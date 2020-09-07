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"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки. ФОТОрепортаж

Анастасії Зінченко, яка в розпал пандемії коронавірусу застрягла в китайському місті Ухань, оскільки перевозити тварин було заборонено, допомагав повернутися додому глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман і зараз пара вже заручена.

Про це обидва повідомили в день народження глави ДМС, 6 вересня, на своїх сторінках у соцмережах, пише Цензор.НЕТ.

Як написав у Facebook Соколюк, знайомство відбулося 20 лютого по телефону. Він подзвонив Зінченко, щоб уточнити причини відмови від евакуації.

"Це був дзвінок дівчині, яку евакуйовували в Україну, з питанням що і чому так сталося. З'ясування цього питання, допомога у вирішенні проблем і планування повернення додому в Україну, перейшло згодом у приватне спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя і ставлення до того, що відбувається", - написав глава ДМС.

Зінченко повернулася в Україну в кінці квітня.

"Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали, що сказати, як поводитися один з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені листа, написаного, і поїхав, я залишилася у бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила вдома сама не своя, ми подзвонили і він пообіцяв скоро приїхати, це скоро сталося через два дні", - написала в Facebook дівчина.

Вона додала: "Максим приїжджав на вихідні з Києва, я вдома бабусі допомагала і затіяла ремонт кухні (як подарунок їй на день народження), він підтримав мою ідею і ремонт ми почали робити разом, це було весело і я не знала, що так буває. Нестандартне знайомство, та ще й перші дні разом почалися з ремонту. Наші почуття і ставлення один до одного стали не просто хорошими, вони стали міцними, теплими і домашніми. Звучить, як казка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в 2020 році одружувалися в 5 разів більше, ніж розлучалися

Після ремонту та самоізоляції Соколюк запропонував Зінченко переїхати до Києва. Вона погодилася і через день була вже в столиці.

Звучить, як казка, - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки 01
Звучить, як казка, - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки 02
Звучить, як казка, - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки 03

Фото: facebook.com/maxim.sokoliuk

На момент цього знайомства глава Держміграції був одружений, від шлюбу у нього дочка і син. "Я подав на розлучення в квітні, і з серпня вже розлучився", - уточнив Соколюк.

У рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу зазначено, що заяву було подано в травні.

"Останнім часом відносини подружжя погіршилися, спільне життя не склалося. Позивач втратив відчуття любові і поваги до відповідача, на його переконання, спільне життя неможливе і суперечить його інтересам та інтересам дітей, наміру на відновлення відносин подружжя немає, спільне господарство не ведуть", - йдеться в судовому рішенні.

"У нас все добре. Все за взаємною згодою. Все в порядку. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не відчуваю себе ні ображеною, ні кинутою. Все в порядку. Діти - нормально", - прокоментувала ТСН колишня дружина Соколюка Юлія.

Вона зазначила, що питань до розподілу майна немає, "все в порядку, у нас все добре".

"Я не готова це виносити публічно. З мого боку - все в порядку, претензій немає", - сказала Юлія.

Вона уникла відповіді на питання, чи жив Соколюк з тодішньою офіційною сім'єю, коли почав зустрічатися із Зінченко. Мовляв, нехай сам відповідає.

Також читайте: Українців з Уханя евакуюють 20 лютого, - "слуга народу" Радуцький

Нагадаємо, в лютому 2020 року українка Анастасія Зінченко заявила, що відмовилася евакуюватися з Ухані, бо не може залишити в Китаї свою собаку.

Вдень 19 лютого український літак, який повинен евакуювати з Ухані (Китай), яка стала епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Потім дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомогу.

1 травня стало відомо, що Анастасія Зінченко добралася додому в Херсон. Дівчина говорила, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.

Автор: 

розлучення (33) Держміграція (273) Соколюк (18) Ухань (49)


