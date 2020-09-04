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Новини Фото Революція в Білорусі
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У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 вересня, в сесійній залі розклали на місцях народних депутатів, а також розвісили на трибуні і президії Ради історичні національні прапори Білорусі - біло-червоні прапори.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Також на початку засідання представники різних фракцій, зокрема ЄС, СН, Голос, Батьківщина, За майбутнє виступили із заявами на підтримку революції в Білорусі. Народні депутати виступили на підтримку вільних виборів в Білорусі.

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У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі 01

У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі 02
У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі 03

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (7930) ВР (14974) революція (312)


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Топ коментарі
+32
В сесійній залі треба розвісити депутатів опзж. Буде значно красивше, сплошний скрєпний "бріоні" і "гуччі" з лагерфельдом"! А запаааах...
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04.09.2020 10:25
+16
Сегодня у Мертвечука с Кивой будет в Раде траур..
Не до дрочки, когда "фашистские" флаги в зале.
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04.09.2020 10:25
+16
Не то.

В сессионном зале Рады надо развесить депутатов СН и ОПЗЖ.
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04.09.2020 10:28
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Бутусов на допросе, редактировать некому... почему бело-красно-черные???
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04.09.2020 10:23 Відповісти
У вас монитор бы слепых? Где это?
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04.09.2020 10:35 Відповісти
А работать на благо Украины в сессионном зале, слабо?
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04.09.2020 10:24 Відповісти
Это советский народ Украины работает они все одинаковые что в Бедаруси , шо в Кривом Рогу,свого государства нет (ссср распалось),есть токо столица Мацква.
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04.09.2020 10:28 Відповісти
Исправили... молодцы
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04.09.2020 10:24 Відповісти
Сегодня у Мертвечука с Кивой будет в Раде траур..
Не до дрочки, когда "фашистские" флаги в зале.
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04.09.2020 10:25 Відповісти
В сесійній залі треба розвісити депутатів опзж. Буде значно красивше, сплошний скрєпний "бріоні" і "гуччі" з лагерфельдом"! А запаааах...
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04.09.2020 10:25 Відповісти
Не только, не только...Повесить надо всех бывших рыгов, вплоть до организаторов этой банды. Даже несмотря на надетые вышиванки и патриотично скорченные рожи
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04.09.2020 10:32 Відповісти
А я не проти.
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04.09.2020 11:05 Відповісти
щас где-то в Минске полыхнёт.
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04.09.2020 10:26 Відповісти
А де ЗАЖОП з прапором БССР?
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04.09.2020 10:27 Відповісти
Сейчас распустят труселя и сошьют.
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04.09.2020 10:29 Відповісти
А смысл был все это делать...
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04.09.2020 10:28 Відповісти
чтоб у тебя диван подгорел.
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04.09.2020 10:29 Відповісти
Посмотрел. Кресло не подгорает вроде. Мне вот интересно что будут делать наши политики и власть когда Лука сконцентрирует свои войска вперемешку с кацапскими на нашей границе.
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04.09.2020 10:43 Відповісти
так уже усилили кордон с Беларусью.
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04.09.2020 10:45 Відповісти
Вам это точно известно? Вы там были и инспектировали состояние дел?
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04.09.2020 11:13 Відповісти
этого не будет , если вы будете поддерживать народ Белоруси , всем чем можно включая поддержку и вооружением в том числе.
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04.09.2020 10:57 Відповісти
Откуда такая уверенность, если беларусы отказались даже от финансовой помощи ЕС.
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04.09.2020 11:14 Відповісти
Это символ протеста. Нк, а так, конечно, бод всеми флагами в истории совершались разные и хорошие и пакостные дела. это называется политика.
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04.09.2020 10:33 Відповісти
Ну для Беларуси возможно. Нашим политикам в это дело зачем лезть? Там и так все ясно на данный момент. Дополнительно Луку драконить - смысл. Он и так уже обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Пусть бы общественные организации занимались поддержкой. Тем более, что сама беларусская оппозиция от помощи отказалась. Им кацапы ближе.
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04.09.2020 10:39 Відповісти
Хто куди лізе!?- За парєбрік, свиня кацапська!
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04.09.2020 10:54 Відповісти
Сральнік віртуільний-це ольгінскій троль, хто не знає.
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04.09.2020 10:58 Відповісти
А хто такий https://censor.net/ru/user/421358? Ау, хтось знає що це за істота?
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04.09.2020 11:08 Відповісти


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04.09.2020 11:08 Відповісти
Они отказались потому что боятся , эа это лука может посадить.

