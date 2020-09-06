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Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко. ФОТО

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова спричинила міжнародний скандал, невдало "пожартувавши" над позою президента Сербії Олександра Вучича під час зустрічі в Білому домі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

4 вересня президент Сербії відвідав Білий дім, де уклав угоду про нормалізацію відносин із Косовом. Це держава, яка утворилася унаслідок конфлікту 1998-1999 років і в 2008 році проголосила незалежність. Косово визнають трохи більше 100 держав-членів ООН, зокрема США і більшість країн ЄС (Україна незалежність Косова не визнає).

Сербія Косово не визнає і вважає його автономією у складі своєї території. Це призводить до конфліктів між Белградом і Приштиною. Угода, укладена 4 вересня в Білому домі, спрямована на нормалізацію економічних відносин.

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Захарова пожартувала над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко 01
Фото: Government of Serbia / Танјуг

Сторони угоди - США і Сербія. Косово в ній згадується, але не визнається як суб'єкт міжнародного права (тобто незалежна держава).

Скандал же почався після поста у фейсбуці речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, де вона порівняла позу, в якій сидів у Білому домі сербський президент Вучич, із позою героїні Шерон Стоун із фільму "Основний інстинкт". Фото стало вірусним в інтернеті.

Захарова пожартувала над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко 02

Порівняння викликало різку реакцію сербських чиновників і особисто Вучича. Міністр оборони Сербії Александр Вулин нагадав, що країна, взагалі-то, є чи не єдиною союзницею РФ у Європі (відмовилася запроваджувати санкції через тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі). А тут - такі образи.

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"Велич людини не вимірюється розміром стільця, на якому вона сидить, чи величчю сили, від імені якої вона говорить, але величчю хоробрості для того, щоб на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", - сказав Вулин.

Сам сербський президент, зі свого боку, майже не прокоментував слова офіційної представниці РФ. Лише натякнув, що "примітивізм і спрощеність найбільше говорять про неї і про тих, хто це (пост у фейсбуці. - Ред.) оприлюднив".

Зрештою, Захарова відредагувала пост і додала, що він був "неправильно витлумачений", а насправді вона хотіла показати "неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових".

Через кілька годин російське МЗС повідомило про телефонну розмову свого керівника Сергія Лаврова із Вучичем. "З обох сторін висловлена спрямованість на всебічний розвиток відносин стратегічного партнества і політичного діалогу відповідно до домовленостей президентів двох країн", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС РФ. Про скандал із постом Захарової там - ані слова.

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Автор: 

росія (65191) Сербія (367) Захарова Марія (355) Вучич Александр (84)


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Топ коментарі
+43
Захарова "пошутила" над снимком со встречи президента Сербии Вучича с Трампом, в Белграде ответили резко - Цензор.НЕТ 4545
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06.09.2020 22:41
+30
Це - вимоги коронавірусного протоколу.
Дистанція.
Але немита чудь захарова не в курсі.
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06.09.2020 22:48
+24
Ну че говносербы, помогли вам ваши кацапы? 😷
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06.09.2020 22:46
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редкий случай, когда соглашусь с захаровой.
Видос у мужика, мягко говоря, не комильфо.
Выглядит, действительно, унизительно.
Впрочем, как и ее пост об этой фотке. Она не могла себе его позволить.
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06.09.2020 23:16 Відповісти
Возмущение сербов понятно - Вучич, конечно, парень не плохой, но до Клаудии Шиффер ему далеко!
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06.09.2020 23:16 Відповісти
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 5087
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06.09.2020 23:28 Відповісти
Машенька ну я розумію що травма від Шерон Стоун досі не дає тобі покою, ну сєрбов то за що? Аніжєбратья!
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06.09.2020 23:36 Відповісти
Машка исходит завистью, что президент Сербии лично общается с президентом США.
А Машку туда даже на поводке и в наморднике не пустят.
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06.09.2020 23:37 Відповісти
Та все буде нормально, братушки помиряться полобизаються ta продовжать вічну дружбу, і навіть свого посла не відкличуть
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06.09.2020 23:47 Відповісти
У кацапской самки с бешенством ватки осеннее обострение?
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07.09.2020 00:16 Відповісти
Навряд чи це загострення. Більше на ломку схоже...
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07.09.2020 01:51 Відповісти
Она всю жизнь безнадёжно мечтала в своих влажных фантазиях о том, чтобы стать хоть немного похожей на ту даму, роль которой исполнила Шерон Стоун...
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07.09.2020 01:59 Відповісти
Хоть Захарова и известное всему миру дерьмо, но тут я с ней согласен, что путинская подстилка и плевательница Вучич сидит перед Трампом, как полное ничтожество - имеет жалкий и облезлый вид.... Одним словом, путинский дружок, содержанка - нахлебница на приёме у другого путинского выкормыша и подельника... Мерзкое зрелище...
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07.09.2020 00:53 Відповісти
а заХЄРова прокоментує ВІЧНІ ЗАПІЗНЕННЯ свого боха пукіна-шеломова???
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07.09.2020 01:21 Відповісти
***** реально завидует президенту Сербии так как в кресле перед трампом быть хочет сама и при этом двигать ногами тоже. Но рашку конечно подставила.
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07.09.2020 01:29 Відповісти
"Вулин нагадав, що країна, взагалі-то, є чи не єдиною союзницею РФ..." Іншою мовою, сербський міністр скаржиться, що скільки б сербські повії не віддавалися Рашці, їх, як повій, Рашка все одно не поважає. А Косово - незалежна держава!
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07.09.2020 02:05 Відповісти
Бачите захєрову на фото #2? А вона є.
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07.09.2020 03:41 Відповісти
Вуаля)))
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 9127
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07.09.2020 07:04 Відповісти
Эта - красавица, по сравнению с алкашкой захеровой !
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07.09.2020 10:09 Відповісти
Ce а merveille...)
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07.09.2020 14:01 Відповісти
Нє. Не там...
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07.09.2020 16:40 Відповісти
Не зря русских держат во всем мире за спихов. У ни в голове солома. Маковая.
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07.09.2020 04:39 Відповісти
марийка снова какой то дури некачественной тяпнула.
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07.09.2020 07:14 Відповісти
А он действительно сидит, как на допросе.
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07.09.2020 09:43 Відповісти
ДЛЯ ТАКОЙ МОРДЫ НЕОБХОДИМО САМОУНИЧТОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ !!!
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 5159
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07.09.2020 11:52 Відповісти
А ведь действительно фотография, можно сказать, говорящая. Вучич выглядит как провинившийся школьник в кабинете директора. Здесь Захарова точно подметила суть происходящего.
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07.09.2020 13:33 Відповісти
Шавки не могут возмущаться поведением хозяина...
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07.09.2020 14:20 Відповісти
машка - мокшанська замарашка..куди не сунеться, всюди плюне блювотиною
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07.09.2020 15:34 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Freplyua.net%2Fnews%2F83784-na-donbass-zashla-gruppa-naemnikov-snayperov-iz-serbii-press-centr-ato.html&psig=AOvVaw0-JWApU-W3HDVk6NIhr1s1&ust=1599570983824000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKirybeQ1-sCFQAAAAAdAAAAABAI На Донбасс зашла группа наемников-снайперов из Сербии
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07.09.2020 16:18 Відповісти
Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко - Цензор.НЕТ 8917
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07.09.2020 18:24 Відповісти
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