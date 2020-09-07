Жителі Мінська прийшли підтримати кафе, яке вчора розгромили "тітушки"-силовики. ФОТОрепортаж
Жителі Мінська прийшли підтримати кав'ярню, в якій вчора силовики-тітушки влаштували погром.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Sergey Naumovich в Facebook і опублікував відповідне фото.
Пізніше блогер опублікував свіже фото черги в мінську кав'ярню, яку вчора розгромила "тітушки" - силовики з кийками. Незважаючи на дощ, черга розтяглася на десятки метрів, в ній не менше півсотні людей.
Нагадаємо, вчора в столиці Білорусі люди в масках розбили скло в кафе і затримали кількох відвідувачів. Крім того, вони били присутніх кийками. Пізніше в людині, який розбивав двері, журналісти ідентифікували начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколи Карпенкова.
Інцидент стався на проспекті Переможців в ході чергової акції протесту. Кілька протестувальників забігли в заклад О'Petit, персонал закрив двері, але кілька людей у масках і цивільному одязі розбили їх і затримали учасників акції. Коли відвідувачі кафе спробували відбити затриманих, невідомі пустили в хід кийки.
За даними білоруських ЗМІ, били навіть лежачих.
Зазначимо також, що 6 вересня в центрі Мінська зібралися понад 100 тисяч протестувальників. До місця проведення акції були стягнуті додаткові наряди міліції і бронетехніка. Силовики затримали більш як сотню людей.
Акції протесту не вщухають в країні вже майже місяць. Найбільш численні демонстрації проходять у вихідні. Їхні учасники не згодні з офіціальним озвученими результатами виборів, згідно з якими переміг Лукашенко, і вважають, що вони були грубо сфальсифіковані. Люди вимагають його відставки і нових, чесних виборів.
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Несколько протестующих забежали в заведение О'Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.Источник: https://censor.net/ru/p3217956
Ли от ментов компенсации ожидать
А так все законно - пришли , попили кофе , заплатили деньги
дай фамилии 10 добровольцев которые были в этом шалмане
покуда плеть нужна холопу;
Вам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу. (с)
Игорь Губерман
Пришли бы с лопатами, шпателями, вёдрами и тряпками.
Як змогли...
так можно за любой протест вписываться...
да что там за протест - так можно воевать за немцев, советских и партизан одновременно..
и выжить...
Як на мене, то по гостроті протистояння білоруський "майдан", в усякому разі, не поступається нашому.
Ждём появления отрядов сопротивление...