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Топ коментарі
+62
ага.. особливо для його покинутих дітей та жінки ця історія ну дуже красива. В вас, зелених придурків, весь світ навиворіт, догори дригом. Тому і в країні коїться Бог зна що.
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07.09.2020 00:52
+59
прекрасна характеристика представників зеленої влади, моральна стійкість на рівні НУЛЬ, відповідальність за когось - це точно не про них. Таке ж саме відношення в них і до країни, якою вони керують.. А взагалі то, навіщо про цю хєрню писати в новинах? Це має якесь відношення до держави Україна?
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07.09.2020 00:50
+52
Как шмара закрутила роман с женатым мудаком и увела его из семьи? Очень красивая история и образец для подражания зебилами.
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07.09.2020 00:56
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было бы лучше, если бы детей не было.
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07.09.2020 10:00 Відповісти
в мире зеленых животных
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07.09.2020 10:02 Відповісти
Это отвратительно.
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07.09.2020 10:09 Відповісти
безобразие!
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07.09.2020 13:47 Відповісти
Зараз всі ведучі світові інформагенціі перевуть свої передачі та повідомлять цю,без перебільшення, сенсаційну новину!
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07.09.2020 10:39 Відповісти
и потом эти Ылитные сутенёры-альфонсы и блди с голубых экранов учат, раскрывший от внимания рот, 73%ный лохторат "успешной" жЫзни..(
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07.09.2020 10:46 Відповісти
Как говорится "я же говорил" ************ пиарила себя ради папика во власти. В дальнейшем ждём её на госслужбе, и в поиске папика на более высокой должности
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07.09.2020 11:38 Відповісти
Из всьой этой троицы только собака нормальная
"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки - Цензор.НЕТ 7772


