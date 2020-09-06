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ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Combined Resolve ХІV стали третіми навчаннями цієї серії для підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України. Попередні два рази "сталеві" діяли у складі "OPFOR", цьогоріч – вперше воюватимуть на боці основних сил "BLUFOR". Відповідно до плану навчань, завдання підрозділи ССО виконуватимуть використовуючи авіаційний компонент, бойові броньовані машини та цивільний транспорт.

Цього року українці мають найбільше представництво серед спецназівців, залучених до Combined Resolve XIV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Особливістю також є й те, що керівництво практичними діями сил спеціальних операцій "BLUFOR" здійснюватимуть наші офіцери, в підпорядкуванні яких будуть й підрозділи від збройних сил інших країн. Під час навчань українська сторона використовуватиме процедури планування та супроводу виконання завдань відповідно до стандартів НАТО. Від якості роботи ССО будуть залежати як подальші дії танкових та механізованих підрозділів основних сил так і перебіг й успіх операції в цілому.

Наразі підрозділи Збройних Сил України, як і всі учасники навчань, проходять планові обсерваційні заходи для недопущення занесення коронавірусної інфекції. Попередньо, наші військовослужбовці двічі пройшли ПЛР-тестування на COVID–19: в Україні та в навчальному центрі Хохенфельс. Після завершення обсервації розпочнуться етапи планування та підготовки до практичної фази навчань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські військовослужбовці проведуть навчання в Литві

ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони 01

ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони 02
ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони 03
ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони 04
ССО ЗСУ прибули до Німеччини на навчання: цього року українські офіцери керуватимуть діями всіх підрозділів сил спецоперацій, - Міноборони 05

Німеччина (7357) військові навчання (2775) ССО (519) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+16
Наше Військо - наша остання надія.
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06.09.2020 12:58
+9
Нє, пушылєн - то отстой. Аби наш кловун не заважав повертати наші території. Отож, так і обираємо . Між Україною та зрадником-нарколигою!
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06.09.2020 13:18
+6
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2317
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06.09.2020 13:05
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Это , что специально, после визга Пушилина вывели?
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06.09.2020 12:52 Відповісти
Нє, пушылєн - то отстой. Аби наш кловун не заважав повертати наші території. Отож, так і обираємо . Між Україною та зрадником-нарколигою!
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06.09.2020 13:18 Відповісти
Наше Військо - наша остання надія.
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06.09.2020 12:58 Відповісти
А де посилання на Шнобеля??? А о якось тема розкрита не повністю.
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06.09.2020 13:25 Відповісти
Без огляду на Шнобеля тема не буде розкрита повністю.
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06.09.2020 14:00 Відповісти
Так я і питаю у тебе... І що на це відповість пєтух ігор з бочки?
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06.09.2020 14:10 Відповісти
Знов Бочкін?
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06.09.2020 14:48 Відповісти
Вчіцця, хлопці! Вам *уйловську навалу з України вийо*вати! Вами пишаюся, на Вас сподіваюся! Слава Україні!!!
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06.09.2020 13:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
ССО ВСУ прибыли в Германию на учения: в этом году украинские офицеры будут руководить действиями всех подразделений сил спецопераций, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2317
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06.09.2020 13:05 Відповісти
Рюзькє??? Marsch nach Hause, russisches Schwein
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06.09.2020 13:28 Відповісти
Вже набігло пацаків на новину і аж в Германії видно палання їх дуп...
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06.09.2020 13:24 Відповісти
Не бачу , покажи пальцем хоч на одне палaння
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06.09.2020 13:33 Відповісти
Виліз з бункера, емігранти вже пішли...
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06.09.2020 14:02 Відповісти
та пох...
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06.09.2020 14:11 Відповісти
Гут хлопакi !Ще б помiняти цi совковсько кацапцькi АК то взагали було б чудово
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06.09.2020 13:31 Відповісти
зато аваковская беркутня по Киеву с новыми автоматами ходит, им важнее современное оружие, чем бойцам на передовой.
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06.09.2020 13:59 Відповісти
О тож i я про це..
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06.09.2020 14:10 Відповісти
Героям слава!
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06.09.2020 15:41 Відповісти
Это сколько же пьяных драк на поминках свинособак произошло благодаря этим хлопцам..
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06.09.2020 21:58 Відповісти
Хлопці, я знаю, що ви - найкращі !
Удачі вам на навчаннях !
І перемоги нарешті.
А то ж в OPFOR вас мусили =знищувать=, хоч ви їм здорово нерви повитріпували !

Ммм, до цих пір згадую, як 13-й батальйон захопив командування противника у полон з картами, планом і маршрутами. І довелося переробляти все спочатку.
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07.09.2020 05:44 Відповісти
 
 