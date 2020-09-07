"Звучить, як казка", - глава Держміграції Соколюк розлучився з дружиною заради стосунків із Зінченко, яка відмовилася евакуюватися з Ухані без собаки. ФОТОрепортаж

Анастасії Зінченко, яка в розпал пандемії коронавірусу застрягла в китайському місті Ухань, оскільки перевозити тварин було заборонено, допомагав повернутися додому глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман і зараз пара вже заручена.

Про це обидва повідомили в день народження глави ДМС, 6 вересня, на своїх сторінках у соцмережах, пише Цензор.НЕТ.

Як написав у Facebook Соколюк, знайомство відбулося 20 лютого по телефону. Він подзвонив Зінченко, щоб уточнити причини відмови від евакуації.

"Це був дзвінок дівчині, яку евакуйовували в Україну, з питанням що і чому так сталося. З'ясування цього питання, допомога у вирішенні проблем і планування повернення додому в Україну, перейшло згодом у приватне спілкування. Багато спільного, однакові погляди на життя і ставлення до того, що відбувається", - написав глава ДМС.

Зінченко повернулася в Україну в кінці квітня.

"Коли я прилетіла, ми зустрілися і не знали, що сказати, як поводитися один з одним, це було дуже мило і неохайно. Максим передав мені листа, написаного, і поїхав, я залишилася у бабусі на самоізоляції. У листі він написав свої почуття, думки. Після прочитання я ходила вдома сама не своя, ми подзвонили і він пообіцяв скоро приїхати, це скоро сталося через два дні", - написала в Facebook дівчина.

Вона додала: "Максим приїжджав на вихідні з Києва, я вдома бабусі допомагала і затіяла ремонт кухні (як подарунок їй на день народження), він підтримав мою ідею і ремонт ми почали робити разом, це було весело і я не знала, що так буває. Нестандартне знайомство, та ще й перші дні разом почалися з ремонту. Наші почуття і ставлення один до одного стали не просто хорошими, вони стали міцними, теплими і домашніми. Звучить, як казка".

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Після ремонту та самоізоляції Соколюк запропонував Зінченко переїхати до Києва. Вона погодилася і через день була вже в столиці.







Фото: facebook.com/maxim.sokoliuk

На момент цього знайомства глава Держміграції був одружений, від шлюбу у нього дочка і син. "Я подав на розлучення в квітні, і з серпня вже розлучився", - уточнив Соколюк.

У рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу зазначено, що заяву було подано в травні.

"Останнім часом відносини подружжя погіршилися, спільне життя не склалося. Позивач втратив відчуття любові і поваги до відповідача, на його переконання, спільне життя неможливе і суперечить його інтересам та інтересам дітей, наміру на відновлення відносин подружжя немає, спільне господарство не ведуть", - йдеться в судовому рішенні.

"У нас все добре. Все за взаємною згодою. Все в порядку. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не відчуваю себе ні ображеною, ні кинутою. Все в порядку. Діти - нормально", - прокоментувала ТСН колишня дружина Соколюка Юлія.

Вона зазначила, що питань до розподілу майна немає, "все в порядку, у нас все добре".

"Я не готова це виносити публічно. З мого боку - все в порядку, претензій немає", - сказала Юлія.

Вона уникла відповіді на питання, чи жив Соколюк з тодішньою офіційною сім'єю, коли почав зустрічатися із Зінченко. Мовляв, нехай сам відповідає.

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Нагадаємо, в лютому 2020 року українка Анастасія Зінченко заявила, що відмовилася евакуюватися з Ухані, бо не може залишити в Китаї свою собаку.

Вдень 19 лютого український літак, який повинен евакуювати з Ухані (Китай), яка стала епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Через 2 дні після того, як історія Анастасії набула розголосу, їй зателефонував президент Володимир Зеленський. Глава держави обіцяв їй знайти "засоби і шляхи" для повернення в Україну. Потім дівчина поскаржилася, що цим дзвінком все і обмежилося, з нею більше ніхто не зв'язувався і не пропонував допомогу.

1 травня стало відомо, що Анастасія Зінченко добралася додому в Херсон. Дівчина говорила, що їй не допоміг ні Зеленський, ні футбольний клуб "Шахтар", які обіцяли доставити її на Батьківщину.