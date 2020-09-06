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Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили. ФОТОрепортаж

На багатотисячному віче в центрі Львова кандидатом на посаду міського голови від партії "Європейська Солідарність" було оголошено народного депутата України Олега Синютку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили 01

Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили 02

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Лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у своїй промові наголосив, що місцеві вибори у Львові і на Львівщині надзвичайно важливі для усієї України. Бо саме Львів є серцем українства, а львів’яни завжди першими ставали на захист державності.

"Вибори міського голови – це аж ніяк не місцеві вибори. Бо саме від позиці Львова залежить цілісність України. І сторіччями Львівщина це доводила неодноразово. Саме від позиці львів’ян залежить відсіч федералізації. Саме від вас залежить захист реформи децентралізації, яка була започаткована нашою командою", – наголосив Порошенко.

"І українська мова, і наші закони про розвиток освіти потребують вашої позиції. Щоб Львів не мовчав. І міська влада не мовчала", – зауважив Петро Порошенко.

Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили 03
"Отже, місцеві вибори у Львівській області і міські вибори у Львові – це не лише про каналізацію. Не лише про ліфти. Не лише про поточний ремонт доріг і вуличне освітлення. І навіть не лише про сміття", - переконаний лідер "ЄС".

"Міські вибори у Львові і місцеві вибори на Львівщині – це про Україну. Про її волю, про їі народ, про її честь, про її славу", – наголосив п’ятий президент України.

"І тому лідером Львова має бути загальнонаціональний лідер, який представляє єдину загальнонаціональну проукраїнську політичну силу", – переконаний Петро Порошенко.

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Олег Синютка у виступі презентував своє бачення розвитку Львова і перетворення його на потужний європейський центр науки, освіти, технологій, туризму, а головне – на світовий центр українства, який матиме авторитет і повагу на міжнародній арені.

"Настав час Львова! Він знову стане осередком науки і освіти і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості – для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові, то ти не бачив Європи", – зазначив Синютка.

"Львів має бути партнером Праги, Бухареста, Відня, Варшави і всіх тих столиць, де люди поважають один одного, де пишаються тим, що живуть у такому славетному місті. Без Львова немає України. І Львів переможе", – переконаний Синютка. 

Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили 04

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Автор: 

Львів (3070) Порошенко Петро (15174) Синютка Олег (56) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+42
Порошенко поддержал идущего в мэры Львова Синютку: Во главе города должен быть представитель общенациональной проукраинской силы - Цензор.НЕТ 8631
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06.09.2020 18:19
+35
а шо,разве не садовый мусор развел?память коротка?
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06.09.2020 18:29
+34
Країна при Петруші рухалась на захід, в цивілізацію.
А зараз ми чалапаємо на схід.
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06.09.2020 18:22
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Сторінка 3 з 3
Лузери гідності хочуть закріпити за собою територію і мають шанс, з огляду на те, як замахав львів'ян нинішній садовитий бургомістр. От тільки львів'янам від того легше не стане і вони продовжать все більше перетворюватися на львівців...
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07.09.2020 00:12 Відповісти
Кому б не довірили виборці місце мера Львова, але будь як це буде яскравий проукраїнський патріот. А всій антиукраїнські заразі: ЗЕбілам - капітулянтам, екс - ригоАналам з банди втікача в паРашу ЗЕКА ОТЗЖ - "життя сепаратистів", ланцюгового пса кремля шарка ... і ін. Ось їм яничарам )(уйла виродкам взагалі не світить бути навіть у місцевій владі не тільки у Львові а по всій Західній Україні. Нехай ці продажні промосковські холуї Іуди гризуться на виборах між собою хіба що тільки на Сході України ...
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07.09.2020 05:16 Відповісти
Поддержка порошенко не самая лучшая реклама. Понятное дело, что там идёт борьба за деньги. Жалко будет, если Львов из красивейшего европейского города и визитки вообще всей Украины превратится в совковый отстой
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07.09.2020 07:40 Відповісти
Это тот ублюдок, который топил город в мусоре?
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07.09.2020 08:07 Відповісти
Да он.
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07.09.2020 08:15 Відповісти
Синютка у Львові пролетить як фанера над Парижем. А от те, що прихильники Порошенка тупо заспамлюють коментарі їх союзника, примушує замислитись.
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07.09.2020 14:37 Відповісти
Ні ...треба вибрати грузина Мішу , або еврея Добкіна ...,або поляка ...
Ps УКРАЇНЦІ нація для яких інші ...це круто...,
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07.09.2020 17:32 Відповісти
І що дивно..., що коли якись українець розумний ..., то трапляються такі які починають сумніватися , що він українець , рахують його евреем ..., це треба )))) дурдом веселка ..
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07.09.2020 17:37 Відповісти
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