ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Combined Resolve ХІV стали третіми навчаннями цієї серії для підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України. Попередні два рази "сталеві" діяли у складі "OPFOR", цьогоріч – вперше воюватимуть на боці основних сил "BLUFOR". Відповідно до плану навчань, завдання підрозділи ССО виконуватимуть використовуючи авіаційний компонент, бойові броньовані машини та цивільний транспорт.

Цього року українці мають найбільше представництво серед спецназівців, залучених до Combined Resolve XIV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Особливістю також є й те, що керівництво практичними діями сил спеціальних операцій "BLUFOR" здійснюватимуть наші офіцери, в підпорядкуванні яких будуть й підрозділи від збройних сил інших країн. Під час навчань українська сторона використовуватиме процедури планування та супроводу виконання завдань відповідно до стандартів НАТО. Від якості роботи ССО будуть залежати як подальші дії танкових та механізованих підрозділів основних сил так і перебіг й успіх операції в цілому.

Наразі підрозділи Збройних Сил України, як і всі учасники навчань, проходять планові обсерваційні заходи для недопущення занесення коронавірусної інфекції. Попередньо, наші військовослужбовці двічі пройшли ПЛР-тестування на COVID–19: в Україні та в навчальному центрі Хохенфельс. Після завершення обсервації розпочнуться етапи планування та підготовки до практичної фази навчань.

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