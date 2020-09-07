УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10151 відвідувач онлайн
Новини Фото Репресії в Білорусі
18 629 46

Жителі Мінська прийшли підтримати кафе, яке вчора розгромили "тітушки"-силовики. ФОТОрепортаж

Жителі Мінська прийшли підтримати кав'ярню, в якій вчора силовики-тітушки влаштували погром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Sergey Naumovich в Facebook і опублікував відповідне фото.

Жителі Мінська прийшли підтримати кафе, яке вчора розгромили тітушки-силовики 01

Пізніше блогер опублікував свіже фото  черги в мінську кав'ярню, яку вчора розгромила "тітушки" - силовики з кийками. Незважаючи на дощ, черга розтяглася на десятки метрів, в ній не менше півсотні людей.

Жителі Мінська прийшли підтримати кафе, яке вчора розгромили тітушки-силовики 02

Нагадаємо, вчора в столиці Білорусі люди в масках розбили скло в кафе і затримали кількох відвідувачів. Крім того, вони били присутніх кийками. Пізніше в людині, який розбивав двері, журналісти ідентифікували начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Миколи Карпенкова.

Інцидент стався на проспекті Переможців в ході чергової акції протесту. Кілька протестувальників забігли в заклад О'Petit, персонал закрив двері, але кілька людей у масках і цивільному одязі розбили їх і затримали учасників акції. Коли відвідувачі кафе спробували відбити затриманих, невідомі пустили в хід кийки.

За даними білоруських ЗМІ, били навіть лежачих.

Зазначимо також, що 6 вересня в центрі Мінська зібралися понад 100 тисяч протестувальників. До місця проведення акції були стягнуті додаткові наряди міліції і бронетехніка. Силовики затримали більш як сотню людей.

Читайте також: Санкції ЄС проти Білорусі набудуть чинності не пізніше 21 вересня, в списку близько 20 осіб, - МЗС Чехії

Акції протесту не вщухають в країні вже майже місяць. Найбільш численні демонстрації проходять у вихідні. Їхні учасники не згодні з офіціальним озвученими результатами виборів, згідно з якими переміг Лукашенко, і вважають, що вони були грубо сфальсифіковані. Люди вимагають його відставки і нових, чесних виборів.

Автор: 

Білорусь (7937) Лукашенко Олександр (2655) погром (65) репресії (1622) силовики (2514) Мінськ (828) тітушки (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Нельзя поднять людей с колен,
покуда плеть нужна холопу;
Вам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу. (с)

Игорь Губерман
показати весь коментар
07.09.2020 13:49
+11
толку от этих мирных протестов как в Минске так и в Хабаровске...
показати весь коментар
07.09.2020 13:52
+8
Мне кажется наоборот. Мусорам по кайфу. Где они еще так безнаказанно на людях потренеруются?
показати весь коментар
07.09.2020 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.radiosvoboda.org/a/radyans%CA%B9kyy-zhakh-zamist%CA%B9-tsehly-*****%CA%B9ni-plyty/30822456.html

Радянський жах: замість цегли могильні плити

Все, що потрібно знати про "так називаємих расєянах"!
показати весь коментар
07.09.2020 13:44 Відповісти
Поддержать? это как? рубльом хотябы? так-то Януковичь тоже страусов поддерживал
показати весь коментар
07.09.2020 13:44 Відповісти
Висловити озабоченность.
показати весь коментар
07.09.2020 13:48 Відповісти
ну ты же видишь - очередь аж на улицу стоит
показати весь коментар
07.09.2020 13:56 Відповісти
я думаю , что при таком навале посетителей - они за пару часов возместят все на ремонт !

