідчення водія і номер автобуса, на якому їхала її дитина.

Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за не таке посвідчення: Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився 01
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за не таке посвідчення: Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився 02
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за не таке посвідчення: Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився 03
Фото: Шепелюк/Facebook

Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за не таке посвідчення: Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився 04

Автор: 

діти (5065) маршрутки (347) скандал (625)


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Топ коментарі
+79
маршрутчики вообще эталонные п-доры
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04.09.2020 09:42
+62
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 2979
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04.09.2020 09:52
+60
Водило "герой" млять 8 гривен заработал... А овци в автобусе сено жевали...
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04.09.2020 09:45
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Нотрібно видавати посвідчення учасника ООС. Тоді все буде добре.
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04.09.2020 11:02 Відповісти
Скрытый рашист. Ненавидит все украинское. Небось типает при виде нашего флага. Само ЧМО не хочет жить на лугандоне. А здесь хоть в компот нассыт, хоть в борщь плюнет. Хоть патриота обгавкает (особенно маленького).
П*дорашист во всей красе.
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04.09.2020 11:03 Відповісти
ну чому не можна таких під..ов посилати на мінні поля своїми дупами міни знімати?!
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04.09.2020 11:04 Відповісти
Даже в западных областях полно людей которые считают,что при СССР было лучше и Украине
было бы лучше с РФией.Они живут в Украине и против Украины,вот такой парадокс.Этот поц водитель пропьёт с лёгкостью 100 грн,но бесплатно провезти ребёнка по удостоверению не хочет.Он просто гнилой биомусор с ярко выраженными хохляцко кацапскими манерами.Это относится не к людям в возрасте (мне самому 60 ),а к бычей прослойке,мечтающей о красивой жизни и серущей где попало.
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04.09.2020 11:08 Відповісти
Запомните раз и навсегда, право на проезд дает билет. Есть льгота, подтверди ее документами и получи билет в кассе. Кассир в свою очередь зафиксирует все данные льготника и передаст местным властям в конце месяца для возврата денег. И не фиг быковать перед простым водителем.
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04.09.2020 11:10 Відповісти
Чому ? Формально він правий.
Перевізник повинен бути виключений з відносин держава-пільговик. Отримувати плату за проїзд і все. Або реально записувати дані кожного пільговика і потім виставляти рахунок державі.
Або ставити валідатори. Ги ... А цього робити перевізники не хочуть.
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04.09.2020 11:25 Відповісти
Какие билеты в кассе для городских маршрутов?
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04.09.2020 12:31 Відповісти
Важно не формальность - билет, а отношение к ребенку атошника как к
врагу. Люди уехали зарабатывать в Польшу, а эта безработная шваль заняла место, и тащится от своих комплексов.
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04.09.2020 14:06 Відповісти
Ну ты видать и есть из тех водил...
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11.09.2020 18:10 Відповісти
Пьесса " Полная маршрутка ********* и кацапоидная красножопая быдло-падаль -водила". Точка. Я бы разбил **** ублюдку, даже если бы загребли в отделение..
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04.09.2020 11:11 Відповісти
опять хочет что б кабину набили ему
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04.09.2020 11:18 Відповісти
Щоб не було таких конфліктів допомогу на проїзд видавати особисто пільговикам.
І перевізники не будуть нервувати і пасажири.
Про адресну допомогу вже 25 років розмовляють.
Субсидії вже перевели на адресатів.
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04.09.2020 11:22 Відповісти
водитель конечно МУДАК за то, что кричал на ребенка, но еще большие МУДАКИ это "добрые" политики и госчинуши раздающие ЛЬГОТЫ из чужих карманов /на что они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА/, НИКАКИХ ЛЬГОТ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ - ПЛАТИТЕ ВСЕ ДЕНЬГАМИ!
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04.09.2020 11:23 Відповісти
Щоб не було таких конфліктів допомогу на проїзд видавати особисто пільговикам.
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04.09.2020 11:26 Відповісти
Ну тогда все должны быть равными и пройти все через фронт !
А раз отсиделся - то плати за меня !
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04.09.2020 12:47 Відповісти
рабская логика! защищят с оружием В руках это ОБЯЗАНОСТЬ /а не подвиг/ гражданина
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04.09.2020 18:53 Відповісти
никто ни за кого не ОБЯЗАН
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04.09.2020 18:54 Відповісти
Но почему то ТЕ кто не выполнили свою ОБЯЗАННОСТЬ - с воплями вопят , что они никому ничего не обязаны... и требуют равенства ! При этом - сами же не стали равными для выполнения своих обьязаностей !
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04.09.2020 20:01 Відповісти
Поэтому лично МНЕ ОНИ ДОЛЖНЫ !
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04.09.2020 20:02 Відповісти
Нужно прийти на стоянку где они ставят маршрутки показательно вломить, а кто за него будет заступаться тоже вломить, потому что такой ******* у нас до.ера
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04.09.2020 11:38 Відповісти
С какой целью !? Что бы число потерпевших он невыполнения государством своих обязательств ВЫРОСЛО В 100 РАЗ ?!

