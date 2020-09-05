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Новини Фото Коронавірус і карантин
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МОЗ оприлюднило покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України розповіло про покроковий алгоритм дій, якщо у вас проявляються симптоми COVID-19. В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у разі появи симптомів слід відразу звернутися за допомогою до лікаря і в телефонному режимі описати свої симптоми. Потім лікар оглядає пацієнта особисто. Після цього приїжджає мобільна бригада для забору зразків. Потім зразки передають у лабораторію.

Дивіться також: Розмова лікаря і диспетчера швидкої Київської області про госпіталізацію пацієнтів: "У нього пневмонія з пошкодженням 70% легень. Задуха" - "У мене немає жодного місця". АУДIО

Якщо у пацієнта таки підтверджується коронавірусна хвороба, його відправляють лікуватися в умовах самоізоляції або госпіталізують.

У відомстві наголошують, що у разі появи симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим Міністерством охорони здоров'я алгоритмом і ухвалити рішення про подальше лікування хворого.

МОЗ оприлюднило покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19 01
МОЗ оприлюднило покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19 02

Автор: 

хвороба (304) карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
эти картинки нужны были в феврале, а на сегодня пусть запихнут их себе в зеленную опу
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05.09.2020 16:31
+6
Чим швидше потрапите в лікарню тим більше шансів на позитивний результат. Самоізоляція при запаленні легенів найкоротший шлях до ями
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05.09.2020 16:34
+6
Тут питання у іншому. Перехворіють усі. Тупо усі. А от скільки нас залишиться це савсєм другая історія 😁
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05.09.2020 17:22
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эти картинки нужны были в феврале, а на сегодня пусть запихнут их себе в зеленную опу
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05.09.2020 16:31 Відповісти
Спасибо, но уже переболел...
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05.09.2020 16:33 Відповісти
Я так понимаю, что Вы этой инструкцией не воспользовались и болели дома. Почему?
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05.09.2020 16:40 Відповісти
Руки не мив..))
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05.09.2020 16:48 Відповісти
Руки як раз і мив. І мабуть змив всі захисні, юлять, бактерії,які оберігали мене 😁😁😁 часте миття рук то тоже не добре. Ви ж не бачили шоб бомжі хворіли. У них так-то імунітет як у індусів
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05.09.2020 16:55 Відповісти
Да мало ли где прилетело. Мне вот с десяток лет назад ветрянка прилетела бо в детстве в садик не ходил и на многие децкие болезни не болел. Холера его знает кароче...
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05.09.2020 16:57 Відповісти
А мона досвідом поділитися як Бутусов??
Будьласка, pls...🤗
З Повагою...
😁
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05.09.2020 16:51 Відповісти
Ну в лёгкой форме. Температура 37.5 с неделю. Уменьшение обоняния. Усталость. И все время хотелось жрать. Очень сильно...
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05.09.2020 16:59 Відповісти
Дякую щиро за інфо..))
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05.09.2020 17:10 Відповісти
І ты не хворій, Баксік 😀
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05.09.2020 17:18 Відповісти
А ваще я Бутусова уважаю. Но у нас і Юлька"хворіла" тому я б медійних особистостей не брав би до уваги. Бо можуть і хайпанути
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05.09.2020 17:04 Відповісти
Та Я , просто, приклад привів..
А форроффку навіть не згадував..
Ваші політичні приорітети-Ваше Панське Право і заслуговує поваги!
Ви ж неЛОХ чи ..без не..
Всього найкращого!!
😁
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05.09.2020 17:17 Відповісти
Тут питання у іншому. Перехворіють усі. Тупо усі. А от скільки нас залишиться це савсєм другая історія 😁
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05.09.2020 17:22 Відповісти
Та ото жжж...
Всі в Моєму дворі вже знають-не підходь до Мене ближче 2 метра..Поважають-зразу зароблять.. Самі ж ,падлюки, ні масок та кодлом в доміно..Я поважаю інших-маска(хоч і не вірю)...
