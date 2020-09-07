У Перещепиному на Дніпропетровщині відкрили меморіал загиблим за Україну воїнам. ФОТОрепортаж

У місті Перещепине Дніпропетровської області відкрили меморіал загиблим за Україну воїнам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цими вихідними поряд з будівлею Перещепинської міськради відбулося урочисте відкриття меморіалу загиблим за суверенітет та територіальну цілісність України солдатам:

Андрій Борисович Дерило, старший сержант, кулеметник 93-ї ОМБР. який 23 травня 2014 р. під час нападу бойовиків на блокпост біля села Золотий Колодязь Добропільського району Донецької області отримав два поранення. Помер від поранень 9 червня 2014 р. Юрій Григорович Шуба, солдат, військовослужбовець 74-го ОРБ. Загинув 17 липня 2015 р., поблизу с. Березове, Мар'їнського району Донецької області. Олександр Іванович Калаянов, солдат, водій 39-го БТРО "Дніпро-2". Загинув 21 липня 2014 р. поблизу с. Кам’янка Бахмутського району Донецької області. Юрій Вікторович Кравченко, старший солдат, снайпер 93-ї ОМБр. Загинув 21 липня 2014 р. у бою біля села Піски Донецької області. Володимир Михайлович Лайков, старший солдат, кулеметник 93-ї ОМБр. Загинув 7 червня 2017 р. близько 11.00 внаслідок обстрілу ВОП в районі с. Кримське Новоайдарського району Луганської області. Андрій Васильович Паращенко, старший солдат, старший стрілець 25-ї ОПДБр. Загинув 12 серпня 2014 р. поблизу м. Вуглегірськ Бахмутського району Донецької області. Василь Сергійович Косенко, солдат, військовослужбовець 39-го БТРО "Дніпро-2". Загинув 11 липня 2014 р. в результаті обстрілу блокпосту в районі с. Многопілля Амвросієвського району Донецької області. Іван Миколайович Куденьчук, сержант, військовослужбовець 502-ого окремого батальону РЕБ. Загинув 29-го серпня 2014 р під час виходу з Іловайського котла так званим "Зеленим коридором" на дорозі в районі с. Новокатеринівка. Олег Миколайович Яковлєв, сержант, начальник радіостанції 93-ї ОМБр. Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла так званим "Зеленим коридором" на дорозі в районі с. Новокатеринівка.

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"Герої не вмирають!". Під таким гаслом поблизу адмінбудівлі Перещепинської міськради відбувся мітинг-реквієм та відкрито встановлений за ініціативи міського голови Володимира Івановича Савєльєва військовий меморіал загиблим за суверенітет та територіальну цілісність України воїнам-землякам. Тепер це місце, де кожен зможе вшанувати героїв, замислитись над сенсом життя, зрозуміти ціну миру, важливість дружнього плеча, відчути силу єднання. Віддати честь загиблим прибули їх рідні, учасники бойових дій, волонтери, депутати міськради, керівники підприємств, молодь, громадськість...Нині у Перещепинській громаді проживає 155 учасників АТО, багато хто з них і досі знаходяться на передовій", - йдеться на офіційному сайті Перещепенськой міської об'єднаної територіальної громади.