Несколько протестующих забежали в заведение О'Petit, персонал закрыл двери, но несколько человек в масках и гражданской одежде разбили их и задержали участников акции. Когда посетители кафе попытались отбить задержанных, неизвестные пустили в ход дубинки.Источник: https://censor.net/ru/p3217956

Ли от ментов компенсации ожидать
А так все законно - пришли , попили кофе , заплатили деньги
показати весь коментар
07.09.2020 15:40 Відповісти
Уже заменили витрину. Говорят, денег на неё хватило с чаевых.
показати весь коментар
07.09.2020 18:28 Відповісти
Витрину им заменили БЕСПЛАТНО стекольщики. А люди приходят поддержать их морально и материально. Читайте NEXTA.
показати весь коментар
07.09.2020 21:09 Відповісти
Честь и хвала, значит, ещё и стекольщикам. А на NEXTA я сегодня пока не заглядывала. Посмотрю позже.
показати весь коментар
07.09.2020 22:14 Відповісти
Начальник ГУБОП метелит окна )) Сюр просто ))
показати весь коментар
07.09.2020 13:44 Відповісти
Нач київської поліції крищенко, переведений із Горлівки, особисто брав участь у погромі містечка добровольців під ВРУ 03.03.2018.
показати весь коментар
07.09.2020 13:55 Відповісти
по ВРУ небыло никакого "містечка добровольців" под ВРУ в 2018 году стоял алко-михо-майдан
показати весь коментар
07.09.2020 13:57 Відповісти
Саме так сєпарська мусорня, у т.ч. бєркутасти, й верещала.
показати весь коментар
07.09.2020 14:04 Відповісти
оставим в стороне твой быдло-слог

дай фамилии 10 добровольцев которые были в этом шалмане
показати весь коментар
07.09.2020 14:06 Відповісти
Они реально мусоров на измор берут...
показати весь коментар
07.09.2020 13:46 Відповісти
Мне кажется наоборот. Мусорам по кайфу. Где они еще так безнаказанно на людях потренеруются?
показати весь коментар
07.09.2020 13:54 Відповісти
"Тренировались" они так всегда. Просто не так масово и не так в открытую...
показати весь коментар
07.09.2020 14:03 Відповісти
Колись таки ці квіточки і оплески доведуть мєнтів до білої гарячки. Це така страшна тактика розрахована на те, щоб покалічити психіку мєнта. Він тебе дубинкою - ти йому квіточку, він тебе ногою - ти йому поаплодував. Нормальна людина такого знущання не витримає...
показати весь коментар
07.09.2020 14:29 Відповісти
Нельзя поднять людей с колен,
покуда плеть нужна холопу;
Вам ветер свежих перемен
всегда вдували через жопу. (с)

