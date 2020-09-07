Силовики повідомили про підозру та оголосили в розшук двох учасників НЗФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО
Головне управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої", - говориться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України у складі НЗФ "Самооборона Севастополя" впродовж лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створеному блокпості "Тернівка", поблизу м. Севастополя.
За даними правоохоронців, підозрювані під час своєї "служби" здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.
Підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.
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