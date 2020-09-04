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Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

+ ще довічну стипендію видатному вченому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Приватбанку Пожидаєв заявив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію. ДОКУМЕНТ

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

До нього всі претензії

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Миттєвий кешбек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

На знімальному майданчику...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті. ВIДЕО

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Кінець світу вже близько

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Мері повертається додому

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хвилинка ніжності у ВР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення". ФОТО

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Запам'ятай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Правильне запитання

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Чай "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Медведчук Віктор (1707) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Кива Ілля (377) Приватбанк (2432) Верещук Ірина (683) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+63
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1488
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04.09.2020 22:24
+54
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8297
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04.09.2020 22:07
+50
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2311
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04.09.2020 22:02
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04.09.2020 22:00 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4414
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04.09.2020 22:15 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6367
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04.09.2020 23:22 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2311
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04.09.2020 22:02 Відповісти
Burn, baby, burn
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04.09.2020 22:08 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6979
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04.09.2020 22:06 Відповісти
Зе! везер із файн - доставило
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04.09.2020 22:06 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 243
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04.09.2020 22:06 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8297
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04.09.2020 22:07 Відповісти
ну какой гопник с сцыкла . подай. принеси . колбаски нарежь пацанам - вот это его
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04.09.2020 23:14 Відповісти
Над «Конєц свєта уже блізко» посміялась, а до метали треба ще ступу домалювати.
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04.09.2020 22:08 Відповісти
*метли
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04.09.2020 22:09 Відповісти
и колготки б Сердючке вернуть... а то взяла, вроде, посниматься в видосике и улетела с колготками, кобыла неумная... знаем мы вас крахоборов, включая пожизненного ученого Сруля
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04.09.2020 22:35 Відповісти
Зря ты так.Колготки ей сам ЗЕбуинский подарил,со своего личного гардероба Ленка теперь обиженная ходит,сколько сама просила...)))
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05.09.2020 09:16 Відповісти
Минутка нежности, я в отпаде. Морды офигенно гармонируют с флагом.
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04.09.2020 22:09 Відповісти
Кива разве что с мертвечиной улыбнул.
"Любите друг друга, скоты!" - говаривал Урс. Гюго - Человек, который смеётся.
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04.09.2020 22:12 Відповісти
О чудодійний ковід- зморшки розгладжує, пику омолоджує, а вам лохи лапша на вухаМинутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5621
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04.09.2020 22:21 Відповісти
За большие деньги можно и за сутки девочкой стать
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04.09.2020 22:23 Відповісти
ще пару ковідів і юлька до школи піде.
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04.09.2020 22:25 Відповісти
ты с бабкой примерно одного возраста или просто геронтофил?
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05.09.2020 00:35 Відповісти
Не повіриш. Навіть і сидів з нею в один і той час. Тільки в різних камерах))
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05.09.2020 01:35 Відповісти
так она в женской сидела. ты тоже?
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05.09.2020 05:53 Відповісти
А оно ещё не определились с полом,поэтому как ********** посадили в женскую)))
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05.09.2020 09:19 Відповісти
Сулима не женской сидел, Сулима по "женской" части сидел...
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05.09.2020 09:32 Відповісти
Ванько, в різних палатах
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05.09.2020 06:28 Відповісти
кацапа збрехало і всі повелися
https://rubryka.com/ru/2020/05/19/tymoshenko-propustyla-zasidannya-rady-tomu-shho-bula-u-p-yatyzirkovomu-spa-goteli-na-lvivshhyni-shemy/ Тимошенко пропустила заседание Рады, потому что была в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине, - "Схемы"22:5419 МАЙ 2020

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 849
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05.09.2020 13:36 Відповісти
ЯБВДЛ... девочка с календаря...
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04.09.2020 22:36 Відповісти
*****!
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05.09.2020 00:36 Відповісти
тю...
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05.09.2020 08:09 Відповісти
О, я так і знала, що є Люля тюнінг робила десь в Ізраіловкє. На цей раз вже серйозно помолодшала, навіть ринопластику зробила.
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04.09.2020 22:55 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5409
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04.09.2020 23:25 Відповісти
Не "розцвіла", а "розквітла", дебіл
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04.09.2020 23:34 Відповісти
Казку иди поучай, тупень.
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05.09.2020 00:16 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6417
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05.09.2020 00:21 Відповісти
"Любі мої, це усе заради Вас!"

