Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: "Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі". ФОТОрепортаж

Позиції сил ООС в районі Красногорівки, зокрема бліндажі та окопи, істотно зруйновані в результаті пожеж. Українським воїнам потрібна допомога у відновленні позицій.

Про це розповіла волонтерка Ірина Каптур, передає Цензор.НЕТ.

"Жах!!! Просто боляче і сльози !!! Все , що будували бійці на декількох позиціях - 6!!!!- згоріло. Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо. А тому, що сєпари і орки обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались!!! Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції (6) Потрібно скоби, плівка, масксітки, лопати ( звичайні і совкові), цвяхи150, степлер і до нього скоби, бочки 50, 30, 20л для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені (((( Будь ласка, потрібна допомога!!! На фото на цинку кров пораненого бійця(", - розповіла волонтерка.

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