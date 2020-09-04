Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною. КАРТА

У Чорному морі біля окупованого Росією Кримського півострова спостерігається значна активність авіації США і Великої Британії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор BlackSeaNews, координатор Морський експертної платформи Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Це не хтось, а два американські стратегічні бомбардувальники В-52... Вперше бачимо таке... Вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford 4,5 години тому... Ще 3 літаки (з авіабази на Кіпрі та в Греції) - над Чорним морем біля Кримського півострова. Серед них британський розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", - повідомив він.

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