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2172
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05.09.2020 00:23 Відповісти
Не жартуй так, Вона, важко хворіла, у неї було запалення хитрощів з ускладненнями симуляції...
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05.09.2020 09:35 Відповісти
норм подписался хотя все и так знают...
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05.09.2020 00:37 Відповісти
Брехло кацап'ячє
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05.09.2020 13:31 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 823Народ Украины выбирал Президентом Голобородько,а я обычный артист,какие ко мне претензии?
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04.09.2020 22:21 Відповісти
Минутка нежности в ВР, кэшбэк за коррупционера, чай "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9021
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04.09.2020 22:23 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1488
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04.09.2020 22:24 Відповісти
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04.09.2020 23:23 Відповісти
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07.09.2020 14:05 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7377
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04.09.2020 22:28 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1958
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04.09.2020 22:46 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5606
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04.09.2020 22:29 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9531
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04.09.2020 22:31 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9793

...
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04.09.2020 22:39 Відповісти
Это не я!Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2801
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04.09.2020 22:34 Відповісти
Кьянти пьют, скоты... в погребке моем 5 плетеных бутылочек. Но не верьте, если буду угощать. Я их наполнил своим домашним винцом, шо, кстати, тоже очччень не плохо...
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04.09.2020 22:41 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/f/b/3/f/fb3f03bcabb5996f527796789bfad2c1/original.jpgСоюз нерушимый ..... московская пара, решила открыто связать навсегда
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04.09.2020 22:37 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5897

...
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04.09.2020 22:38 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8731
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04.09.2020 22:39 Відповісти
Два жиденка глядя на которых возникает одно желание,взять потяжелее биту и от души сделать так,чтоб их клювы вылезли на затылке.
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05.09.2020 09:24 Відповісти
заменитель Сивохи.
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07.09.2020 14:07 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5020
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04.09.2020 22:41 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1347
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04.09.2020 22:46 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-verhovna-rada-medvedchuk-krym/30821621.html Парламент не має механізму, щоб покарати Медведчука за постачання пального до Криму ... а трактором "Беларусь" пробовали?
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04.09.2020 22:47 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 34
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04.09.2020 22:48 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9833
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04.09.2020 22:54 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3135
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04.09.2020 22:59 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2756
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04.09.2020 23:06 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4713
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04.09.2020 23:08 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7485
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05.09.2020 09:11 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3853
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04.09.2020 23:11 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6518
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04.09.2020 23:17 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1707
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04.09.2020 23:18 Відповісти
забабахай фотожабу где корова гадит и одна летящая "лепёшка" Верещучка
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05.09.2020 09:40 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2179
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04.09.2020 23:19 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3978
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04.09.2020 23:28 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4910
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04.09.2020 23:32 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7013
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04.09.2020 23:52 Відповісти
--Ваня,я ваша навеки!!))
--И я Ваня к тебе прилетела!!)
--...Та ну нах..!!!
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05.09.2020 09:28 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2787
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05.09.2020 11:27 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3820
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05.09.2020 12:32 Відповісти
Такий він кацапський чай

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4996
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05.09.2020 20:39 Відповісти
ГЕЙ УГРУПОВАННЯ "НЄЖНИЄ ВАТНІКИ"

Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1336
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05.09.2020 20:44 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1635
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07.09.2020 16:36 Відповісти
Хвилинка ніжності у ВР, кешбек за корупціонера, чай "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1870
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07.09.2020 23:43 Відповісти
«До нього всі претензії». «Та хвилинка ніжності». То не перевершено, краще й не скажеш
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08.09.2020 18:11 Відповісти
 
 