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07.09.2020 11:39 Відповісти
тітка взагалі схожа на якогось пупса ))
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07.09.2020 12:08 Відповісти
Пол,собачка- пацючок ,реально к собакам отношение имеет очень удаленное
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07.09.2020 13:06 Відповісти
👍🤝
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07.09.2020 14:27 Відповісти
шото максимка на фото уже какой-то задумчивый..
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07.09.2020 22:35 Відповісти
собака абсолютно бесполезная . жалкая шавка искуственно созданная для компенсации одиночества у двуногих существ неспособных решить проблемы человеческих эммоций .
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08.09.2020 00:56 Відповісти
да уж, цензор окончательно скатился в режим желтой прессы .
и нафига это дерьмо печатать, непонятно. кому это интересно кто с кем спит
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07.09.2020 11:41 Відповісти
Ну, справедливости ради, это г.... живет на наши налоги... и побл.душки свои устраивает за наш счет
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07.09.2020 12:37 Відповісти
Ну штош, раз карантин и в КИтае ей "работать" нельзя, а инкакой специальности нет, то девушке пришлось переключиться на "индивидуальное обслуживание".
Ничего, закончится карантин и мадама вернется к своим щедрым клиентам в Китай.
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07.09.2020 11:52 Відповісти
Наверное, бывшая не любила собак.
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07.09.2020 11:56 Відповісти
і отакі полудурки в нас при владі... Спи хоч і з тою собакою, але суспільству зовсім не обов"язково знати що ти мерзенна підла істота, яка кинула і дітей, і жінку, поруч з якою обіцяв бути все життя. Обурює навіть не паскудне нутро цього держслужбовця, а те, з якою легкістю та насолодою воно розповідає країні про свою мерзенну сутність.
Взагалі то, в нас не влада, а якийсь суцільний бордель в цьому скликанні.
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07.09.2020 12:07 Відповісти
СТИЛЬ СОБАЧКИ )))
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07.09.2020 12:09 Відповісти
невероятно важная для украинцев новость..
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07.09.2020 12:09 Відповісти
новина жовтувата, то Ваша правда - але не треба заперечувати, що -що а проносно-жовте пасує ЗЕ-Бєбаранячому стаду...
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07.09.2020 12:18 Відповісти
от шкода, бо цей колір не пасує Україні.
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07.09.2020 12:26 Відповісти
Україна відмиється щвидко -від ЗЕленувато-проносно-жовтого до яскравожовтого..Я вірю... Вибори та демократичновільний (інакше не буде) майданчик для дискуій перед ними - то дуже потужний движ у цьому напрямку. А якщо ЗЕпроносні вдудться до фальсифікацій - то ... ХАЙ ЖІВЕ приклад Бєларусі!
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07.09.2020 12:34 Відповісти
я б з таким не зв'язувалась. видно, що це не чоловік, а звичайне гімно, раз так легко може кинути сім'ю. але у молодої сосонки напевно інші плани.
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07.09.2020 12:12 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3192935/ukrainka_zinchenko_otkazavshayasya_evakuirovatsya_iz_uhani_bez_sobaki_dobralas_v_herson_foto, что Анастасия Зинченко добралась домой в Херсон. Девушка говорила, что ей не помог ни Зеленский, ни футбольный клуб "Шахтер", которые обещали доставить ее на Родину.Источник: https://censor.net/ru/p3217872.. ?????????????? А з якого це часу презЕдент країни переймається долею усіляких **********? Йому зайнятися більше немає чим?
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07.09.2020 12:22 Відповісти
Та він же й сам така сама **********, стільки років по мАсковським корпоративам відпрацьовувати. Він такий самий хлопчик за викликом, тільки надає перевагу рускагаварящім, а консуматорша з собачкою ******** кітайоз. Молодь нині чомусь тягне на азіатів. Вони дивляться корейські дорами та слухають їхню музику до фанатизму, ще й одружуються з китайцями.
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07.09.2020 12:38 Відповісти
чого ж це, ось ця пані шльондра вийшла заміж як раз за "українця" ))), він правда дещо неповноцінний, так би мовити - поламаний)), але в паспорті стоїть громадянство Україна .
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07.09.2020 12:52 Відповісти
Вона просто не встигла, клятий вірус всі плани зламав. Я навіть не сумніваюсь, що вона туди поїхала саме за китайцем-мільйонером. А звідки думаєте у неї ця недешева собачанька? Мабуть подарунок від якогось китайського «папіка». Бо заводити тваринку перебуваючи тимчасово за кордоном навіть сама тупа курка не буде, а від подарунка вже нікуди не подінешся, особливо від такого милого подарунка.
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07.09.2020 13:10 Відповісти
15т гривен средняя цена на померанского шпица. не так уж и дорого...
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07.09.2020 17:05 Відповісти
ипхоне последней модели стоит в два раза дороже. А тут собашка, друг
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07.09.2020 17:08 Відповісти
зебилы тянутся друг к другу
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07.09.2020 12:26 Відповісти
от шо, вирус животворящий делает)))
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07.09.2020 12:27 Відповісти
Задолбали б..дуны и старперы.
Глупых молодых баб вообще не понимаю
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07.09.2020 12:34 Відповісти
почему она глупая, объясните?
прозябала в каком-то г* на п* Китае, вернулась домой, отхватила мужика с баблом.
Не нужно ехать в Китай. Профит!
Глупый скорее он, чем она
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07.09.2020 15:13 Відповісти
Она тратит свою молодость на старика на 20 лет старше. Он ее тупо использует. К тому же явно какие-то педофильские отклонения у него (она выглядит как ребенок). И мужик за 40 лет уже очень продуманный и обычно манипулирует женщиной , пользуясь отсутствием жизненного опыта у нее. Ну и непритязательность молодых баб тоже любят старички использовать.
С детьми тоже будут проблемы . Так что перспективы не радужные.
А когда Ей будет 40, а ему 60, то уже будет поздно для нее.
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08.09.2020 04:17 Відповісти
"Соколюк Максим Юрьевич «облепил» государственное предприятие Полиграфкомбинат «Украина» офшорами в 3 млрд гривен."
... Или как Соколюк Максим Юрьевич нагревается на любой мелочи.
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07.09.2020 12:45 Відповісти
У дэвушки - правильная ориентация -
Заработала на озабоченных китайцах - теперь прибарахлится на коррупционере.
И главный рабочий инструмент меньше износится (не мозк).
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07.09.2020 12:51 Відповісти
Подякуйте цьому голові держміграціі, бо на його місці міг бути бубочка, але його Мєндєль не пустила взяти цю консуматоршу під особистий контроль. Уявіть, якби у нас ще й таке горе відбулося, що преЗЕдент покинув родину заради дєвочкі з собачкою з короновірусного Китаю. А він під кайфом міг би таке відмочити, наркомани ж непередбачувані.
Янелоху треба фільм запіліть по цьому сценарію, вийде щось тіпа «Красуня з Китаю».
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07.09.2020 12:50 Відповісти
чогось згадалась цитата з "Любов та голуби": "... Не понять нашей любви !..", пам"ятаєте як Люся Гурченко плакала ))
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07.09.2020 12:58 Відповісти
«Красуня з Китаю і собачка з тупим ротом»
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07.09.2020 17:00 Відповісти
как раз к собачке у меня меньше всего вопросов
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07.09.2020 17:09 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena
https://twitter.com/dneprlena

Борня Зелених

@dneprlena


у дєвочкі є мама, дівочє прізвище якої - Кияшко
таке ж дівоче прізвище у пєрвої ляді
ну чістає соупадєніє жи