Не путайте народ РФ с Путиным , там решения принимает один человек-он царь поймите.
Там нет Думы все ручные -одно слово не так и ты на нарах.

Украина показала , что является прогрессивной и цивилизованной страной.
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04.09.2020 10:55 Відповісти
Пока что Украина ИМХО ничего не показала. Но может понести политические потери в отношения в среднесрочной перспективе.
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04.09.2020 11:15 Відповісти
Описался от упоминания усатого таракана? А маленькая Литва не ссыт. Но зебилам миска - главное, а вдруг путинападет?
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04.09.2020 10:58 Відповісти
Патриотизм это конечно хорошо. Только вот за Украину, в отличие от Литвы НАТО подписываться не будет. И амеры на наши границы свои танки и свои войска не подгонят.
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04.09.2020 11:06 Відповісти
Пока ты в этом смысла не видишь, рашка по соседним странам плодит лояльные себе режимы.
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04.09.2020 10:38 Відповісти
Рашка их плодит все время.
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04.09.2020 10:41 Відповісти
В 2019-м и в Украине у Рашки хорошо получилось.
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04.09.2020 10:46 Відповісти
Не то.

В сессионном зале Рады надо развесить депутатов СН и ОПЗЖ.
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04.09.2020 10:28 Відповісти
Так. Розвісити за шию депутатів СН та ОПЗЖ, прив'язавши їх до ніг вже повішених там же депутатів ПЕСу.
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04.09.2020 10:37 Відповісти
Напомни, когда ЕС занималась антигосударственной деятельностью.
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04.09.2020 10:38 Відповісти
Мабуть за їх державницьку діяльність народ України їм в минулому році вказав на двері.
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04.09.2020 10:41 Відповісти
Народ Украины в большинстве оказался невменяемыми дебилами.
Причем в том большинстве, которое для Украины пальцем о палец не ударило.

