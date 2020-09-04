"Красиво лягли під міністра))) Молодці". "Мішо, припини параноїти": листування Радуцького з Янченко в чаті "слуг народу" про главу МОЗ Степанова. ФОТОрепортаж
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький після виступу міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час Години запитань до уряду у Верховній Раді "похвалив" колег по фракції, що вони "красиво лягли під міністра".
Листування увічнив парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.
З листування видно, що у Верховній Раді хочуть викликати на звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова - проголосувати за це просить "голова".
Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді з доповіддю про нинішню ситуацію з коронавірусом.
Після виступу Степанова і питань від нардепів Радуцький зазначив, що колеги "Красиво лягли під міністра", а також похвалив їх за це, назвавши "молодцями". На що нардепка Галина Янченко відповіла "Мішо, припини параноїти".
Зазначимо, що під час виступу Степанов розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні, заявивши, що фінансування медичної галузі має бути щонайменше на рівні 5% ВВП.
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Это даже не прилично
Но слуги о приличиях не слышали от родителей
А от мені цікаво, як виглядатиме левел-ап наступної влади порівняно з теперішньою, щоб вона перевершила теперішню?..