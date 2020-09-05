МОЗ оприлюднило покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України розповіло про покроковий алгоритм дій, якщо у вас проявляються симптоми COVID-19. В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у разі появи симптомів слід відразу звернутися за допомогою до лікаря і в телефонному режимі описати свої симптоми. Потім лікар оглядає пацієнта особисто. Після цього приїжджає мобільна бригада для забору зразків. Потім зразки передають у лабораторію.

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Якщо у пацієнта таки підтверджується коронавірусна хвороба, його відправляють лікуватися в умовах самоізоляції або госпіталізують.

У відомстві наголошують, що у разі появи симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим Міністерством охорони здоров'я алгоритмом і ухвалити рішення про подальше лікування хворого.