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05.09.2020 17:32 Відповісти
Баксік, всьо буде добре, головне зараз не змінювати свої звички, шоб не було стресу для організма. якшо бухаєш - бухай, шоб бути у тонусі
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05.09.2020 17:47 Відповісти
Я і не міняю..
200грм в день це не бухло..
Звичка..
Що і рятувало..
Бував, по роботі, в Індії- хто не вживав , у тих гельмінти,
аж смішно було але не жалко тих жлобняків!))
Там така бруднюка аж жах!))
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05.09.2020 17:56 Відповісти
я теж вживаю для профілактики, але те ще було до ковіду, на всяк випадок Але саме краще лікарство від усяких вірусів це: 100 грам, тарілка смачнющого борщу, скибца цибулі та декілька зубчиків часнику з сальцем нарізаним тоненько на бородинський
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05.09.2020 18:03 Відповісти
Агга.. ще- люблю Українську Природу: гарячий Борщ, холодну Воду та..дівчинку, товсту як колоду і повну пазуху цицьок..))
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05.09.2020 18:23 Відповісти
Ну і я хворів будучи 3 тижні у відпустці. Тому дома займався своїми справами, мабуть майже нікого не заразив і мооя совість чиста 😁
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05.09.2020 17:10 Відповісти
І я був сам на сам ізоляції. Благо своїх є куди відправить.
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05.09.2020 17:14 Відповісти
Та Я пенс даавно..
Аппетит -бухло , закуска, риболовля, лісапед ..))
Всього найкращого!!))
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05.09.2020 17:24 Відповісти
Чим швидше потрапите в лікарню тим більше шансів на позитивний результат. Самоізоляція при запаленні легенів найкоротший шлях до ями
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05.09.2020 16:34 Відповісти
Запалення легенів це не причина, а наслідок. Навіть з короною можна боротися, якщо з'явились перші ознаки. Захворів - сиди вдома, а не кіздуй на роботу, терпи, страждай і заражай оточуючих. Наслідки віруса можна мінімізувати. Тим більше зараз роботодавець іде на поступки. Так шо якщо стали себе погано почувати беріть лікарняний!!!
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05.09.2020 16:38 Відповісти
Якщо захворів і почалися проблеми з температурою, нежитем то запалення буде 100%. Краще його зустріти в лікарні ніж вдома на дивані. Пересвідчився на собі.
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05.09.2020 16:40 Відповісти
У мене на роботі хлопіц під кондером отримав двух сторонню пнівмонію. 2 теста на ковід негативні 😦
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05.09.2020 16:44 Відповісти
Хоча то мабуть такі тести. Але якщо б був ковід то злягли б мабуть усі. Але я перехворів і у мене мабуть і імунітет який не який, поки...
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05.09.2020 16:45 Відповісти
І я з вами не згоден. Якщо відчулись перші симптоми то що краще сидіти і канати як канальця на роботі чи лежати під ковдрою з двома літрами гарячого малинового чаю у шлунку? Похідна в обидвох випадках буде різна - однозначно. Тут ти лежиш відпочиваєш, а там відбувається суцільне навантаження на організм.. і не факт що в другому випадку буде 💯% запалення...
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05.09.2020 16:51 Відповісти
У нас навіть до корони шо було? Ой захворів да і мать його у боб. Пересиджу на роботі **** там. Бахну цитраму з парацетамолом - попустить. А то шо ця наволоч заражає оточуючих грипоном то всьо хірня. І отак людина на ногах переносить грип, а потім фігакс - пневмонія і рятуйте мене сємєро, і пів отдєла на лікарняному юлять...
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05.09.2020 16:42 Відповісти
На шестом этапе, на снимке у врача - рентген головы коровы? 😁😁😁🐸🐸🐸
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05.09.2020 16:35 Відповісти
Доктор: Мы сделали рентген всего вашего тела и... не знаю, как Вам сказать...сами посмотрите...
