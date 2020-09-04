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Георгіївські стрічки та стрічки кольорів прапора РФ з'явилися в Чернігові, СБУ здійснює перевірку. ФОТО

Невідомі кілька днів поспіль пов'язують на лавках і парканах в одному з районів Чернігова біло-синьо-червоні й оранжево-чорні стрічки.

Про це повідомив у Фейсбуці голова чернігівського осередку "Нацкорпусу" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий день по Чернігову з'являються такі стрічки", - написав він під фотографією-підтвердженням. У коментарях під постом активіст пояснив, що стрічки бачив у декількох місцях на вулиці Рокосовського.

Георгіївські стрічки та стрічки кольорів прапора РФ зявилися в Чернігові, СБУ здійснює перевірку 01

У міському відділі поліції повідомили "Укрінформу", що станом на ранок 4 вересня жодних заяв із цього приводу не надходило.

До обласного управління СБУ теж звернень не було, але там сказали, що "проводять перевірку інформації і вживають заходів для встановлення причетних до правопорушення осіб".

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Як відомо, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки або її зображення тягнуть за собою штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією самої стрічки або предметів, що містять її зображення.

Автор: 

СБУ (12818) сепаратизм (757) символіка (188) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+85
...в Украине колорадка одобрена только в таком виде
Георгиевские ленты и ленты цветов флага РФ появились в Чернигове, СБУ проводит проверку - Цензор.НЕТ 2794
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04.09.2020 19:06
+58
...с аквафрешного говна -
начинается война...
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04.09.2020 19:06
+36
"поздравляю".. начался новый этап раскачки населения на массовые протесты..
нужно выявлять и жестко наказывать.. вплоть до поломанных конечностей..
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04.09.2020 19:07
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Какой троллинг?))) Это в твоей ватной башке дурной троллинг!
Ватоцефальным совкодрочерам, только и осталось ленточки бегать в тихаря вязать)
Дебилы,бл.ть)))
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06.09.2020 12:07 Відповісти
халявные щи подвезли.
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05.09.2020 11:21 Відповісти
Зажигалкой....................
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05.09.2020 23:12 Відповісти
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