Так что куда вы указываете своими немытыми пальцами - это сугубо ваша проблема.
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04.09.2020 10:43 Відповісти
Ото, той народ, зараз "радіє", що повівся на кацапську брехню та стогін про пів вареничка та зубАжіння. Чогось крикуха замовкла. Чи то епоха бідності скінчилась, чи іудеї своїх не чіпають.
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04.09.2020 10:46 Відповісти
На бюлютєні сидить, КОВІД симулює.
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04.09.2020 11:08 Відповісти
З депутатами "матьківщини"? Чи ви на косату молитесь?
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04.09.2020 10:41 Відповісти
Точно! Про підвішених поруч з песами депутатів "матьківщини" забув.
Дякую за доповнення!
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04.09.2020 10:50 Відповісти
Штаны обоссаные подтяни, вешатель.
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04.09.2020 11:00 Відповісти
Та будь ласка. Не паліться так. А то лахтинське керівництво буде не задоволине.
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04.09.2020 13:07 Відповісти
Мені от цікаво: як "лахтинське керівництво" декому дозволило в тему про гречкосійство Кернеса на днях носа всунути.
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04.09.2020 15:29 Відповісти
Яким я боком до вашого ватного гепи?
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04.09.2020 15:56 Відповісти
До вашого ватного гепи ви, шановна, вашим виправдовуванням гречкосійства святого Рошенка.
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04.09.2020 18:37 Відповісти
Все правильно. Хоть в чем-то принципиальность проявили, а то постоянно пытаемся на двух стульях усидеть. В Беларуси сейчас засел прокремлевский режим, который укрепляет нашего врага.
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04.09.2020 10:34 Відповісти
Если депутат СН, ОПЗЖ или Портнов наденет вышиванку - это принципиальность?
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04.09.2020 10:39 Відповісти
Зато потом чесаться будут недели две.
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04.09.2020 11:01 Відповісти
Я так думаю, що національні прапори Білорусі, особисто розкладали дубінський,гетьманцев та інша ригоанальна *****. Так треба, бо вибори скоро.
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04.09.2020 11:23 Відповісти
Разрозились заявлением только сейчас... Когда был майдан поляки и прибалты помогали как могли чтобы вытащить нас из кацапских лап... А наша зелупа только сглатывает все обвинения от таракана и *****.... было 200 вагнеровцев а перекрутили на 200 украинцев..
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04.09.2020 10:43 Відповісти
И шо тебя смущает? Обиделся на Луку?
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04.09.2020 11:04 Відповісти
Дзякуем сябры! Слава Украине!!! Жыве Беларусь!!!!
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04.09.2020 10:45 Відповісти
лукашенко продался госдепу.путин покончил с собой.траур.
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04.09.2020 10:47 Відповісти
Что то я не припомню,чтобы ВС Беларуси так "парился" в поддержку Майдана.А в случае победы картофельного царя (вероятность чего процентов 95),мы будем иметь ещё более протяжённый участок границы с мокшанцами.И это флагоразвешивание будет нам явно не на пользу.
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04.09.2020 10:49 Відповісти
Гордимся Украиной ! Реально демократическая страна.
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04.09.2020 10:50 Відповісти
Мабуть від кукловодів поступила команда "Дзявуліти!".............
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04.09.2020 10:51 Відповісти
исторический флаг россии черно-желто-белый.
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04.09.2020 10:54 Відповісти
Брехня. Петр 1 использовал бело-красно-синюю тряпку как флаг с 1695 года. В 1700 слепил из палок и говна расейскую империю под тем же флагом. Черно-желто-белая тряпка использовалась кацапами как государственный флаг расеи с 1858 по 1896. Преданья старины глубокой о якобы ранее используемом флаге - вывдумки кацапских "историков", Мацковские голожопые князьки использовали темнокрасный флаг Батыя, который иногда казался черным.
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04.09.2020 11:18 Відповісти
А що буде, якщо білоруси з тими прапорами побіжать в росію?
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04.09.2020 11:05 Відповісти
У наших парламентарией стыда нет. Разве после вмешательства во внутренние дела Белоруси улучшится помощь от Белоруси нашему фронту в таких больших масштабах как это делал Лука?

https://naviny.by/article/20180414/1523691034-prodaet-li-belarus-ukraine-oruzhie-i-********-tehniku
Я не помню, чтобы Америка нам так много помогала как это делает Белорусь.Видно Рада желает, чтобы вечно гибли наши хлопцы на войне, до последнего украинца.
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04.09.2020 11:13 Відповісти
"
То, что предприятия Госвоенпрома Беларуси официально не торгуют с Украиной - это правда. Как правда и то, что украинская армия в значительной степени обеспечена благодаря белорусским поставкам.
К концу 2015 года, когда Украине был критически нужен определенный ассортимент товаров для восстановления боеспособности армии, взоры Киева обратились к Беларуси. Через нашу страну (либо непосредственно от нас) в разные годы поставлялись:
• аккумуляторные батареи для военной и автомобильной техники;
• генераторы, электрические сервомоторы для бронетехники и другие комплектующие;
• летательные аппараты (Оршанский авиаремонтный завод произвел несколько вертолетов, которые затем оказались на территории южной соседки, в том числе в вооруженных силах Украины (ВСУ), были поставки и другой воздушной техники);
• оптика, приборы ночного видения, прицелы (в том числе ночные), тепловизоры."
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04.09.2020 11:15 Відповісти
Исторический? В википедии написано что флаг был придуман архитектором Дуж-Душевским во время революции в 1917-м в Петрограде.
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04.09.2020 11:17 Відповісти
У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі - Цензор.НЕТ 7267
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04.09.2020 11:22 Відповісти
Это фамильный герб. Он не имеет отношение к этому флагу.

