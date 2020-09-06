Захарова "пожартувала" над знімком із зустрічі президента Сербії Вучича з Трампом, в Белграді відповіли різко. ФОТО

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова спричинила міжнародний скандал, невдало "пожартувавши" над позою президента Сербії Олександра Вучича під час зустрічі в Білому домі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

4 вересня президент Сербії відвідав Білий дім, де уклав угоду про нормалізацію відносин із Косовом. Це держава, яка утворилася унаслідок конфлікту 1998-1999 років і в 2008 році проголосила незалежність. Косово визнають трохи більше 100 держав-членів ООН, зокрема США і більшість країн ЄС (Україна незалежність Косова не визнає).

Сербія Косово не визнає і вважає його автономією у складі своєї території. Це призводить до конфліктів між Белградом і Приштиною. Угода, укладена 4 вересня в Білому домі, спрямована на нормалізацію економічних відносин.

Читайте також: Українське посольство закликало чиновників Сербії не порівнювати протести проти жорсткості карантину з "українським сценарієм"



Фото: Government of Serbia / Танјуг

Сторони угоди - США і Сербія. Косово в ній згадується, але не визнається як суб'єкт міжнародного права (тобто незалежна держава).

Скандал же почався після поста у фейсбуці речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, де вона порівняла позу, в якій сидів у Білому домі сербський президент Вучич, із позою героїні Шерон Стоун із фільму "Основний інстинкт". Фото стало вірусним в інтернеті.

Порівняння викликало різку реакцію сербських чиновників і особисто Вучича. Міністр оборони Сербії Александр Вулин нагадав, що країна, взагалі-то, є чи не єдиною союзницею РФ у Європі (відмовилася запроваджувати санкції через тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі). А тут - такі образи.

Читайте також: В України немає часу чекати дієвої допомоги від Заходу щодо деокупації Криму, - Чубаров

"Велич людини не вимірюється розміром стільця, на якому вона сидить, чи величчю сили, від імені якої вона говорить, але величчю хоробрості для того, щоб на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", - сказав Вулин.

Сам сербський президент, зі свого боку, майже не прокоментував слова офіційної представниці РФ. Лише натякнув, що "примітивізм і спрощеність найбільше говорять про неї і про тих, хто це (пост у фейсбуці. - Ред.) оприлюднив".

Зрештою, Захарова відредагувала пост і додала, що він був "неправильно витлумачений", а насправді вона хотіла показати "неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових".

Через кілька годин російське МЗС повідомило про телефонну розмову свого керівника Сергія Лаврова із Вучичем. "З обох сторін висловлена спрямованість на всебічний розвиток відносин стратегічного партнества і політичного діалогу відповідно до домовленостей президентів двох країн", - ідеться в повідомленні на сайті МЗС РФ. Про скандал із постом Захарової там - ані слова.

Читайте також: Захарова заявила про спроби "зовнішнього втручання" у справи Білорусі