Игорь Губерман
показати весь коментар
07.09.2020 13:49 Відповісти
Ну,пришли...Поддержали(кто капеюшкой,а кто просто за дверь)дальше что?В чем смысл данной акции?Что Сябры вкладывают в смысл поддержки?
показати весь коментар
07.09.2020 13:49 Відповісти
В доме разруха, порядок нужно наводить, а тут - здрасте, мы к вам в гости на кофеёк.
Пришли бы с лопатами, шпателями, вёдрами и тряпками.
показати весь коментар
07.09.2020 13:53 Відповісти
вони їм зробили касу. це велика підтримка коли навкруги жах...
показати весь коментар
07.09.2020 18:15 Відповісти
І дали віру у себе.
Як змогли...
показати весь коментар
07.09.2020 21:15 Відповісти
мой бывший коллега,старая комуняцкая гнида и парторг цеха с улыбкой рассказывал как на сьезде один казах сказал "мы ету кандидатуру поддерживаем и РАКОМДУЕМ"..мол чурка такая не правильно сказал слово рекомендуем..хотя я думаю чтзо казах всё как надо сказал.
показати весь коментар
07.09.2020 13:56 Відповісти
Мама в 1950-годы работала на ткацкой фабрике. Их коллега еврейка не выговаривала ряд букв, но все ее любили. Получала зарплату в окошке кассы, отходила с деньгами, и говорила: "Оце ***'ю, ***'ю, а ви***у нема". Что в переводе означает: "Оце роблю, роблю, а виробу нема". Платили по виработке, сдельно.
показати весь коментар
07.09.2020 14:40 Відповісти
толку от этих мирных протестов как в Минске так и в Хабаровске...
показати весь коментар
07.09.2020 13:52 Відповісти
Так людям же давно объяснили - если они не хотят гражданской войны "как в Украине", то должны протестовать мирно - с шариками, песнями и плясками, быть помытыми и готовыми к любым физическим неудобствам со стороны местного и "импортного"(из Масквабада в гражданском) ОМОНа.
показати весь коментар
07.09.2020 17:50 Відповісти
и поддержат и поедят
показати весь коментар
07.09.2020 13:58 Відповісти
Ну,вот это ближе к правде...(в смысле "поедят")
показати весь коментар
07.09.2020 14:01 Відповісти
ага...
так можно за любой протест вписываться...
да что там за протест - так можно воевать за немцев, советских и партизан одновременно..
и выжить...
показати весь коментар
07.09.2020 14:08 Відповісти
Якщо шо, то наш 28-й день Євромайдану - 20 грудня, та й весь "передноворічно-новорічний" період теж не можна вважати бойовим. Аж до 19 січня.
Як на мене, то по гостроті протистояння білоруський "майдан", в усякому разі, не поступається нашому.
показати весь коментар
07.09.2020 14:02 Відповісти
Не кажіть пане,але різниця є ...В нас спочатку не було силового протистояння,та й вимоги були суто економічні(підписання асоціації з ЕС)
показати весь коментар
07.09.2020 14:20 Відповісти
Закон революции: если протестующие не бьют витрины, за них это сделают силовики.
показати весь коментар
07.09.2020 14:02 Відповісти
Силовики Беларуси будут и дальше устраивать негитянский riot, а народ Беларуси восстанавливать города после погромов.
показати весь коментар
07.09.2020 14:05 Відповісти
Власть Беларуси провоцирует на улицах страны "большую" кровь (гражданскую войну). Фашисты есть, собак-прислужников с палками, на людей спустили.
Ждём появления отрядов сопротивление...
показати весь коментар
07.09.2020 14:08 Відповісти
Титушки-силовики Кернеса в Харькове - парк Шевченко. В туалете за 5 млн грн побили студентов. https://www.objectiv.tv/objectively/2020/09/06/studentka-ohrannik-parka-skazal-chto-esli-by-bil-rukami-ubil-by-foto/ Охранник парка сказал, что, если бы бил руками, - убил бы
Жители Минска пришли поддержать кафе, которое вчера разгромили "титушки"-силовики - Цензор.НЕТ 4915
показати весь коментар
07.09.2020 14:10 Відповісти
а эти болотные абы перед входом обувь снимали?
показати весь коментар
07.09.2020 14:56 Відповісти
Ты перед въездом в крым снимаешь?
показати весь коментар
07.09.2020 15:07 Відповісти
сейчас на крым не езжу.
показати весь коментар
07.09.2020 15:38 Відповісти
100 тыс (реально больше) не в состоянии навалять сотне титушек ????
показати весь коментар
07.09.2020 15:07 Відповісти
смотрю я на это всё и тихо офигеваю...умом Рассею не понять, ока3ывается, Беларусь тоже...далеко им до нас, далеко...
показати весь коментар
07.09.2020 15:18 Відповісти
Молодцы!
показати весь коментар
07.09.2020 16:17 Відповісти
Лукашенка, как и кремлёвская крыса, понимает только грубую силу. Если протестующие пустят силовикам кровищу, будет больше толку... Можно поджигать коктейлями милицейские машины, закидывать ментов камнями....Пора начинать показывать зубы.... Других вариантов не было, нет и не будет.....Французские протестующие не поют, не танцуют и не хлещут полицейским по мордам ромашками.... Там всегда всё серьёзно, и власть с этим считается...
показати весь коментар
08.09.2020 13:28 Відповісти
 
 