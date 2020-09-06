Mercedes врізався у пасажирський автобус під Луцьком: одна людина загинула, чотирьох госпіталізовано. ФОТОрепортаж
У селі Струмівка Луцького району близько десятої години вечора 6 вересня зіткнулися Mercedes і пасажирський автобус. В аварії загинула літня жінка.
Інформацію "Суспільному" підтвердив керівник обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за попередньою інформацією в аварії також травмувалися п'ять осіб. Двоє із них - діти.
Зараз відомо, що на автодорозі зіткнулися автомобіль марки Mercedes і пасажирський автобус. У легковику їхали чоловік і дитина. Зі слів свідків зіткнення, у бусі їхало 7 осіб. Загинула одна з пасажирок.
Як розповів "Суспільному" родич однієї з травмованих пасажирок, автобус їхав із Луцька в село Гаразджа. Всі сім пасажирів поверталися з похорону. Бус зупинився в селі Струмівка, щоб висадити одного з пасажирів. Під час зупинки в нього на швидкості врізався легковий автомобіль.
На місці ДТП працюють медики і слідча група. Правоохоронці наразі не коментують обставини ДТП. Як повідомляє кореспондент "Суспільного" з місця події, в приймальне відділення Луцької міської лікарні привезли 4 травмованих. Одного помістили в реанімацію, інших - у відділення травматології та нейрохірургії.
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