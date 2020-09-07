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Силовики повідомили про підозру та оголосили в розшук двох учасників НЗФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Головне управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої", - говориться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України у складі НЗФ "Самооборона Севастополя" впродовж лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створеному блокпості "Тернівка", поблизу м. Севастополя.

За даними правоохоронців, підозрювані під час своєї "служби" здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

Силовики повідомили про підозру та оголосили в розшук двох учасників НЗФ Самооборона Севастополя, - прокуратура АРК 01
Силовики повідомили про підозру та оголосили в розшук двох учасників НЗФ Самооборона Севастополя, - прокуратура АРК 02\

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Автор: 

Крим (14173) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3682) силовики (2514) найманці рф (2058)


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Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6996
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07.09.2020 17:48 Відповісти
а почему на ***** уголовку не шьют?оно хто? калега или та сторона?
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07.09.2020 17:51 Відповісти
Обьявили в розыск ,а морды закрыли.Их что по телосложению узнавать? Так у этого что справа телосложение как у сына Свинарчука.
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07.09.2020 18:27 Відповісти
Силовики - это штангисты и дзюдоисты..

А о подозрении сообщают правоохранительные органы
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07.09.2020 18:27 Відповісти
Ну ось скажіть мені заради Христа, навіщьо мені ця дурна інформація де ще і фото підозрюваних заретешували? Нахрена мені така пустота????? Пане, Бутусов, вже Порошенко вичерпався?
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07.09.2020 20:02 Відповісти
Тут повно путінського лайна, беріть заарештовуйте - кернес, допкін, портнов, рабинович ... За що Майдан стояв і зараз на війні армія воює? За те щоб щури прокацапські українців підставляли ..
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07.09.2020 20:42 Відповісти
Чому не арештовано ДБР або генпрокуротурою гр. Портнова - за шпигунську діяльність,Деркача - за відпрацювання диверсійного плану з таємними плівками, Єрмака - за розголошення державних таємниць на користь Росії. І так далі по списку ЗРАДНИКІВ і ДИВЕРСАНТІВ. Ну і головного друга північного Упиря - Медведчука за зраду Україні і не виконання присяги на вірність держави.
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07.09.2020 22:15 Відповісти
 
 