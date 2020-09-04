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Немчінов просить НБУ "збрити бороди" київським князям на гривнях: Разом з появою "бороди" зі звороту зник Севастополь. ФОТО

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального виду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу попросити голову Нацбанку збрити бороду Володимира Великого і Ярослава Мудрого і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, кращих гривнях", - сказав Немчінов на засіданні Кабміну.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко відповів, що НБУ починає виводити з обігу ті купюри, на яких згадані зображення, вони будуть платіжним засобом до 23 жовтня.

Пізніше Олег Немчінов показав різницю в зображеннях Володимира Великого на оригінальному вигляді купюри і на сучасному. Так, вид бороди князя на цих зображеннях сильно відрізняється один від одного. Відповідне зображення Немчінов опублікував в своєму Telegram-каналі.

Немчінов просить НБУ збрити бороди київським князям на гривнях: Разом з появою бороди зі звороту зник Севастополь 01

"Для тих підписників, які запитували, "що не так" з бородами у великих князів. І бонус про те, як ще в 2004 році разом з появою "бороди" Володимира Великого зі звороту головної банкноти держави зник Корсунь / Херсонес / Севастополь", - зауважує Немчвнов.

Також дивіться: В Україні з'явилася монета номіналом 10 гривень. ФОТО

Немчінов просить НБУ збрити бороди київським князям на гривнях: Разом з появою бороди зі звороту зник Севастополь 02

Зазначимо, що українська гривня була введена в обіг 2 вересня 1996 року. На гривневих банкнотах першого і другого поколінь Володимир Великий і Ярослав Мудрий були зображені без борід. У 2000-х роках їх замінили нинішніми купюрами, де князі вже були бородатими.

У 2018 році в обіг випустили монети номіналом 1 грн і 2 грн, які поступово замінюють ці банкноти. Володимир Великий і Ярослав Мудрий на них також з бородами.

Автор: 

гривня (1729) історія (1071) Немчінов Олег (208)


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Топ коментарі
+28
Абсолютно правильно.
На всех сохранившихся изображениях Володимира Святославича и Ярослава Володимировича (на монетах) - у них нет никаких бород и никаких тюбетеек на голове - тоже нет.
Изображения с бородами и тюбетейками - это более позднее творчество московитов.
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04.09.2020 12:23
+18
А ви кажете, що міністри нічого не роблять.
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04.09.2020 12:21
+18
П'ять з плюсом. Бороди, це кацаПСька тема. Для чого з українських князів, зробили бородатих монголоїдів?Фу гидота.
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04.09.2020 12:39
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про яке століття мова?
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04.09.2020 14:11 Відповісти
1531 дай подумаю наверно 16 век .аххаххах
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04.09.2020 15:33 Відповісти
пів тисячоліття минуло
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04.09.2020 16:15 Відповісти
зі: в будь-яку сторону.
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04.09.2020 16:15 Відповісти
Крест на сомнениях поставил греческий ученый Лев Диакон, оставивший в своей хронике описание отца Владимира - князя Святослава, которого видел своими глазами при встрече с византийским императором: «Он был невелик ростом, но силен, широк в плечах; лицо его сурово и недобро, нос приплюснутый, глаза синие, брови густые, усы длинные и взъерошенные, борода (sic!) бритая, а голова острижена, только длинный чуб висел на макушке; в правом ухе - дорогая сережка». Васыль просто задохнулся от находки: ну чем не запорожский казак в описании его любимого Гоголя?! Но все еще боялся поверить своей интуиции, пока окончательно его сомнения не развеял известный и в свое время гонимый властями историк Браичевский:
- Бороды начали носить лишь внуки Ярослава Мудрого.(c)
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04.09.2020 14:36 Відповісти
Если Брайчевский так говорил, то он непозволительно запутался. Бороды стали носить только те внуки Ярослава Мудрого. что правили в московии. Юрий Долгорукий, его сын Андрей Боголюбский и далее. То есть приняли обычаи тех людей что жили на тех территориях. Все очень просто.
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05.09.2020 00:02 Відповісти
Кацапские бороденки и убран Херсонес (Корсунь) где крестился Володимир Великий. Это не случайность! Прямая информационная диверсия!! ТВАРИ! СБУ, берите их за жопу!
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04.09.2020 14:44 Відповісти
Вам козлам больше заняться нечем
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04.09.2020 14:49 Відповісти
А не лучше заменить безбородых правителей на седовласых ?
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04.09.2020 15:58 Відповісти
Верните Украине князей!
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04.09.2020 16:19 Відповісти
любой каприз за ваши деньги.
раз такое дело может и штукарик сразу перепечатать?
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04.09.2020 16:21 Відповісти
перенести немного волос со всех бород на залысины Григория, и добавить им с Леськой усы, что б честно было
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04.09.2020 16:29 Відповісти
Приберітт Київ - відіжмуть і його)))
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04.09.2020 19:26 Відповісти
Поразительное портретное сходство. Особенно Ярик, прямо как живой. Мы когда с ним водку пили, он тоже небритый был.
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04.09.2020 20:31 Відповісти
Дай Зеленским волю - князья на купюрах будут в кокошниках со звездой Д@вида.
Ватаны аж звереют при слове Корсунь (Херсонес).
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04.09.2020 22:52 Відповісти
Здесь, на основе прижизненных описаний и изображений, все четко доказано, что Ярослав Мудрый и другие князья были без бороды
http://ukr-history710.blogspot.com/2017/03/
Если бы наши президенты прочитали эту статью, первая редакция которой опубликована в 2016 году, с высокой поддержкой читателей, то они бы брали бы под свой контроль, чтобы князья на деньгах были правильными и чтобы не было путаницы в головах украинцев. Автор статьи знал то, что написал в статье очень задолго до публикации статьи, но написал статью, когда видит, что с пониманием этого у нас в стране ахинея, а московиты пользуются этим. Но нашим властям это не нужно.
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05.09.2020 00:59 Відповісти
И здесь кто-то написал, что Брайчевский сказал, что Бороды начали носить лишь внуки Ярослава Мудрого.
Если Брайчевский так говорил, то он непозволительно запутался. Бороды стали носить только те внуки Ярослава Мудрого, что правили в московии. То есть Юрий Долгорукий, его сын Андрей Боголюбский и далее. То есть приняли обычаи тех людей, что жили на тех территориях.
А князья в Киеве, по обычаям наших предков, которые наверняка были еще до Рюриковичей, бород не носили. Все очень просто.
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05.09.2020 01:02 Відповісти
Мало того. Володимио і Ярослав не носили таких довгих зачісок як показано і на зображенні де Володимир без бороди.
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06.09.2020 04:26 Відповісти
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