По воспоминаниям Радослава Островского, избранный на съезде Белорусский национальный комитет единогласно принял резолюцию о национальных символах Беларуси, в которой основным доводом в пользу принятия бело-красно-белого флага стали не гербовые цвета «Погони» или другого символа, а распространенность на территории Белоруссии красно-белых орнаментов:
«Поскольку в белорусском народном искусстве преобладают белые и красные узоры, было решено использовать эти цвета для национального флага. Таким образом, комитет постановил, что флаг должен состоять из трех горизонтальных полос одинаковой ширины - белой, красной и белой, и длина его в два раза больше ширины.
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04.09.2020 11:26 Відповісти
це фамільний прапор - герб відомий з 1281 року.
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04.09.2020 11:27 Відповісти
У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі - Цензор.НЕТ 1759
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04.09.2020 11:19 Відповісти
На базе компании «Богдан» было создано СП «МАЗ-Богдан», которое приступило к сборке белорусских грузовиков для Украины. В 2017 году стартовала массовая поставка грузовиков «Богдан» в войска.
Учитывая доминирование «МАЗ-Богдан» в государственном оборонном заказе в 2017 году, потенциальные объемы поставок в армию, Нацгвардию, МВД, Пограничный комитет можно оценить в диапазоне от 500 до 900 автомобилей.