Просто нужно, что бы маршрутчики работали "по белому", а не ложили левак в карман...
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04.09.2020 12:46 Відповісти
держава только корочки раздает..
а она должна ОПЛАЧИВАТЬ проезд приватникам, вместо льготников..
тем самым стравливает людей..
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04.09.2020 11:41 Відповісти
Вот когда в каждой частной маршрутке будет установлен счетчик пассажиров, кассовый аппарат и все поголовно будут обилечиваться путем выдачи чека, а не какого-то там фантика, можно будет обсудить вопрос об оплате государством льготных категорий.
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05.09.2020 08:58 Відповісти
Цікаво де квитки в маршрутках?. Чому для коммунального транспорту вони є, а для мафії , яка годує хабарями всю адміністрацію такі шаленні преференції скільки вони налу відмивають і заробляють на перевезенні плебсу. Тоді і громадський комунальний транспорт треба робити маршрутками без квитків і контролю. І мабуть перевізникам потрібно створити батьйон і піти повоювати щоб трішки отримати звилин і відрізняти що таке добре від того що є погане. Гроші не пахнуть на відміну від убитих на війні.
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04.09.2020 11:41 Відповісти
это ответ на вопрос, - почему страной правит барыжный цирк и клоун зе-вавка.
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04.09.2020 12:19 Відповісти
Полный автобус равнодушных порохоботов. Вот это совпадение!
Зелебобики бы никогда не дали ребенка в обиду!
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04.09.2020 12:31 Відповісти
Шура,учитывая, что Зебилов в Украине оказалось 73%,вероятность того,что в маршрутке ехали "порохоботы", очень мала!!! Да и при Порошенко такого не припомню!!!
Нечего валить всё на порохоботов! Это вы за..рали всю страну! Недоумки!
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05.09.2020 21:47 Відповісти
Это был сарказм.
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06.09.2020 21:43 Відповісти
https://www.facebook.com/censor.net/videos/370241777132539/?__cft__[0]=AZUSw-rOUhyatSfkuS86HUsI-QZnXskxnjDjhr5CND9kH4F-WTi8yQJJj0FxMLe3rb4gSya2r_7mFSrO0U4aMlG_HH8phzTrabQ5mey3QXzp7-pgFIrkerUwgIxPorkUf9OMVvuFqvMSvg3_kzwUwR3dlT7mmH4XT8rh3togoxi0CA&__tn__=%2CO-R 7 февраля 2019 г. ·

Водитель маршрутки на коленях извинился перед матерью погибшего лейтенанта
ЭТО ПРИ ПОРОХЕ!
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539

