МОЗ оприлюднило покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я України розповіло про покроковий алгоритм дій, якщо у вас проявляються симптоми COVID-19. В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у разі появи симптомів слід відразу звернутися за допомогою до лікаря і в телефонному режимі описати свої симптоми. Потім лікар оглядає пацієнта особисто. Після цього приїжджає мобільна бригада для забору зразків. Потім зразки передають у лабораторію.
Якщо у пацієнта таки підтверджується коронавірусна хвороба, його відправляють лікуватися в умовах самоізоляції або госпіталізують.
У відомстві наголошують, що у разі появи симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим Міністерством охорони здоров'я алгоритмом і ухвалити рішення про подальше лікування хворого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будьласка, pls...🤗
З Повагою...
😁
А форроффку навіть не згадував..
Ваші політичні приорітети-Ваше Панське Право і заслуговує поваги!
Ви ж неЛОХ чи ..без не..
Всього найкращого!!
😁
Всі в Моєму дворі вже знають-не підходь до Мене ближче 2 метра..Поважають-зразу зароблять.. Самі ж ,падлюки, ні масок та кодлом в доміно..Я поважаю інших-маска(хоч і не вірю)...
200грм в день це не бухло..
Звичка..
Що і рятувало..
Бував, по роботі, в Індії- хто не вживав , у тих гельмінти,
аж смішно було але не жалко тих жлобняків!))
Там така бруднюка аж жах!))
Аппетит -бухло , закуска, риболовля, лісапед ..))
Всього найкращого!!))
Пациент: Не томите, что там?
Доктор: Там страшенный скелет!!!
У проплаченых СМИ он каждый день растёт! И достиг уже не умоверных масштабов!!! Скоро все шизанёмся от слова "короновирус".
эта патамуша с 5жы регулярно боретесь...и на форумах разоблачаете заговор прививочников
кракодил не ловится,
не растет кокос...
плачут,богу молятся
не жалея слез
все хотят изничтожить прививками неуловимый рускавый народ .почему неуловимый надеюсь,знаешь...
просто у дарвина не остается других методов убедить поциента,шо он пошел по тупиковой линии
В понедельник под утро, проснулся от повышенной температуры - 38,2
Сбил температуру парацетамолом и ацетилсалициловой кислотой (что было в доме). Пропотел.
Температура стала в норму.
Позвонил в поликлинику. Сказали, что моего семейного врача нет. Спросил, что мне делать, у меня повышенная температура, как идти на работу.
Сказали иди в 1-й кабинет, там принимают с температурой.
Пошёл в поликлинику. В 1-м кабинете никого нет.
Обратился в регестратуру. Там сказали что моего семейного врача нет. Есть лишь один семейный врач к которому уже нет приёма.
Поднял скандал, тогда аж направили к заведующей. Прождал на приём к неё полчаса.
Та послушала дыхание, направила на ренген лёгких и на анализы. Но сказала взять к неёй талончик. Талончик дали аж на вторник следующей недели.
Анализы крови быстро сдал, на ренген ждал час. Потом ещё 20 минут на результат.
Потом опять вернулся к заведующей, прождал ещё полчаса в очереди (очередь живая).
Та выписала таблетки - сельтавир, азитро-сандоз, пульмолор, кардиомагнил, парацетамол, ибупрофен.
Сказала прийти в четверг. Больничный открыла с понедельника. Сам попросил её об тесте на короновирус. Договорились.
Пришёл в четверг. Она уже и забыла меня.... Говорю я уже был у вас на приёме, сейчас наверное нужно тест делать.
В нынешнем моём состоянии (легкое недмогание), таких как я естественно не стоит ложить в больницу, ибо нет признаков короновируса.
С нетерпением жду результата теста... Но сказали, что придётся ждать долго. От одной до трёх недель.
А больничный закроют ибо никто не даёт 3 недели больничного.
А значит пойду на работу, не зная результатов теста.
Думаю, что это не короновирус, а обычный вирус.
Ибо первые дня была температура 38. Сбивал таблетками. И уже четыре дня нет температуры.
Нет никаких признаков - нет кашля, нет насморка, нет болей в горле или груди.
Такое же было у ребёнка, месяц назад - два дня потемпературил, правда было 37 у него. И всё.
Врач сказала, что нет признаков короновируса, ибо есть вкус, есть нюх...
1. "Особистий огляд" - дома или в поликлинике и кто это решает?
2. Самоизоляции или госпитализация - по каким критериям?! И где они прописаны?
Но забыли про овраги
Да что вы говорите! Не прошло и полгода "эффективной" борьбы с Ковидом-Невидимкой
Как сообщил в интервью руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, учебные заведения в стране могут закрыться на карантин уже в конце сентября.
И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями.
Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек.
Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются»
Он считает, что существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев. «Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября - в начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его»