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Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
+ ще довічну стипендію видатному вченому
До нього всі претензії
Миттєвий кешбек
На знімальному майданчику...
Кінець світу вже близько
Мері повертається додому
Хвилинка ніжності у ВР
Запам'ятай!
Правильне запитання
Чай "русского мира"
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Топ коментарі
+63 Павло ШОвте
показати весь коментар04.09.2020 22:24
+54 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар04.09.2020 22:07
+50 Ринат Амедов
показати весь коментар04.09.2020 22:02
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https://rubryka.com/ru/2020/05/19/tymoshenko-propustyla-zasidannya-rady-tomu-shho-bula-u-p-yatyzirkovomu-spa-goteli-na-lvivshhyni-shemy/ Тимошенко пропустила заседание Рады, потому что была в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине, - "Схемы"22:5419 МАЙ 2020
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--И я Ваня к тебе прилетела!!)
--...Та ну нах..!!!