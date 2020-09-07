"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки. ФОТОрепортаж
Анастасії Зінченко, яка в розпал пандемії коронавірусу застрягла в китайському місті Ухань, оскільки перевозити тварин було заборонено, допомагав повернутися додому глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман і зараз пара вже заручена.
Про це обидва повідомили в день народження глави ДМС, 6 вересня, на своїх сторінках у соцмережах, пише Цензор.НЕТ.
Як написав у Facebook Соколюк, знайомство відбулося 20 лютого по телефону. Він подзвонив Зінченко, щоб уточнити причини відмови від евакуації.
"Це був дзвінок дівчині, яку евакуйовували в Україну, з питанням що і чому так сталося. З'ясування цього питання, допомога у вирішенні проблем і планування повернення додому в Україну, перейшло згодом у приватне спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя і ставлення до того, що відбувається", - написав глава ДМС.
Зінченко повернулася в Україну в кінці квітня.
"Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали, що сказати, як поводитися один з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені листа, написаного, і поїхав, я залишилася у бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила вдома сама не своя, ми подзвонили і він пообіцяв скоро приїхати, це скоро сталося через два дні", - написала в Facebook дівчина.
Вона додала: "Максим приїжджав на вихідні з Києва, я вдома бабусі допомагала і затіяла ремонт кухні (як подарунок їй на день народження), він підтримав мою ідею і ремонт ми почали робити разом, це було весело і я не знала, що так буває. Нестандартне знайомство, та ще й перші дні разом почалися з ремонту. Наші почуття і ставлення один до одного стали не просто хорошими, вони стали міцними, теплими і домашніми. Звучить, як казка".
Після ремонту та самоізоляції Соколюк запропонував Зінченко переїхати до Києва. Вона погодилася і через день була вже в столиці.
Фото: facebook.com/maxim.sokoliuk
На момент цього знайомства глава Держміграції був одружений, від шлюбу у нього дочка і син. "Я подав на розлучення в квітні, і з серпня вже розлучився", - уточнив Соколюк.
У рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу зазначено, що заяву було подано в травні.
"Останнім часом відносини подружжя погіршилися, спільне життя не склалося. Позивач втратив відчуття любові і поваги до відповідача, на його переконання, спільне життя неможливе і суперечить його інтересам та інтересам дітей, наміру на відновлення відносин подружжя немає, спільне господарство не ведуть", - йдеться в судовому рішенні.
"У нас все добре. Все за взаємною згодою. Все в порядку. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не відчуваю себе ні ображеною, ні кинутою. Все в порядку. Діти - нормально", - прокоментувала ТСН колишня дружина Соколюка Юлія.
Вона зазначила, що питань до розподілу майна немає, "все в порядку, у нас все добре".
"Я не готова це виносити публічно. З мого боку - все в порядку, претензій немає", - сказала Юлія.
Вона уникла відповіді на питання, чи жив Соколюк з тодішньою офіційною сім'єю, коли почав зустрічатися із Зінченко. Мовляв, нехай сам відповідає.
Нагадаємо, в лютому 2020 року українка Анастасія Зінченко заявила, що відмовилася евакуюватися з Ухані, бо не може залишити в Китаї свою собаку.
Вдень 19 лютого український літак, який повинен евакуювати з Ухані (Китай), яка стала епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.
Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Потім дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомогу.
1 травня стало відомо, що Анастасія Зінченко добралася додому в Херсон. Дівчина говорила, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и нафига это дерьмо печатать, непонятно. кому это интересно кто с кем спит
Ничего, закончится карантин и мадама вернется к своим щедрым клиентам в Китай.
Взагалі то, в нас не влада, а якийсь суцільний бордель в цьому скликанні.
Глупых молодых баб вообще не понимаю
прозябала в каком-то г* на п* Китае, вернулась домой, отхватила мужика с баблом.
Не нужно ехать в Китай. Профит!
Глупый скорее он, чем она
С детьми тоже будут проблемы . Так что перспективы не радужные.
А когда Ей будет 40, а ему 60, то уже будет поздно для нее.
... Или как Соколюк Максим Юрьевич нагревается на любой мелочи.
Заработала на озабоченных китайцах - теперь прибарахлится на коррупционере.
И главный рабочий инструмент меньше износится (не мозк).
Янелоху треба фільм запіліть по цьому сценарію, вийде щось тіпа «Красуня з Китаю».
https://twitter.com/dneprlena
Борня Зелених
@dneprlena
у дєвочкі є мама, дівочє прізвище якої - Кияшко
таке ж дівоче прізвище у пєрвої ляді
ну чістає соупадєніє жи
Все равно они оказываются умнее тех чиновников и отцов двух детей, кто на такое ведётся.
Но страшно другое - что это лядство считается нормой в современном обществе.
ее пример, как на дешевом пиаре с собачкой и лайках, можно себе отхватить чинушу с баблом и эластичной совестью, - показателен для других.
И это действительно считается нормой. Хуже того, прекрасной сказкой.
Жесть.
По моєму ета ідєя болєє разумна чєм ідєя отдаться прищавому однокласніку за бєсплатно.
Просто потому что 1000 лайков на ютубчікє можно монєтізіровать, а прищавий однокласнік нічєго кромє нєжелатєльной бєрємєнності дать нє способєн.
Думаю, что общєство должно развіться до уровня прі котором дєфлоратор - мєдіцинская профєссія ввєдєнія дєвушек в половую жизнь с наімєньшим діскомфортом для ніх. Чтоб уважающіє сєбя дєвушкі оплачівалі мєдіцинскую услугу профєссіональной дєфлорации і курси сексуального образованія, а ніщєбродкі довольствовалісь прищавимі однокласнікамі.
и вообще, там шпиц - глава семьи.