Думай,Шура, думай! Может мозг разовьётся,если ещё не весь высох...
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05.09.2020 22:28 Відповісти
Сподіваюсь що цій мерзоті - водію, хтось небайдужий, у найближчій час пояснить що наша країна веде війну і гинуть воїни, не заради такої наволочі, яка мабуть слухає радіо шансон і вважає себе "вершителем судеб".
На жаль проживаю в інший області, але залюбки зустрівся з цім нелюдом.
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04.09.2020 12:32 Відповісти
Не призываю к конфронтации но думайте сами.
В здоровом обществе большинство уважает мораль, государственные символы, законы.
Если человек зациклился на себе, не видит ничего, что его не касается. То и с ним поступят точно так. Не будьте равнодушными. Безразличие убивает не хуже пули.
Видите негодяя - сделайте что можете, чтобы ему было некомфортно, а не вам. Чтоб боялся быть мерзавцем.
Герои стоят за себя и прежде всего за других.
Терпилы, молчуны - балласт, "овцы", которых можно стричь, убивать, продавать.
"Зеленые" лозунги хороши, но у них это только п*деж. Просто перестаньте ассоциировать их с зеленью. Применяйте. Только тогдабудете жить достойно.
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04.09.2020 12:42 Відповісти
Лично мне нравится видеть, как горит пустая маршрутка... А вам ?
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Особенно транспорт таких идотов.
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04.09.2020 12:56 Відповісти
Не пустая....А с такими пассажирами, которые позавидовали девочке, что она может проехать бесплатно, даже ценой сиротства....Лично спалил бы всю эту тошнотворную публику...Мрази..
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04.09.2020 20:39 Відповісти
Ну..спалить ...не спалить А в морду всем и водителю плюнуть.... Ну...очень хочется!!
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05.09.2020 22:03 Відповісти
на фото інша тварина - водій...
«01.09.2020 року їхав в маршрутці 739 сполученням Новомосковськ-Черкаське і став свідком ганебної поведінки водія маршрутки по відношенню до учасника АТО. До салону маршрутки зайшов боєць 93 омбр "Холодний Яр" і представив посвідчення учасника АТО. І що тут почалося.. Образи, крики, істерика.... І все це якось цинічно...Хлопець мовчав... Дуже обурила фраза водія: "Я тут плачу налоги, чтоб вы там на этой своей войне чувствовали себя комфортно". (???) Боєць звичайно оплатив свій проїзд..." Щоби не затримувати інших і не дратувати водія - бо він за кермом не повинен нервувати!" - це слова Воїна.... Вважаю, що ми повинні зробити водія-покидька "знаменитим"... (мурло свиняче!!!)
Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 9887

...
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04.09.2020 14:40 Відповісти
ЕЩЕ ОДИН ПОДОНОК! И сколько же таких уродов? Иди на передок в зону войны и почувствуй себя комфортно на 6 месяцев!!! Мы с удовольствием заплатим за тебя ДЕБИЛА налоги!
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04.09.2020 14:45 Відповісти
ВОДІЛА СОВКОДРОЧЕР
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04.09.2020 22:47 Відповісти
Скотина !
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05.09.2020 06:12 Відповісти
Люди! Ну ладно водитель нагло быковал, А ВЫ ПОЧЕМУ МОЛЧАЛИ??? ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ??? ЯЗЫК В ПОПУ??? Ребенка никто не защитил!!!
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04.09.2020 14:42 Відповісти
Ай-яй-яй, что творится!!!
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04.09.2020 14:55 Відповісти
Водій не для того голосував за Слуґ народа і за Зеленського, щоб перевозити дітей загиблих Захисників України.
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04.09.2020 15:17 Відповісти
Быдло за рулём и быдло с языками в ж.....е.
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04.09.2020 15:27 Відповісти
Це тому, що народ ходить в МП.
Там і так полішуки живуть, совкі ще ті.
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04.09.2020 16:22 Відповісти
поймать, прост.. прибить
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04.09.2020 16:39 Відповісти
поймать и от***рить
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04.09.2020 18:39 Відповісти
Вообще-то, стоимость проезда в Нововолынска даже не восемь гривень, а пять. Езжу довольно часто.. Вот так вот..
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04.09.2020 19:13 Відповісти
А чего эти чучелы-водючелы не на передке ??? Права есть, мед осмотр пройден...Неделя переподготовки вполне достаточно...и вперед на КрАЗ бортовой...а еще лучше ивместе со своим богданом который должен быть тоже оформлен на передок ...и пусть завгар локти кусает потом за водилу дебила...
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04.09.2020 19:58 Відповісти
Потом свиньи на коленках извиняются!
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=370241777132539
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04.09.2020 20:00 Відповісти
ВОдители маршруток такие падлы, загрызет за гривну. За последние 10 лет мне встретился только один нормальный порядочный водитель. Остальное все шмыгло зачуханое.
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04.09.2020 20:56 Відповісти
так он за гривну в церкве пёрднет...
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11.09.2020 18:20 Відповісти
В нашей стране никогда ничего не изменится....Источник: https://censor.net/ru/p3217552
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04.09.2020 21:22 Відповісти
Таким виродкам треба голови розбивати молотком.
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04.09.2020 21:27 Відповісти
Грустно за нас.
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04.09.2020 21:53 Відповісти
Если на смене случайныйкамень попадёт в лобовое стекло - платить будет водила.
По-другому до этих выродков не доходит.
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04.09.2020 22:32 Відповісти
Водії скотовозок почуваються десь так:

Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився - Цензор.НЕТ 8645
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04.09.2020 22:51 Відповісти
С такими водилами разговор должен быть короткий, вытяни за шиворот с кабины, начисти ему харю и адью!
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11.09.2020 18:17 Відповісти
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