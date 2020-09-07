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Активісти SaveФОП у Львові звернулися до Порошенка з проханням захистити малий і середній бізнес. ФОТОрепортаж

У День підприємця п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з активістами об'єднання SaveФОП у Львові.

Він підкреслив - фракція "Європейської Солідарності" захищатиме український мікробізнес і не дозволить перетворити контролюючі органи на каральну машину для підприємців, йдеться в повідомленні політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Я маю інші погляди на те, для чого потрібні ФОП, і для чого потрібні малі підприємства, ніж чинна влада. І підкреслюю, що мета ця - це не збір податків. Тому що в умовах спрощеного оподаткування проблеми не в тому, щоб підвищувати надходження бюджету від ФОП. Це не інтерес держави. Перш за все, це робочі місця. На сьогодні ФОП працюють там, куди великий бізнес не добирається. вони є конкурентоспроможними і забезпечують роботою як себе, так і своїх найманих працівників. А це значить, що вони виконують своє завдання", - зазначив Порошенко.

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Підприємець Олександр Яковина під час зустрічі з Петром Порошенком зазначив: "Коли була запроваджена спрощена система оподаткування, я відкрив свій бізнес. У мене зменшилися тиск контролюючих органів, звітність і бухгалтерський облік стало набагато легше адмініструвати. Тому я створив робочі місця - офіційні робочі місця. Зі скасуванням спрощеної системи оподаткування підприємці будуть змушені шукати інші варіанти для себе. Будуть йти в тінь. Ми цього не хочемо. Ми хочемо бути легальними. Хочемо платити податки. Але для цього нам потрібно, щоб спрощена система була збережена".

Підприємець Кетіно Равлюк зазначила, що ситуація, яка зараз є навколо умов для малого бізнесу в Україні, підштовхує багатьох підприємців до трудової міграції: "Після тих законів, які наприймала монобільшість, я не бачу куди і як рухатися моєму бізнесу. Сьогодні більшість з нас думає про те, чи не краще нам поїхати за кілька кілометрів до Польщі, Чехії, де є всі умови для таких, як ми. Там є державні програми для мікробізнесу. Зараз питання трудової міграції стало актуальним для більшості з нас".

Порошенко запевнив підприємців, що "ЄС" буде наполегливо відстоювати інтереси мікробізнесу.

"На сьогодні є кілька принципових позицій. Перша: поки є карантин, незалежно вводиться карантин чи ні, має бути 100-процентна заборона на перевірки. Друге: ми вибираємо спеціальні сфери, які постраждали найбільше від COVID-19. І поки є карантин - ніхто ніякого ускладнення ФОП не має права робити. Ми виступаємо за мораторій на будь-яке погіршення умов роботи ФОП", - зазначив Петро Порошенко.

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"У спеціальних сферах, а саме закладах громадського харчування, ринках, установах туризму, там, де люди фізично не виходять на роботу, в тих закладах, які найбільше постраждали від COVID, необхідна державна допомога. Саме в цьому повинна бути антикороновірусна підтримка економіки. Крім цього, має бути скасований драконівський закон для підприємців - 1210", - зазначив під час зустрічі Петро Порошенко.

Активісти SaveФОП у Львові звернулися до Порошенка з проханням захистити малий і середній бізнес 01
Активісти SaveФОП у Львові звернулися до Порошенка з проханням захистити малий і середній бізнес 02
Активісти SaveФОП у Львові звернулися до Порошенка з проханням захистити малий і середній бізнес 03

Автор: 

бізнес (1985) Львів (3075) Порошенко Петро (15180) підприємці (619) спрощенка (74)


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Топ коментарі
+38
Ага, так всегда, только петух в жопку клюнул, то сразу Порошенко спаси - помоги. А вот неча было голосовать за зебобов
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07.09.2020 14:02
+27
Так они себе хотят забрать Зеленского и сделать его премьер министром. С арабами войну закончит
Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес - Цензор.НЕТ 6382
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07.09.2020 14:18
+26
Активисты SaveФОП во Львове обратились к Порошенко с просьбой защитить малый и средний бизнес - Цензор.НЕТ 1437
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07.09.2020 14:27
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Сторінка 3 з 3
Южаніну всі поважають, значить, заслужила. А до кого "обращаться"? До Верещучки, нахабної і безсовісної, яку вигнали з Рави-Руської, як злодійку, а вона ще лізе в мери Києва.
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08.09.2020 13:14 Відповісти
Кто интересно 'все', которые уважают Южанину? Возможно, те олигархи, чьи интересы она лоббировала в раде? Интересы малого и среднего бизнеса защищала Александра Кужель. Она автор закона о едином налоге. А что для людей конкретно сделала Южанина? Растаможку авто за сумасшедшинка деньги?
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08.09.2020 13:25 Відповісти
безкінечно можна на три речі-вогонь, воду та на палаючі ватні пердакі на шановного Петра Олексійовича! )))
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07.09.2020 18:12 Відповісти
Який ідіот це написав???порох за свої каденції не сильно вболівав за малий та седній бізнес просто давав трохи дихати, більше турбувався за свій та ахметки. А це швидше за все предвиборча маячня.
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07.09.2020 18:22 Відповісти
спшлоной трэш творится в стране - результат правления слуг народа со своим зе
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07.09.2020 18:43 Відповісти
Опоздали.Полтора годика тому надо было просить.
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07.09.2020 19:42 Відповісти
якщо взяти за приклад як порошенко підняв акциз( зміни про акциз від 01.01.2015) на вантажівки вік яких 5 і більше років , наприклад Даф бортовий 2013 року року з обємом двигуна12000літрів ( 12000 множим на 1.35є за кубік = 16200є лиш акцизу а ще мито і пдв і того 27 тис доларів , до порошенка було 2700 дол
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07.09.2020 20:11 Відповісти
от і вся допомога
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07.09.2020 20:12 Відповісти
Какие бедненькие активисты объединения "Кручу-верчу запутать хочу" и микробизнесмены, что Петра на арендованной помойке встречали и на фирменную маску для него еле-еле нашкребли мелочи.
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07.09.2020 21:28 Відповісти
Так и не понял в чём проблема для ФОП во Львове ? Если из-за карантина , то это по всей Украине . Я сам ФОП микробизнеса на первой группе единого налога . Никаких проблем для себя не чувствую , - плати вовремя налоги и спи спокойно .
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07.09.2020 22:05 Відповісти
В День предпринимателя пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с активистами объединения SaveФОП во Львове.
Он подчеркнул - фракция "Европейской Солидарности" будет защищать украинский микробизнес и не позволит превратить контролирующие органы в карательную машину для предпринимателей, говорится в https://eurosolidarity.org/2020/09/07/petro-poroshenko-na-zustrichi-z-***************-lvova-ne-dozvolymo-vladi-znyshhyty-malyj-ta-serednij-biznes-v-********/?fbclid=IwAR246YaEmd3Dwhf9HCOwT4ySavLuBuakxZNfH08LWvrGTqVVWoM2opBBJac сообщении политсилы,

Малі підприємці не розуміють,що звернулись до патологічного брехуна..
Котрий має у парламенті 30 "штиків" в опозиції без можливості ще пару років впливати на будь-що...
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08.09.2020 13:59 Відповісти
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