Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко. ФОТО
Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова спричинила міжнародний скандал, невдало "пожартувавши" над позою президента Сербії Олександра Вучича під час зустрічі в Білому домі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
4 вересня президент Сербії відвідав Білий дім, де уклав угоду про нормалізацію відносин із Косовом. Це держава, яка утворилася унаслідок конфлікту 1998-1999 років і в 2008 році проголосила незалежність. Косово визнають трохи більше 100 держав-членів ООН, зокрема США і більшість країн ЄС (Україна незалежність Косова не визнає).
Сербія Косово не визнає і вважає його автономією у складі своєї території. Це призводить до конфліктів між Белградом і Приштиною. Угода, укладена 4 вересня в Білому домі, спрямована на нормалізацію економічних відносин.
Сторони угоди - США і Сербія. Косово в ній згадується, але не визнається як суб'єкт міжнародного права (тобто незалежна держава).
Скандал же почався після поста у фейсбуці речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, де вона порівняла позу, в якій сидів у Білому домі сербський президент Вучич, із позою героїні Шерон Стоун із фільму "Основний інстинкт". Фото стало вірусним в інтернеті.
Порівняння викликало різку реакцію сербських чиновників і особисто Вучича. Міністр оборони Сербії Александр Вулин нагадав, що країна, взагалі-то, є чи не єдиною союзницею РФ у Європі (відмовилася запроваджувати санкції через тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі). А тут - такі образи.
"Велич людини не вимірюється розміром стільця, на якому вона сидить, чи величчю сили, від імені якої вона говорить, але величчю хоробрості для того, щоб на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", - сказав Вулин.
Сам сербський президент, зі свого боку, майже не прокоментував слова офіційної представниці РФ. Лише натякнув, що "примітивізм і спрощеність найбільше говорять про неї і про тих, хто це (пост у фейсбуці. - Ред.) оприлюднив".
Зрештою, Захарова відредагувала пост і додала, що він був "неправильно витлумачений", а насправді вона хотіла показати "неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових".
Через кілька годин російське МЗС повідомило про телефонну розмову свого керівника Сергія Лаврова із Вучичем. "З обох сторін висловлена спрямованість на всебічний розвиток відносин стратегічного партнества і політичного діалогу відповідно до домовленостей президентів двох країн", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС РФ. Про скандал із постом Захарової там - ані слова.
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Видос у мужика, мягко говоря, не комильфо.
Выглядит, действительно, унизительно.
Впрочем, как и ее пост об этой фотке. Она не могла себе его позволить.
А Машку туда даже на поводке и в наморднике не пустят.