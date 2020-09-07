Волонтерка Каптур просить про допомогу українським воїнам у відновленні згорілих позицій під Красногорівкою: "Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі". ФОТОрепортаж
Позиції сил ООС в районі Красногорівки, зокрема бліндажі та окопи, істотно зруйновані в результаті пожеж. Українським воїнам потрібна допомога у відновленні позицій.
Про це розповіла волонтерка Ірина Каптур, передає Цензор.НЕТ.
"Жах!!! Просто боляче і сльози !!! Все , що будували бійці на декількох позиціях - 6!!!!- згоріло. Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо. А тому, що сєпари і орки обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались!!! Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції (6) Потрібно скоби, плівка, масксітки, лопати ( звичайні і совкові), цвяхи150, степлер і до нього скоби, бочки 50, 30, 20л для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені (((( Будь ласка, потрібна допомога!!! На фото на цинку кров пораненого бійця(", - розповіла волонтерка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
…
Не забывайте что Ахметов и Порошенко - бизнес-партнеры с 2016 года.
И к чему ты переводишь стрелки?
Как по мне - что потрох - гавно, что зеля - гавно. Ни за одного из этих персонажей я никогда не голосовал и не собираюсь.
А портнов для меня - враг Украины, с чего я его "обосновывать" должен?
Вояки повинні відкривати вогонь у відповідь як що обстріли загрожують їх життю.