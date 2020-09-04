"Красиво лягли під міністра))) Молодці". "Мішо, припини параноїти": листування Радуцького з Янченко в чаті "слуг народу" про главу МОЗ Степанова. ФОТОрепортаж

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький після виступу міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час Години запитань до уряду у Верховній Раді "похвалив" колег по фракції, що вони "красиво лягли під міністра".

Листування увічнив парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

З листування видно, що у Верховній Раді хочуть викликати на звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова - проголосувати за це просить "голова".

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді з доповіддю про нинішню ситуацію з коронавірусом.

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Після виступу Степанова і питань від нардепів Радуцький зазначив, що колеги "Красиво лягли під міністра", а також похвалив їх за це, назвавши "молодцями". На що нардепка Галина Янченко відповіла "Мішо, припини параноїти".









Зазначимо, що під час виступу Степанов розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні, заявивши, що фінансування медичної галузі має бути щонайменше на рівні 5% ВВП.