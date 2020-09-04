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"Красиво лягли під міністра))) Молодці". "Мішо, припини параноїти": листування Радуцького з Янченко в чаті "слуг народу" про главу МОЗ Степанова. ФОТОрепортаж

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький після виступу міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час Години запитань до уряду у Верховній Раді "похвалив" колег по фракції, що вони "красиво лягли під міністра".

Листування увічнив парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

З листування видно, що у Верховній Раді хочуть викликати на звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова - проголосувати за це просить "голова".

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді з доповіддю про нинішню ситуацію з коронавірусом.

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Після виступу Степанова і питань від нардепів Радуцький зазначив, що колеги "Красиво лягли під міністра", а також похвалив їх за це, назвавши "молодцями". На що нардепка Галина Янченко відповіла "Мішо, припини параноїти".

Красиво лягли під міністра))) Молодці. Мішо, припини параноїти: листування Радуцького з Янченко в чаті слуг народу про главу МОЗ Степанова 01
Красиво лягли під міністра))) Молодці. Мішо, припини параноїти: листування Радуцького з Янченко в чаті слуг народу про главу МОЗ Степанова 02
Красиво лягли під міністра))) Молодці. Мішо, припини параноїти: листування Радуцького з Янченко в чаті слуг народу про главу МОЗ Степанова 03
Красиво лягли під міністра))) Молодці. Мішо, припини параноїти: листування Радуцького з Янченко в чаті слуг народу про главу МОЗ Степанова 04

Зазначимо, що під час виступу Степанов розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні, заявивши, що фінансування медичної галузі має бути щонайменше на рівні 5% ВВП.

Автор: 

медицина (2118) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) Янченко Галина (71) Радуцький Михайло (284)


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Топ коментарі
+20
После скандала с масками , Радуцкий не мог оставаться головою комиссии ВР по здравоохранению

Это даже не прилично
Но слуги о приличиях не слышали от родителей
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04.09.2020 16:48
+3
"Йухвамвжопу" (с) кРадуцкий
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04.09.2020 16:43
+3
Кошер-ностра гарцює в Україні.
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04.09.2020 16:43
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"Йухвамвжопу" (с) кРадуцкий
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04.09.2020 16:43 Відповісти
Кошер-ностра гарцює в Україні.
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04.09.2020 16:43 Відповісти
После скандала с масками , Радуцкий не мог оставаться головою комиссии ВР по здравоохранению

Это даже не прилично
Но слуги о приличиях не слышали от родителей
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04.09.2020 16:48 Відповісти
З чого Ви взяли, що їхні батьки щось знали про пристойну поведінку? Яблуко від яблуні...
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04.09.2020 16:53 Відповісти
Кому война, а кому мать родна. Еще хорошо, что нет активных болевых действий, а то б Радуцкий хиругическим инструментом приторговывал и кровью для переливания.
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04.09.2020 17:23 Відповісти
проститутки
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04.09.2020 16:49 Відповісти
та ні.. курви
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04.09.2020 17:03 Відповісти
Та нє... Не треба курвів ображати.
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04.09.2020 19:07 Відповісти
Кстати Степашка там прозвиздел про эпидемиологов!
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04.09.2020 16:51 Відповісти
мовляв, "Супрун розвалила"...
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04.09.2020 17:20 Відповісти
Йой! Галюня і Михасик... Гарна парочка - баран та ярочка .
А от мені цікаво, як виглядатиме левел-ап наступної влади порівняно з теперішньою, щоб вона перевершила теперішню?..
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04.09.2020 18:27 Відповісти
Шлюхи нами рулат
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04.09.2020 21:06 Відповісти
еще год назад я называл галю янченко чертом в смазливом обличии. Я БЫЛ ПРАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.09.2020 22:16 Відповісти
 
 