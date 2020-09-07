Активісти SaveФОП у Львові звернулися до Порошенка з проханням захистити малий і середній бізнес. ФОТОрепортаж

У День підприємця п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з активістами об'єднання SaveФОП у Львові.

Він підкреслив - фракція "Європейської Солідарності" захищатиме український мікробізнес і не дозволить перетворити контролюючі органи на каральну машину для підприємців, йдеться в повідомленні політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Я маю інші погляди на те, для чого потрібні ФОП, і для чого потрібні малі підприємства, ніж чинна влада. І підкреслюю, що мета ця - це не збір податків. Тому що в умовах спрощеного оподаткування проблеми не в тому, щоб підвищувати надходження бюджету від ФОП. Це не інтерес держави. Перш за все, це робочі місця. На сьогодні ФОП працюють там, куди великий бізнес не добирається. вони є конкурентоспроможними і забезпечують роботою як себе, так і своїх найманих працівників. А це значить, що вони виконують своє завдання", - зазначив Порошенко.

Дивіться: Порошенко підтримав Синютку, який іде в мери Львова: На чолі міста має бути представник загальнонаціональної проукраїнської сили. ФОТОрепортаж

Підприємець Олександр Яковина під час зустрічі з Петром Порошенком зазначив: "Коли була запроваджена спрощена система оподаткування, я відкрив свій бізнес. У мене зменшилися тиск контролюючих органів, звітність і бухгалтерський облік стало набагато легше адмініструвати. Тому я створив робочі місця - офіційні робочі місця. Зі скасуванням спрощеної системи оподаткування підприємці будуть змушені шукати інші варіанти для себе. Будуть йти в тінь. Ми цього не хочемо. Ми хочемо бути легальними. Хочемо платити податки. Але для цього нам потрібно, щоб спрощена система була збережена".

Підприємець Кетіно Равлюк зазначила, що ситуація, яка зараз є навколо умов для малого бізнесу в Україні, підштовхує багатьох підприємців до трудової міграції: "Після тих законів, які наприймала монобільшість, я не бачу куди і як рухатися моєму бізнесу. Сьогодні більшість з нас думає про те, чи не краще нам поїхати за кілька кілометрів до Польщі, Чехії, де є всі умови для таких, як ми. Там є державні програми для мікробізнесу. Зараз питання трудової міграції стало актуальним для більшості з нас".

Порошенко запевнив підприємців, що "ЄС" буде наполегливо відстоювати інтереси мікробізнесу.

"На сьогодні є кілька принципових позицій. Перша: поки є карантин, незалежно вводиться карантин чи ні, має бути 100-процентна заборона на перевірки. Друге: ми вибираємо спеціальні сфери, які постраждали найбільше від COVID-19. І поки є карантин - ніхто ніякого ускладнення ФОП не має права робити. Ми виступаємо за мораторій на будь-яке погіршення умов роботи ФОП", - зазначив Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалений закон про роботу "спрощенців" не відображує запити бізнесу, його подано з порушенням регламенту, - Саакашвілі

"У спеціальних сферах, а саме закладах громадського харчування, ринках, установах туризму, там, де люди фізично не виходять на роботу, в тих закладах, які найбільше постраждали від COVID, необхідна державна допомога. Саме в цьому повинна бути антикороновірусна підтримка економіки. Крім цього, має бути скасований драконівський закон для підприємців - 1210", - зазначив під час зустрічі Петро Порошенко.





