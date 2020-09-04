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У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 вересня, в сесійній залі розклали на місцях народних депутатів, а також розвісили на трибуні і президії Ради історичні національні прапори Білорусі - біло-червоні прапори.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Також на початку засідання представники різних фракцій, зокрема ЄС, СН, Голос, Батьківщина, За майбутнє виступили із заявами на підтримку революції в Білорусі. Народні депутати виступили на підтримку вільних виборів в Білорусі.
Фото: Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+32 Костянтин Залізняк
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+16 алексей свиридов #474753
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+16 Герхард
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Не до дрочки, когда "фашистские" флаги в зале.
Не путайте народ РФ с Путиным , там решения принимает один человек-он царь поймите.
Там нет Думы все ручные -одно слово не так и ты на нарах.
Украина показала , что является прогрессивной и цивилизованной страной.
В сессионном зале Рады надо развесить депутатов СН и ОПЗЖ.
Причем в том большинстве, которое для Украины пальцем о палец не ударило.
Так что куда вы указываете своими немытыми пальцами - это сугубо ваша проблема.
Дякую за доповнення!
https://naviny.by/article/20180414/1523691034-prodaet-li-belarus-ukraine-oruzhie-i-********-tehniku
Я не помню, чтобы Америка нам так много помогала как это делает Белорусь.Видно Рада желает, чтобы вечно гибли наши хлопцы на войне, до последнего украинца.
То, что предприятия Госвоенпрома Беларуси официально не торгуют с Украиной - это правда. Как правда и то, что украинская армия в значительной степени обеспечена благодаря белорусским поставкам.
К концу 2015 года, когда Украине был критически нужен определенный ассортимент товаров для восстановления боеспособности армии, взоры Киева обратились к Беларуси. Через нашу страну (либо непосредственно от нас) в разные годы поставлялись:
• аккумуляторные батареи для военной и автомобильной техники;
• генераторы, электрические сервомоторы для бронетехники и другие комплектующие;
• летательные аппараты (Оршанский авиаремонтный завод произвел несколько вертолетов, которые затем оказались на территории южной соседки, в том числе в вооруженных силах Украины (ВСУ), были поставки и другой воздушной техники);
• оптика, приборы ночного видения, прицелы (в том числе ночные), тепловизоры."
По воспоминаниям Радослава Островского, избранный на съезде Белорусский национальный комитет единогласно принял резолюцию о национальных символах Беларуси, в которой основным доводом в пользу принятия бело-красно-белого флага стали не гербовые цвета «Погони» или другого символа, а распространенность на территории Белоруссии красно-белых орнаментов:
«Поскольку в белорусском народном искусстве преобладают белые и красные узоры, было решено использовать эти цвета для национального флага. Таким образом, комитет постановил, что флаг должен состоять из трех горизонтальных полос одинаковой ширины - белой, красной и белой, и длина его в два раза больше ширины.
Учитывая доминирование «МАЗ-Богдан» в государственном оборонном заказе в 2017 году, потенциальные объемы поставок в армию, Нацгвардию, МВД, Пограничный комитет можно оценить в диапазоне от 500 до 900 автомобилей.
Еще один серийный образец кооперации белорусских производителей автомобилей с украинским ВПК - бронеавтомобиль «Варта». Броневик создан на базе шасси МАЗ-5434. Суммарное количество переданных в части машин можно оценить в 80-100 штук за 2017 год (от 60 до 80 в МВД и около 20 в армию).
И это только начало, ведь армия, которая воюет, требует постоянного обновления автотехники.
Оптика. Поставками продолжает заниматься гражданская компания Yukon Advanced Optics Worldwide, которая в начале 2000-х изобрела простой способ обхода возможных ограничений на поставку своих изделий на разные рынки - регистрация сразу в нескольких юрисдикциях и, если есть необходимость, маркирование изделия как местного продукта на каждом из рынков сбыта.
