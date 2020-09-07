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До 10 років ув'язнення засуджено агента ФСБ, який планував підірвати ємності з аміаком у Сєвєродонецьку, - СБУ. ФОТО

До 10 років ув'язнення засуджено агента ФСБ, який планував підірвати ємності з аміаком у Сєвєродонецьку, - СБУ. ФОТО

У Луганській області засуджено до 10 років позбавлення волі агента ФСБ РФ, затриманого в липні під час підготовки до вчинення диверсії.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"За матеріалами Служби безпеки України засуджено агента ФСБ РФ, який у липні цього року прибув з тимчасово окупованої території для виконання завдання зі здійснення диверсійного акту на об'єкті критичної інфраструктури Луганської області. Під час досудового розслідування вину зловмисника повністю доведено", - вказується в повідомленні.

Сєвєродонецький міський суд визнав затриманого винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 113 (готування до вчинення диверсії), ч. 1 ст. 263 (придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Правопорушника засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту має право на оскарження вироку в апеляційному порядку впродовж місяця з дня оголошення вироку.

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Зазначається, що 8 липня 2020 року контррозвідники СБУ затримали в районі проведення операції Об'єднаних сил агента ФСБ РФ під час спроби вилучення засобів вчинення диверсії, 2 гранатометів РПГ-22 із заздалегідь підготовленого ворогом схрону.

Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів із російської спецслужби зловмисник повинен був учинити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3500 тонн на території ВАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Було встановлено, що зловмисник є жителем тимчасово окупованого міста Ровеньки. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. Згодом був залучений представниками ФСБ РФ до негласної співпраці.

За висновком експертів, порушення цілісності сховища аміаку призвело б до зараження території площею понад 1200 квадратних кілометрів, яка охопила б 35 населених пунктів із населенням понад півмільйона осіб.

До 10 років увязнення засуджено агента ФСБ, який планував підірвати ємності з аміаком у Сєвєродонецьку, - СБУ 01До 10 років увязнення засуджено агента ФСБ, який планував підірвати ємності з аміаком у Сєвєродонецьку, - СБУ 02
До 10 років увязнення засуджено агента ФСБ, який планував підірвати ємності з аміаком у Сєвєродонецьку, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12846) Сєверодонецьк (508) диверсія (351)


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Топ коментарі
+9
А що через 10 років вже можна підривати? Чому не дали довічне за спробу теракту який міг призвести до екологічної катастрофи? Ці лугандонські суди просто знущаються над правосуддям! В Тернополі тільки за заклики йти в ДНР в Інтеренті дають 15 років тюрми. А тут за теракт 10 років! Всіх терористів потрібно судити в Тернополі!
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07.09.2020 17:43
+7
чортова толерантность!!! .. нужно было его уронить в ту самую ёмкость с амиаком..
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07.09.2020 17:41
+4
Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ - Цензор.НЕТ 6147
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07.09.2020 17:46
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07.09.2020 17:40 Відповісти
А що через 10 років вже можна підривати? Чому не дали довічне за спробу теракту який міг призвести до екологічної катастрофи? Ці лугандонські суди просто знущаються над правосуддям! В Тернополі тільки за заклики йти в ДНР в Інтеренті дають 15 років тюрми. А тут за теракт 10 років! Всіх терористів потрібно судити в Тернополі!
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07.09.2020 17:43 Відповісти
Я думаю по закону военного положения разстрел в самый раз.
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07.09.2020 19:58 Відповісти
бо у нього бойового дрона не було, тому для початку 10, а от коли буде дрон, то огого, довічно дадуть. ну взагалі то санкція по тих статтях до 15 років, тому могли дати і пятнашку
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07.09.2020 20:16 Відповісти
Так має бути зі всіма зрадниками і колаборантами !
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07.09.2020 17:40 Відповісти
чортова толерантность!!! .. нужно было его уронить в ту самую ёмкость с амиаком..
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07.09.2020 17:41 Відповісти
та помучиться років сім в тюрязі і здохне від туберкульозу.
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07.09.2020 17:43 Відповісти
с нашим идиотом Малюськой, он выйдет на волю на УДО и проживет ещё лет 15..
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07.09.2020 18:03 Відповісти
УДО не застосовується по цих статтях. шмаркля помилує і обміняють на таксиста якогось
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07.09.2020 20:17 Відповісти
СБУ - молодцы!
Ни одного теракта не допустили за весь период войны.
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07.09.2020 17:44 Відповісти
За предотвращенный взрыв емкости с аммиаком, что прогнозируемо бы привело к многочисленным жертвам, этой рашистской гниде дали десять лет, которые оно не отсидит. За подброшенное пейнтбольное оружие, за подброшенную гранату, рашистская мразь путем фальсификаций уголовных дел, дает украинцам 20 лет. Наш суд самый гуманный в мире.... к рашистам.
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07.09.2020 17:46 Відповісти
Суд приговорил к 10 годам заключения агента ФСБ, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке, - СБУ - Цензор.НЕТ 6147
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07.09.2020 17:46 Відповісти
Гуманен антиукраинский суд к врагам Украины.
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07.09.2020 17:49 Відповісти
Театр СБУ.
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07.09.2020 17:49 Відповісти
Was ?
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07.09.2020 19:00 Відповісти
Это фактически сорванная попытка акта химической войны, по такому случаю разрывают дипотношения, хотя для Украины, которая ПОЗОРНО ТОРГУЕТ с агрессором и оккупантом и ядерная атака не будет поводом для разрыва торговли на крови!
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07.09.2020 17:52 Відповісти
Надеюсь этого террориста не обменяют на какого - нибудь таксиста или зека - педофила.... А нашего пленного воина - героя кремлёвская крыса за этот биомусор не отдаст...
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07.09.2020 18:00 Відповісти
Как гритса паренек из ровенек)
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07.09.2020 18:06 Відповісти
а я бы посадил в бочку с аммиаком на пару дней.
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07.09.2020 18:07 Відповісти
Если бы не СБУ, террористы взорвали бы сотни поездов, заводов, фабрик и пароходов. Но сотрудники СБУ в последний момент всегда оказываются рядом и хватают их.
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07.09.2020 18:30 Відповісти
Ватный рашистский пдрс, ерничать будешь ерзая на чеченбутылке ...
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07.09.2020 18:57 Відповісти
10 років В Чорнобилі без права на обмін та дострокове звільнення. У суддів толерастія зашкалює. Звідки такий гуманізм до терориста?
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07.09.2020 19:11 Відповісти
Трепещите донецкие таксисты и наркоманы!
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07.09.2020 19:15 Відповісти
10 лет - какая ерунда.
Его надо в бочку с амиаком всего на минутку, а затем на волю с чистой совестью.
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07.09.2020 19:45 Відповісти
Олегу Сенцову дали 25, за то что только подумал.
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07.09.2020 19:48 Відповісти
Наши бездельники из Верховной Рады за 30 лет не смогли новый уголовный кодекс создать. До сих пор максималка 15 лет из СССР тянется.
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07.09.2020 20:15 Відповісти
Я буду давать за это расстрел через повешение, когда меня выберут.
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07.09.2020 20:39 Відповісти
Краще заставити стати на табуретку та вкрутити перегорілу лампочку(згадайте нещасний випадок з кацапом засудженим за тероризм) бо його обміняють на вірменського таксиста з Донецька.
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07.09.2020 22:17 Відповісти
что так мало? за такое в нормальных странах пожизненное.
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07.09.2020 21:57 Відповісти
 
 