Еще один серийный образец кооперации белорусских производителей автомобилей с украинским ВПК - бронеавтомобиль «Варта». Броневик создан на базе шасси МАЗ-5434. Суммарное количество переданных в части машин можно оценить в 80-100 штук за 2017 год (от 60 до 80 в МВД и около 20 в армию).
И это только начало, ведь армия, которая воюет, требует постоянного обновления автотехники.
Оптика. Поставками продолжает заниматься гражданская компания Yukon Advanced Optics Worldwide, которая в начале 2000-х изобрела простой способ обхода возможных ограничений на поставку своих изделий на разные рынки - регистрация сразу в нескольких юрисдикциях и, если есть необходимость, маркирование изделия как местного продукта на каждом из рынков сбыта.
Сырье и полуфабрикаты для «Укроборонпрома». Военные действия и реформирование украинской армии, формирование Национальной гвардии оживили работу предприятий, входящих в структуру «Укроборонпрома», вызвали появление новых бизнесов. Украинцы начали массово производить бронетехнику, оружие, боеприпасы (производство которых к 2013 году было почти прекращено). Это, естественно, создает особый спрос.
В качестве примера можно обратить внимание на торговлю серной кислотой, которая используется как в мирных целях, так и для производства взрывчатых веществ. Ее поставки в соседнюю страну по сравнению с довоенным 2013 годом выросли с 15,4 тысячи тонн до 48,3 тысячи в 2017-м.
Специальные ткани повышенной прочности для технических нужд. Обычно это полотно из химических нитей, сами нити (в том числе армированные), жгуты, канаты и т.п. Достаточно взглянуть на белорусскую и украинскую статистику по товарам - совокупно объемы продаж искусственных тканей и нитей выросли по сравнению с 2013-2014 годами в два-три раза и достигли 12-13 млн долларов.
При этом даже если докажут, что кожух на пушке, палатка или канат, которыми пользуются военные, изготовлены из белорусского сырья, Минск может говорить о мирном характере поставок - подобная продукция в Украине производится гражданскими компаниями, которые конкурируют на открытых тендерах за получение военного заказа.
По такой же схеме поставляются ткани из хлопка. Украинская армия растет количественно, выпускаются новые виды военной формы, собственного производства специальных тканей (негорючие, повышенной прочности) в Украине нет. Форму, одежду шьют исключительно гражданские компании, которые покупают и белорусское сырье.
Металл, запасные части и узлы для изготовления военной техники. Беларусь с 2014-2015 годов постоянно наращивает, например, поставку электродвигателей, используемых для поворота башни и (или) огневого модуля на БТР, танках. Сюда же можно добавить части двигателей, шасси, коробки передач и, самое главное, аккумуляторы, производство которых в Украине только восстанавливается.
Интересно выглядит динамика поставок бронированного стекла и стекла повышенной прочности - рост по сравнению с 2016 годом более чем вдвое по ценам и объемам. И совпадение, что 2017-й стал годом массовой закупки для ВСУ и Нацгвардии бронированных машин и БТР, в которых такое стекло используется.
Боевые действия, естественно, приводят к потерям техники, появляется потребность в ремонте. Соответственно запасные части, ремонтные комплекты - востребованный товар.
Топливо. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Естественно, что говорить о специфических заказах на «солярку для танков» не приходится - в тендерах ВСУ участвуют украинские компании, которые приобрели товар у Белорусской нефтяной компании. Соответственно, прямых поставок нефтепродуктов в ВСУ из Беларуси нет.
======================
Так почему Рада портит отношения с таким классным поставщиком военных заказов для нашего фронта? Неужели Лукашенко Раде в штаны насрал???
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04.09.2020 11:23 Відповісти
Нах ты это все написал? Спасибо колхознику за пуговицы для штанов? Описался от усатого?
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04.09.2020 11:38 Відповісти
Фюрер кремля признает только мировую революцию,остальные неправильные революции
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04.09.2020 11:26 Відповісти
Такое впечатление что в Раде не спят, а только и думают - как Украине нагадить.Наша армия должна быть нашим приоритетом. И такой надежный и многосторонний поставщик военной продукции для нашей армии должен вызывать уважение и поддержку. Какая разница сколько раз проголосовали белорусы за Лукашенко. Лукашенк и Крым не признал российским, а Тихановская - признала. Да пусть он хоть вечно правит, если от него такая помощь Украине. В Англии до сих пор царизм и английские короли и королевы правят пока не умрут. И ничего, не пропала Англия. Англичане не возмущены под царями сидеть. За царей даже голосовать не приходится. А Лукашенко что - вам в штаны насрал???
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04.09.2020 11:33 Відповісти
Нет, он насрал тебе в мозг.
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04.09.2020 11:35 Відповісти
Видно тебе не по нраву сильная украинская армия, значит ты - рашинский тролль.
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04.09.2020 11:52 Відповісти
Ты, лахта тупорылая, почитай про власть в Великобритании, функции королевы и премьера.
Про троллей: обороты вроде "до последнего украинца" палят вас с лаптями и кокошниками.
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04.09.2020 11:55 Відповісти
Так Лукашенко тоже уже приказал начать работы по изменению Конституции. Я тебя не оскорбляю. В этом твоя культура? Пам'ятай чужинець - тут господар українець!
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04.09.2020 11:59 Відповісти
Приказал