Сырье и полуфабрикаты для «Укроборонпрома». Военные действия и реформирование украинской армии, формирование Национальной гвардии оживили работу предприятий, входящих в структуру «Укроборонпрома», вызвали появление новых бизнесов. Украинцы начали массово производить бронетехнику, оружие, боеприпасы (производство которых к 2013 году было почти прекращено). Это, естественно, создает особый спрос.
В качестве примера можно обратить внимание на торговлю серной кислотой, которая используется как в мирных целях, так и для производства взрывчатых веществ. Ее поставки в соседнюю страну по сравнению с довоенным 2013 годом выросли с 15,4 тысячи тонн до 48,3 тысячи в 2017-м.
Специальные ткани повышенной прочности для технических нужд. Обычно это полотно из химических нитей, сами нити (в том числе армированные), жгуты, канаты и т.п. Достаточно взглянуть на белорусскую и украинскую статистику по товарам - совокупно объемы продаж искусственных тканей и нитей выросли по сравнению с 2013-2014 годами в два-три раза и достигли 12-13 млн долларов.
При этом даже если докажут, что кожух на пушке, палатка или канат, которыми пользуются военные, изготовлены из белорусского сырья, Минск может говорить о мирном характере поставок - подобная продукция в Украине производится гражданскими компаниями, которые конкурируют на открытых тендерах за получение военного заказа.
По такой же схеме поставляются ткани из хлопка. Украинская армия растет количественно, выпускаются новые виды военной формы, собственного производства специальных тканей (негорючие, повышенной прочности) в Украине нет. Форму, одежду шьют исключительно гражданские компании, которые покупают и белорусское сырье.
Металл, запасные части и узлы для изготовления военной техники. Беларусь с 2014-2015 годов постоянно наращивает, например, поставку электродвигателей, используемых для поворота башни и (или) огневого модуля на БТР, танках. Сюда же можно добавить части двигателей, шасси, коробки передач и, самое главное, аккумуляторы, производство которых в Украине только восстанавливается.
Интересно выглядит динамика поставок бронированного стекла и стекла повышенной прочности - рост по сравнению с 2016 годом более чем вдвое по ценам и объемам. И совпадение, что 2017-й стал годом массовой закупки для ВСУ и Нацгвардии бронированных машин и БТР, в которых такое стекло используется.
Боевые действия, естественно, приводят к потерям техники, появляется потребность в ремонте. Соответственно запасные части, ремонтные комплекты - востребованный товар.
Топливо. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Естественно, что говорить о специфических заказах на «солярку для танков» не приходится - в тендерах ВСУ участвуют украинские компании, которые приобрели товар у Белорусской нефтяной компании. Соответственно, прямых поставок нефтепродуктов в ВСУ из Беларуси нет.
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Так почему Рада портит отношения с таким классным поставщиком военных заказов для нашего фронта? Неужели Лукашенко Раде в штаны насрал???
Про троллей: обороты вроде "до последнего украинца" палят вас с лаптями и кокошниками.
В цьому ви всі, кріпаки, без царських наказів жити не можете.
Ті не українцець, хохляче.
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало активну участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "логоні" під червоно - білим прапором прибула на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб» зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і багато російських окупантів.
Станом на вересень 2014 року, згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2014-2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти своїм братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комунофашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь бридкою кацапською колонією.
А сейчас у нас пенсия 62 доллара. А у белорусов сейчас - 100-200 доларов. Так чего вы за них так распереживались? В магазинах там всего полно. Безработицы нет. Хотт - едут в Польшу на заработки.Чего вы суетесь туда, когда оттуда столько добра Украине, столько военной помощи?
Ви думаєте з якого дива білоруси прозріли? 26 років їм було по барабану, а тут проснулися. Просто у ***** самого вже іскандери перестали ржати і почали гикати. Не може вже ерефія тягнути лукашенківське економічне чудо. Клятий холодильник таки переміг телевізора. Король виявився голим. Останній острівець радянської економіки без дешевих вливань виявився не здатним до самостійного життя. Вже не важливо залишиться Лукашенко чи ні, економіка війшла в рецесію.