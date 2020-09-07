Протягом минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 16 людей, на водоймах - 24, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня (з 31.08 по 06.09) на водних об'єктах України загинули 24 людини, під час пожеж - 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, з початку тижня зареєстровано 4 тис. 88 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 34 людини.

Ліквідовано 3 тис. 577 пожеж, врятовано на пожежах 22 людини і не допущено знищення вогнем 940 будинків і 28 од. техніки. Під час пожеж загинули 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 15 млн 966 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 188 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 484 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 24 людини.

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Фото: сайт ДСНС