Пациент: Не томите, что там?
Доктор: Там страшенный скелет!!!
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05.09.2020 17:13 Відповісти
Мобильная бригада не приезжает, чтобы сделать ПЦР на дому 4-5 дней у человека с пневмонией (читай-ковид) Это обласной центр! Люди десятками мрут дома каждый день,так и не дождавшись теста, без которого не госпитализируют! Это все, что вам нужно знать об этом алгоритме
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05.09.2020 16:36 Відповісти
Вы уверены, что не госпитализуют без теста? Может, не госпитализуют без температуры выше 38 градусов?
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05.09.2020 16:46 Відповісти
Уверен! Похоронил тетку неделю назад из-за вот этого сраного алгоритма
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05.09.2020 16:56 Відповісти
Алгоритм сраный или бригада сраная, которая не выполнила алгоритм?
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05.09.2020 17:32 Відповісти
Алгоритм, ибо бригаду не дождались, семейный не пришел, а просто выписал антибиотики и был "просто на телефоне"
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05.09.2020 17:45 Відповісти
Алгоритм обязывает бригаду приехать, поэтому он не плохой. Кроме ковида, есть другие неотложные случаи, когда бригада должна приехать. Поэтому можно ставить вопрос проще: почему не приехала скорая? Ни ковид, ни алгоритм не есть тому причиной.
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05.09.2020 17:59 Відповісти
Все эти алгоритмы-бред в воспаленном мозгу Степанова и его подручных. Никакая бригада никуда не выезжает. Делать им нечего, как ездить ПЦРы брать по городу. А без ПЦР никто госпитализировать по ковиду не будет!! Хоть коньки отбрось! Даже если скорая приедет и у человека жар и дыхание плохое, но нет ПЦР-просто уедут.
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05.09.2020 21:29 Відповісти
Не госпитализируют без теста, ибо не знают куда везти: в инфекционку или простую больницу. такой алгоритм -только после теста!
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05.09.2020 17:50 Відповісти
"Люди десятками мрут дома каждый день" - я бы даже сказал сотнями, а то и сотнями тысяч. Не видишь что ли, трупы везде
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05.09.2020 17:27 Відповісти
Столкнешься сам, ка я.Похоронишь близкого человека, потом расскажешь...
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05.09.2020 17:46 Відповісти
Имбецил?
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05.09.2020 21:33 Відповісти
" В Украине растет число новых случаев коронавирусной болезни"
У проплаченых СМИ он каждый день растёт! И достиг уже не умоверных масштабов!!! Скоро все шизанёмся от слова "короновирус".
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05.09.2020 16:38 Відповісти
а у вас,кацапа,не растет?
эта патамуша с 5жы регулярно боретесь...и на форумах разоблачаете заговор прививочников
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05.09.2020 16:43 Відповісти
у нас?
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05.09.2020 16:47 Відповісти
не,в венесуэле...
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05.09.2020 16:48 Відповісти
у нас только гравицапа растёт на ваших заболевших родственников которых уже вынесли от короны.
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05.09.2020 16:50 Відповісти
то ты себя обнадеживаешь...не растет у вас гравицапа... и доходы от продажи нефти с газом тоже не растут.и экономика не растет...
кракодил не ловится,
не растет кокос...
плачут,богу молятся
не жалея слез
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05.09.2020 16:55 Відповісти
это всё что мог сочинить)))
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05.09.2020 16:56 Відповісти
фсё уже до нас придумано...и про сороса,и про алиентов,и про заговор сионских мудрецов...
все хотят изничтожить прививками неуловимый рускавый народ .почему неуловимый надеюсь,знаешь...
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05.09.2020 16:59 Відповісти
Ещё раз спрашиваю - сколько родственников у тебя переболело ковидом?
