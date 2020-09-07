До 10 років ув'язнення засуджено агента ФСБ, який планував підірвати ємності з аміаком у Сєвєродонецьку, - СБУ. ФОТО

У Луганській області засуджено до 10 років позбавлення волі агента ФСБ РФ, затриманого в липні під час підготовки до вчинення диверсії.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено агента ФСБ РФ, який у липні цього року прибув з тимчасово окупованої території для виконання завдання зі здійснення диверсійного акту на об'єкті критичної інфраструктури Луганської області. Під час досудового розслідування вину зловмисника повністю доведено", - вказується в повідомленні.

Сєвєродонецький міський суд визнав затриманого винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 113 (готування до вчинення диверсії), ч. 1 ст. 263 (придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Правопорушника засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту має право на оскарження вироку в апеляційному порядку впродовж місяця з дня оголошення вироку.

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Зазначається, що 8 липня 2020 року контррозвідники СБУ затримали в районі проведення операції Об'єднаних сил агента ФСБ РФ під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ-22 із заздалегідь підготовленого ворогом схрону.

Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів із російської спецслужби зловмисник повинен був учинити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3500 тонн на території ВАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Було встановлено, що зловмисник є жителем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.

За висновком експертів, порушення цілісності сховища аміаку призвело б до зараження території площею понад 1200 квадратних кілометрів, яка охопила б 35 населених пунктів із населенням понад півмільйона осіб.



