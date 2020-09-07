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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону. ФОТОрепортаж

Учасники пікету вимагають від місцевої влади скасувати дистанційну форму навчання у школах регіону, введену через небезпеку поширення COVID-19.

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" карантинній зоні, близько 100 осіб пікетували будівлю обласної державної адміністрації з вимогою скасувати дистанційне навчання у школах регіону і перейти до очної форми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Батьки школярів вийшли до стін ОДА з плакатами "Ми - за очне навчання". Серед учасників пікету - жителі Чернівців, а також сусідніх громад.

"Ми приїхали з Великокучурівської ОТГ. Вимагаємо від влади, щоб дала можливість нашим дітям вчитися не дистанційно, а очно. Тому що діти повинні нормально вчитися. Не кожен може, не кожен має ґаджети та інтернет", - розповіла одна з учасниць акції.

За її словами, група батьків підписалася під зверненням до голови ОДА з вимогою скасувати обмеження на навчання школярів.

"Ми категорично проти дистанційного навчання. Це - нереально, наші діти не сприймають цю форму навчання. Ні першокласники, ні 11 клас! Це просто абсурд!" - додала інша учасниця пікету.

Також батьки скаржаться, що через дистанційну форму навчання не можуть піти з дому, зокрема на роботу.

Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри червону карантинну зону 01
Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри червону карантинну зону 02

Станом на сьогодні, 7 вересня, в Чернівецькій області "червона" зона ", яка передбачає найсуворіші обмеження, діє в Чернівцях, Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому та Сторожинецькому районах. У цих регіонах всі школи переведено на дистанційний режим роботи .

Автор: 

Буковина (850) карантин (18172) мітинг (753) пікет (322) Чернівці (562) школа (2214) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Дети, сидящие дома, и тем нервирующие родителей, оказались для родителей страшнее короновируса?Надо, пожалуй, перечитать Вождя краснокожих.
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07.09.2020 15:08
+8
Это, наверное, последние выжившие в Черновцах. Стёпа каждое утро рассказывет, что там уже мёртвых некому хоронить.
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07.09.2020 14:59
+5
Ну наверное то что видят эти люди сильно диссонирует с тем что они читают или смотрят в СМИ.
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07.09.2020 15:10
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Родители учеников в Черновцах пикетировали ОГА с требованием открыть школы несмотря на "красную" карантинную зону - Цензор.НЕТ 2986
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07.09.2020 14:58 Відповісти
Та не, они и таблетки тоже принимают...
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07.09.2020 15:00 Відповісти
Скорее микстуру в виде порошка.
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07.09.2020 15:02 Відповісти
...замотанную в лаваш шаурмы.
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07.09.2020 15:17 Відповісти
Это, наверное, последние выжившие в Черновцах. Стёпа каждое утро рассказывет, что там уже мёртвых некому хоронить.
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07.09.2020 14:59 Відповісти


Эти "мёртвые зомбаки", которых "хоронить" некому, целыми днями по ул. О. Кобылянской косяками ходят. ))
Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону - Цензор.НЕТ 6379
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07.09.2020 18:15 Відповісти
порнографія.
Не пікетувати, а виносити на носилках для сміття.
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07.09.2020 15:02 Відповісти
Из Черновцов присылают только сводку про тысячи больных на корону с вирусом,а видео с больными нет в природе...,типа боязно идти операторам и журналистам в больницу,потому что даже врачи болеют и умирают...,хитрая отмазка...
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07.09.2020 15:06 Відповісти
Дураку закон не писан!
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07.09.2020 15:07 Відповісти
як бачу,на цензорі у Лахті молоде,талановите поповнення..."із Британії" ))
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07.09.2020 21:01 Відповісти
Ты тупой? Видео с больными хочешь? А кто тебе позволит больных снимать? Иди в отделение и общайся, только ты ж не пойдешь, ты ссыкло
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07.09.2020 15:46 Відповісти
все просто.. умови ,у яких перебувають в Україні хворі самі знаєте яку.... тому адміністрації "не з руки" дозволяти проводити "репортажі."..Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону - Цензор.НЕТ 8202
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvezha.ua%2Fobyrayemo-najvazhchyh-na-dev-yat-lizhok-11-hvoryh-persha-miska-likarnya-vinnytsi-zapovnena-hvorymy-na-koronavirus-video%2F&psig=AOvVaw3_Et1Exunvp2whv4WpzkdE&ust=1599588553809000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOC74PXR1-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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07.09.2020 21:10 Відповісти
***** з Лахті.

Команда журналістів отримала доступ до інфекційного відділення лікарні, де лежать хворі з COVID-19, і https://ua.korrespondent.net/ukraine/4235979-na-video-znialy-den-roboty-v-reanimatsii-chernivtsiv зняла роботу медиків .
Журналісти побували в "червоній зоні" Чернівецької обласної лікарні і зняли сюжет про роботу медиків. Про це повідомляється в сюжеті Радіо Свобода.

Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону - Цензор.НЕТ 9872
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07.09.2020 21:12 Відповісти
снять можно и про работников моргов, журналист- древнейшая профессия
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08.09.2020 00:01 Відповісти
Дети, сидящие дома, и тем нервирующие родителей, оказались для родителей страшнее короновируса?Надо, пожалуй, перечитать Вождя краснокожих.
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07.09.2020 15:08 Відповісти
Ну наверное то что видят эти люди сильно диссонирует с тем что они читают или смотрят в СМИ.
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07.09.2020 15:10 Відповісти
Нужно разрешить!
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07.09.2020 15:13 Відповісти
оставишь первоклашку дома и пойдешь на работу?
серьезно или это шутка такая?
я вообще с трудом представляю дистанционное обучение в младшей школе.
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07.09.2020 22:25 Відповісти
Операция "КороновиRUSная Мировапя революция" Путлера и Синдзиньпиня...восени запалає новими фарбами...
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07.09.2020 15:11 Відповісти
Ты уже вмазал?
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07.09.2020 15:14 Відповісти
Наоборот , пропустил. Только не рюмку, а укол.
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07.09.2020 16:03 Відповісти
Дети мешают в Румынии барыжить! Бяда!
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07.09.2020 15:11 Відповісти
любая местная власть может послать степашу и суд нечего не сделает. КС уже сказал свое решение КАРАНТИН ВНЕ ЗАКОНА. И закрывает школы только проворвашаяся местная власть потому что на крючке у Киева. ОГА тут ни причем у нее нет таких полномочий вас мистячкови царьки дурят и отсылают до ОГА и вместе смеются над людьми.
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07.09.2020 15:14 Відповісти
Это тот КС в котором сидят ещё судьи Януковича? Тот КС который признал неконституционными Закон о незаконном обогащении, похоронив сотни дел против коррупционеров? Тот КС который признал незаконным указ Президента о назначении директора НАБУ, поставив под сомнение саму институцию? Тот КС который признал неконституционными постановление о Карантине потому что в нем была заложена, которая ограничивала зарплаты чиновников, членов наб. советов, судей , в том числе судей КС, на уровне приблизительно 47 тыс. гривен?..

Верю... Ну сразу же видно "справедливые" решения суд выносит...
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07.09.2020 15:45 Відповісти
А самому прочитать шесть статей конституции и решениеине время не хавтает. А ждем что баранам пастухи скажут . За свои права не умеем бороться но жить хотим хорошо. Так не бывает.Человек кроме работы должен бороться за свои права или он быдло и жить также будет,
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07.09.2020 19:10 Відповісти
Лахті(і Юра) продовжує свою невдячну роботу...(((
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07.09.2020 21:06 Відповісти
Я считаю, нужно разрешить.
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07.09.2020 15:15 Відповісти
Не вмазал а читаю Мировую прессу про єто дерьмо Фейковое...Мавзолейніх МУДАКОВ
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07.09.2020 15:18 Відповісти
ну да, тебе с твоей шизофренией и вмазывать не надо, и так колбасит.
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07.09.2020 15:47 Відповісти
Казалось бы , при чем здесь Ковид и Мавзолейные Мудаки? Не каждый сможет сложить этот пазл
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07.09.2020 16:06 Відповісти
Примерно, как сборище 300защитников с псами не на веревках и без намордников.
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07.09.2020 15:20 Відповісти
А потом они будут пикетировать больницы. Идиоты.
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07.09.2020 15:25 Відповісти
Під час пандемії, з дітьми, не тримаючи дистанцію, без масок, не дивно що там червона зона. Для таких потрібно чорну зону вводити, замуровувати двері, щоб не заражали притомних людей.
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07.09.2020 16:52 Відповісти
для початку поліція має їх мордою в асфальт і зобов"язати підписати ВІДМОВУ ВІД ЛІКУВАННЯ У СТАЦІОНАРІ у ВИПАДКУ Інфікуваня КОВІД-2019
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07.09.2020 21:04 Відповісти
Тюрми які продають перейменувати на "віп школа", по кімнаті кожній дитині яких батьки бажають очне навчання, і нехай навчаються з такими як вони.
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07.09.2020 21:50 Відповісти
Родители возмущены тем, что обязаность по обучению чад возложили фактически на них (которые и сами в школе учились не ахти), а зарплату учителям почему-то не урезали и не передали на домашнее образование, предки в шоке, что им приходится учится самим фактически заново, да к тому же учить еще своих детей, что их возрасте и при их работе очень проблематично!
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07.09.2020 17:37 Відповісти
до 10 років діти досить опірні на зараження Ковід..
чого не скажеш про їх довбо..бів -батьків і вчителів...
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07.09.2020 21:02 Відповісти
Бовдури, а чому вчителі, яким у більшості за 60 років, повинні ризикувати своїм та життям своїх близьких? Може їм як медикам зарплатну підняли? Як отримували по 7К, так і отримують... Згоден, хай тоді батьки, якщо вчитель захворіє, виплачують за його лікування, а якщо не дай Бог загине, то виплачують велику компенсацію його близьким. Ідіоти дурноваті як і їх діти. В мене родичка працює в школі: я знаю, які зараз дітки....
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07.09.2020 20:05 Відповісти
если учителям перестанут платить, если школа на карантине, то и они будут против закрытия школ.
а так им збс, сиди дома, зп начисляется.
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07.09.2020 22:29 Відповісти
Сиди дома та витрачай той самий час на уроки по зуму, скайпу, перевіряй скинуті роботи, готуй нові. Це "сиди вдома" ?
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08.09.2020 08:30 Відповісти
ну извини, те, кто вынужден сидеть дома с детьми вообще ничего не зарабатывают.
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08.09.2020 11:29 Відповісти
Це їх проблеми раз дітей захотіли. В нормальних родинах є бабусі та дідусі
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08.09.2020 20:17 Відповісти
да, воспитание человека -это таки тяжелый труд. легче конечно забить\откупиться как очень любят "наши" "народные" депутаты в том числе
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07.09.2020 20:33 Відповісти
Правильно,пусть детки ходят в школу! Степанов им не указ-с ними естественный отбор разберется.Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону - Цензор.НЕТ 5214
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08.09.2020 12:59 Відповісти
 
 