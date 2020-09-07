Засідання суду у справі екскомандира роти харківського "Беркуту" Лукаша сім місяців не може відбутися через неявку адвоката: суддя відмовилася звертатися до кваліфкомісії адвокатури. ФОТОрепортаж

Засідання суду у справі екскомандира роти харківського "Беркуту" Владислава Лукаша не можуть відбутися вже протягом семи місяців через клопотання його адвоката про перенесення засідань. Суддя задовольняє клопотання захисту підозрюваного і відмовляється направляти повідомлення у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури про притягнення адвоката до адміністративної відповідальності.

Про це повідомив Олександр Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"4 серпня 2020 року відбулося засідання Дарницького районного суду у справі з обвинувачення колишнього командира батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Харківській області Владислава Лукаша у перевищенні влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. З часу минулого засідання (5 березня) минуло 7 місяців. У цій справі не відбулося жодного засідання в зв'язку з клопотаннями захисника обвинуваченого адвоката Н. Вознюк про перенесення засідань. Цього разу все повторилося. Знову клопотання, знову суддя Т. Щасна перенесла засідання на 11 серпня (9-30). Правда просила обвинуваченого В. Лукаша передати своєму захиснику попередження про неприпустимість ігнорування викликів до суду впродовж тривалого часу. При цьому, наші обурення суддя Т. Щасна не врахувала. Ми просили прийняти рішення про звернення до ВКК адвокатури про притягнення Н. Вознюк до адміністративної відповідальності. Посилання на онлайн трансляцію засідання", - розповів Тимошенко.

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