Немчінов просить НБУ "збрити бороди" київським князям на гривнях: Разом з появою "бороди" зі звороту зник Севастополь. ФОТО
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального виду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу попросити голову Нацбанку збрити бороду Володимира Великого і Ярослава Мудрого і повернути нам наших князів в такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, кращих гривнях", - сказав Немчінов на засіданні Кабміну.
Глава Національного банку України Кирило Шевченко відповів, що НБУ починає виводити з обігу ті купюри, на яких згадані зображення, вони будуть платіжним засобом до 23 жовтня.
Пізніше Олег Немчінов показав різницю в зображеннях Володимира Великого на оригінальному вигляді купюри і на сучасному. Так, вид бороди князя на цих зображеннях сильно відрізняється один від одного. Відповідне зображення Немчінов опублікував в своєму Telegram-каналі.
"Для тих підписників, які запитували, "що не так" з бородами у великих князів. І бонус про те, як ще в 2004 році разом з появою "бороди" Володимира Великого зі звороту головної банкноти держави зник Корсунь / Херсонес / Севастополь", - зауважує Немчвнов.
Зазначимо, що українська гривня була введена в обіг 2 вересня 1996 року. На гривневих банкнотах першого і другого поколінь Володимир Великий і Ярослав Мудрий були зображені без борід. У 2000-х роках їх замінили нинішніми купюрами, де князі вже були бородатими.
У 2018 році в обіг випустили монети номіналом 1 грн і 2 грн, які поступово замінюють ці банкноти. Володимир Великий і Ярослав Мудрий на них також з бородами.
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- Бороды начали носить лишь внуки Ярослава Мудрого.(c)
раз такое дело может и штукарик сразу перепечатать?
Ватаны аж звереют при слове Корсунь (Херсонес).
http://ukr-history710.blogspot.com/2017/03/
Если бы наши президенты прочитали эту статью, первая редакция которой опубликована в 2016 году, с высокой поддержкой читателей, то они бы брали бы под свой контроль, чтобы князья на деньгах были правильными и чтобы не было путаницы в головах украинцев. Автор статьи знал то, что написал в статье очень задолго до публикации статьи, но написал статью, когда видит, что с пониманием этого у нас в стране ахинея, а московиты пользуются этим. Но нашим властям это не нужно.
Если Брайчевский так говорил, то он непозволительно запутался. Бороды стали носить только те внуки Ярослава Мудрого, что правили в московии. То есть Юрий Долгорукий, его сын Андрей Боголюбский и далее. То есть приняли обычаи тех людей, что жили на тех территориях.
А князья в Киеве, по обычаям наших предков, которые наверняка были еще до Рюриковичей, бород не носили. Все очень просто.