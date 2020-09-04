30 639 151
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною. КАРТА
У Чорному морі біля окупованого Росією Кримського півострова спостерігається значна активність авіації США і Великої Британії.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор BlackSeaNews, координатор Морський експертної платформи Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Це не хтось, а два американські стратегічні бомбардувальники В-52... Вперше бачимо таке... Вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford 4,5 години тому... Ще 3 літаки (з авіабази на Кіпрі та в Греції) - над Чорним морем біля Кримського півострова. Серед них британський розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", - повідомив він.
Топ коментарі
+74 Шрек Баблокат
показати весь коментар04.09.2020 15:02
+59 Рома Маестро
показати весь коментар04.09.2020 15:17
+41 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар04.09.2020 15:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого поганого тобі не зроблять, якщо ти не москаль, звісно.
Насколько тупыми надо быть чтобы считать что США или кто-то другой за нас воевать будут
Чуда не будет. работать, работать и еще раз работать. И учиться жить рядом с более сильным и агрессивным соседом.
- заходами своїх РАКЕТНИХ ЕСМІНЦІВ у Чорне море
-зальотами в наш повітряний простір з метою розвідки і демонстрації сили своїх стратегічних бомбардувальників (Лансерів, Стратофортресів)
Раша от облётов не развалится, но борзеть будет намного меньше.
Это украинцам и нужно, не знаем как другим.
над заданным районом - над территорией Украины.
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
Кремлю показывают под самый нос жирный ффак, и он его послушно нюхает - а что делать ?
Потому и тролли тут исходят соплями, а у нас на душе стало теплее.
В крови стало меньше кортизола, выспимся лучше и возьмёмся за новые дела.
Зеленскому на Украину плевать, ну так вот Америке - НЕ ПЛЕВАТЬ - хавайте все,
кому эта новость стала поперёк горла.
Пока Америка не открыла на него дело - теперь Беня сидит в Украине и боится пересечь границу - это реальность, это конкретные материальные факты.
И Зеленский там замазан по самые никуда - это тоже материальные факты с номерами счетов, датами и суммами.
Кремль думкою багатив, что будет борзеть бесконечно, а не так сталося. як гадалося ...