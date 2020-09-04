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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною. КАРТА

У Чорному морі біля окупованого Росією Кримського півострова спостерігається значна активність авіації США і Великої Британії.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор BlackSeaNews, координатор Морський експертної платформи Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Це не хтось, а два американські стратегічні бомбардувальники В-52... Вперше бачимо таке... Вилетіли з британської бази Royal Air Force Fairford 4,5 години тому... Ще 3 літаки (з авіабази на Кіпрі та в Греції) - над Чорним морем біля Кримського півострова. Серед них британський розвідник Airborne Stand-Off Radar (ASTOR)", - повідомив він.

Читайте також: Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80%

Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною 01
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною 02
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною 03
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною 04
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною 05

Автор: 

Крим (14147) розвідка (3862) літак (2903) Чорне море (1668) Клименко Андрій журналіст (61)


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Топ коментарі
+74
Клааас!!!
Сразу два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США впервые в истории вошли в воздушное пространство Украины.

За реакцией подразделений ВС РФ, дислоцированных в Крыму, наблюдали сразу три разведчика стран НАТО:
- разведывательный самолёт RC-135W Rivet Joint ВВС США,
- противолодочный P-8A Poseidon ВМС США и
- разведчик Bombardier Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании.
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04.09.2020 15:02
+59
Координатор Морської експертної платформи Клименко повідомив про активність авіації в районі Криму: Два бомбардувальники В-52, розвідник ASTOR - Цензор.НЕТ 9748
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04.09.2020 15:17
+41
Welcome to Ukraine, friends!
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04.09.2020 15:21
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...а без них-туго бы пришлось..."ху*ло"-непредсказуем...
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04.09.2020 17:11 Відповісти
вот ети? красивые пташки
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною - Цензор.НЕТ 7405
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04.09.2020 18:01 Відповісти
Это не настоящий. Это китайский.
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04.09.2020 18:04 Відповісти
Ну все, за Сытника с Холодницким теперь я спокоен.
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04.09.2020 17:14 Відповісти
А ещьо там летал КС2 и Бомбардье с оооооттакими ушами. 🙂
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04.09.2020 17:24 Відповісти
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною - Цензор.НЕТ 5307
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04.09.2020 17:29 Відповісти
Хорошо летают, пусть летают. Абы не москали.
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04.09.2020 17:46 Відповісти
welcome american friends!

Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною - Цензор.НЕТ 5651
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04.09.2020 18:03 Відповісти
Пора разнести соковый гадючник на о. Крыс в щепки
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04.09.2020 18:12 Відповісти
Откуда у такого жена?
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04.09.2020 19:18 Відповісти
Не іноземні, а бомбардувальники наших союзників.
Нічого поганого тобі не зроблять, якщо ти не москаль, звісно.
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04.09.2020 19:21 Відповісти
Да - кончать без жены как-то некомильфо!
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04.09.2020 19:46 Відповісти
Мокша сиди себе за паребриком на бутылке что ты расплакался?? Страшненько??.До Мацквы недалеко уже ??
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04.09.2020 22:05 Відповісти
Зачем позвал? В погреб прятаться вместе?
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04.09.2020 21:50 Відповісти
Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною - Цензор.НЕТ 4165
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04.09.2020 19:03 Відповісти
Карго-культ ВВС США - во всей красе. В комментариях, имею в виду.
Насколько тупыми надо быть чтобы считать что США или кто-то другой за нас воевать будут
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04.09.2020 19:33 Відповісти
Никто и не просит их воевать за нас,но поддержка очень важна в противостоянии с дикими парашенскими ордами.
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04.09.2020 19:38 Відповісти
Ага, ну т.е. то о чем я всегда говорю - Украина должна сама делать основную работу, и тогда ей, может быть, помогут. А пока мы ничего особо не делаем, Раше накласть на эти облеты и от того что пролетели пара самолетов она не развалится.
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04.09.2020 19:48 Відповісти
Что вы предлагаете конкретно сами?
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04.09.2020 19:50 Відповісти
перестать пускать слюни "ну все, Раше теперь точно конец" каждый раз когда какая-то лодка НАТО входит в Черное море или самолет пролетает.
Чуда не будет. работать, работать и еще раз работать. И учиться жить рядом с более сильным и агрессивным соседом.
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04.09.2020 19:53 Відповісти
А кто пускает слюни?Прилетели и это позитив.Учимся,учеба правда дорогая выходит,но правда умные люди говорят,что Украине независимость в 1991 году далась очень легко,поэтому ее и не ценили.
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04.09.2020 19:56 Відповісти
та ты каменты местных упоротых почитай, у них при новости шо кто-то из США полетал/поплавал возле Украины, слюни как у собаки Павлова пузырями идут.
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05.09.2020 00:31 Відповісти
Сьома, ну що ти сциш на всі боки кип'ятком? Ніхто замість нас боронити НАС не буде, а ДОПОМАГАТИ НАМ СЕБЕ БОРОНИТИ БУДЕ. І вже допомагає. -Джевелінами, коли їх прислали, касаби свої "танкові" уміння лише на полігонах демонструють.
- заходами своїх РАКЕТНИХ ЕСМІНЦІВ у Чорне море
-зальотами в наш повітряний простір з метою розвідки і демонстрації сили своїх стратегічних бомбардувальників (Лансерів, Стратофортресів)
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05.09.2020 11:27 Відповісти
Сэмэн мацковский ??
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04.09.2020 22:07 Відповісти
А кто говорит такие глупости ?
Раша от облётов не развалится, но борзеть будет намного меньше.
Это украинцам и нужно, не знаем как другим.
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05.09.2020 00:46 Відповісти
Клала Раша с пробором, на эти пролеты. К сожалению. Тем более что это пролет не специально для Украины, а через несколько стран-союзников, в т.ч. и над Украиной.
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05.09.2020 00:52 Відповісти
Это не "пролёты" - это патрулирование : непрерывное нахождение в воздухе над опеределённым районом - там выше и карта есть, и маршрут полётов по кругу
над заданным районом - над территорией Украины.
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05.09.2020 06:17 Відповісти
Троллей ЖАБА ДАВИТ - вот наглядная эффективность американской поддержки.
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04.09.2020 23:05 Відповісти
За кого это за вас? За лаптерейх зауральский?
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04.09.2020 19:53 Відповісти
Кацап, дык мы воюем сами за себя. И нужно сказть достаточно успешно. А вот у вас поноснословия и злорадство лезет со всех щелей. Но. будете от3,14зжены украинцами всё равно. Вас лишат всего. армии кстати тоже.
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04.09.2020 20:47 Відповісти
Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
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04.09.2020 21:42 Відповісти
Кац бот нах
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04.09.2020 22:07 Відповісти
Та ти можеш подохнути прямо зараз. Плкати ніхто не буде, сьома.
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05.09.2020 11:29 Відповісти
Знатно у ордынцев сегодня пердаки горели))Прилетайте почаще,а взагалі ласкаво запрошуємо,на місця постійної дислокаціі)))
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04.09.2020 19:36 Відповісти
Ласкаво Просымо реально нужно помогать пшеки
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04.09.2020 21:09 Відповісти
Соседи не хотят помогать
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04.09.2020 21:12 Відповісти
Скорее всего они чтото знают и показывают предупреждение кацапчикам
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04.09.2020 22:13 Відповісти
так всем известно что ***** неадекватное и любит делать подлость из-под тишка
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05.09.2020 02:23 Відповісти
Воздушное патрулироване - всё как в лучшие времена холодной войны.
Кремлю показывают под самый нос жирный ффак, и он его послушно нюхает - а что делать ?
Потому и тролли тут исходят соплями, а у нас на душе стало теплее.
В крови стало меньше кортизола, выспимся лучше и возьмёмся за новые дела.
Зеленскому на Украину плевать, ну так вот Америке - НЕ ПЛЕВАТЬ - хавайте все,
кому эта новость стала поперёк горла.
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04.09.2020 22:45 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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05.09.2020 00:28 Відповісти
Да вот Коломойский уже начал было думать, что на афёре со своим банком разбогател.
Пока Америка не открыла на него дело - теперь Беня сидит в Украине и боится пересечь границу - это реальность, это конкретные материальные факты.
И Зеленский там замазан по самые никуда - это тоже материальные факты с номерами счетов, датами и суммами.
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05.09.2020 00:41 Відповісти
на городі бузина, а в Києві - дядько.
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05.09.2020 00:48 Відповісти
Не "бузина", а Б-52, и не "на огороде", а у московитов под носом.
Кремль думкою багатив, что будет борзеть бесконечно, а не так сталося. як гадалося ...
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05.09.2020 06:13 Відповісти
Ич,як мацкаля корчить. Нє любіт,ой нє любіт **** братній американський наріт.
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05.09.2020 11:32 Відповісти
НЕОБХОДИМО НЕ ПРОСТО УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ !!! А СДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТОБЫ ТАКИЕ КАК ОН БОЛЬШЕ НЕ РОЖДАЛИСЬ !!!
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05.09.2020 04:37 Відповісти
За американцев приятно , что щелкнули по носу уху евшего пьяного мацковского мядведя И немного завистно ...когда уже испытаем Гром -2 наконец или поставим под Крым пару дивизионов с Нептунами .Это кацапам еще хуже . Жаль что американцы когда то заставили кучу и пчеловода порезать Ту -22 .Они с Нептунами или с Коршунами очень бы сейчас пригодились
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05.09.2020 12:34 Відповісти
Взрывом пердаком на российских каналах удовлетворен. Рашисты подняли восемь перехватчиков, вот только залететь на территорию Украины, чтобы войти в зону дальности перехвата не могут. А ракеты с бомберов спокойно могли достать кремль, оставаясь в зоне безопасности. Такой паники и таких соплей на рашкетудей давно не было. Амеры показали, что могут летать в пределах нанесения ударов по всей европейской части России, а у путинистов такой возможности нет . Их ракетоносцы перехватываются еще в нейтральной зоне и могут быть уничтожены еще на подлете.
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05.09.2020 14:17 Відповісти
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