Георгіївські стрічки та стрічки кольорів прапора РФ з'явилися в Чернігові, СБУ здійснює перевірку. ФОТО

Невідомі кілька днів поспіль пов'язують на лавках і парканах в одному з районів Чернігова біло-синьо-червоні й оранжево-чорні стрічки.

Про це повідомив у Фейсбуці голова чернігівського осередку "Нацкорпусу" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий день по Чернігову з'являються такі стрічки", - написав він під фотографією-підтвердженням. У коментарях під постом активіст пояснив, що стрічки бачив у декількох місцях на вулиці Рокосовського.

У міському відділі поліції повідомили "Укрінформу", що станом на ранок 4 вересня жодних заяв із цього приводу не надходило.

До обласного управління СБУ теж звернень не було, але там сказали, що "проводять перевірку інформації і вживають заходів для встановлення причетних до правопорушення осіб".

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Як відомо, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки або її зображення тягнуть за собою штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією самої стрічки або предметів, що містять її зображення.