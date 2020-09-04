Немчінов просить НБУ "збрити бороди" київським князям на гривнях: Разом з появою "бороди" зі звороту зник Севастополь. ФОТО

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального виду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу попросити голову Нацбанку збрити бороду Володимира Великого і Ярослава Мудрого і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, кращих гривнях", - сказав Немчінов на засіданні Кабміну.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко відповів, що НБУ починає виводити з обігу ті купюри, на яких згадані зображення, вони будуть платіжним засобом до 23 жовтня.

Пізніше Олег Немчінов показав різницю в зображеннях Володимира Великого на оригінальному вигляді купюри і на сучасному. Так, вид бороди князя на цих зображеннях сильно відрізняється один від одного. Відповідне зображення Немчінов опублікував в своєму Telegram-каналі.

"Для тих підписників, які запитували, "що не так" з бородами у великих князів. І бонус про те, як ще в 2004 році разом з появою "бороди" Володимира Великого зі звороту головної банкноти держави зник Корсунь / Херсонес / Севастополь", - зауважує Немчвнов.

Також дивіться: В Україні з'явилася монета номіналом 10 гривень. ФОТО

Зазначимо, що українська гривня була введена в обіг 2 вересня 1996 року. На гривневих банкнотах першого і другого поколінь Володимир Великий і Ярослав Мудрий були зображені без борід. У 2000-х роках їх замінили нинішніми купюрами, де князі вже були бородатими.

У 2018 році в обіг випустили монети номіналом 1 грн і 2 грн, які поступово замінюють ці банкноти. Володимир Великий і Ярослав Мудрий на них також з бородами.