"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки - Цензор.НЕТ 2829
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07.09.2020 18:24 Відповісти
это что букет из чупа чупсов?
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08.09.2020 08:11 Відповісти
от дурнуватий той "голова", розніс на весь світ цю історію. А промовчав би, то ніхто б і не дізнався що він одружився зі шльондрою ))).
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07.09.2020 12:55 Відповісти
Ай вэй,хорошо то как ,happy end ,правда зекуры -домохозяйки? Молодое тело- совсем другое дело!
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07.09.2020 12:58 Відповісти
ага, особливо, коли мільонне китайське містечко вже помацало те тіло вздовж і в поперек ))))
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07.09.2020 12:59 Відповісти
Погодите, писюха еще и в политику ломанётся.
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07.09.2020 13:20 Відповісти
в благотворительность 100%. уже вижу мать её тэрэзу.
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07.09.2020 13:49 Відповісти
В комитет по морали
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07.09.2020 16:19 Відповісти
Именно!
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08.09.2020 12:16 Відповісти
Ещё один не выдержал вечерних головных болей у жены и секса раз или два раза в жизни для того, чтоб родить детей.
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07.09.2020 13:20 Відповісти
Люди которые ищут секса не разводятся и не бросают детей. Они просто находят секс. Так что дело не в сексе. Скорее всего он из тех мужиков которые вообще не имеют интереса к женщинам как к личностям. Он относится к женщинам также как к телефонам и к машинам.С предыдущей самкой он уже размножился и она уже потрепана = нужно поменять ее на более свежую и размножиться с более свежей. А лет через 5 можно будет поменять на аппарат более новой модификации.
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07.09.2020 17:00 Відповісти
Вот умора читать как ущербные на г***о исходят)) А сколько женского пола подтянулось, за 100500 км чувствуется, что мужья побросали. Ату его, ату. И расстрелять, за держзраду
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07.09.2020 13:35 Відповісти
а що про те, що їх "мужья побросали" написали в новинах?, мусують на сторінках новинного політичного форуму України? То нехай би цей блазень писав про свої походеньки десь у вузькому колі, нікого б це не цікавило. Тож, "ущербний" це ти, той, кому цей жовтенький срач подобається.
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07.09.2020 14:13 Відповісти
гарне тобі імя дали.. *****
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07.09.2020 17:33 Відповісти
В нормальной стране чиновника, который организовал "сказку" двум родным детям ради китайской собачки, погнали бы из политики ссаными тряпками.
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07.09.2020 13:39 Відповісти
Конєчно нєт. Нормальниє страни на то і нормальниє, что в ніх работу с лічной жизнью нє путают. В нормальних странах будут смотрєть лішь на параллєльноє соблюдєніє політіком обязанностєй содєржанія дєтєй от пєрвого брака. І єслі політік платіт дєньгі на содєржаніє дєтєй в полном обйомє, то нікто нє будєт смотрєть на то кого он пєкаєт: хозяйку кітайской собачкі ілі кітайскую собачку. Даже брак с собачкой зарєгістріруют єслі он захочєт.
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08.09.2020 10:25 Відповісти
На сомоізоляції ремонти, то виходить ви двоє порушили карантин
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07.09.2020 13:41 Відповісти
А потом мы удивляемся, что девки ради тысячи лайков в соцсетях готовы отдаться бомжу.
Все равно они оказываются умнее тех чиновников и отцов двух детей, кто на такое ведётся.
Но страшно другое - что это лядство считается нормой в современном обществе.
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Для зебілів - це норма. Почитайте коментар Татьяни Лайф, він у спамі, тому шукайте самі.
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07.09.2020 15:05 Відповісти
100%!