В цьому ви всі, кріпаки, без царських наказів жити не можете.
Ті не українцець, хохляче.
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04.09.2020 12:04 Відповісти
Человека отличает от абизяны и зеабизяны наличие некоторых жизненных принципов, которые не позволяют говорить на белое - черное и называть президентом мошенника и узурпатора.
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04.09.2020 11:40 Відповісти
Так лютий ворог України і кривавий кат свого народу диктатор Лукашенко в 2014 році заявив, що його країна визнала приєднання Криму до Росії. Крим став частиною Росії. Ситуація розвивається де-факто. І ми будемо з РФ. Що буде де-юре - це буде потім », - заявив диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, додавши. «Крим сьогодні - це частина території Росії. Можна визнавати або не визнавати, від цього вже нічого не зміниться », - сказав президент. На його думку, у втраті Криму винні самі українські влади. «Навіщо було, прийшовши до влади, забороняти російську мову і тиснути російськомовних людей? Кажуть, що Росія «відрубала» Крим. Так ви, політики, не підставлятись. Росія побачила, що діється. Там, в Криму, 2,5 млн росіян, і Росія вчасно втрутилася ».
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04.09.2020 11:49 Відповісти
Видно тебе не по нраву сильная украинская армия. Много ли стран нам помогают укрепить ее?
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04.09.2020 11:53 Відповісти
Турчинов отдал Крым России и еще надо комиссию создать - не за взятку ли? Где такое видано, чтобы войска покинули огромную территорию без единого боя? Разве это не государственная измена? Лукашенко сказал, что сражался бы за Крым, если бы это была его земля. Лукашенко оказал неоценимую военную помощь Украине во время войны. А ведь друг познается в беде. Какой он узурпатор? Он 26 лет работает для народа. Правда английская королева работает в два раза дольше, и англичане сидят под царями и не возмущаются. И Рада этим не возмущается.
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04.09.2020 11:57 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/poryadok-denniy-radi-4-veresnya-translyaciya-zasidannya-novini-ukrajina-11135138.html У Раді сьогодні розглянуть законопроект про опитування в день виборів
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04.09.2020 11:28 Відповісти
У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі - Цензор.НЕТ 3120
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало активну участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "логоні" під червоно - білим прапором прибула на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб» зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і багато російських окупантів.
Станом на вересень 2014 року, згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2014-2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти своїм братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комунофашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь бридкою кацапською колонією.
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04.09.2020 11:39 Відповісти
Жыве Беларусь!
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04.09.2020 11:56 Відповісти
Когда Англии было трудно, то английская королева принимала помощь даже от пиратов и защищала их. А Рада отталкивает от себя Лукашенко, который, как прекрасняй и опытный организатор поставил на уши всю белорусскую промышленность и оказывал нам военное содействие в больших масштабах. Ну и дураки же в Раде сидят. Ну и дураки...Поучитесь у Англии.
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04.09.2020 12:03 Відповісти
Кретины! Занимаются херней! У нас в стране все зашибись- экономика растёт, безработица ноль, закон един для всех и тд... развесить всю депутатню на ...... уроды и дармоеды абсолютно все в раде, без деления на фракции и партии.
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04.09.2020 12:04 Відповісти
Кстати, чего нам так переживать за белорусов? У нас такая пенсия как у белорусов была только в 2013 году. Средняя пенсия - была 1526 грн. - $200 (прописью - ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ).
А сейчас у нас пенсия 62 доллара. А у белорусов сейчас - 100-200 доларов. Так чего вы за них так распереживались? В магазинах там всего полно. Безработицы нет. Хотт - едут в Польшу на заработки.Чего вы суетесь туда, когда оттуда столько добра Украине, столько военной помощи?
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04.09.2020 12:08 Відповісти
Любителі лукашенківського чуда вихвалють, як там гарно. Ну- да, було гарно, доки ***** газ та нафту за дарма давав та дозволяв перепродавати санкціонку під білоруськими брендами.
Ви думаєте з якого дива білоруси прозріли? 26 років їм було по барабану, а тут проснулися. Просто у ***** самого вже іскандери перестали ржати і почали гикати. Не може вже ерефія тягнути лукашенківське економічне чудо. Клятий холодильник таки переміг телевізора. Король виявився голим. Останній острівець радянської економіки без дешевих вливань виявився не здатним до самостійного життя. Вже не важливо залишиться Лукашенко чи ні, економіка війшла в рецесію.
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04.09.2020 12:44 Відповісти
Та да. Ему бы землю продавать, игорный бизнес легализовать, отменить бесплатные леение и обучение, ввести налог на животных и карантин заодно. А еще ему бы создать наблюдательные советы из иностранцев с сумасшедшими зарплатами и высокие цены на ЖКХ, как у нас. Да чтобы страной одни евреи управляли на свой карман. Вот тогда было бы еще ище ничаво ищо. А так - да, все плохо у Лукашенко.
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04.09.2020 13:51 Відповісти
 
 