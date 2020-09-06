У Донецьку окупанти презентували книгу про боротьбу з "Кривавим Пастором". ФОТО

В окупованому російсько-терористичними військами Донецьку презентували книгу про боротьбу з "Кривавим Пастором".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише журналістка Ірина Сампан.

"Врятувати свій будинок від Кривавого Пастора". У столиці ДНР презентували перший графічний роман Донбасу "Дорус. Перша Центурія".

Олександре Турчинов, це успіх, ІМХО)

Мені здається, ця війна дала українській армії круті потужні архетипи: кіборги, Кривавий Пастор, Ярош як явище і багато інших. Як гадаєте?"

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