ее пример, как на дешевом пиаре с собачкой и лайках, можно себе отхватить чинушу с баблом и эластичной совестью, - показателен для других.
И это действительно считается нормой. Хуже того, прекрасной сказкой.
Жесть.
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07.09.2020 15:19 Відповісти
Вы сказали это еще лучше. И идиомы острее и точнее. Явно хорошо владеете речью, плюсую
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07.09.2020 15:40 Відповісти
А что тєбє нє нравітся в ідєє отдаться бамжу за 1000 лайков?
По моєму ета ідєя болєє разумна чєм ідєя отдаться прищавому однокласніку за бєсплатно.
Просто потому что 1000 лайков на ютубчікє можно монєтізіровать, а прищавий однокласнік нічєго кромє нєжелатєльной бєрємєнності дать нє способєн.
Думаю, что общєство должно развіться до уровня прі котором дєфлоратор - мєдіцинская профєссія ввєдєнія дєвушек в половую жизнь с наімєньшим діскомфортом для ніх. Чтоб уважающіє сєбя дєвушкі оплачівалі мєдіцинскую услугу профєссіональной дєфлорации і курси сексуального образованія, а ніщєбродкі довольствовалісь прищавимі однокласнікамі.
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08.09.2020 10:33 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3264309.html
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07.09.2020 15:05 Відповісти
Этот Позор нации еще и улыбается, как ни в чем не бывало! Гребанный стыд!
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07.09.2020 16:23 Відповісти
Еще одна корабельная.
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07.09.2020 16:55 Відповісти
кобельная.
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07.09.2020 18:33 Відповісти
унеї тепер буде дві собачки
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07.09.2020 17:30 Відповісти
су%ка и ещё одна су%ка
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07.09.2020 18:29 Відповісти
Вони тепер будуть задовольняти її по черзі. Соколик баблом, а песик - вузлом.
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08.09.2020 12:20 Відповісти
Очередной вагинострадалец!
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07.09.2020 17:38 Відповісти
В той час, коли в Україні мільйони людей не мають роботи, тисячи не мають грошей на лікування, влада в особі чиновника висого рангу "спасає" в Китаї якусь дівчину, яка ж сама відмовилась від евакуації.
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07.09.2020 17:52 Відповісти
В цій історії все ненормально - і дії влади і сам херой.
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07.09.2020 18:00 Відповісти
Яке суспільство така і влада, такі й герої
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08.09.2020 12:21 Відповісти
совет да любовь, держим новость в топе, парашенко мАладец, зеленский плАхой
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07.09.2020 18:28 Відповісти
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07.09.2020 21:50 Відповісти
а баба не дура оказалась
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07.09.2020 20:25 Відповісти
Ось це далеко не факт. Більш вірогідно що вона саме д*р*. Просто тому що чоловіки типу Соколика вподобують в першу чергу смазливих д*р.
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08.09.2020 12:22 Відповісти
из огня да в полымя.
и вообще, там шпиц - глава семьи.
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07.09.2020 20:29 Відповісти
Вот запустили типа новость - все и повелись (почти все) - серьезное как то второстепенным стало...Какая кому разница кто с кем спит,где дрочит и кого бросает,ну приглянулась девка не бедному мужику и что ей теряться - все же лучше чем попой крутить перед китайцами.Шоу продолжается - конец не за горами...
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07.09.2020 21:26 Відповісти
сюр какой-то
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07.09.2020 22:39 Відповісти
Лишь бы не оказалось, что на самом деле он влюблён в собачку.
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07.09.2020 23:09 Відповісти
А в чьом тут для тєбя проблєма? Ми стрємімся в цивілізованноє общєство в котором любовь к собачкє - нормально! Главноє, чтоби развітіє отношеній строілось на взаімном уваженіі і с согласія собачкі!
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08.09.2020 10:36 Відповісти
Она его полюбла за острый ум,бедность, но настойчивость из нее вырваться ,а то что он был женат на нелюбимой женщине которая ему родила двоих детей,то это была не любовь,а просто ежеминутное помутнение,а вот с молодой соской,он действительно полюбил искренне)
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07.09.2020 23:40 Відповісти
Хорошая шутка
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08.09.2020 10:37 Відповісти
следующий кем она пожертвует ради своей вонючей шавки будет он .
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08.09.2020 00:54 Відповісти
Україна транзитна країна для тисяч нелегалів які хочуть незаконно потрапити до Європи. Наша Держміграція та її керівник Соколюк складова цього злочинного ланцюжка. Зрозуміло, що це не єдинний гешефт Соколюка, є ще інші ...
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08.09.2020 00:57 Відповісти
Не можу не розказати про іншу собачку, теж біленьку...28 ми їхали в Кіровоград, відрядження. Дорога спочатку нікудишня, а потім чудова, нова, чорний й ще свіжий асфальт чи бетон, білосніжну розмітка. І ти по середині смуги ( до населеного пункту десятки кілометрів, ні душі) по середині смуги іде біла собачка. Просто іде, машини її обминають. Викинута, мабуть. Бо як воно: вазу разбила, мама приехала, а она лает, токсоплазмоз от них, глисты могут быть,- выведи ее куда хочешь... Бере в машину - викидає по трасі. Воно не піде в поле, воно туди не ходило, його водили гуляти по асфальтованій доріжці, чому ці машини так гонять, воно не знає, але машин не боїться...А ввечері ми повертали, на один день поїздка. Не знаю на якому кілометрі. Посередині дороги іде, Чапаєва біла собачка. Цілий день на ногах. Поки не зіб'є ноги, не присяе, не впаде. Всі на швидкості... Ніч на 29 була, мабуть, останньою в її маленькому білому житті
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08.09.2020 18:04 Відповісти
Не Чапаєва, а чапає, топает, деталі вперед, оглохшая...Виправляч, не вслідиш
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08.09.2020 18:07 Відповісти
А всі траси, всі дороги просто вкриті на кожному кілометрі задавлені домашні тварини. Різної дати смерті, є свіжі, можна масть розрізнити, є вже покльовані, є просто скелети... Викинуті, вивезені. Вивезені і викинуті
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08.09.2020 18:11 Відповісти
ну и нахера эта мутота нужна ??
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09.09.2020 12:52 Відповісти
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