Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону. ФОТОрепортаж
Учасники пікету вимагають від місцевої влади скасувати дистанційну форму навчання у школах регіону, введену через небезпеку поширення COVID-19.
У Чернівцях, які перебувають у "червоній" карантинній зоні, близько 100 осіб пікетували будівлю обласної державної адміністрації з вимогою скасувати дистанційне навчання у школах регіону і перейти до очної форми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Батьки школярів вийшли до стін ОДА з плакатами "Ми - за очне навчання". Серед учасників пікету - жителі Чернівців, а також сусідніх громад.
"Ми приїхали з Великокучурівської ОТГ. Вимагаємо від влади, щоб дала можливість нашим дітям вчитися не дистанційно, а очно. Тому що діти повинні нормально вчитися. Не кожен може, не кожен має ґаджети та інтернет", - розповіла одна з учасниць акції.
За її словами, група батьків підписалася під зверненням до голови ОДА з вимогою скасувати обмеження на навчання школярів.
"Ми категорично проти дистанційного навчання. Це - нереально, наші діти не сприймають цю форму навчання. Ні першокласники, ні 11 клас! Це просто абсурд!" - додала інша учасниця пікету.
Також батьки скаржаться, що через дистанційну форму навчання не можуть піти з дому, зокрема на роботу.
Станом на сьогодні, 7 вересня, в Чернівецькій області "червона" зона ", яка передбачає найсуворіші обмеження, діє в Чернівцях, Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому та Сторожинецькому районах. У цих регіонах всі школи переведено на дистанційний режим роботи .
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Эти "мёртвые зомбаки", которых "хоронить" некому, целыми днями по ул. О. Кобылянской косяками ходят. ))
Не пікетувати, а виносити на носилках для сміття.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvezha.ua%2Fobyrayemo-najvazhchyh-na-dev-yat-lizhok-11-hvoryh-persha-miska-likarnya-vinnytsi-zapovnena-hvorymy-na-koronavirus-video%2F&psig=AOvVaw3_Et1Exunvp2whv4WpzkdE&ust=1599588553809000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOC74PXR1-sCFQAAAAAdAAAAABAD
Команда журналістів отримала доступ до інфекційного відділення лікарні, де лежать хворі з COVID-19, і https://ua.korrespondent.net/ukraine/4235979-na-video-znialy-den-roboty-v-reanimatsii-chernivtsiv зняла роботу медиків .
Журналісти побували в "червоній зоні" Чернівецької обласної лікарні і зняли сюжет про роботу медиків. Про це повідомляється в сюжеті Радіо Свобода.
серьезно или это шутка такая?
я вообще с трудом представляю дистанционное обучение в младшей школе.
Верю... Ну сразу же видно "справедливые" решения суд выносит...
чого не скажеш про їх довбо..бів -батьків і вчителів...
а так им збс, сиди дома, зп начисляется.