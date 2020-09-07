Батьки учнів у Чернівцях пікетували ОДА з вимогою відкрити школи попри "червону" карантинну зону. ФОТОрепортаж

Учасники пікету вимагають від місцевої влади скасувати дистанційну форму навчання у школах регіону, введену через небезпеку поширення COVID-19.

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" карантинній зоні, близько 100 осіб пікетували будівлю обласної державної адміністрації з вимогою скасувати дистанційне навчання у школах регіону і перейти до очної форми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Батьки школярів вийшли до стін ОДА з плакатами "Ми - за очне навчання". Серед учасників пікету - жителі Чернівців, а також сусідніх громад.

"Ми приїхали з Великокучурівської ОТГ. Вимагаємо від влади, щоб дала можливість нашим дітям вчитися не дистанційно, а очно. Тому що діти повинні нормально вчитися. Не кожен може, не кожен має ґаджети та інтернет", - розповіла одна з учасниць акції.

За її словами, група батьків підписалася під зверненням до голови ОДА з вимогою скасувати обмеження на навчання школярів.

"Ми категорично проти дистанційного навчання. Це - нереально, наші діти не сприймають цю форму навчання. Ні першокласники, ні 11 клас! Це просто абсурд!" - додала інша учасниця пікету.

Також батьки скаржаться, що через дистанційну форму навчання не можуть піти з дому, зокрема на роботу.





Станом на сьогодні, 7 вересня, в Чернівецькій області "червона" зона ", яка передбачає найсуворіші обмеження, діє в Чернівцях, Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому та Сторожинецькому районах. У цих регіонах всі школи переведено на дистанційний режим роботи .