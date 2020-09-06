Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили. ФОТОрепортаж
На багатотисячному віче в центрі Львова кандидатом на посаду міського голови від партії "Європейська Солідарність" було оголошено народного депутата України Олега Синютку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у своїй промові наголосив, що місцеві вибори у Львові і на Львівщині надзвичайно важливі для усієї України. Бо саме Львів є серцем українства, а львів’яни завжди першими ставали на захист державності.
"Вибори міського голови – це аж ніяк не місцеві вибори. Бо саме від позиці Львова залежить цілісність України. І сторіччями Львівщина це доводила неодноразово. Саме від позиці львів’ян залежить відсіч федералізації. Саме від вас залежить захист реформи децентралізації, яка була започаткована нашою командою", – наголосив Порошенко.
"І українська мова, і наші закони про розвиток освіти потребують вашої позиції. Щоб Львів не мовчав. І міська влада не мовчала", – зауважив Петро Порошенко.
"Отже, місцеві вибори у Львівській області і міські вибори у Львові – це не лише про каналізацію. Не лише про ліфти. Не лише про поточний ремонт доріг і вуличне освітлення. І навіть не лише про сміття", - переконаний лідер "ЄС".
"Міські вибори у Львові і місцеві вибори на Львівщині – це про Україну. Про її волю, про їі народ, про її честь, про її славу", – наголосив п’ятий президент України.
"І тому лідером Львова має бути загальнонаціональний лідер, який представляє єдину загальнонаціональну проукраїнську політичну силу", – переконаний Петро Порошенко.
Олег Синютка у виступі презентував своє бачення розвитку Львова і перетворення його на потужний європейський центр науки, освіти, технологій, туризму, а головне – на світовий центр українства, який матиме авторитет і повагу на міжнародній арені.
"Настав час Львова! Він знову стане осередком науки і освіти і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості – для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові, то ти не бачив Європи", – зазначив Синютка.
"Львів має бути партнером Праги, Бухареста, Відня, Варшави і всіх тих столиць, де люди поважають один одного, де пишаються тим, що живуть у такому славетному місті. Без Львова немає України. І Львів переможе", – переконаний Синютка.
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