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Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: "Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі". ФОТОрепортаж

Позиції сил ООС в районі Красногорівки, зокрема бліндажі та окопи, істотно зруйновані в результаті пожеж. Українським воїнам потрібна допомога у відновленні позицій.

Про це розповіла волонтерка Ірина Каптур, передає Цензор.НЕТ.

"Жах!!! Просто боляче і сльози !!! Все , що будували бійці на декількох позиціях - 6!!!!- згоріло. Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо. А тому, що сєпари і орки обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались!!! Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції (6) Потрібно скоби, плівка, масксітки, лопати ( звичайні і совкові), цвяхи150, степлер і до нього скоби, бочки 50, 30, 20л для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені (((( Будь ласка, потрібна допомога!!! На фото на цинку кров пораненого бійця(", - розповіла волонтерка.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр

Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 01
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 02
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 03
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 04
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 05
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 06
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 07
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 08
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 09
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 10
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 11
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 12
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 13
Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі 14

Автор: 

пожежа (4333) допомога (8365) Донбас (22356) військовослужбовці (4764) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи" - Цензор.НЕТ 8071
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07.09.2020 10:27
+15
Чергова брехня: не пожежа, а артналіт.
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07.09.2020 10:30
+7
Можна подумати,що ти раніше українській армії допомагав.
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07.09.2020 11:14
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В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль - может у них попроситьа не у простых людей?
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07.09.2020 10:26 Відповісти
те у кого ты предлагаешь просить, сами армию бы уничтожили, ничего они не будут помогать. Не хочешь, не помогай, потом будешь кацапов кормить
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07.09.2020 10:37 Відповісти
те у кого ты предлагаешь просить, сами армию бы уничтожили Тоесть ты признаешь что Ахметов и вся ета кодла ето враги Украины и нашей армии? А зачем мы им платим и главное никто не возмущается? Скажи почему наша армия и народ который надеется на нашу армию против них не выступает? Согласись, тупо идти на фронт оставляя у себя за спиной врага который пока ты на фронте грабит твои дома и твою семью а потом всадит нож в спину.
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07.09.2020 10:56 Відповісти
Так ты же и привёл к власти этот е …й цирк 🎪🤢🤡👃🏻,лишь -бы не Порошенко

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07.09.2020 11:32 Відповісти
Кого их? Ахметова? А для него что-то изменилось с приходом Зели? Да вообще ничего.
Не забывайте что Ахметов и Порошенко - бизнес-партнеры с 2016 года.
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07.09.2020 12:02 Відповісти
А к чему этот вопрос в контексте обсуждения Ахметова?
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07.09.2020 13:42 Відповісти
Отвечу, хоть мой коммент и удалили. Вы сначала обоснуйте портянку и ваши визги - пох, главное шоб порох сел! А потом воняте - мы не зебилы, ма против пороха
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Дурачек, кто такие мы? И почему я должен обосновывать какую-то портянку?
И к чему ты переводишь стрелки?
Как по мне - что потрох - гавно, что зеля - гавно. Ни за одного из этих персонажей я никогда не голосовал и не собираюсь.
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07.09.2020 18:29 Відповісти
Умничка, во втором туре тож не голосовал? портянка = портнов.
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08.09.2020 10:45 Відповісти
Во втором туре не за кого было голосовать. Что тот - поц, что другой.
А портнов для меня - враг Украины, с чего я его "обосновывать" должен?
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08.09.2020 11:23 Відповісти
Волонтер Каптур просит о помощи украинским воинам в восстановлении сгоревших позиций под Красногоровкой: "Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи" - Цензор.НЕТ 8071
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07.09.2020 10:27 Відповісти
Так виглядает перемирие не только по Зеленскаму а и по-Порошенковому и по всему кто принял решение не воевать а договариваться с рашистской ордой.
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07.09.2020 10:33 Відповісти
І за кого з них ви не проголосували?
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07.09.2020 10:50 Відповісти
Речь вроде о Зеблюдке? Не?
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07.09.2020 13:26 Відповісти
В смысле вам давно в глаз не давали?
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07.09.2020 13:27 Відповісти
Чергова брехня: не пожежа, а артналіт.
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07.09.2020 10:30 Відповісти
А почему сепары обстреляли наши позиции а не вы ихние? Вы же должны защищать Украину а вы даже себя не смогли защитить.
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07.09.2020 10:31 Відповісти
Ну так піди на фронт і покажи усім нам як потрібно захищати Україну.
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07.09.2020 11:41 Відповісти
В лужу перднул … ,подкацапник 11: 41
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07.09.2020 11:57 Відповісти
Ну почему? Зеизбиратели - готовы! Только ссатся
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07.09.2020 13:29 Відповісти
За кого голосували той хай вам і допомагає.
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07.09.2020 10:32 Відповісти
больше на обстрел похоже
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07.09.2020 10:37 Відповісти
Де реквізити?
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07.09.2020 10:54 Відповісти
Можна подумати,що ти раніше українській армії допомагав.
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07.09.2020 11:14 Відповісти
Это тот самый "провокационный " обстрел??
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07.09.2020 11:05 Відповісти
Неприцельный одиночный по версии зеленой падали. А последствия, как в 2014, 2015.
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07.09.2020 11:36 Відповісти
Хто з них зрадник? Хтось один, чи всі разом?



Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: "Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі" - Цензор.НЕТ 2606
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07.09.2020 13:30 Відповісти
Бл, когда это позорище закончится с обеспечение волонтёрами формой и прочим..одеялами!!, твою ж мать...на седьмом году войны
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07.09.2020 11:06 Відповісти
это не позорище, это в сто раз эффективней чем в любой армии мира, особенно если волонтерская сеть делит бригады между собой и каждая группа занимается конкретно совей бригадой. это нужно узаконить как тероборону.
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07.09.2020 11:51 Відповісти
Треба на місце клоуна патріота України і як можна скоріше. Дай Бог щоб криворізьке сміховисько змістили з посади імпічментом ще у 2020 році
Вояки повинні відкривати вогонь у відповідь як що обстріли загрожують їх життю.
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07.09.2020 11:34 Відповісти
Якщо не відкривати вогонь у відповідь, то росіяни ще раз усе спалять. То навіщо відновлювати позиції.
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08.09.2020 08:49 Відповісти
Так все що могло згоріти вже згоріло...
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08.09.2020 21:07 Відповісти
Прислуги ***** жируют в три глотки ! Я понимаю , что Украина обречена с тупым 73%, яйцепадучий вывез награбленные миллиарды и в ус не дует ,а быдло потешается Нет чувства гордости и собственного достоинства у нации.Румыны выволокли Чаушеску и разорвали на части и сейчас спуску не дают желающим поживиться за счёт других
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07.09.2020 11:46 Відповісти
Бо нації, як виявилося, всього 25%, решта бидло.
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08.09.2020 08:52 Відповісти
Могу гвозди подогнать, чтобы гробы забивать.
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07.09.2020 12:49 Відповісти
все понимаю, одного не могу понять,что ждали отцы командиры? почему не подпалили сухостой перед позициями когда ветер был от своих позиций. чего ждали ? ах да, говнокомандующий сказал что уже мир с кацапским говном?
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07.09.2020 12:49 Відповісти
Командирів також замінили на бидло, зелені не сплять.
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08.09.2020 08:54 Відповісти
А, что военный сбор уже отменили?
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07.09.2020 13:25 Відповісти
ОБСЕ вытянет и3 ж... о3абоченность, которую советую им туда же опять 3апхать...А где номера счетов, адреса куда и к кому обращаться по поводу помощи?
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07.09.2020 15:26 Відповісти
**** не копейки ,где Харант и Верховный главнокомандующий ,они нас защищают ,почему люди побираются по всей стране? А у вас госпожа Моника Оманская только шея и морда начали расти
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07.09.2020 15:57 Відповісти
Мільйонер перетворюється на мільярдера-олігарха, на харчування армії він поклав.
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08.09.2020 08:59 Відповісти
Мы ещё не всё знаем об этом пиар-перемирии президента ЗЕро
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07.09.2020 17:39 Відповісти
 
 