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05.09.2020 17:01 Відповісти
а соседи чо,не годятся?
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05.09.2020 17:03 Відповісти
Не сомневаюсь про соседей. Просто все почемуто про них говорят и какихто друзей которые заболели, но не более.
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05.09.2020 17:06 Відповісти
знаешь почему говорят "горбатого могила исправит"?
просто у дарвина не остается других методов убедить поциента,шо он пошел по тупиковой линии
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05.09.2020 17:09 Відповісти
Давай, сиди дома - Дарвин, так то лучше будет
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05.09.2020 17:12 Відповісти
К стати, это скорее всего так и задумано было - что бы бабки дома сидели и не мешали утром людям на работу ехать А то в 45й не возможно было влезть - все пенсы ломятся до дарницкоого вокзала и обязательно в час пик!
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05.09.2020 17:27 Відповісти
По теме теперь что нибудь..
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05.09.2020 16:57 Відповісти
Сколько родственников заболело этой хренью??
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05.09.2020 16:58 Відповісти
это ты у себя спрашиваешь?так тебе не вирусологу надо...а совсем в другую палату.особенно если тот у кого ты спрашиваешь,не отвечает.
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05.09.2020 17:01 Відповісти
Ты троль? Или на зарплате?
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05.09.2020 17:02 Відповісти
не,у меня хобби...тупизну огранять. шоб сверкала,шо той брыллиант
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05.09.2020 17:04 Відповісти
Ясно. Просто пенсу нехрен чем заняться))) Ну давай флуди дальше
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05.09.2020 17:07 Відповісти
И смотри их дома не вылазь - там ужасный короновирус ходит!!!
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05.09.2020 17:09 Відповісти
Мабуть лікар впевнений, що ковіду немає і не треба здавати аналізи на ковід. Мабуть лабораторії перевантажені, і без специфічних симптомів (крім високої температури мають бути інші) немає сенсу шукати ковід.
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05.09.2020 17:01 Відповісти
Люди мрут как мухи - каждый день катафалки из подъездов пачками вперёд ногами вывозят...
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05.09.2020 16:40 Відповісти
Сейчас я на больничном.
В понедельник под утро, проснулся от повышенной температуры - 38,2
Сбил температуру парацетамолом и ацетилсалициловой кислотой (что было в доме). Пропотел.
Температура стала в норму.
Позвонил в поликлинику. Сказали, что моего семейного врача нет. Спросил, что мне делать, у меня повышенная температура, как идти на работу.
Сказали иди в 1-й кабинет, там принимают с температурой.
Пошёл в поликлинику. В 1-м кабинете никого нет.
Обратился в регестратуру. Там сказали что моего семейного врача нет. Есть лишь один семейный врач к которому уже нет приёма.
Поднял скандал, тогда аж направили к заведующей. Прождал на приём к неё полчаса.
Та послушала дыхание, направила на ренген лёгких и на анализы. Но сказала взять к неёй талончик. Талончик дали аж на вторник следующей недели.
Анализы крови быстро сдал, на ренген ждал час. Потом ещё 20 минут на результат.
Потом опять вернулся к заведующей, прождал ещё полчаса в очереди (очередь живая).
Та выписала таблетки - сельтавир, азитро-сандоз, пульмолор, кардиомагнил, парацетамол, ибупрофен.
Сказала прийти в четверг. Больничный открыла с понедельника. Сам попросил её об тесте на короновирус. Договорились.
Пришёл в четверг. Она уже и забыла меня.... Говорю я уже был у вас на приёме, сейчас наверное нужно тест делать.
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05.09.2020 16:41 Відповісти
если парацетамол и аскорбинка сбивают температуру-это не ковид
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05.09.2020 16:45 Відповісти
я так тоже думаю... Ренген показал - підозра на бронхіт. А даже, если Это не дай Бог, короновирус (если ПЦР тест покажет)... то тогда я даже рад буду, ибо переносил его на ногах и значит уже у меня будут антитела...
В нынешнем моём состоянии (легкое недмогание), таких как я естественно не стоит ложить в больницу, ибо нет признаков короновируса.
С нетерпением жду результата теста... Но сказали, что придётся ждать долго. От одной до трёх недель.
А больничный закроют ибо никто не даёт 3 недели больничного.
А значит пойду на работу, не зная результатов теста.
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05.09.2020 16:51 Відповісти
нё знаю, но ёсли бы вирус, то вы бы либо нё писал, либо это не вирус, а от простой температуры паниковать и бежать туда скандалить с риском заразиться.....
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05.09.2020 19:39 Відповісти
Вспомнила. Говорит, не внесли вас в списки на тест. Подождите. Прождал полчаса, пока в списки внесли. Сдал тест. Теперь жду результат.
Думаю, что это не короновирус, а обычный вирус.
Ибо первые дня была температура 38. Сбивал таблетками. И уже четыре дня нет температуры.
Нет никаких признаков - нет кашля, нет насморка, нет болей в горле или груди.
Такое же было у ребёнка, месяц назад - два дня потемпературил, правда было 37 у него. И всё.
Врач сказала, что нет признаков короновируса, ибо есть вкус, есть нюх...
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05.09.2020 16:45 Відповісти
Два вопросика:
1. "Особистий огляд" - дома или в поликлинике и кто это решает?
2. Самоизоляции или госпитализация - по каким критериям?! И где они прописаны?
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05.09.2020 16:41 Відповісти
Пока не сдохнит хоть одна собака из ВР от "короны" - не верю!
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05.09.2020 16:42 Відповісти
ну зачем же йульке такое желать...я бы только пожелал нянчить внуков,а не по радам шарахаться в таком возрасте
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05.09.2020 16:47 Відповісти
а є такий алгоритм щодо серцево-судинних захворювань? Чи міністерству охорони коронавірусу похрін, що від цих захворювань вмирає в 150 разів більше українців, ніж від ковіду? у тому числі, через безглуздий карантин, коли хворим не надається вчасна допомога
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05.09.2020 16:45 Відповісти
Очень гладко на бумаге
Но забыли про овраги
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05.09.2020 16:49 Відповісти
"Минздрав обнародовал пошаговый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19"

Да что вы говорите! Не прошло и полгода "эффективной" борьбы с Ковидом-Невидимкой
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05.09.2020 16:53 Відповісти
Ты под таким обосраным флагом не пиши. британия - мудаки балаболы.
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05.09.2020 21:36 Відповісти
Ні ж бо, Британія - то країна контрастів ))
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05.09.2020 22:14 Відповісти
Ситуация с коронавирусом (COVID-19) в Украине с каждым месяцем будет ухудшаться.
Как сообщил в интервью руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, учебные заведения в стране могут закрыться на карантин уже в конце сентября.
И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями.
Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек.
Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются»
Он считает, что существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев. «Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября - в начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его»
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05.09.2020 17:58 Відповісти
Не дай Бог! Второго карантина Украина не переживёт
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05.09.2020 18:44 Відповісти
не даст, не даст, как "не дал голодоморов и товарища сралина с его войной"
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05.09.2020 19:41 Відповісти
Я сейчас в отеле, администратор кашляет, аж стены трясутся и все равно сидит на работе. Наверное, идиотина, чувствует себя героиней, что больная на работу вышла.
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05.09.2020 18:43 Відповісти
Далее врач осматривает пациента личноИсточник: https://censor.net/ru/p3217761 Это ж как он осматривает, лично приходит к больному? Бред. Семейные врачи вообще не ходят к больным. Значит больной должен прийти в поликлинику. А на сей счет есть воспоминания Гончарука, как его сутки голодного возили из больницы в больницу. И никто не хотел заниматься больным.
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05.09.2020 21:20 Відповісти
 
 